Продължават ракетните атаки на Техеран срещу Израел

Иран отново изстреля ракети към Израел, съобщи държавната телевизия на Ислямската република.

Телевизия „Ал Хадат“ твърди, че ракетите, изстреляни от Иран, са насочени към централен Израел.

Израелските отбранителни сили (IDF) издадоха трето предупреждение от началото на деня за изстрелване на ракети от Иран към Израел. Военните публикуваха информацията в своя Telegram канал.

IDF прихваща ракетите. Според израелските медии, този път сирените са се задействали в северната част на страната.

Първото предупреждение на 24 март е издадено в 00:17 ч. българско, а третото в 3:55 ч. Второто изстрелване е насочено към централен Израел.

Един човек е ранен в резултат на ракетен обстрел от Иран в Северен Израел, съобщи службата за бърза помощ „Маген Давид Адом“ (Червеният щит на Давид).

„Медицински екипи, изпратени да разследват няколко места с удари от шрапнели в района на Хайфа], лекуват мъж с рана от шрапнели“, се казва в изявлението.

По-рано израелската армия обяви, че е засекла залп от Иран, насочен към израелска територия, и е започнала да прихваща ракетите.

Спасителни екипи от Командването на вътрешния фронт реагираха на мястото на падане на ракетни фрагменти в Северен Израел след ракетна атака от Иран, съобщи пресслужбата на израелската армия.

„Спасителни екипи от Командването на вътрешния фронт работят на мястото в Северен Израел, където са получени съобщения за падане на ракетни фрагменти“, се казва в изявлението.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция заяви в съобщение на пресслужбата си, че е нанесъл ракетен удар по района на Димона, близо до основното ядрено съоръжение на Израел, както и по израелския град Ейлат на Червено море и няколко американски военни бази в региона.

Според КГИР, целевите цели са били „прецизно поразени от ракети с множество бойни глави и дронове“ в резултат на атаките.

В прессъобщението на КГИР не се уточнява кои конкретни цели са били насочени към ракетите и дроновете, изстреляни от Иран.

По-рано израелските власти предупредиха за евентуален удар с дронове в граничните райони с Ливан.

Междувременно американски въздушен удар в западната част на Ирак е убил седем бойци от "Хашд аш Шааби", съюз от бивши паравоенни групировки, известен още като "Сили за народна мобилизация" (СНМ), съобщи източник от тази формация пред Франс прес, цитирана от БТА.

Въздушният удар срещу тяхната база в провинция Анбар е убил регионалният командир на операциите им, а още 13 души са били ранени, съобщи същият източник.

"Силите за народна мобилизация" вече са интегрирани в редовната иракска армия, но включват и някои проирански групировки, отбелязва АФП.

Израел и Съединените щати удариха тръбопровод и газоразпределителна станция (GDS) в югозападен и централен Иран, съобщи информационната агенция „Фарс“.

Според агенцията, сградата на GDS в Исфахан и газопровод, водещ до електроцентрала в град Хоррамшахр на границата с Ирак, са били атакувани. Няма данни за жертви в резултат на атаките. Агенцията добави, че съоръженията на газовата инфраструктура и близките жилищни сгради са претърпели материални щети.

От началото на операцията срещу Иран, американските военни са ударили над 9000 цели, според Централното командване на САЩ.

„Над 9 000 цели са били ударени. Извършени са над 9000 бойни излитания. Над 140 ирански кораба са били повредени или унищожени“, се казва в изявление на командването, публикувано на неговата страница X.