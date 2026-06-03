ДБ със сигнал до ДАНС и прокуратурата за нарушаване на санкционния режим спрямо Русия от Валентин Златев

Пуснахме сигнал до ДАНС и прокуратурата във връзка с предполагаемо нарушаване на санкционния режим спрямо Русия от Валентин Златев с покупка на недвижимости в София, които са собственост на Руската федерация и руска компания. Това съобщи пред журналисти в кулоарите на парламента Ивайло Мирчев от „Демократична България“.
Ивайло Мирчев – ДБ: " Искаме и ДАНС, и прокуратурата да установят всички факти и обстоятелства дали има такова нарушение, особено при сделката, която се опитва да се направи от доста време и която според медийни публикации е за 23,5 милиона евро. Тя е изповядана от нотариус, свързан с дясната ръка на Пеевски – Антон Славчев, чиято съпруга също е нотариус, а самата сделка се случва малко след като е сменен шефът на Агенцията по вписванията, което по наша информация не е случаен ход."
Мирчев конкретизира къде се намират имотите.
"Един от имотите е на „Шипка“ 20 и има още два имота, според медийни публикации, на различни места в София, собственост на Руската федерация."
"Сделката изкарваме днес. И сега ще ви кажа цялата истина, защото сделката е от преди три дни. Ако няма плащане, нарушават ли се санкции? Това трябва да установи прокуратурата и ДАНС. При всички положения няма в Европа подобна практика и това със сигурност не е в добрите практики по отношение на спазването на санкции."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
14:57 03.06.2026
2 00014
14:58 03.06.2026
3 Този с
15:01 03.06.2026
4 Вашето мнение
15:01 03.06.2026
5 Сила
Преди нахлу на Сан Стефано в Къщата с ягодите , сега иска да прилапа на Шипка тоя имот дето пустее от 30 години ...ненаяде се тоя правешки тупан ....
Що не си стои на Шатрата у Певец с другите примати ...??!
Коментиран от #6
15:01 03.06.2026
6 Вашето мнение
До коментар #5 от "Сила":Откак софия се напълни със селяни от крушаре, които се мислят за елит, хората които с честен труд си вадят хляба се опасяват да не ги пратят в ареста за това, че са ги погледнали лошо.
15:06 03.06.2026
7 Тома
15:08 03.06.2026
8 овчи мозъци
15:09 03.06.2026
9 хехе
15:10 03.06.2026
10 Някой
1. Не може да има закон свързан с чужда държава. Всички в парламента са се клели във всичките си действия да се ръководят от интереса на народа - българският. Какво става в Украйна не ги интересува. Всеки държавен служител който обслужва чужд интерес е предател!
2. Права не се делят по етнос. Дали някой е руснак, украинец, американец, иранец, евреин или палестинец, няма никаква разлика! Така е по конституция. Противното е расизъм.
Коментиран от #11
15:10 03.06.2026
11 Някой
До коментар #10 от "Някой":И по някакъв закон може да се налагат глоби, но то не е НК и за затвор.
15:11 03.06.2026
12 ДъБили
15:13 03.06.2026