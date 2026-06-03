Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
ДБ със сигнал до ДАНС и прокуратурата за нарушаване на санкционния режим спрямо Русия от Валентин Златев

ДБ със сигнал до ДАНС и прокуратурата за нарушаване на санкционния режим спрямо Русия от Валентин Златев

3 Юни, 2026 14:53 580 12

  • дб-
  • данс-
  • сигнал

При всички положения няма в Европа подобна практика, коментира той

ДБ със сигнал до ДАНС и прокуратурата за нарушаване на санкционния режим спрямо Русия от Валентин Златев - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пуснахме сигнал до ДАНС и прокуратурата във връзка с предполагаемо нарушаване на санкционния режим спрямо Русия от Валентин Златев с покупка на недвижимости в София, които са собственост на Руската федерация и руска компания. Това съобщи пред журналисти в кулоарите на парламента Ивайло Мирчев от „Демократична България“.

Ивайло Мирчев – ДБ: " Искаме и ДАНС, и прокуратурата да установят всички факти и обстоятелства дали има такова нарушение, особено при сделката, която се опитва да се направи от доста време и която според медийни публикации е за 23,5 милиона евро. Тя е изповядана от нотариус, свързан с дясната ръка на Пеевски – Антон Славчев, чиято съпруга също е нотариус, а самата сделка се случва малко след като е сменен шефът на Агенцията по вписванията, което по наша информация не е случаен ход."

Мирчев конкретизира къде се намират имотите.

"Един от имотите е на „Шипка“ 20 и има още два имота, според медийни публикации, на различни места в София, собственост на Руската федерация."

"Сделката изкарваме днес. И сега ще ви кажа цялата истина, защото сделката е от преди три дни. Ако няма плащане, нарушават ли се санкции? Това трябва да установи прокуратурата и ДАНС. При всички положения няма в Европа подобна практика и това със сигурност не е в добрите практики по отношение на спазването на санкции."


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 4 Отговор
    В Санкт Петербург са 3000 фирми от САЩ, Франция и Германия и сключват договори за стотици милиарди а България лапа мухи

    14:57 03.06.2026

  • 2 00014

    9 0 Отговор
    В и около с. Крушари има турски сиггани. Какво си мислите, като му гледате физиономията?

    14:58 03.06.2026

  • 3 Този с

    9 0 Отговор
    двата пръста чело какво се е запенил.

    15:01 03.06.2026

  • 4 Вашето мнение

    6 0 Отговор
    Кога баба мирчев и лама василев ще свикват протест в защита на блажко коцев, че е подпомагал украйна?

    15:01 03.06.2026

  • 5 Сила

    6 1 Отговор
    Еййййй , тоя правешки селяндур - примат ( визуално е точно примат , без чело и с неква четина на кратуната вместо коса ! ) все го влече да се набие у пъпа на София , до любимата и на другите новодошли селяндури Докторската !!!
    Преди нахлу на Сан Стефано в Къщата с ягодите , сега иска да прилапа на Шипка тоя имот дето пустее от 30 години ...ненаяде се тоя правешки тупан ....
    Що не си стои на Шатрата у Певец с другите примати ...??!

    Коментиран от #6

    15:01 03.06.2026

  • 6 Вашето мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    Откак софия се напълни със селяни от крушаре, които се мислят за елит, хората които с честен труд си вадят хляба се опасяват да не ги пратят в ареста за това, че са ги погледнали лошо.

    15:06 03.06.2026

  • 7 Тома

    2 0 Отговор
    Ние от село Крушари до един сме БКП от родната на Мирчев

    15:08 03.06.2026

  • 8 овчи мозъци

    2 0 Отговор
    А бе мипчев тъпо главо,вие друга работа нямате ли че се занимавате,с глупости и с работи кото само вас ви изчегъртват и не ви дават сън и покой .Кого друг го интересува кой какво е продал след като всичко е по законов ред Ви е защо не се занимавате с доходите на пенсионерите ,социарни слабите и с болните хора които умират на стълбищата на болниците доведохте еврота в държавата и намалихте заплатите на половина от лева в еврото ,а цените на продоволствието ,услугите и всичко друго което е важноза съществуването на човека изравниха лева в евро едно към то едно Покупателната споасобност на българските граждани с евро то се намалиха на половина ,а вие се занимавата с неща които хората неги интересеват освен вас си

    15:09 03.06.2026

  • 9 хехе

    1 0 Отговор
    Отпадналата необходимост пак вият на умряло незнаят ли,че Валентин Златев е пръв приятел с тиквата с който бяха в сглобката.

    15:10 03.06.2026

  • 10 Някой

    1 0 Отговор
    Тази измишльотина на която и викат закон е противоконституционна и трябва да бъде премахната.
    1. Не може да има закон свързан с чужда държава. Всички в парламента са се клели във всичките си действия да се ръководят от интереса на народа - българският. Какво става в Украйна не ги интересува. Всеки държавен служител който обслужва чужд интерес е предател!
    2. Права не се делят по етнос. Дали някой е руснак, украинец, американец, иранец, евреин или палестинец, няма никаква разлика! Така е по конституция. Противното е расизъм.

    Коментиран от #11

    15:10 03.06.2026

  • 11 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Някой":

    И по някакъв закон може да се налагат глоби, но то не е НК и за затвор.

    15:11 03.06.2026

  • 12 ДъБили

    1 0 Отговор
    Интересно, защо Лама Мирчев докато апваше петрохански наденици не внесе нищо в ДАНС за украинския анклав в Баба Алино!?!?

    15:13 03.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове