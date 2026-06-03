Азис поднесе цветя на гроба на Мерилин Монро: Поприказвах си с нея (СНИМКИ)

На 1 юни светът отбеляза 100 години от рождението на Мерилин Монро. Норма Джийн Мортънсън, родена на 1 юни 1926 г., се превръща в една от най-големите кино икони в Холивуд и вечер секссимвол с русите си къдрици, сексапилната фигура и съблазнително и закачливо поведение, покорило стотици мъже - някои от които влиятелни и силни.
По този рождението на холивудската легенда, Азис реши да ѝ отдаде почит по специален начин - като посети гроба ѝ и ѝ поднесе букет цветя.
Към кадрите от посещението си той написа интересен текст, в който признава колко специална за него е била тя, наричайки я "първообраза на чалга културата":
"На 1-ви юни се навършват 100 години от раждането на Норма Джийн, известна по целия свят като Мерилин Монро. Първообразът на чалга културата по света. Красива, изрусена до бяло, силно гримирана, гола и мечтаеща за световна слава.
Най-първата корица на списание Playboy (Може би неслучайно точно до нея е и криптата на Хю Хефнър). Готова на всичко, за да бъде говорено за нея. Пластична операция, една от първите в Холивуд за намаляване на носа. Извършена незаконно и при ужасяващи условия.
Връзки със спортисти, продуценти, президенти. Побоища, скандали, субстанции и папараци. Съмнителни актьорски данни, но на кой му пука?! Всеки режисьор по онова време е искал Мерилин във филмите си.
Не е ли странно?! Познато ли ви е? В повечето си филми тя играе най- често себе си. Красива с убийствена походка. Тя завладя целия свят и накара всички момичета на планетата да искат да приличат на нея. Всички мъже по света оставаха със отворена уста при всяка нейна поява.
Обожавам я! За това отидох и занесох цветя на нейния гроб във Westwood Village Memorial Park в квартал Уестууд, Лос Анджелис, Калифорния. Снимах се до нейната крипта и си поприказвах мислено с нея.
Благодарих ѝ за всичко, което е оставила на нас. Благодарих и за музата, очната линия и яркочервените устни. Мерилин, винаги ще те нося в сърцето си.", завършва признанието си Краля на поп фолка, позирайки и пред гроба на Хю Хефнър - създателят на Плейбой.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гонзовица
15:01 03.06.2026
2 магданоз
15:03 03.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 М@-нга-ранга
15:08 03.06.2026
5 Тома
15:13 03.06.2026
6 България се м@нга-ранганизира с ударни
15:13 03.06.2026
7 Таня
Коментиран от #12
15:13 03.06.2026
8 Хаха
Коментиран от #9
15:15 03.06.2026
9 Хихи
До коментар #8 от "Хаха":Човек?!? Пее?!?
15:18 03.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Еднаквите се намират
15:33 03.06.2026
12 Тоя
До коментар #7 от "Таня":дето ни представя по света, че и в Кан с отвратителна чалга, че и TV придаване имаше, че и седалищните му части бяха на билборд в София и кой знае още какви гадории, свързани с тоя.......
15:45 03.06.2026
13 Неразбрал
15:51 03.06.2026
14 Пилотът Гошу
Язък му за парите, пещернякът си е пещерняк....
15:52 03.06.2026
15 Хи хи хи
16:18 03.06.2026
16 И какво общо
Руса , сексапилна и хола не означава чалга!
По тая логика и Сидни Суийни е чалга.
16:23 03.06.2026
17 2554
Хубава работа, ама циг...
16:52 03.06.2026