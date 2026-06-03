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Азис поднесе цветя на гроба на Мерилин Монро: Поприказвах си с нея (СНИМКИ)

Азис поднесе цветя на гроба на Мерилин Монро: Поприказвах си с нея (СНИМКИ)

3 Юни, 2026 14:59 1 030 17

  • азис-
  • мерилин монро-
  • рождение-
  • 100 години-
  • хю хефнър

"Обожавам я!", написа Краля на поп фолка към кадрите

Азис поднесе цветя на гроба на Мерилин Монро: Поприказвах си с нея (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

На 1 юни светът отбеляза 100 години от рождението на Мерилин Монро. Норма Джийн Мортънсън, родена на 1 юни 1926 г., се превръща в една от най-големите кино икони в Холивуд и вечер секссимвол с русите си къдрици, сексапилната фигура и съблазнително и закачливо поведение, покорило стотици мъже - някои от които влиятелни и силни.

По този рождението на холивудската легенда, Азис реши да ѝ отдаде почит по специален начин - като посети гроба ѝ и ѝ поднесе букет цветя.

Към кадрите от посещението си той написа интересен текст, в който признава колко специална за него е била тя, наричайки я "първообраза на чалга културата":

"На 1-ви юни се навършват 100 години от раждането на Норма Джийн, известна по целия свят като Мерилин Монро. Първообразът на чалга културата по света. Красива, изрусена до бяло, силно гримирана, гола и мечтаеща за световна слава.

Най-първата корица на списание Playboy (Може би неслучайно точно до нея е и криптата на Хю Хефнър). Готова на всичко, за да бъде говорено за нея. Пластична операция, една от първите в Холивуд за намаляване на носа. Извършена незаконно и при ужасяващи условия.

Връзки със спортисти, продуценти, президенти. Побоища, скандали, субстанции и папараци. Съмнителни актьорски данни, но на кой му пука?! Всеки режисьор по онова време е искал Мерилин във филмите си.

Не е ли странно?! Познато ли ви е? В повечето си филми тя играе най- често себе си. Красива с убийствена походка. Тя завладя целия свят и накара всички момичета на планетата да искат да приличат на нея. Всички мъже по света оставаха със отворена уста при всяка нейна поява.

Обожавам я! За това отидох и занесох цветя на нейния гроб във Westwood Village Memorial Park в квартал Уестууд, Лос Анджелис, Калифорния. Снимах се до нейната крипта и си поприказвах мислено с нея.

Благодарих ѝ за всичко, което е оставила на нас. Благодарих и за музата, очната линия и яркочервените устни. Мерилин, винаги ще те нося в сърцето си.", завършва признанието си Краля на поп фолка, позирайки и пред гроба на Хю Хефнър - създателят на Плейбой.

Публикация, споделена от Azis Online (@azis_online_new)


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гонзовица

    8 1 Отговор
    А бе мноо сте зле кой го знае тоя костинбродския пишете за мене да видите как ше ви се дигне рейтинга

    15:01 03.06.2026

  • 2 магданоз

    18 2 Отговор
    Бъси тсигънинъ с тоя мръсен анцуг. И голямата работа, че е поднесъл цветя на секс символка.

    15:03 03.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 М@-нга-ранга

    13 2 Отговор
    Ега си поприказвате на "живо" скоро, син-г@-нЕн мазен

    15:08 03.06.2026

  • 5 Тома

    11 1 Отговор
    Казах и дръж ме свате да се преобуя

    15:13 03.06.2026

  • 6 България се м@нга-ранганизира с ударни

    19 2 Отговор
    темпове и Факти правят всичко възможно да ускорят процеса заливайки ни ежедневно с м@нга-ранга

    15:13 03.06.2026

  • 7 Таня

    18 1 Отговор
    Кой е тоя Азис?

    Коментиран от #12

    15:13 03.06.2026

  • 8 Хаха

    1 18 Отговор
    Смейте му се ,но човека си пее!

    Коментиран от #9

    15:15 03.06.2026

  • 9 Хихи

    19 1 Отговор

    До коментар #8 от "Хаха":

    Човек?!? Пее?!?

    15:18 03.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Еднаквите се намират

    13 2 Отговор
    Вчера, за Деня на Ботев цвете няма, но за най-известната американска куртизанка букет. От един дол дренки са.

    15:33 03.06.2026

  • 12 Тоя

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Таня":

    дето ни представя по света, че и в Кан с отвратителна чалга, че и TV придаване имаше, че и седалищните му части бяха на билборд в София и кой знае още какви гадории, свързани с тоя.......

    15:45 03.06.2026

  • 13 Неразбрал

    9 1 Отговор
    Какъв е тоя сиган на кадрото ?

    15:51 03.06.2026

  • 14 Пилотът Гошу

    11 1 Отговор
    Тъмният балкански субект смята, че Мерилин Монро била първообраз на чалгата... Като го видиш с тая брада и анцуг, все едно тъкмо става от клоаката си в Столипиново, тамън за Мерилин си мислиш...
    Язък му за парите, пещернякът си е пещерняк....

    15:52 03.06.2026

  • 15 Хи хи хи

    2 0 Отговор
    Дали е показал какви мъжки гърди има?🤣

    16:18 03.06.2026

  • 16 И какво общо

    2 0 Отговор
    имат Мерилин Монро и чалгата?

    Руса , сексапилна и хола не означава чалга!

    По тая логика и Сидни Суийни е чалга.

    16:23 03.06.2026

  • 17 2554

    0 0 Отговор
    Да беше поднесъл цветя на Ботев.

    Хубава работа, ама циг...

    16:52 03.06.2026