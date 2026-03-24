The Wall Street Journal: Саудитска Арабия е близо до присъединяване към американските удари в Иран

Престолонаследникът на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман е близо до присъединяване към американските удари срещу Иран, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на източници.

Влизането на кралството във войната е само въпрос на време, каза един от източниците пред изданието.

Преди войната Саудитска Арабия отказваше да позволи използването на нейните съоръжения или въздушно пространство за бомбардировки срещу Иран.

Източници съобщиха на изданието, че Саудитска Арабия наскоро е позволила на американските войски да използват военновъздушната база „Крал Фахд“ в западната част на Арабския полуостров.

Тръмп заяви вчера, че САЩ и Иран са провели „много добри и продуктивни“ разговори през последните два дни. Той каза, че е инструктирал Пентагона да спре ударите по иранските електроцентрали и енергийната инфраструктура за пет дни. Сделка с Техеран може да бъде постигната в рамките на този срок „или дори по-рано“, твърди американският лидер.

Техеран и Вашингтон изобщо не преговарят, заяви иранският президент Масуд Пезешкиан. Според него, през последните дни Иран е преговарял само с държави от Близкия изток, по-специално с Оман, за да осигури координация и преминаване на кораби през Ормузкия проток.

Цените на петрола Brent бяха над 113 долара за барел през последните два дни. След обявяването на решението на Тръмп за отлагане на ударите, те паднаха рязко до 97 долара, но оттогава се върнаха до малко над 100 долара, според данни на фондовия пазар. Към сутринта на 24 март цената на този вид гориво е 104 долара.

Според актуализираната прогноза на Goldman Sachs Group, петролът Brent ще се търгува средно на 85 долара за барел през 2026 г., в сравнение с предишната прогноза на банката от 77 долара.