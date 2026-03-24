Битката за Елисейския дворец! Едуар Филип е фаворит за президент на Франция

Преизбирането на бившия френски премиер Едуар Филип за кмет на Льо Авър го позиционира и като водещ кандидат, който ще се изправи срещу крайната десница на президентските избори догодина, съобщава Politico.

Състезанието беше важно изпитание за десноцентристкия политик, тъй като той обуслови кандидатурата си за Елисейския дворец с осигуряването на още един мандат начело на индустриалния пристанищен град, който в миналото имаше тенденция да клони към ляво. Проучване, публикувано преди гласуването, показа, че Филип вероятно ще загуби от комунистически претендент - резултат, който би провалил плановете му да се кандидатира за президент.

Но Филип разсея скептиците, като спечели балотажа с повече от шест процента. След това онлайн проучване на Toluna Harris Interactive, проведено веднага след затварянето на секциите на националните общински избори, показа, че Филип е на път да завърши второ на първия тур на президентските избори през 2027 г., макар че все още изостава от председателя на Националния съюз Жордан Бардела със 17 процента.

"Всичко започва днес", каза пред POLITICO Натали Лоазо, евродепутат от партията "Хоризонти" на Филип и един от нейните влиятелни фигури. "Има причини за надежда."

Филип, който беше първият от десноцентристките претенденти, обявил кандидатурата си за президент, вече организира предизборни събития, като 12 април е насрочен за мащабен митинг в Париж, според двама партийни представители, въпреки че Лоазо отказа да потвърди събитието.

"Хората в Льо Авър знаят, че има причина за надежда, когато всички хора с добра воля се обединят и отхвърлят крайностите и техните опростени решения", каза Филип в победната си реч в неделя от Льо Авър.

Силното представяне на политика на първия тур и комфортната му победа на балотажа предизвикаха облекчение у съюзниците му в неделя и накараха някои от най-видните му съперници публично да признаят статута му на фаворит.

Министърът на правосъдието Жерал Дарманен, самият той кандидат за президент, призова Филип да обедини центристите зад себе си.

"Сега той трябва да обедини хората около себе си, за да имаме единствен кандидат", каза Дарманен по France 2 миналата седмица.

Човек, близък до Дарманен, каза пред POLITICO, че представянето на Филип е "кофа студена вода" за президентските стремежи на министъра на правосъдието.

Президентската надпревара във Франция през 2027 г. изглежда вероятно ще бъде най-значимата от десетилетие, като крайнодесният Национален сбор постоянно е с повече от 15 процентни пункта пред други партии в анкетите.

Въпреки че не успя да спечели известни мишени като Марсилия, Ним и Тулон, крайната десница отпразнува представянето си в неделя. Бардела заяви пред поддръжниците си в Париж, че крайната десница е постигнала "най-големия пробив в историята си", докато неговият ментор Марин льо Пен заяви, че Националният сбор е постигнал "десетки" регионални победи.

Най-голямата победа на Националния сбор в неделя дойде на Френската Ривиера, където един от съюзниците му спечели Ница, петият по население град във Франция. Политическите наблюдатели обаче бързо отбелязаха, че победата се дължи повече на местния десен барон, превърнал се в съюзник на крайната десница, Ерик Чоти, отколкото на Бардела.

Лоазо твърди, че на тези местни избори не е имало "вълна" от Националния сбор, като отбелязва неуспеха на партията да постигне решителен пробив в големите и средните градове.

Но тя каза, че бавният и стабилен възход на крайната десница, включително в селските райони, които някога са били крепости на умерената политика, не бива да се подценява.

Бардела е най-вероятният кандидат на Националния сбор догодина, освен ако Марин льо Пен не обжалва успешно петгодишната забрана за избори, която ѝ беше наложена в резултат на осъдителна присъда за злоупотреба.

Популярността на Бардела непрекъснато нараства, но той никога лично не е печелил избори за местно или национално правителство.

Съюзниците на Филип се надяват, че неговите пълномощия като министър-председател по време на първия мандат на Еманюел Макрон и богатият му опит в политиката ще му дадат решително предимство, ако се класира да се кандидатира срещу Националния сбор на балотажа през 2027 г.

Противниците на Бардела виждат липсата на опит на изпълнително ниво като ключова слабост в президентската надпревара, особено след като Европа е въвлечена в два големи международни конфликта.

"Едуар Филип беше министър-председател по време на голяма криза, каквато беше Covid. Той има международен авторитет, каза Лоазо. Можете да си го представите да се изправя срещу Доналд Тръмп или Владимир Путин. Това не е непременно вярно за всеки, който е или официален кандидат, или би искал да бъде кандидат."