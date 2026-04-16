Еманюел Макрон призова младите: Зарязвайте телефоните и хващайте книгите!

Френският президент Еманюел Макрон призова учениците от гимназиите да изключат телефоните си и да четат, съобщава "Ройтерс".

Той настоя за един "ден без екрани" на месец за всички и пълна забрана на социалните мрежи за лица под 15 години.

След новаторската забрана на социалните мрежи за деца в Австралия, въведена миналата година, все повече европейски държави обмислят свои ограничения, тъй като нарастват опасенията относно въздействието на социалните медии върху здравето и безопасността на непълнолетните.

"Оставихме ви в тази джунгла и тя ви открадна вниманието", заяви Макрон на учениците от гимназията относно липсата на правила в социалните медии. "Трябва да забавим темпото и да ви помогнем да станете възрастни и най-вече граждани".

"Ето защо това, което искаме да направим, е да кажем край на социалните мрежи преди 15-годишна възраст. И бихме искали един ден в месеца да имаме ден офлайн... за да покажем, че е възможно", настоя той и добави, че този ден може да се използва за четене на глас, театрални представления или други дейности.

Във Франция през парламента се разглежда законопроект с цел установяване на забрана за лица под 15 години. Но докато долната камара гласува за пълна забрана, сенаторите искат да блокират достъпа само за платформи, които се считат за вредни за децата. Това означава, че целта на Макрон новото законодателство да влезе в сила за началото на новата учебна година през септември може да не бъде изпълнена.

Досега редица европейски държави, включително страните извън ЕС Великобритания и Норвегия, са приели или обмислят законодателство, определящо минимални възрастови ограничения - обикновено между 13 и 16 години - за използване на социални мрежи. ЕС подготвя приложение за проверка на възрастта.

По-късно през деня Макрон ще бъде домакин на видеоразговор с други евролидери, за да настоява за координиран подход. Конференцията е фокусирана върху създаването на "цифрово мнозинство" в Европа, ограничаване на достъпа за деца под определена възраст и изискване за проверка на възрастта.

Във Вилер-Котере, в Северна Франция, където Макрон изложи някои от плановете си, учениците от гимназията имаха смесени чувства относно забраната.

"Не съм съгласен, по-малките ще се чувстват изоставени", заяви 15-годишната Шарон Цими Мейонг. И Фабиен Андроник - също на 15 години, не се съгласи, като отбеляза, че проверката на използването на екрани трябва да бъде оставена на родителите. "Харесвам социалните мрежи, там научаваме много", посочи той.

Манел Зеруали, също на 15 години, обаче се съгласи със забраната за лица под 15 години, за да могат да бъдат защитени. "В социалните мрежи има кибертормоз", подчерта тя.

Едно нещо, за което всички бяха единодушни, беше, че повечето младежи биха намерили начин да заобиколят забраната.

Австралия отбелязва огромен скок в изтеглянията на виртуални частни мрежи (VPN), откакто въведе забраната си за социални медии, тъй като потребителите се стремят да заобиколят мярката, за да имат достъп до ограничени платформи.

Междувременно, във Великобритания премиерът Киър Стармър заяви на компаниите за социални медии да поемат отговорност за безопасността на децата на своите платформи и да отговорят на исканията на родителите за надеждна защита.

Великобритания провежда консултации до следващия месец дали да ограничи достъпа на децата до социалните мрежи, включително евентуална забрана за лица под 16 години, както и да въведе полицейски час, ограничения на времето за приложения и ограничения върху пристрастяващи дизайнерски функции.