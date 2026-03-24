ЕС намалява зависимостта си от САЩ в отбраната, предупреждава Кубилюс

Европейският съюз постепенно намалява зависимостта си от вноса на военно оборудване от Съединените щати, заяви еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс по време на събитие в Брюксел. По негови данни вносът е спаднал с 10%, достигайки 40%, докато САЩ внасят от Европа едва 1% от необходимите им отбранителни средства, предава БТА.

Кубилюс подчерта необходимостта Европа едновременно да засили отбранителния си капацитет и да подобри военното производство. Той отбеляза, че САЩ имат ясна стратегическа насоченост към региона на Индийския и Тихия океан, което означава, че Европа трябва да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност.

По думите му САЩ произвеждат около 750 ракети „Пейтриът“ годишно, като в първите дни на конфликта в Иран са били изстреляни 800 такива ракети. Това, според него, прави снабдяването с ракети за Украйна по-трудно. Кубилюс допълни, че за свалянето на една руска ракета са необходими между две и три ракети „Пейтриът“, докато миналата година Русия е изстреляла около 2000 ракети срещу Украйна, от които около 40% са били прехванати.

Еврокомисарят предупреди и за възможни бъдещи заплахи, като посочи, че според разузнавателни данни Русия може да бъде готова за атака срещу страна от ЕС или НАТО до 2030 г. Той определи Русия като сериозна заплаха и подчерта, че при евентуален конфликт със съседни държави като балтийските страни, Полша или Финландия, Европа ще се изправи пред реално боеспособен противник.

Кубилюс отбеляза още, че за разлика от украинските сили, европейските армии нямат същия боен опит, което прави подготовката и укрепването на отбраната още по-належащи.