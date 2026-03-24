ЕС намалява зависимостта си от САЩ в отбраната, предупреждава Кубилюс

24 Март, 2026 18:57 809 35

Еврокомисарят: Европа трябва да укрепи военните си способности на фона на нарастващи заплахи

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз постепенно намалява зависимостта си от вноса на военно оборудване от Съединените щати, заяви еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс по време на събитие в Брюксел. По негови данни вносът е спаднал с 10%, достигайки 40%, докато САЩ внасят от Европа едва 1% от необходимите им отбранителни средства, предава БТА.

Кубилюс подчерта необходимостта Европа едновременно да засили отбранителния си капацитет и да подобри военното производство. Той отбеляза, че САЩ имат ясна стратегическа насоченост към региона на Индийския и Тихия океан, което означава, че Европа трябва да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност.

По думите му САЩ произвеждат около 750 ракети „Пейтриът“ годишно, като в първите дни на конфликта в Иран са били изстреляни 800 такива ракети. Това, според него, прави снабдяването с ракети за Украйна по-трудно. Кубилюс допълни, че за свалянето на една руска ракета са необходими между две и три ракети „Пейтриът“, докато миналата година Русия е изстреляла около 2000 ракети срещу Украйна, от които около 40% са били прехванати.

Еврокомисарят предупреди и за възможни бъдещи заплахи, като посочи, че според разузнавателни данни Русия може да бъде готова за атака срещу страна от ЕС или НАТО до 2030 г. Той определи Русия като сериозна заплаха и подчерта, че при евентуален конфликт със съседни държави като балтийските страни, Полша или Финландия, Европа ще се изправи пред реално боеспособен противник.

Кубилюс отбеляза още, че за разлика от украинските сили, европейските армии нямат същия боен опит, което прави подготовката и укрепването на отбраната още по-належащи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    9 16 Отговор
    ЕС ще занули Русийка!!!

    Коментиран от #6, #9, #14

    18:58 24.03.2026

  • 2 Пич

    12 4 Отговор
    Това е просто като фасулр!!! Когато купуваш а не произвеждаш, освен че губиш пари, стимулираш чужда икономика и унищожаваш своята !
    Ерго - Урсулианците са прости като фасул!!!
    (не казах като паветници, защото съм възпитан)

    19:01 24.03.2026

  • 3 Факт

    12 4 Отговор
    Европа е тотално зависима от САЩ, от Русия, от Китай, от Индия, от половин Азия и Африка.
    Едва ли има по-зависими страни на планетата, от европейските.
    Военна техника. Автомобилни части. Смарт технологии. Батерии. Горива. Всякакъв вид индустриални ресурси, включително редки метали. Торове, добавки, семена, а напоследък и плодове и зеленчуци.
    Силните се бият за нова подялба на света, а Европа е притисната в ъгъла и без г-щи.

    Коментиран от #12

    19:01 24.03.2026

  • 4 За кво са ви оръжия

    13 5 Отговор
    Кой ше ви напада

    Коментиран от #8

    19:02 24.03.2026

  • 5 си дзън

    5 8 Отговор
    Правилно. Агент Краснов и Путин играят срещу Европа.

    19:02 24.03.2026

  • 6 Българин

    5 10 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Русия сама ще се занули, както винаги е ставало. ЕС се опитва да им помага, ама много нефелно и само удължава агонията!

    19:02 24.03.2026

  • 7 Дориана

    13 5 Отговор
    Без подкрепата на Америка Европа е безпомощна , защото вече икономически е отслабена и зависима от горивата. Дори в политически план е с отслабени позиции. Така, че върви стремглаво надолу, което беше очаквано.

    Коментиран от #32, #35

    19:03 24.03.2026

  • 8 Московията

    4 9 Отговор

    До коментар #4 от "За кво са ви оръжия":

    кой друг?

    19:03 24.03.2026

  • 9 ЕС..

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Намалв зависимостта от САЩ и се закача за Русия. Голям майтап с т.пите урсулинки.

    Коментиран от #34

    19:05 24.03.2026

  • 10 Спас

    1 1 Отговор
    Мдааа

    19:06 24.03.2026

  • 11 Това беше положителната роля

    6 3 Отговор
    на Тръмп, Европа да се събуди и да започне сама да си произвежда оръжия. Най-богатите държави стояха и чакаха всичко да осигурява САЩ, защо така е по-лесно.

    19:06 24.03.2026

  • 12 Супер

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Точен завършек!

    19:06 24.03.2026

  • 13 Това парче е толкова дърто

    8 3 Отговор
    че не осъзнава че без стратегически военни сателити старлинг и насочване от наземни командни центрове Европа е сляпа.
    Давам пример да пуснеш един сляп боксьор срещу един с две очи и да искаш той да насочва удари срещу цели които го атакуват.
    Какви смешници управляват Европейския съюз.
    И ги пускат в социалните медии за да покажат колко сме зле не е истина.

    19:07 24.03.2026

  • 14 Дори няма такава нужда

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Русия много успешно се самоунищожава и сама :)))

    19:07 24.03.2026

  • 15 Даниел Немитов

    4 3 Отговор
    Разгеле! Най сетне! Това трябваше да стане мно-о-ого отдавна.

    19:08 24.03.2026

  • 16 Сатана Z

    7 6 Отговор
    Поредният Литовски русофоб получил образованието си в СССР и израснал в семейството на комунисти от апарата.
    За тоя или добро или нищо.Нищо

    Коментиран от #23

    19:09 24.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ТОВА ТРЯБВАШЕ ДА ГО

    1 1 Отговор
    Направите преди десетилетие. Обречени сте. От най добрият силен континент се превърнахте във това да просите защита горива охрана от други.

    19:11 24.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Уникално

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Направо е смешен":

    Дръж се възпитано

    19:12 24.03.2026

  • 22 А ГДЕ

    1 1 Отговор
    Кая Калас?

    Коментиран от #33

    19:14 24.03.2026

  • 23 Последния Софиянец

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Сатана Z":

    Копейата съдрана винаги е умрела от завист и глад до като се въргаля цял живот в тинята.

    19:15 24.03.2026

  • 24 Мдаа

    1 0 Отговор
    Фактите започват да излизат на вече:

    U.S. Air Force Magazine: At least 20 U.S. Air Force aircraft were damaged or destroyed during the three-week war in Iran.

    19:16 24.03.2026

  • 25 Точен

    1 2 Отговор
    Този Кубиляс за кобилата кранта Баба европа ли говори?...

    19:16 24.03.2026

  • 26 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Пак ще падне яко млатене на вата, трябва да признаем!

    19:18 24.03.2026

  • 27 ТЕ ТОЗИ

    1 1 Отговор
    Е ЕВРОПЕЙСКИ ЛИДЕР

    19:18 24.03.2026

  • 28 КУБИЛКИНА

    1 1 Отговор
    КУБИЛЮС И ДРУГИТЕ ОТ ЕС ЗА КАКВО СТАВАТ???

    19:19 24.03.2026

  • 29 Отстрани

    1 1 Отговор
    Еврофашистите са в шок и паника от безпомощността на краварската армия срещу един Иран, а те си мислеха че техните началници са някаква сила от която всички треперят. Реалността, обаче, се оказа съвсем различна!
    Сега са ужасени от мисълта как ще бъдат самите те защитени ,ако им се наложи!? В комбинация с жестоката суровинна криза която са задава, трагедията за тях е пълна.
    Буквално са в шок!

    19:22 24.03.2026

  • 30 Ами

    0 1 Отговор
    Поредното изкуфяло старче, което дрънка глупости :)

    19:23 24.03.2026

  • 31 демократ

    2 0 Отговор
    Позволете ми да кажа, че ще сложим край на тази война. Ще победим, защото сме по-силни. След това, повярвайте ми, Русия ще плати цената

    19:23 24.03.2026

  • 32 Ехо..... здравей Дори

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    Я кажи ми облаче ле бяло на какво се крепи нашата валута евро след като ти ясно обясняваш че той няма никаква база на която да стъпи за да има авторитет и тежест пред останалите валути. Значи ние нищо не произвеждаме за да е силно еврото м не изнасяме за да е силно еврото а само внасяме и той е силно.......
    На трето място след британската и швейцареца.
    Някак си не мога да разбера това нещо как се получава за да има сила нещо което няма стойност и няма покритие.

    19:24 24.03.2026

  • 33 Работи си

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "А ГДЕ":

    Подготвя се за заместник на Урсула.

    19:26 24.03.2026

  • 34 Ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "ЕС..":

    Русийката вече никой не я бръсне за слива. Стана за смях.!

    19:28 24.03.2026

  • 35 Прекалено много

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    се вживявате и се страхувате. Излишно е, и е много вредно така да се стресирате, при това без никакви основания.

    19:32 24.03.2026