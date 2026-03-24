ЕС намалява зависимостта си от САЩ в отбраната, предупреждава Кубилюс

Европейският съюз постепенно намалява зависимостта си от вноса на военно оборудване от Съединените щати, заяви еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс по време на събитие в Брюксел. По негови данни вносът е спаднал с 10%, достигайки 40%, докато САЩ внасят от Европа едва 1% от необходимите им отбранителни средства, предава БТА.
Кубилюс подчерта необходимостта Европа едновременно да засили отбранителния си капацитет и да подобри военното производство. Той отбеляза, че САЩ имат ясна стратегическа насоченост към региона на Индийския и Тихия океан, което означава, че Европа трябва да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност.
По думите му САЩ произвеждат около 750 ракети „Пейтриът“ годишно, като в първите дни на конфликта в Иран са били изстреляни 800 такива ракети. Това, според него, прави снабдяването с ракети за Украйна по-трудно. Кубилюс допълни, че за свалянето на една руска ракета са необходими между две и три ракети „Пейтриът“, докато миналата година Русия е изстреляла около 2000 ракети срещу Украйна, от които около 40% са били прехванати.
Еврокомисарят предупреди и за възможни бъдещи заплахи, като посочи, че според разузнавателни данни Русия може да бъде готова за атака срещу страна от ЕС или НАТО до 2030 г. Той определи Русия като сериозна заплаха и подчерта, че при евентуален конфликт със съседни държави като балтийските страни, Полша или Финландия, Европа ще се изправи пред реално боеспособен противник.
Кубилюс отбеляза още, че за разлика от украинските сили, европейските армии нямат същия боен опит, което прави подготовката и укрепването на отбраната още по-належащи.
Ерго - Урсулианците са прости като фасул!!!
(не казах като паветници, защото съм възпитан)
Едва ли има по-зависими страни на планетата, от европейските.
Военна техника. Автомобилни части. Смарт технологии. Батерии. Горива. Всякакъв вид индустриални ресурси, включително редки метали. Торове, добавки, семена, а напоследък и плодове и зеленчуци.
Силните се бият за нова подялба на света, а Европа е притисната в ъгъла и без г-щи.
До коментар #1 от "Атина Палада":Русия сама ще се занули, както винаги е ставало. ЕС се опитва да им помага, ама много нефелно и само удължава агонията!
До коментар #4 от "За кво са ви оръжия":кой друг?
До коментар #1 от "Атина Палада":Намалв зависимостта от САЩ и се закача за Русия. Голям майтап с т.пите урсулинки.
До коментар #3 от "Факт":Точен завършек!
13 Това парче е толкова дърто
Давам пример да пуснеш един сляп боксьор срещу един с две очи и да искаш той да насочва удари срещу цели които го атакуват.
Какви смешници управляват Европейския съюз.
И ги пускат в социалните медии за да покажат колко сме зле не е истина.
14 Дори няма такава нужда
До коментар #1 от "Атина Палада":Русия много успешно се самоунищожава и сама :)))
За тоя или добро или нищо.Нищо
До коментар #20 от "Направо е смешен":Дръж се възпитано
23 Последния Софиянец
До коментар #16 от "Сатана Z":Копейата съдрана винаги е умрела от завист и глад до като се въргаля цял живот в тинята.
U.S. Air Force Magazine: At least 20 U.S. Air Force aircraft were damaged or destroyed during the three-week war in Iran.
29 Отстрани
Сега са ужасени от мисълта как ще бъдат самите те защитени ,ако им се наложи!? В комбинация с жестоката суровинна криза която са задава, трагедията за тях е пълна.
Буквално са в шок!
32 Ехо..... здравей Дори
До коментар #7 от "Дориана":Я кажи ми облаче ле бяло на какво се крепи нашата валута евро след като ти ясно обясняваш че той няма никаква база на която да стъпи за да има авторитет и тежест пред останалите валути. Значи ние нищо не произвеждаме за да е силно еврото м не изнасяме за да е силно еврото а само внасяме и той е силно.......
На трето място след британската и швейцареца.
Някак си не мога да разбера това нещо как се получава за да има сила нещо което няма стойност и няма покритие.
33 Работи си
До коментар #22 от "А ГДЕ":Подготвя се за заместник на Урсула.
До коментар #9 от "ЕС..":Русийката вече никой не я бръсне за слива. Стана за смях.!
35 Прекалено много
До коментар #7 от "Дориана":се вживявате и се страхувате. Излишно е, и е много вредно така да се стресирате, при това без никакви основания.
