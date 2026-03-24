Трима загинали при руски атаки в Западна Украйна, един убит при украински удар в Курска област

Двама души са загинали, а четирима са ранени при руска въздушна атака в западния украински град Ивано-Франковск, съобщава Ройтерс, позовавайки се на регионалните власти, цитирана от БТА.
Сред пострадалите е и шестгодишно дете. По данни, публикувани в „Телеграм“, при удара са нанесени щети на родилно отделение и 10 жилищни сгради.
В югозападния град Виница при нападение с дрон е загинал най-малко един човек, а 11 души са били ранени.
Същевременно в руската Курска област, която граничи с Украйна, украинско въздушно нападение срещу селскостопанско предприятие е довело до смъртта на един човек, а други 13 са ранени, съобщи губернаторът на региона.
По-рано бе съобщено, че руските сили са атакували няколко града в Западна Украйна, включително Лвов, Виница и Тернопол. В Лвов, по последни данни на местните власти, цитирани от Укринформ, са били ранени 22 души.
1 ПипиРуда
20:03 24.03.2026
2 си дзън
За издаване на документи за напускане на русията крепостните чакат вече
с месеци. Обещали са им да станат години.
Коментиран от #14, #37, #44
20:05 24.03.2026
3 Швейк
20:05 24.03.2026
4 Пич
Коментиран от #16
20:05 24.03.2026
5 Ами когато на Фронта те Разгромяват
Коментиран от #12, #23
20:06 24.03.2026
6 Слава Украйна
Смляха Русия
Вечна слава у поклон
Коментиран от #11, #13, #15, #17, #20, #26, #38, #48
20:06 24.03.2026
7 Хахахахаха
20:06 24.03.2026
8 Владимир Путин, президент
20:07 24.03.2026
9 Русия бомби мирни хора
Кой е терориста?
Коментиран от #22
20:07 24.03.2026
10 Браво на Украйна
Руските атаки
Браво чак Путин е възхитен
20:08 24.03.2026
11 Чупката
До коментар #6 от "Слава Украйна":да ги славиш у Киев фашаго.
20:08 24.03.2026
12 Тотален погром
До коментар #5 от "Ами когато на Фронта те Разгромяват":Последната седмица
Чак руснаците почнаха да хвалят ВСУ
20:10 24.03.2026
13 Посоката ти
До коментар #6 от "Слава Украйна":Екзарх Йосиф, Център за Психични болести.
20:11 24.03.2026
14 Какво
До коментар #2 от "си дзън":са им обещали? Хдхкнжйхххшъ!
20:12 24.03.2026
15 Попиляха Русия
До коментар #6 от "Слава Украйна":Вече и в Русия усещат че ВСУ ги превъзхожда
Коментиран от #18
20:13 24.03.2026
16 Футболен запалянко
До коментар #4 от "Пич":Западът не воюва, но Русия воюва. Кой се изтощава? Тоя дето тича на терен или тоя дето зяпа от трибуната, вика и пие бира. Ти изтощи ли се, дето пишеш по цял ден западнофобски тъпотии?
Коментиран от #21, #24
20:14 24.03.2026
17 Евалла
До коментар #6 от "Слава Украйна":Скоро ще пращам Московчани да хващат дронове със голи ръце
20:14 24.03.2026
18 Герге
До коментар #15 от "Попиляха Русия":Вади снаряда, ако не излиза лесно, кихни три пъти!
20:15 24.03.2026
19 Руснаци
20:15 24.03.2026
20 Слава
До коментар #6 от "Слава Украйна":Степан Бандера, урода, който изби хиляди руснаци.
20:15 24.03.2026
21 Пич
До коментар #16 от "Футболен запалянко":Много съм изтощен! Паветната тъпотия е убийствена !!!
20:16 24.03.2026
22 бравос..
До коментар #9 от "Русия бомби мирни хора":На зеления мухал,съсипа икономиката на урсулците и присламча млрдите им..а будалите от юръпо все му верваха че за тия четири години поне ще си върне един реактор от запорожкио аец хи хи
20:16 24.03.2026
23 Тотален Погром
До коментар #5 от "Ами когато на Фронта те Разгромяват":Последните Щурмове на Русия са катастрофални
Не въоръжени руснаци се пускат за разкриване на позиции
Война тип 1860 г.
В последният щурм жертвите са 40 към 1
Ако продължат със този темп няма да има руска нация
20:16 24.03.2026
24 Хахахахаха
До коментар #16 от "Футболен запалянко":Много си зле братле, запада е тотално изтощен, не могат да намерят 90 милиарда 50 страни, смятай какви финансови кризи имат, нямат вече и оръжия, само се надяват на американците, ама сега като им свършат техните и гледай какъв плач ще има, запада е занулен тотално, за това мълчат в момента и нищо не казват
Коментиран от #28
20:17 24.03.2026
25 Вечная память
А българинът русофил - лежи на дивана, пие ракия и фъфлейки ругае Запада. Срам и позор! Това ми било братушки.
20:18 24.03.2026
26 Направо ми омръзна да гледам клипове
До коментар #6 от "Слава Украйна":Със Руснаци на парчета
Вече ми е скучно искам ВСУ да измислят дрон който да ги прави на дрожда!!
20:18 24.03.2026
27 Атина Палада
Коментиран от #32, #39, #41
20:19 24.03.2026
28 Футболен запалянко
До коментар #24 от "Хахахахаха":Виж се какви глупости пишеш. Западът нямал, чакал на американците... Американците къде са? На Луната? Вярно те бяха там, руснаците не можаха и пак ще бъдат, а руснаците ще лежат в Донбас.
Коментиран от #36, #45
20:20 24.03.2026
29 Атина Палада
20:21 24.03.2026
30 стоян георгиев
20:22 24.03.2026
31 само..
20:22 24.03.2026
32 Владимир Путин, президент
До коментар #27 от "Атина Палада":"... от руснака по-просто живот.о няма!!!..."
Има !!!
Двама руснака са по про3ди от един ☝️
Коментиран от #43, #52, #53
20:22 24.03.2026
33 Милош the great
20:22 24.03.2026
34 Хнидите на Галя
То поне да беше смислено а то само едно t-ролене.
20:22 24.03.2026
35 Иван 1
20:22 24.03.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Братята Украинци ни освободиха от Турско
До коментар #6 от "Слава Украйна":А сега искат да Ги поробят тях самите
Руско нацистите Терористи и Педофили
Заслужават точно това което ги прави Украйна в момента
А то е Тор!
Коментиран от #46
20:24 24.03.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Тц, ТЦ, ТЦ...
20:25 24.03.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Айде стига де!
20:26 24.03.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #2 от "си дзън":"Крепостините" чакат за ЕС, а кой-то иска например за Китай - е безвизово. А тези,другите, които за 500 г "присъствие" имат само едно въстание , как пътуаат за Китай?
20:29 24.03.2026
45 БахУрчо
До коментар #28 от "Футболен запалянко":Като малък прррскаа лили сатте в ∆π€ттоо ?Ако са прпуснали ,все още не е късно да те пробвам .
Коментиран от #51
20:30 24.03.2026
46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #38 от "Братята Украинци ни освободиха от Турско":"Който ни ОСВОБОДИ, той ще ни пороби"
20:32 24.03.2026
47 Владимир Путин, президент
До коментар #43 от "Има и по тъп":Всички руснаци сме 6oклyци !!!
Това е аксиома ☝️
Коментиран от #49
20:32 24.03.2026
48 Слава Русия
До коментар #6 от "Слава Украйна":Слава на Руските освободителни Войски в Донбас
Смляха тая укро бандер сволчна утайка
Вечна слава на Руските Братя.
Коментиран от #50, #57
20:35 24.03.2026
49 Зеленския Шут псевдо президент
До коментар #47 от "Владимир Путин, президент":Всички укро хохлят бандер сме 6oклyци !!!
А да и Неонацисти.
А, да и наркомани
Това е не е аксиома тва си е самата истина ☝️
20:38 24.03.2026
50 Бас се хващам
До коментар #48 от "Слава Русия":Ако идеш в Русия, ще те бият и ще ти викат - "Циганин".
Коментиран от #55, #58
20:41 24.03.2026
51 Футболен запалянко
До коментар #45 от "БахУрчо":Виждам, че теб са те праскали в устата. Надули са ти главата и се рееш като балон из облаците.
20:43 24.03.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Зиленски псевдо президент
До коментар #32 от "Владимир Путин, президент":"... от наглият озъбено гладен и скъсан укро бандер хохлят и маки.донец по-уродливо
п. с.е няма!!!..."
А, а Има !!!
Цяла глутница нанюхано о.с.р.а.н.и оцъклени укро хохлят бандери са по мал@умни от един☝️
Слава на Руската Освободителна Войска в Донбас
Коментиран от #60
20:49 24.03.2026
54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
20:53 24.03.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 хаха 🤣
20:56 24.03.2026
57 Град Козлодуй
До коментар #48 от "Слава Русия":Не е хубаво така да славим една пропаднала и вражеска държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
20:58 24.03.2026
58 Обзалагам Се
До коментар #50 от "Бас се хващам":"че Ако идеш в укрохохлятия
( То ти си такъв цървул@н, че едва ли имаш пари да идеш и то хоре.мака, та камо ли до там),
ще те бият по зурлата с кожени палки и ще ти викат - " Източно балканския м.а.н.г.а.л ".
20:58 24.03.2026
59 Гориил
21:00 24.03.2026
60 И защо да е псевдо президент
До коментар #53 от "Зиленски псевдо президент":Избран си е напълно демократично, за разлика от Северна Корея, Русия и Иран, където изборите са имитация на избори :)))
21:01 24.03.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Гориил
21:05 24.03.2026