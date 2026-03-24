Трима загинали при руски атаки в Западна Украйна, един убит при украински удар в Курска област
  Тема: Украйна

24 Март, 2026 19:57, обновена 24 Март, 2026 20:05 732 62

Атаки по градове в Украйна и ответен удар в Курска област с човешки жертви

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Двама души са загинали, а четирима са ранени при руска въздушна атака в западния украински град Ивано-Франковск, съобщава Ройтерс, позовавайки се на регионалните власти, цитирана от БТА.

Сред пострадалите е и шестгодишно дете. По данни, публикувани в „Телеграм“, при удара са нанесени щети на родилно отделение и 10 жилищни сгради.

В югозападния град Виница при нападение с дрон е загинал най-малко един човек, а 11 души са били ранени.

Същевременно в руската Курска област, която граничи с Украйна, украинско въздушно нападение срещу селскостопанско предприятие е довело до смъртта на един човек, а други 13 са ранени, съобщи губернаторът на региона.

По-рано бе съобщено, че руските сили са атакували няколко града в Западна Украйна, включително Лвов, Виница и Тернопол. В Лвов, по последни данни на местните власти, цитирани от Укринформ, са били ранени 22 души.


Украйна
Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПипиРуда

    16 7 Отговор
    Сега 3ма ,следващият път 300 ,руснаци учете се на тактика от смелият и независим Иран !

    20:03 24.03.2026

  • 2 си дзън

    6 21 Отговор
    Дали като спряха интернета на крепостните спряха дроновете на укрите?
    За издаване на документи за напускане на русията крепостните чакат вече
    с месеци. Обещали са им да станат години.

    Коментиран от #14, #37, #44

    20:05 24.03.2026

  • 3 Швейк

    4 17 Отговор
    Украинският агент В.В.Путин успешно продължава да затрива Русия

    20:05 24.03.2026

  • 4 Пич

    23 4 Отговор
    Интересно...... Русия може да се забърза, а не го прави !!! Явно изтощаването на запада ще продължи...

    Коментиран от #16

    20:05 24.03.2026

  • 5 Ами когато на Фронта те Разгромяват

    3 19 Отговор
    Поне да избиваш цивилни пак си е нещо

    Коментиран от #12, #23

    20:06 24.03.2026

  • 6 Слава Украйна

    4 18 Отговор
    Героем слава

    Смляха Русия

    Вечна слава у поклон

    Коментиран от #11, #13, #15, #17, #20, #26, #38, #48

    20:06 24.03.2026

  • 7 Хахахахаха

    16 6 Отговор
    Май вече ще ги запукват посред бял ден, руския народ взе да му омръзва това галене и все повече се чуват призиви да ги запукват посред бял ден, само днеска са изстреляни 500 дрона по цяла Украйна, навсякъде вият сирени, четох че руснаците искат Путин да напада всеки един кораб в Одеса както правят в Иран, защото всичките оръжия идват с кораби

    20:06 24.03.2026

  • 8 Владимир Путин, президент

    5 15 Отговор
    Не се плашете от тия журналистически снимки и партенки. Този руски блок изглежда като тежко пострадал следствие пряко попадение !!! Всъщност така си е построен, като всяка друга руска панелка. Русия и руснаците сме пословични с качеството на производството, автомобилите и строителството ☝️😄

    20:07 24.03.2026

  • 9 Русия бомби мирни хора

    6 13 Отговор
    А украйна им бомби рафинерийте

    Кой е терориста?

    Коментиран от #22

    20:07 24.03.2026

  • 10 Браво на Украйна

    6 15 Отговор
    Разгроми последните дни
    Руските атаки

    Браво чак Путин е възхитен

    20:08 24.03.2026

  • 11 Чупката

    12 4 Отговор

    До коментар #6 от "Слава Украйна":

    да ги славиш у Киев фашаго.

    20:08 24.03.2026

  • 12 Тотален погром

    5 9 Отговор

    До коментар #5 от "Ами когато на Фронта те Разгромяват":

    Последната седмица

    Чак руснаците почнаха да хвалят ВСУ

    20:10 24.03.2026

  • 13 Посоката ти

    12 4 Отговор

    До коментар #6 от "Слава Украйна":

    Екзарх Йосиф, Център за Психични болести.

    20:11 24.03.2026

  • 14 Какво

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    са им обещали? Хдхкнжйхххшъ!

    20:12 24.03.2026

  • 15 Попиляха Русия

    6 13 Отговор

    До коментар #6 от "Слава Украйна":

    Вече и в Русия усещат че ВСУ ги превъзхожда

    Коментиран от #18

    20:13 24.03.2026

  • 16 Футболен запалянко

    5 12 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Западът не воюва, но Русия воюва. Кой се изтощава? Тоя дето тича на терен или тоя дето зяпа от трибуната, вика и пие бира. Ти изтощи ли се, дето пишеш по цял ден западнофобски тъпотии?

    Коментиран от #21, #24

    20:14 24.03.2026

  • 17 Евалла

    5 13 Отговор

    До коментар #6 от "Слава Украйна":

    Скоро ще пращам Московчани да хващат дронове със голи ръце

    20:14 24.03.2026

  • 18 Герге

    12 2 Отговор

    До коментар #15 от "Попиляха Русия":

    Вади снаряда, ако не излиза лесно, кихни три пъти!

    20:15 24.03.2026

  • 19 Руснаци

    16 3 Отговор
    Забележете един укро наркоман е писал 10 коментара с различни никове хахахахаха, мале някакъв умствен дефицит мисли, че няма да го хванем, маняк като пишеш с 10 ника поне гледай да има малко разнообразие в коментара ти хахахахах, деграде си

    20:15 24.03.2026

  • 20 Слава

    6 6 Отговор

    До коментар #6 от "Слава Украйна":

    Степан Бандера, урода, който изби хиляди руснаци.

    20:15 24.03.2026

  • 21 Пич

    12 1 Отговор

    До коментар #16 от "Футболен запалянко":

    Много съм изтощен! Паветната тъпотия е убийствена !!!

    20:16 24.03.2026

  • 22 бравос..

    13 2 Отговор

    До коментар #9 от "Русия бомби мирни хора":

    На зеления мухал,съсипа икономиката на урсулците и присламча млрдите им..а будалите от юръпо все му верваха че за тия четири години поне ще си върне един реактор от запорожкио аец хи хи

    20:16 24.03.2026

  • 23 Тотален Погром

    3 12 Отговор

    До коментар #5 от "Ами когато на Фронта те Разгромяват":

    Последните Щурмове на Русия са катастрофални
    Не въоръжени руснаци се пускат за разкриване на позиции
    Война тип 1860 г.
    В последният щурм жертвите са 40 към 1
    Ако продължат със този темп няма да има руска нация

    20:16 24.03.2026

  • 24 Хахахахаха

    14 3 Отговор

    До коментар #16 от "Футболен запалянко":

    Много си зле братле, запада е тотално изтощен, не могат да намерят 90 милиарда 50 страни, смятай какви финансови кризи имат, нямат вече и оръжия, само се надяват на американците, ама сега като им свършат техните и гледай какъв плач ще има, запада е занулен тотално, за това мълчат в момента и нищо не казват

    Коментиран от #28

    20:17 24.03.2026

  • 25 Вечная память

    5 14 Отговор
    На всеки 15 секунди умира руски войник в борбата му срещу нацизма.

    А българинът русофил - лежи на дивана, пие ракия и фъфлейки ругае Запада. Срам и позор! Това ми било братушки.

    20:18 24.03.2026

  • 26 Направо ми омръзна да гледам клипове

    3 13 Отговор

    До коментар #6 от "Слава Украйна":

    Със Руснаци на парчета

    Вече ми е скучно искам ВСУ да измислят дрон който да ги прави на дрожда!!

    20:18 24.03.2026

  • 27 Атина Палада

    2 13 Отговор
    Установи се,че от руснака по-просто живот.о няма!!!

    Коментиран от #32, #39, #41

    20:19 24.03.2026

  • 28 Футболен запалянко

    1 11 Отговор

    До коментар #24 от "Хахахахаха":

    Виж се какви глупости пишеш. Западът нямал, чакал на американците... Американците къде са? На Луната? Вярно те бяха там, руснаците не можаха и пак ще бъдат, а руснаците ще лежат в Донбас.

    Коментиран от #36, #45

    20:20 24.03.2026

  • 29 Атина Палада

    1 10 Отговор
    До последния руснак.....

    20:21 24.03.2026

  • 30 стоян георгиев

    11 1 Отговор
    Пффф, кво ни занимавате с 404? Тва е демоде вече, дайте нещо за петрола и тръмп 😂

    20:22 24.03.2026

  • 31 само..

    11 0 Отговор
    Така,чанч иеваньие на бандерците по цялата две хиляди км.линия на фронта,он зеления мухлясъл отпадачен продукт,такъв голем разкрач не мож да направи..оти ще се разчекне

    20:22 24.03.2026

  • 32 Владимир Путин, президент

    3 10 Отговор

    До коментар #27 от "Атина Палада":

    "... от руснака по-просто живот.о няма!!!..."

    Има !!!
    Двама руснака са по про3ди от един ☝️

    Коментиран от #43, #52, #53

    20:22 24.03.2026

  • 33 Милош the great

    14 1 Отговор
    На днешния ден през 99та, най-големия "износител на демокрация" нападна нашата западна съседка и уби около 2800 цивилни! Забравихме вече и за това "добро" на хегемона.

    20:22 24.03.2026

  • 34 Хнидите на Галя

    10 1 Отговор
    са изпълзели и пишт ли пишат.
    То поне да беше смислено а то само едно t-ролене.

    20:22 24.03.2026

  • 35 Иван 1

    10 1 Отговор
    Какви "умници"има тук леле.

    20:22 24.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Братята Украинци ни освободиха от Турско

    2 10 Отговор

    До коментар #6 от "Слава Украйна":

    А сега искат да Ги поробят тях самите

    Руско нацистите Терористи и Педофили

    Заслужават точно това което ги прави Украйна в момента
    А то е Тор!

    Коментиран от #46

    20:24 24.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Тц, ТЦ, ТЦ...

    10 1 Отговор
    В Украйна загиват,а в Русия са убити. По тъпо заглавие не бях чел, но не е изненада.

    20:25 24.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Айде стига де!

    10 1 Отговор
    Не разбрахте ли,че никой нормален човек не се връзва на укропропагандата разпространявана от българските медии! Как пък руснаците не улучиха някой военен обект,а само детски градини,родилни отделения и жилищни сгради! Ей,ма кого лъжете бре?!

    20:26 24.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    "Крепостините" чакат за ЕС, а кой-то иска например за Китай - е безвизово. А тези,другите, които за 500 г "присъствие" имат само едно въстание , как пътуаат за Китай?

    20:29 24.03.2026

  • 45 БахУрчо

    5 0 Отговор

    До коментар #28 от "Футболен запалянко":

    Като малък прррскаа лили сатте в ∆π€ттоо ?Ако са прпуснали ,все още не е късно да те пробвам .

    Коментиран от #51

    20:30 24.03.2026

  • 46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Братята Украинци ни освободиха от Турско":

    "Който ни ОСВОБОДИ, той ще ни пороби"

    20:32 24.03.2026

  • 47 Владимир Путин, президент

    2 4 Отговор

    До коментар #43 от "Има и по тъп":

    Всички руснаци сме 6oклyци !!!
    Това е аксиома ☝️

    Коментиран от #49

    20:32 24.03.2026

  • 48 Слава Русия

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Слава Украйна":

    Слава на Руските освободителни Войски в Донбас

    Смляха тая укро бандер сволчна утайка

    Вечна слава на Руските Братя.

    Коментиран от #50, #57

    20:35 24.03.2026

  • 49 Зеленския Шут псевдо президент

    3 2 Отговор

    До коментар #47 от "Владимир Путин, президент":

    Всички укро хохлят бандер сме 6oклyци !!!
    А да и Неонацисти.
    А, да и наркомани
    Това е не е аксиома тва си е самата истина ☝️

    20:38 24.03.2026

  • 50 Бас се хващам

    1 2 Отговор

    До коментар #48 от "Слава Русия":

    Ако идеш в Русия, ще те бият и ще ти викат - "Циганин".

    Коментиран от #55, #58

    20:41 24.03.2026

  • 51 Футболен запалянко

    0 1 Отговор

    До коментар #45 от "БахУрчо":

    Виждам, че теб са те праскали в устата. Надули са ти главата и се рееш като балон из облаците.

    20:43 24.03.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Зиленски псевдо президент

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Владимир Путин, президент":

    "... от наглият озъбено гладен и скъсан укро бандер хохлят и маки.донец по-уродливо
    п. с.е няма!!!..."

    А, а Има !!!
    Цяла глутница нанюхано о.с.р.а.н.и оцъклени укро хохлят бандери са по мал@умни от един☝️

    Слава на Руската Освободителна Войска в Донбас

    Коментиран от #60

    20:49 24.03.2026

  • 54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор
    Киев е заел ТРЕТО МЯСТО по продажби на БЕНЛИ-та

    20:53 24.03.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 хаха 🤣

    1 0 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция 🤣 Със спиране на тока и парното , няма да стане, учи се от САЩ и Излаел как се прави 🤣

    20:56 24.03.2026

  • 57 Град Козлодуй

    1 2 Отговор

    До коментар #48 от "Слава Русия":

    Не е хубаво така да славим една пропаднала и вражеска държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    20:58 24.03.2026

  • 58 Обзалагам Се

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Бас се хващам":

    "че Ако идеш в укрохохлятия
    ( То ти си такъв цървул@н, че едва ли имаш пари да идеш и то хоре.мака, та камо ли до там),
    ще те бият по зурлата с кожени палки и ще ти викат - " Източно балканския м.а.н.г.а.л ".

    20:58 24.03.2026

  • 59 Гориил

    2 0 Отговор
    Ивано-Франковск отдавна е производствен, складов и логистичен център на НАТО. Според някои оценки, той е най-големият в Европа.

    21:00 24.03.2026

  • 60 И защо да е псевдо президент

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "Зиленски псевдо президент":

    Избран си е напълно демократично, за разлика от Северна Корея, Русия и Иран, където изборите са имитация на избори :)))

    21:01 24.03.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Гориил

    2 0 Отговор
    За съжаление, цивилните са станали заложници на режима на Бандера. Никой в ​​ЕС или НАТО не се грижи за тяхната безопасност. Базите и складовете на НАТО са разположени сред жилищни райони специално, за да се насърчат руснаците да проявяват сдържаност и предпазливост.

    21:05 24.03.2026

