Трима загинали при руски атаки в Западна Украйна, един убит при украински удар в Курска област

Двама души са загинали, а четирима са ранени при руска въздушна атака в западния украински град Ивано-Франковск, съобщава Ройтерс, позовавайки се на регионалните власти, цитирана от БТА.

Сред пострадалите е и шестгодишно дете. По данни, публикувани в „Телеграм“, при удара са нанесени щети на родилно отделение и 10 жилищни сгради.

В югозападния град Виница при нападение с дрон е загинал най-малко един човек, а 11 души са били ранени.

Същевременно в руската Курска област, която граничи с Украйна, украинско въздушно нападение срещу селскостопанско предприятие е довело до смъртта на един човек, а други 13 са ранени, съобщи губернаторът на региона.

По-рано бе съобщено, че руските сили са атакували няколко града в Западна Украйна, включително Лвов, Виница и Тернопол. В Лвов, по последни данни на местните власти, цитирани от Укринформ, са били ранени 22 души.