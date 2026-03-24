Корабоплаването през Ормузкия проток остава силно ограничено

Трафикът през Ормузкия проток остава сериозно затруднен, съобщава ДПА, позовавайки се на данни от аналитичния център „Кплер“. Според информацията през стратегическия морски коридор днес са преминали едва три кораба с активирана автоматична идентификационна система, предава БТА.
Говорител на Индийското Министерство на пристанищата, корабоплаването и водните пътища уточни, че Иран е разрешил преминаването на два танкера с втечнен природен газ. Става дума за съдове под индийски флаг, като подобно разрешение е било дадено и по-рано този месец.
В същото време Корпусът на гвардейците на Ислямската революция е възпрепятствал преминаването на контейнеровоза „Селен“, плаващ под флага на Сейнт Китс и Невис.
Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че протокът остава отворен за кораби, които не са свързани със САЩ, Израел или техни съюзници. В публикация в социалната мрежа „Екс“ той отбеляза, че редица корабни компании се въздържат от преминаване заради притеснения, свързани със застраховките при военен риск.
Ормузкият проток, който е ключов маршрут за глобалната търговия с енергийни ресурси, на практика е блокиран за значителна част от международното корабоплаване. Засиленият контрол от страна на Иран, съчетан с опасения от мини, дронови атаки и отказ от застрахователно покритие, прави преминаването почти невъзможно за много западни компании. В резултат стотици танкери, контейнеровози и товарни кораби остават блокирани.
1 си дзън
Коментиран от #17, #20
22:00 24.03.2026
2 накуцващ самолетоносач
22:03 24.03.2026
3 Хм...
Коментиран от #11
22:04 24.03.2026
4 123456
22:04 24.03.2026
5 Где Сатаняху
22:05 24.03.2026
6 Ограничен
22:05 24.03.2026
7 Интересно
22:06 24.03.2026
8 кенЕФ35
22:07 24.03.2026
9 Командо
22:10 24.03.2026
10 гост
В материала се казва, че в Русия търсенето на задгранични паспорти е надвишило възможностите на системата и тя не е издържала. Повечето подразделения в градовете с над милион жители в момента са претоварени до критичния предел. Държавната машина просто не се е справила с броя на хората, решили да напуснат страната.
Журналистите са се опитали да намерят свободен час за издаване на биометричен паспорт в Москва, но без успех. Нито едно от над сто столични подразделения на МВР няма статус „свободно“ или дори „средно натоварено“ – навсякъде свети червено предупреждение за висока натовареност.
Коментиран от #12, #13
22:11 24.03.2026
11 гост
До коментар #3 от "Хм...":Минават си дръжки , щото американците ги пускат , ама няма да е за дълго !! Разбра ли , че руските танкери за Куба са ги разкарали , хахахаха ??!!
22:13 24.03.2026
12 тъй ли...
До коментар #10 от "гост":Бързо се заключи. За тебе идват.
22:15 24.03.2026
13 тъй ли...
До коментар #10 от "гост":Освен без ракети, без самолети, без танкове и без автомати и патрони, в следващите няколко години ще пише как Русия продължава да напада Украйна дори без руснаци.
Винаги си проверявайте дилъра, преди употреба!
Коментиран от #18
22:17 24.03.2026
14 накуцващ самолетоносач
22:20 24.03.2026
15 Аятолах без крак
Коментиран от #19
22:21 24.03.2026
16 Баце ЕООД
22:21 24.03.2026
17 Ахаха
До коментар #1 от "си дзън":Освен са му налеят ракети.. Други подаръци няма.
22:22 24.03.2026
18 гост
До коментар #13 от "тъй ли...":Дилъра ти си го проверявай , тоя от Крмъл , ама се тая , и двамата сте с летална диагноза , ахахахха !
Коментиран от #22
22:23 24.03.2026
19 Не знам бе
До коментар #15 от "Аятолах без крак":Тръмп по каза, че преговарял с него. Явно Тръмпоча е голям лъжец:))
22:24 24.03.2026
20 Овчар
До коментар #1 от "си дзън":На дядо ти Дони срока му на годност почти изтече....!той не е като Лили Иванова и шотландския боец те са безсрочни...!
22:25 24.03.2026
21 Отстрани
Благодарим за вниманието по този въпрос"
....това му отговориха директно иранците на рижавия клоун!
22:29 24.03.2026
22 тъй ли...
До коментар #18 от "гост":Хич да не ти накривих на ф€са. По цените на горивата си личи, кой какво и що. Не бери грижа за БМВ-то. Старата конска каруца на баща ти пак ще те вози евтино, като едно време, когато беряхте желязо.
22:33 24.03.2026