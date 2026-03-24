Корабоплаването през Ормузкия проток остава силно ограничено

Корабоплаването през Ормузкия проток остава силно ограничено

24 Март, 2026 21:57 711 22

Иран контролира преминаването, а рисковете блокират международния трафик

Корабоплаването през Ормузкия проток остава силно ограничено - 1
Ели Стоянова

Трафикът през Ормузкия проток остава сериозно затруднен, съобщава ДПА, позовавайки се на данни от аналитичния център „Кплер“. Според информацията през стратегическия морски коридор днес са преминали едва три кораба с активирана автоматична идентификационна система, предава БТА.

Говорител на Индийското Министерство на пристанищата, корабоплаването и водните пътища уточни, че Иран е разрешил преминаването на два танкера с втечнен природен газ. Става дума за съдове под индийски флаг, като подобно разрешение е било дадено и по-рано този месец.

В същото време Корпусът на гвардейците на Ислямската революция е възпрепятствал преминаването на контейнеровоза „Селен“, плаващ под флага на Сейнт Китс и Невис.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че протокът остава отворен за кораби, които не са свързани със САЩ, Израел или техни съюзници. В публикация в социалната мрежа „Екс“ той отбеляза, че редица корабни компании се въздържат от преминаване заради притеснения, свързани със застраховките при военен риск.

Ормузкият проток, който е ключов маршрут за глобалната търговия с енергийни ресурси, на практика е блокиран за значителна част от международното корабоплаване. Засиленият контрол от страна на Иран, съчетан с опасения от мини, дронови атаки и отказ от застрахователно покритие, прави преминаването почти невъзможно за много западни компании. В резултат стотици танкери, контейнеровози и товарни кораби остават блокирани.


Иран (Ислямска Република)
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    5 12 Отговор
    Дедо Дони току-що каза, че иранците са му направили мнооого голям подарък за трилиони.

    Коментиран от #17, #20

    22:00 24.03.2026

  • 2 накуцващ самолетоносач

    16 3 Отговор
    - Нищо няма да охранявам, вашта мХХХ! Напуснах и сега возя туристи-пенсионери по Мисисипи.

    22:03 24.03.2026

  • 3 Хм...

    17 3 Отговор
    Що бе, китайски, руски, индийски, ирански кораби си минават без никакви проблеми.

    Коментиран от #11

    22:04 24.03.2026

  • 4 123456

    9 2 Отговор
    е и?

    22:04 24.03.2026

  • 5 Где Сатаняху

    9 3 Отговор
    Все повече хора питат от цял свят в соц мрежа Х. Чак евреите задават пикантни въпроси.

    22:05 24.03.2026

  • 6 Ограничен

    13 3 Отговор
    за ционистите.

    22:05 24.03.2026

  • 7 Интересно

    8 3 Отговор
    За какво им е петрол на САЩ? Нали щяха да минават на електромобили?

    22:06 24.03.2026

  • 8 кенЕФ35

    9 3 Отговор
    - Събориха ме над Техеран. Пленен и преработен, сега съм хаспел на един строеж. Колегата Ф18 е ръчна количка и по цял ден разнася киреча.

    22:07 24.03.2026

  • 9 Командо

    7 2 Отговор
    - Плениха ни в пустинята с Рамбо. Три седмици ни..... "разпитваха". Тревожи ме, че може да съм заченал.

    22:10 24.03.2026

  • 10 гост

    3 9 Отговор
    Вълна от желаещи да напуснат Русия парализира местната система „Госуслуги" Повечето подразделения в градовете с над милион жители в момента са претоварени до критичния предел. Държавната машина просто не се е справила с броя на хората, решили да напуснат страната. Гражданите на Русия се сблъскаха с колапс на системата за издаване на документи за пътуване в чужбина на фона на нова вълна от емиграционни настроения. В Москва и други големи градове записването за прием в МВР за издаване на задграничен паспорт стана практически невъзможно, отбелязва опозиционното на Кремъл издание „Верстка“, което е анализирало данни от портала „Госуслуги“.
    В материала се казва, че в Русия търсенето на задгранични паспорти е надвишило възможностите на системата и тя не е издържала. Повечето подразделения в градовете с над милион жители в момента са претоварени до критичния предел. Държавната машина просто не се е справила с броя на хората, решили да напуснат страната.
    Журналистите са се опитали да намерят свободен час за издаване на биометричен паспорт в Москва, но без успех. Нито едно от над сто столични подразделения на МВР няма статус „свободно“ или дори „средно натоварено“ – навсякъде свети червено предупреждение за висока натовареност.

    Коментиран от #12, #13

    22:11 24.03.2026

  • 11 гост

    3 9 Отговор

    До коментар #3 от "Хм...":

    Минават си дръжки , щото американците ги пускат , ама няма да е за дълго !! Разбра ли , че руските танкери за Куба са ги разкарали , хахахаха ??!!

    22:13 24.03.2026

  • 12 тъй ли...

    7 3 Отговор

    До коментар #10 от "гост":

    Бързо се заключи. За тебе идват.

    22:15 24.03.2026

  • 13 тъй ли...

    8 3 Отговор

    До коментар #10 от "гост":

    Освен без ракети, без самолети, без танкове и без автомати и патрони, в следващите няколко години ще пише как Русия продължава да напада Украйна дори без руснаци.
    Винаги си проверявайте дилъра, преди употреба!

    Коментиран от #18

    22:17 24.03.2026

  • 14 накуцващ самолетоносач

    7 2 Отговор
    Лошо бият камиларите. Разхлопаха ми пералнята, та чак изпуши основен лагер.

    22:20 24.03.2026

  • 15 Аятолах без крак

    2 8 Отговор
    Кой въобще управлява Иран? Кой въобще взема решенията там? Къде са аятоласите? Всичко стана на мармалад. Ислямистите терористи вече нямат думата, само да вдигат белия байряк и нищо по-малко от това.

    Коментиран от #19

    22:21 24.03.2026

  • 16 Баце ЕООД

    4 5 Отговор
    В клуба на богатите нямат да платят по 2 млн на кораб ли??

    22:21 24.03.2026

  • 17 Ахаха

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Освен са му налеят ракети.. Други подаръци няма.

    22:22 24.03.2026

  • 18 гост

    3 7 Отговор

    До коментар #13 от "тъй ли...":

    Дилъра ти си го проверявай , тоя от Крмъл , ама се тая , и двамата сте с летална диагноза , ахахахха !

    Коментиран от #22

    22:23 24.03.2026

  • 19 Не знам бе

    8 1 Отговор

    До коментар #15 от "Аятолах без крак":

    Тръмп по каза, че преговарял с него. Явно Тръмпоча е голям лъжец:))

    22:24 24.03.2026

  • 20 Овчар

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    На дядо ти Дони срока му на годност почти изтече....!той не е като Лили Иванова и шотландския боец те са безсрочни...!

    22:25 24.03.2026

  • 21 Отстрани

    3 1 Отговор
    "Тръмп , чуй добре това! Ти си уволнен!
    Благодарим за вниманието по този въпрос"

    ....това му отговориха директно иранците на рижавия клоун!

    22:29 24.03.2026

  • 22 тъй ли...

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "гост":

    Хич да не ти накривих на ф€са. По цените на горивата си личи, кой какво и що. Не бери грижа за БМВ-то. Старата конска каруца на баща ти пак ще те вози евтино, като едно време, когато беряхте желязо.

    22:33 24.03.2026

