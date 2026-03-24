Корабоплаването през Ормузкия проток остава силно ограничено

Трафикът през Ормузкия проток остава сериозно затруднен, съобщава ДПА, позовавайки се на данни от аналитичния център „Кплер“. Според информацията през стратегическия морски коридор днес са преминали едва три кораба с активирана автоматична идентификационна система, предава БТА.

Говорител на Индийското Министерство на пристанищата, корабоплаването и водните пътища уточни, че Иран е разрешил преминаването на два танкера с втечнен природен газ. Става дума за съдове под индийски флаг, като подобно разрешение е било дадено и по-рано този месец.

В същото време Корпусът на гвардейците на Ислямската революция е възпрепятствал преминаването на контейнеровоза „Селен“, плаващ под флага на Сейнт Китс и Невис.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че протокът остава отворен за кораби, които не са свързани със САЩ, Израел или техни съюзници. В публикация в социалната мрежа „Екс“ той отбеляза, че редица корабни компании се въздържат от преминаване заради притеснения, свързани със застраховките при военен риск.

Ормузкият проток, който е ключов маршрут за глобалната търговия с енергийни ресурси, на практика е блокиран за значителна част от международното корабоплаване. Засиленият контрол от страна на Иран, съчетан с опасения от мини, дронови атаки и отказ от застрахователно покритие, прави преминаването почти невъзможно за много западни компании. В резултат стотици танкери, контейнеровози и товарни кораби остават блокирани.