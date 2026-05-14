Лондон влага £1 милиард за 72 нови оръдия RCH 155, които да заменят прехвърлените на Киев AS-90

Британското правителство е отпуснало близо 1 милиард британски лири (1,4 милиарда долара) за закупуване на 72 нови самоходни оръдия RCH 155, които да заменят оръдията AS-90, прехвърлени на Украйна, съобщи Министерството на отбраната на Обединеното кралство.
Договорът за производството на системите е възложен на Artec, съвместно предприятие между германския производител на оръжия Rheinmetall и британското дъщерно дружество на KNDS.
Фабриките на Rheinmetall и KNDS съответно в Телфорд и Стокпорт ще участват в проекта.
Първите доставки на дистанционно управляемите гаубици за британската армия се очакват през 2028 г.
1 Мурка
05:05 14.05.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Черешовото топче
06:44 14.05.2026
4 Бритиш Тикнолъджи Фейлиър
А цените им са абсолютно измислени за да се точат държавни пари. Тия ламарини имат по-малко материали вложени от един камион Ивеко. Дори не си играят да подсилват заварките на броните, да се отварят като кутия от торта при първия снарят по тях.
Коментиран от #5
08:31 14.05.2026
5 665
До коментар #4 от "Бритиш Тикнолъджи Фейлиър":Направили те, за това мрат кат мухи и не могат мръднат метър на запад. 5та година вече.
Коментиран от #8, #9
08:40 14.05.2026
6 Ланцет търси точно такива
08:43 14.05.2026
7 Какво стана с ураномите снаряди
Защо след получаването на пратката вече нищо не се чу за тия снаряди? Какво се случи с тях не посмяха да напишат.
Украйна е една дупка в която се изсипват стотици милиарди и оръжие като за истинска война. И дупката става все по-голяма и вътре всичко гори заедно с хората, които се радват на западната “помощ”.
09:00 14.05.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Къде да мърдат
До коментар #5 от "665":Те си им идват на крак .
18:16 14.05.2026