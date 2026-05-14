Лондон влага £1 милиард за 72 нови оръдия RCH 155, които да заменят прехвърлените на Киев AS-90

Британското правителство е отпуснало близо 1 милиард британски лири (1,4 милиарда долара) за закупуване на 72 нови самоходни оръдия RCH 155, които да заменят оръдията AS-90, прехвърлени на Украйна, съобщи Министерството на отбраната на Обединеното кралство.

Договорът за производството на системите е възложен на Artec, съвместно предприятие между германския производител на оръжия Rheinmetall и британското дъщерно дружество на KNDS.

Фабриките на Rheinmetall и KNDS съответно в Телфорд и Стокпорт ще участват в проекта.

Първите доставки на дистанционно управляемите гаубици за британската армия се очакват през 2028 г.