Лондон влага £1 милиард за 72 нови оръдия RCH 155, които да заменят прехвърлените на Киев AS-90

14 Май, 2026 04:52, обновена 14 Май, 2026 04:57 1 997 9

Договорът за производството на системите е възложен на Artec

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британското правителство е отпуснало близо 1 милиард британски лири (1,4 милиарда долара) за закупуване на 72 нови самоходни оръдия RCH 155, които да заменят оръдията AS-90, прехвърлени на Украйна, съобщи Министерството на отбраната на Обединеното кралство.

Договорът за производството на системите е възложен на Artec, съвместно предприятие между германския производител на оръжия Rheinmetall и британското дъщерно дружество на KNDS.

Фабриките на Rheinmetall и KNDS съответно в Телфорд и Стокпорт ще участват в проекта.

Първите доставки на дистанционно управляемите гаубици за британската армия се очакват през 2028 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мурка

    18 5 Отговор
    НАПРАВО БЕЗ ПАРИ----ДА ПОРЪЧАМЕ И НИЕ 50 60 ПАРЧЕТА

    05:05 14.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Черешовото топче

    17 4 Отговор
    Артилерията е печелела войни преди двеста години и то не винаги. В някакъв момент данъкоплатците в UK ще се усетят, че ги обират здраво.

    06:44 14.05.2026

  • 4 Бритиш Тикнолъджи Фейлиър

    7 7 Отговор
    Руснаците направиха натовските оръжия на бенгалски огън.

    А цените им са абсолютно измислени за да се точат държавни пари. Тия ламарини имат по-малко материали вложени от един камион Ивеко. Дори не си играят да подсилват заварките на броните, да се отварят като кутия от торта при първия снарят по тях.

    Коментиран от #5

    08:31 14.05.2026

  • 5 665

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "Бритиш Тикнолъджи Фейлиър":

    Направили те, за това мрат кат мухи и не могат мръднат метър на запад. 5та година вече.

    Коментиран от #8, #9

    08:40 14.05.2026

  • 6 Ланцет търси точно такива

    4 4 Отговор
    за да се запознае от близък план с тях в гореща огнена взривява ща прегръдка.

    08:43 14.05.2026

  • 7 Какво стана с ураномите снаряди

    4 5 Отговор
    Помните ли, че ингилизите изпратиха изпратиха уранови снаряди на Зеленсси, да трепе руснаците с тях?

    Защо след получаването на пратката вече нищо не се чу за тия снаряди? Какво се случи с тях не посмяха да напишат.

    Украйна е една дупка в която се изсипват стотици милиарди и оръжие като за истинска война. И дупката става все по-голяма и вътре всичко гори заедно с хората, които се радват на западната “помощ”.

    09:00 14.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Къде да мърдат

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "665":

    Те си им идват на крак .

    18:16 14.05.2026

