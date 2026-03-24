Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Израел и САЩ атакуваха района около АЕЦ „Бушехр“, съобщи Иран

24 Март, 2026 22:57 1 545 48

  • иран-
  • сащ-
  • израел-
  • аец бушехр

Няма данни за жертви или щети при инцидента

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Организацията за атомна енергия на Иран (ОАЕИ) заяви, че тази вечер Израел и Съединените щати са нанесли удар в близост до атомната електроцентрала „Бушехр“, съобщи иранската държавна новинарска агенция ИРНА, предава БТА.

По първоначални данни при атаката няма пострадали хора, нито нанесени материални щети.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
Коментар #25 от "Мда": Всяка една нация се е изградила на база омраза към друга нация.Българите към Византия Сащ срещу Амглия Германия срещу Франция Израел срещу целия Свят.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В други новини

    6 12 Отговор
    ядрена програма, включително производството на електроенергия в атомната електроцентрала Бушер.

    14. Така нареченият механизъм за „връщане назад“, който позволява автоматично възстановяване на санкциите в случай на неспазване от страна на Иран, ще бъде премахнат.

    15-тото условие не беше разкрито.

    Коментиран от #36, #40

    22:58 24.03.2026

  • 2 Сатана Z

    49 4 Отговор
    Режимът на Доналд Тръмп показа ,че служи не на американският народ ,а на Еврейска държава.

    Коментиран от #6, #27, #30

    22:59 24.03.2026

  • 3 Бе защо Тръмп го

    35 4 Отговор
    изтипосли като магаре, което превозва Биби на гърба си, бре?

    Коментиран от #31

    22:59 24.03.2026

  • 4 В други новини

    4 24 Отговор
    15-те искания на САЩ към Иран

    1. Иран трябва да демонтира съществуващите си ядрени възможности.

    2. Иран трябва да се ангажира никога да не се стреми да придобие ядрени оръжия.

    3. Няма да има обогатяване на уран на иранска земя.

    4. Иран трябва да предаде своите запаси, възлизащи на приблизително 450 килограма 60% обогатен уран, на Международната агенция за атомна енергия в близко бъдеще, съгласно график, който ще бъде договорен.

    5. Ядрените съоръжения в Натанз, Исфахан и Фордоу трябва да бъдат демонтирани.

    6. На МААЕ, ядрения наблюдател на ООН, трябва да бъде предоставен пълен достъп, прозрачност и надзор в Иран.

    7. Иран трябва да се откаже от „парадигмата“ на своите регионални пълномощници.

    8. Иран трябва да спре да финансира, ръководи и екипира своите регионални пълномощници.

    9. Ормузкият проток трябва да остане отворен и да функционира като свободен морски коридор.

    10. Ракетната програма на Иран трябва да бъде ограничена както по обхват, така и по брой ракети, като конкретните ограничения ще бъдат определени на по-късен етап.

    11. Всяко бъдещо използване на ракети ще бъде ограничено до самозащита.

    В замяна Иран ще получи следните предимства:

    12. Иран ще получи пълно освобождаване от санкции, наложени от международната общност.

    13. САЩ ще помогнат на Иран да развие своята гражданска ядрена програма, включително производството на електроенергия в атомната електроцентрала Бушер.

    14. Така нареченият механизъм за „в

    Коментиран от #9, #14, #17, #18

    22:59 24.03.2026

  • 5 Исторически факти

    30 3 Отговор
    А пък група в хамерика иска синчето на миротвореца да постъпи на служаба.. Необичайната медицинска причина на Барън Тръмп, която го спира да бъде вкаран в Третата световна война...
    Докато потребителите на социалните медии призовават Барън Тръмп да служи на фона на напрежението в Иран, доклади показват, че 197-сантиметровият тийнейджър може да бъде освободен - докато баща му е избегнал призива във Виетнам заради диагнозата на лекаря за костни шипове. Възмутени американци настояват членовете на семейство Тръмп да се задължат да служат в армията, ако бъде въведена всеобхватна военна служба по време на война. 19-годишният младеж обаче може да бъде освободен от военна служба поради медицинско освобождаване от отговорност с диагноза остра форма на кретенизъм....

    Коментиран от #7

    23:00 24.03.2026

  • 6 Чак американците

    30 4 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    го анатемосват в мрежата.

    23:00 24.03.2026

  • 7 Мелани

    23 4 Отговор

    До коментар #5 от "Исторически факти":

    каза, ще бил дете със специални потребности. Демек като баща си:)) :))

    23:02 24.03.2026

  • 8 Смърт на империализъма

    28 3 Отговор
    Да живее ИРАН (Т. ЖИВКОВ)

    23:03 24.03.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    31 5 Отговор

    До коментар #4 от "В други новини":

    А в някоя точка не пише ли,
    че ТръНп иска начело на Иран
    пожизнено да застане неговият син🤔❗

    23:04 24.03.2026

  • 10 Ъъъъ

    8 12 Отговор
    15-те искания и обмени, които САЩ са препратили към Иран, позовавайки се на западен източник:

    • Иран трябва да демонтира ядрените си възможности.
    • Иран трябва да се ангажира никога да не се стреми да придобие ядрени оръжия.
    • Няма да има обогатяване на уран на иранска земя.
    • Иран трябва да достави на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) запасите си от приблизително 450 килограма обогатен 60% уран по график, който предстои да бъде договорен.
    • Ядрените съоръжения в Натанз, Исфахан и Фордоу трябва да бъдат демонтирани.
    • МААЕ трябва да има пълен достъп, прозрачност и надзор в Иран.
    • Иран трябва да се откаже от регионалната си доктрина за подкрепа на „прокси“.
    • Иран трябва да спре да финансира, напътства и екипира своите регионални съюзници/въоръжени групировки.
    • Ормузкият проток трябва да остане отворен и да функционира като свободен морски коридор.
    • Иранската ракетна програма трябва да бъде ограничена както по обхват, така и по количество , като конкретните ограничения ще бъдат определени на по-късен етап.
    • Всяка бъдеща употреба на ракети ще бъде ограничена единствено до целите на самозащита

    Компромисите с Иран

    • Пълно премахване на санкциите, наложени от международната общност.
    • Подкрепа на САЩ за развитието на мирната ядрена програма, включително производството на електроенергия в атомната електроцентрала в Бушер.
    • Премахване на механизма за бързо възстановяване, който позволява автоматично възстановяване на санкц

    23:04 24.03.2026

  • 11 Долу цинистите

    27 4 Отговор
    И техните покровители, ВЪН ОТ БЪЛГАРИЯЯЯЯ...

    23:05 24.03.2026

  • 12 Ционист = Нацист =Терорист =Евроатлантик

    26 5 Отговор
    Някой си играе с огъня и ще изгори.
    Световните терористи и престъпници номер едно и номер две си мислят, че са богоизбрани и безсмъртни, и че ще им се размине.
    Ами няма да им се размине.
    Ще изядат и солта и боят до край, сами си го просят.
    Възмездие ще има!

    23:05 24.03.2026

  • 13 Отстрани

    26 2 Отговор
    "Тръмп , чуй добре това! Ти си уволнен!
    Благодарим за вниманието по този въпрос"

    ....това му отговориха директно иранците на рижавия клоун!

    Коментиран от #32

    23:08 24.03.2026

  • 14 Много логични

    1 27 Отговор

    До коментар #4 от "В други новини":

    и справедливи искания. Иранският режим защо упорства и не ги приема. Защото аятоласите терористи няма да могат да крадат и да плашат с ракети.

    Коментиран от #16, #20, #22

    23:09 24.03.2026

  • 15 604

    16 1 Отговор
    който 1 път е метъл атома пак ще го метне, ама тоя път ще му върнат на родна земя!!!!

    23:10 24.03.2026

  • 16 604

    23 0 Отговор

    До коментар #14 от "Много логични":

    краварите що не си нарежат ядрата, нъл требе да е честно или?

    23:10 24.03.2026

  • 17 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    25 1 Отговор

    До коментар #4 от "В други новини":

    10 искания на Иран към сащ

    1 сащ трябва да се откажат от спонсорирането на израелския терористичен режим
    2-- сащ трябва да се откажат от цялостното си спонсориране на тероризма в близкия изток и по целия свят
    3- сащ трябва да изтеглят всичките си военни бази от БЛИЗКИЯ изток
    4- сащ трябва да предоставят Израел на палестинците и да се създаде тяхната изконна палестинска държава
    5- Сащ трябва да проведат ИМПИЙЧМЪНТ по свалянето на диктатора и масовият убиец Тръмп и той да бъде съден в Хага
    6- сащ трябва да предадат Нетаняху на Техеран за да бъде съден в Иран и да получи заслуженото си за масовите убийства на иранци
    7- Сащ трябва заедно с евреите да изплатят 1 трилион долара репарации на Иран
    8- Сащ трябва да отменят всички санкции наложени на Иран
    9- сащ трябва да подпишат споразумение и договор че никога повече няма да нападат Иран
    10- сащ трябва да се откажат от ядрената си програма за обогатяване на уран,да унищожат ядрения си арсенал ,ракетите с над 500 км обхват и да намалят армията си на 100 хиляди военни

    Тогава и само тогава Иран може да преговаря със сащ

    23:11 24.03.2026

  • 18 Хахаха

    15 1 Отговор

    До коментар #4 от "В други новини":

    За точка 13 колкото и на нас помогнаха толко и на тях ше помогнат.
    Затворихме си съществуващите реактори и оня пишман реактор за Белене седи на гюме за украинците да го прилапат.В замяна получихме сметка за 30 милиарда за нещо което е 10 пъти по-скъпо от оня смръдливия реактор за Белене.

    23:11 24.03.2026

  • 19 Интересно

    3 11 Отговор
    Няма жертви, нито щети.
    Защо го страхуваха, тогава?

    Коментиран от #24

    23:12 24.03.2026

  • 20 Айде бе

    21 1 Отговор

    До коментар #14 от "Много логични":

    Ами нека първо ги приеме терористичната държава Израел. Нека допусне инспекция от МААЕ на своите ядрени обекти и декларира ядрените си оръжия. Нека подпише международните договори за неразпространение на ядрените оръжия, както Иран го е направил. Защото Иран доскоро допускаше всички видове инспекции, докато го баламосваха и нападаха и убиваха лидерите му и преговарящите му.
    Сега Иран търси отплата за всички злини, които му причиниха и няма сила която да го спре.

    23:14 24.03.2026

  • 21 Зейфод Бийблброкс

    16 0 Отговор
    "Няма данни за жертви или щети при инцидента"
    Как от "атака" стана "инцидент" в следващото изречение? Това да не ви е гръмнал бойлер?

    Коментиран от #39

    23:14 24.03.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 0 Отговор

    До коментар #14 от "Много логични":

    Липсата на НИК и липсата на ЗНАНИЯ явно ти помага да видиш колко СПРАВЕДЛИВИ са тези искания🤔❗
    Ама ти сигурно не знаеш и какво значи нещо да е СПРАВЕДЛИВО🤔❗

    Коментиран от #34

    23:14 24.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 604

    9 1 Отговор

    До коментар #19 от "Интересно":

    щот съдят по себе си за другите и си мислят , че кът съ ефтини бананите сме маймунки......

    23:15 24.03.2026

  • 25 Мда

    9 0 Отговор
    Всяка една нация се е изградила на база омраза към друга нация.Българите към Византия Сащ срещу Амглия Германия срещу Франция Израел срещу целия Свят.

    23:21 24.03.2026

  • 26 Аятолах в хамак

    6 0 Отговор
    Как така няма щети?Пак ли са съсипали някакви рисунки върху бетон?

    23:23 24.03.2026

  • 27 Европеец

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Вече и малките деца са на ясно кои са ядрените терористи.... Дончо пудела на евреите...... 2 откачалки....

    23:28 24.03.2026

  • 28 Аятолаха трабвва да каже

    9 0 Отговор
    Ще преговаряме със сащ само като метнем по всеки щат х 100 мегатона🤣🤣🤣

    23:29 24.03.2026

  • 29 си дзън

    4 0 Отговор
    И каква е тая атака бе без убити и щети?

    23:32 24.03.2026

  • 30 Овчар

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Всички правителства и режими на планетата са корумпирани измамници и произвеждат само работещи роби и просяци нищо повече...!

    Коментиран от #33, #35

    23:33 24.03.2026

  • 31 Европеец

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бе защо Тръмп го":

    Значи сега е ред и би било справедливо персите отново да ударят по Димо....

    23:33 24.03.2026

  • 32 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Отстрани":

    И това ше стане след 4 ноември.....

    23:36 24.03.2026

  • 33 Ти виж в тубата какво казва жириновски

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "Овчар":

    Относно кой управлява света...напиши жириновски дурачка в тубата и гледай

    23:38 24.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Зейфод Бийблброкс":

    Да ти отговоря..... Като гледам автора е Ели стоянова и нещата стават ясни....

    23:41 24.03.2026

  • 40 Ние нашата АЕЦ си я доразрушаваме сами

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "В други новини":

    да сме изрядни и да няма какво да ни целят !

    23:46 24.03.2026

  • 41 Копейки,

    0 4 Отговор
    Иран ще бъде смазан.

    Коментиран от #44

    23:48 24.03.2026

  • 43 Абе

    1 1 Отговор
    Кога най-после Путин ще им помогне на персите???

    23:51 24.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ДА НЕ ВЗЕМЕ ДА ГРЪМНЕ ЯДРЕНИЯ РЕАКТОР В ДИМОНА ИЗРАЕЛ , КОЙТО НЕ СЪЩЕСТВУВА
    СПОРЕД МАГАТЕ ?:))
    .. НЯМА ПВО СРЕЩУ ОРЕШНИКА , А ВВПУТИН ПОДПИСА ЗАКОНА ПРИЕТ ОТ ДУМАТА НА РФ ,
    ЗА ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНИТЕ НА РФ ИЗВЪН РУСИЯ С ВОЕННИ СРЕДСТВА :)

    Коментиран от #46

    23:57 24.03.2026

  • 46 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    То дори няма Орешник.

    00:01 25.03.2026

  • 47 Ердоган

    0 1 Отговор
    Путлер отвори кутията на Пандора. До преди 2022 нападението над ядрена централа се считаше за терористичен акт, но след като Путлер окупира два АЕЦ-ца и не му пуснаха атома в защита на човечеството, сега всеки може да си напада и гърми всичко - МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ЗАМИНА В КОФАТА

    00:08 25.03.2026

  • 48 Ние

    0 0 Отговор
    Води ни Путине! Да покорим непокорните!

    00:11 25.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания