Израел и САЩ атакуваха района около АЕЦ „Бушехр“, съобщи Иран

Организацията за атомна енергия на Иран (ОАЕИ) заяви, че тази вечер Израел и Съединените щати са нанесли удар в близост до атомната електроцентрала „Бушехр“, съобщи иранската държавна новинарска агенция ИРНА, предава БТА.

По първоначални данни при атаката няма пострадали хора, нито нанесени материални щети.