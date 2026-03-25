The New York Times: САЩ унищожили мандра с добитък в Еквадор, взели я за база на наркокартел ВИДЕО

Съединените щати са унищожили ферма за добитък и млечни продукти в Еквадор, вместо предполагаема база на наркотрафиканти, пише The New York Times.
Според вестника, този месец американски служители публикували видео на мощна експлозия, за която твърдят, че показва унищожаването на лагер за трафик на наркотици в селски район на Еквадор. Позовавайки се на изявления на жители на селото, вестникът отбелязва, че американските военни удари вероятно са унищожили ферма за млечни продукти, а не лагер за трафик на наркотици.
Според вестника въпросната ферма е била отдалеченото село Сан Мартин в Северен Еквадор. Американските военни, според източници на вестника, не са участвали пряко в операцията, но са предоставили хеликоптер, който е превозил няколко еквадорски войници на 3 март.
Собственикът на фермата и други местни жители отричат твърденията, че фермата е била използвана като склад за оръжия, съобщава изданието. Според местните жители нападението срещу фермата е било част от мащабна, многодневна операция на еквадорски войници, които по-рано същата седмица изгориха две изоставени къщи наблизо и след това бомбардираха една от тях.
Еквадорски представители заявиха, че военните са открили скривалища с оръжие и други „доказателства за незаконна дейност“ на територията на разрушените къщи. Вестникът отбелязва, че войниците не са предоставили доказателства за това, въпреки че обикновено публикуват снимки на незаконни вещества и оръжия, иззети по време на операции.
През март Южното командване на САЩ (SOUTHCOM) обяви, че американските и еквадорските войски са започнали съвместни операции срещу наркокартелите в южноамериканската република. Кадри, публикувани на страницата X на SOUTHCOM, показват група войници, качващи се на хеликоптер.
В началото на 2025 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви по-строги мерки срещу трафика на наркотици. След като определи няколко латиноамерикански наркокартела като терористични организации, той издаде директива, разрешаваща използването на военна сила срещу тях.
От септември 2025 г. насам в Карибско море са потопени над 40 лодки, заподозрени в използване за трафик на наркотици, при което загинаха над 150 души.
