The New York Times: САЩ унищожили мандра с добитък в Еквадор, взели я за база на наркокартел ВИДЕО

The New York Times: САЩ унищожили мандра с добитък в Еквадор, взели я за база на наркокартел ВИДЕО

25 Март, 2026 06:13, обновена 25 Март, 2026 06:24 1 717 29

Разрушената ферма била в отдалеченото село Сан Мартин в северната част на страната

The New York Times: САЩ унищожили мандра с добитък в Еквадор, взели я за база на наркокартел ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати са унищожили ферма за добитък и млечни продукти в Еквадор, вместо предполагаема база на наркотрафиканти, пише The New York Times.

Според вестника, този месец американски служители публикували видео на мощна експлозия, за която твърдят, че показва унищожаването на лагер за трафик на наркотици в селски район на Еквадор. Позовавайки се на изявления на жители на селото, вестникът отбелязва, че американските военни удари вероятно са унищожили ферма за млечни продукти, а не лагер за трафик на наркотици.

Според вестника въпросната ферма е била отдалеченото село Сан Мартин в Северен Еквадор. Американските военни, според източници на вестника, не са участвали пряко в операцията, но са предоставили хеликоптер, който е превозил няколко еквадорски войници на 3 март.

The New York Times: САЩ унищожили мандра с добитък в Еквадор, взели я за база на наркокартел ВИДЕО
Снимка: Фейсбук

Собственикът на фермата и други местни жители отричат ​​твърденията, че фермата е била използвана като склад за оръжия, съобщава изданието. Според местните жители нападението срещу фермата е било част от мащабна, многодневна операция на еквадорски войници, които по-рано същата седмица изгориха две изоставени къщи наблизо и след това бомбардираха една от тях.

Еквадорски представители заявиха, че военните са открили скривалища с оръжие и други „доказателства за незаконна дейност“ на територията на разрушените къщи. Вестникът отбелязва, че войниците не са предоставили доказателства за това, въпреки че обикновено публикуват снимки на незаконни вещества и оръжия, иззети по време на операции.

През март Южното командване на САЩ (SOUTHCOM) обяви, че американските и еквадорските войски са започнали съвместни операции срещу наркокартелите в южноамериканската република. Кадри, публикувани на страницата X на SOUTHCOM, показват група войници, качващи се на хеликоптер.

В началото на 2025 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви по-строги мерки срещу трафика на наркотици. След като определи няколко латиноамерикански наркокартела като терористични организации, той издаде директива, разрешаваща използването на военна сила срещу тях.

От септември 2025 г. насам в Карибско море са потопени над 40 лодки, заподозрени в използване за трафик на наркотици, при което загинаха над 150 души.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хайо

    46 0 Отговор
    Ами това в великата краварска армия ,вие друго ли очаквахте от нея ?

    06:29 25.03.2026

  • 2 Факт

    39 0 Отговор
    Никого не е късно да станеш за резил

    Коментиран от #15, #23

    06:29 25.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Kaлпазанин

    38 0 Отговор
    Има ли справедливост на този свят ,след като фащ си бомбят където и каквото поискат ,неслучайно имат над 800 бази пръснати по света ,кога светът ще каже не ,и да ги изгони

    Коментиран от #28

    06:33 25.03.2026

  • 6 Ройтерс

    12 1 Отговор
    "Давай ,каубой!" :))

    Коментиран от #8

    06:34 25.03.2026

  • 7 бат Рамбу

    13 0 Отговор
    с двата НОЖА затова меик америка гриит агеин -ДЪ БЕСТ ШОУ ТАИМ

    06:34 25.03.2026

  • 8 МАИ ЧЕ Е

    18 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ройтерс":

    СБОГОМ ГРИНГО

    06:35 25.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Поне си признават

    23 0 Отговор
    Че е грешка. А тука, кога убиват стадата на хората, още лъжат, че били некви зарази. А целта е, да нямаме наша и чиста храна. Урсулианците искат да ни тровят с техните ГМО, па и да им го плащаме на 5-ни цени. Такъв "съюз" за кво ни е? По време на соца, само в селото на баба ми имаше 18000 овце. Днеска, дали има и 100? А и ако има, то те са повече от хората, останали там на днешната мизерия. Пенсия от 200 евро.

    06:36 25.03.2026

  • 11 Топър ХАРЛИ

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Чети,ве човече...!":

    Забравих къде съм

    06:37 25.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Карго 200

    1 10 Отговор
    "Аматьорчета" са янките...

    Въобще не може,няма база за сравнение с "великите"на Хаяско
    Те директно,нема това,нема онова,а се прицелват в детска ракова болница "Охманди",защото били е взели за детска ракова болница "Охманди" Велики! Велики!

    Коментиран от #26, #29

    06:39 25.03.2026

  • 14 Това е

    15 0 Отговор
    поредната издънка на на ДОНАЛД ДЪК

    06:39 25.03.2026

  • 15 Дякон Унуфрий Араллампиев

    17 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Етапите КАШМЕР и РЕЗИЛ отдавна са преминати Сега нещата отиват към ПОЗОР

    06:41 25.03.2026

  • 16 Американската изключителност 🤣🤣🤣

    10 0 Отговор
    Отново на показ и света е отново шокиран🤣🤣🤣🤣🤣

    06:44 25.03.2026

  • 17 Опааа

    5 1 Отговор
    Ганев кисиркоооо! Последно? Ферма или мандра ве пияницо?

    06:44 25.03.2026

  • 18 Другия път на меланито спалната удрете

    13 0 Отговор
    Да види рижавия с кой изневерява емигрантката

    06:46 25.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    5 0 Отговор
    Нагли терористи...

    06:56 25.03.2026

  • 21 Карго 200

    3 1 Отговор
    "Великите"-пляс хотел(пръскал се по шевовете от натовски генерали)
    Бам ресторант,какво си мислите,ама разбира се познахте,не е имало свободно място,в посочения ресторант,от вратата още генерал до генерал! Само натовски(украинските били на бачкане по 1300 км.фронт,затова нямало жертви от украинските генерали. Късмет!
    Всички знаем,че мъжете често се случва да се вдетиняваме дори в зряла възраст(всеки може да срещне 55 годишен мъж с прашка в рака). Именно това била причината натовски генерали да отидат на онази злополучна детска площадка,същата,която "великите"изплющяха с "Искандер М" с касетачна бойна глава.
    Тези и други подобни примери обезглавиха командната структура на НАТО,кафето най-високият команден чин е едва полковник(дефицити).

    06:57 25.03.2026

  • 22 555

    4 0 Отговор
    Да не са ударили Искрен Пецов и "Латинопартизани"?

    07:06 25.03.2026

  • 23 е да де

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    ама те постоянно го правят

    07:09 25.03.2026

  • 24 Коисега

    6 0 Отговор
    Са тер ор ист ите?

    07:14 25.03.2026

  • 25 сащисан кравар

    6 0 Отговор
    Краварите унищожават конкуренцията, никой друг не може да бъде кравар!

    07:21 25.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Някой

    2 0 Отговор
    Така става като се даде картечница на маймуна. Няма дали е рижа или просто алчна, но глупава и злобна.

    07:47 25.03.2026

  • 28 Овчарник

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Kaлпазанин":

    В една корумпирана монетарна система няма как да има справедливост и никога не е имало...!

    07:54 25.03.2026

  • 29 българин 777

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Карго 200":

    👎👎💀💀🎃🐷🌽👃👃🤡

    07:57 25.03.2026