Икономиката на Израел с милиардни загуби заради войната в Газа

Според доклад, цитиран от Bloomberg, израелската икономика е понесла загуби от над 57 милиарда долара в рамките на две години на войната в Ивицата Газа, предава News.bg.

Данни от годишния доклад на Банката на Израел за 2025 г. показват, че между 2023 и 2025 г. щетите възлизат на около 177 милиарда шекела, или приблизително 57 милиарда долара, което се равнява на 8,6% от брутния вътрешен продукт, съобщава TNT World.

Основната част от тези загуби е свързана с военните действия в Газа, като в тях са включени и разходи, произтичащи от израелските операции в Ливан. В доклада обаче не се отчитат икономическите последици от текущия конфликт с Иран, който продължава вече четвърта седмица и включва взаимни въздушни удари.

По-рано през месеца израелските власти одобриха преработен държавен бюджет за 2026 г., като към него бяха добавени допълнителни 13 милиарда долара за военни нужди. Анализът също така отчита промени в търговските отношения - износът към осем държави от Европейския съюз, които заемат по-критична позиция към Израел, е намалял с 1 милиард долара през 2024 г. и с още 1,5 милиарда през 2025 г., докато търговията с други партньори се е увеличила.

От Банката на Израел отбелязват, че тези промени може да са свързани с политическите позиции на съответните страни. Според институцията краткотрайната война с Иран миналата година също е оказала влияние, като е довела до спад от 0,3% в икономическото производство.

Войната в Газа започна през октомври 2023 г., като според цитирани данни е довела до хиляди жертви и значителни разрушения на гражданската инфраструктура в региона.