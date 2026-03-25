Новини
Свят »
Израел »
Икономиката на Израел с милиардни загуби заради войната в Газа

25 Март, 2026 09:19

  • газа-
  • израел-
  • война-
  • загуби

Доклад сочи спад на БВП и промени в търговията на фона на продължаващия конфликт

Икономиката на Израел с милиардни загуби заради войната в Газа - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Според доклад, цитиран от Bloomberg, израелската икономика е понесла загуби от над 57 милиарда долара в рамките на две години на войната в Ивицата Газа, предава News.bg.

Данни от годишния доклад на Банката на Израел за 2025 г. показват, че между 2023 и 2025 г. щетите възлизат на около 177 милиарда шекела, или приблизително 57 милиарда долара, което се равнява на 8,6% от брутния вътрешен продукт, съобщава TNT World.

Основната част от тези загуби е свързана с военните действия в Газа, като в тях са включени и разходи, произтичащи от израелските операции в Ливан. В доклада обаче не се отчитат икономическите последици от текущия конфликт с Иран, който продължава вече четвърта седмица и включва взаимни въздушни удари.

По-рано през месеца израелските власти одобриха преработен държавен бюджет за 2026 г., като към него бяха добавени допълнителни 13 милиарда долара за военни нужди. Анализът също така отчита промени в търговските отношения - износът към осем държави от Европейския съюз, които заемат по-критична позиция към Израел, е намалял с 1 милиард долара през 2024 г. и с още 1,5 милиарда през 2025 г., докато търговията с други партньори се е увеличила.

От Банката на Израел отбелязват, че тези промени може да са свързани с политическите позиции на съответните страни. Според институцията краткотрайната война с Иран миналата година също е оказала влияние, като е довела до спад от 0,3% в икономическото производство.

Войната в Газа започна през октомври 2023 г., като според цитирани данни е довела до хиляди жертви и значителни разрушения на гражданската инфраструктура в региона.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нищо

    7 0 Отговор
    Те си имат ФЕД, ще си напечатат хартийки

    09:21 25.03.2026

  • 2 Овчарник

    6 0 Отговор
    Печатницата на долари почна да се разваля..!

    09:21 25.03.2026

  • 3 Д-р Ментал

    8 0 Отговор
    Много войнствено настроени, тихомълком разширяват Израел в посока на Ливан, но това никъде не се говори

    09:23 25.03.2026

  • 4 странно

    0 2 Отговор
    Взе си юислих, че евреите ги интересуват парите, па все други им изчисляват загубите. Явно не са чак ракува сребролюбци каквото ги изкарват и не им пука за Царица Парица....като някой други...

    09:23 25.03.2026

  • 5 Пожелател

    1 0 Отговор
    Да фалират дано !

    09:25 25.03.2026

  • 6 Натан Крафт

    3 0 Отговор
    В Израел е ад! Градовете са на практика непригодни за живот. Тел Авиви е в ужасяващо състояние! До кога този терорист Натаняху ще държи народа ни заложник?

    Коментиран от #8, #12

    09:25 25.03.2026

  • 7 Рижавия трябва спешно да бъде ликвидиран

    4 0 Отговор
    И новия сашовски президен да се извини на иран и да моли за възобновяване на нормалното ежедневие в иран и пролива и да плати репарация за щетите на иран

    09:25 25.03.2026

  • 8 Ами дорде не се яви некой достоен юдеин

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Натан Крафт":

    Дето да заколи бени и да го приключи

    09:27 25.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Спас

    0 0 Отговор
    Муха ги ухапъла Израел,хахаха

    09:29 25.03.2026

  • 11 Сталин

    1 0 Отговор
    Чuфутите няма да се плашите ,сега гouте ще работят и нощна смяна да плащат повече данъци да има пари за кошерните ууроди

    09:29 25.03.2026

  • 12 Бай Ставри

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Натан Крафт":

    Всеки ден да е така.

    09:30 25.03.2026

  • 13 Еми значи има

    1 0 Отговор
    Господ. Тези колко години тормозят всички съседи там? Излизат сът самолети и убиват съседите си. Радваха се на военно превъзходство, което им осигуряваше другата хазарска страна, сащ. Ама вече тази империя пада. Живеем в опасно, но интересно време.

    09:31 25.03.2026

  • 14 Израел НЯМА

    0 0 Отговор
    "икономическо производство" ! Това е абсурдна държава

    09:31 25.03.2026

  • 15 Абе Газа ясно

    0 0 Отговор
    Ами за сегашната война нещо няма ли?
    Или сте препостнали стара статия по погрешка???

    Къде ни е статията с доклада на iSW??

    09:32 25.03.2026