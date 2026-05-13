CNN: Израел се опасява, че Тръмп може да сключи лоша сделка с Иран, иска Техеран да понесе още удари

Израел е притеснен, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да постигне споразумение с Иран, без да разгледа някои от ключовите въпроси, които са предизвикали войната между двете страни, съобщава CNN, позовавайки се на множество израелски източници.

Според тях, споразумение, което оставя ядрената програма на Техеран частично непокътната, заобикаляйки въпроси като балистични ракети и подкрепа за регионални съюзници, би принудило Израел да гледа на войната като на недовършена.

Медията припомня, че в началото на войната Тръмп е заявил, че Съединените щати се стремят да унищожат програмата за балистични ракети на Иран, да прекратят подкрепата на Иран за регионални съюзници и да затворят ядрените му съоръжения, за да предотвратят изграждането на ядрена бомба от Иран.

10 седмици по-късно обаче преговорите се фокусираха върху урана – по-специално върху обогатяването му до нива, подходящи за оръжейни цели – и отварянето на Ормузкия проток.

Източник, запознат с дискусиите, отбеляза, че Израел разбира, че въпросите за ракетите и посредниците „вероятно не са на дневен ред“, защото не изглежда да са били включени в предишни дипломатически проекти, поради което премиерът Нетаняху разглежда урана като най-належащата заплаха.

„Има реални опасения, че Тръмп ще сключи лоша сделка“, каза друг израелски служител пред CNN.

Висш израелски служител заяви, че Израел остава в повишена готовност в случай на провал на преговорите.

„Ще се радваме, ако няма споразумение, ще се радваме, ако блокадата на Ормузкия проток продължи, и ще се радваме, ако Иран понесе още няколко удара“, каза той, признавайки, че окончателното решение е на Тръмп.

Според него ескалацията на конфликта е реалистичен сценарий, „ако иранците продължат да играят игра на изчакване и да проточват преговорите“.