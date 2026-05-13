CNN: Израел се опасява, че Тръмп може да сключи лоша сделка с Иран, иска Техеран да понесе още удари

13 Май, 2026 06:18, обновена 13 Май, 2026 06:28 1 545 11

Тел Авив остава в повишена готовност в случай на провал на преговорите

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израел е притеснен, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да постигне споразумение с Иран, без да разгледа някои от ключовите въпроси, които са предизвикали войната между двете страни, съобщава CNN, позовавайки се на множество израелски източници.

Според тях, споразумение, което оставя ядрената програма на Техеран частично непокътната, заобикаляйки въпроси като балистични ракети и подкрепа за регионални съюзници, би принудило Израел да гледа на войната като на недовършена.

Медията припомня, че в началото на войната Тръмп е заявил, че Съединените щати се стремят да унищожат програмата за балистични ракети на Иран, да прекратят подкрепата на Иран за регионални съюзници и да затворят ядрените му съоръжения, за да предотвратят изграждането на ядрена бомба от Иран.

10 седмици по-късно обаче преговорите се фокусираха върху урана – по-специално върху обогатяването му до нива, подходящи за оръжейни цели – и отварянето на Ормузкия проток.

Източник, запознат с дискусиите, отбеляза, че Израел разбира, че въпросите за ракетите и посредниците „вероятно не са на дневен ред“, защото не изглежда да са били включени в предишни дипломатически проекти, поради което премиерът Нетаняху разглежда урана като най-належащата заплаха.

„Има реални опасения, че Тръмп ще сключи лоша сделка“, каза друг израелски служител пред CNN.

Висш израелски служител заяви, че Израел остава в повишена готовност в случай на провал на преговорите.

„Ще се радваме, ако няма споразумение, ще се радваме, ако блокадата на Ормузкия проток продължи, и ще се радваме, ако Иран понесе още няколко удара“, каза той, признавайки, че окончателното решение е на Тръмп.

Според него ескалацията на конфликта е реалистичен сценарий, „ако иранците продължат да играят игра на изчакване и да проточват преговорите“.


  • 1 Ний ша Ва упрайм

    20 0 Отговор
    ши бъ ни жидове

    Коментиран от #2

    06:40 13.05.2026

  • 2 Анонимен

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Ний ша Ва упрайм":

    Откога чакаме!

    06:41 13.05.2026

  • 3 Гост

    40 0 Отговор
    Гадни ционисти. Всички злини са заради тях.

    06:51 13.05.2026

  • 4 Израел

    36 0 Отговор
    Са терористи

    06:59 13.05.2026

  • 5 И с право се опасяват

    21 0 Отговор
    Тръмп е с проветрива глава.
    При това, Израел ги подкукуроса, та Донди става за сиях.

    07:25 13.05.2026

  • 6 СЛЕД ТАЗИ ВОЙНА

    22 0 Отговор
    На Израел ще му бъде много трудно.

    07:26 13.05.2026

  • 7 САПНА

    17 0 Отговор
    Адолф Хитлер беше прав.

    07:34 13.05.2026

  • 8 ИЗРАЕЛ МОЖЕ ДА БЪДЕ В РУИНИ

    12 1 Отговор
    ОТ ИРАНСКИТЕ РАКЕТИ АКО НЕ САЩ НЕ ПОМАГАТ.

    08:41 13.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Българин

    8 0 Отговор
    В случай на провал?
    Стоест, те ще си ги атакуват ако не им хареса договореното.
    Моля Ви пратете ги тея на Марс. Той е им обещан преди 3000 години. Да си ходят там.

    09:58 13.05.2026

  • 11 Смърфиета

    6 0 Отговор
    Чфутите са психичноболни.

    11:04 13.05.2026