Доналд Тръмп: Не се вълнувах от джоба на американците, когато реших да ударя Техеран

13 Май, 2026 18:25 2 902 44

На въпрос за натиска върху домакинствата заради високите цени на храните и разходите за живот, Тръмп заяви, че според него американците разбират риска от иранска ядрена програма

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Човекът, който обеща да се бори за невидимите американци, като намали цените и сложи край на безкрайните войни, не прави нито едното, нито другото и остана категоричен, че все още е на правилния път напред, когато го попитаха за това във вторник.

По време на разговор с журналисти във вторник, преди отпътуването си за Китай, Тръмп беше попитан до каква степен икономическите проблеми на американците и нарастващата инфлация, свързвана с конфликта между САЩ, Израел, Иран и Ливан, го мотивират да търси сделка с Техеран.

"Ни най-малко", отговори Тръмп. "Единственото нещо, което има значение, когато говоря за Иран, е, че те не могат да имат ядрено оръжие. Не мисля за финансовото състояние на американците, не мисля за никого. Мисля за едно нещо: Не можем да позволим на Иран да има ядрено оръжие. Това е всичко. Това е единственото нещо, което ме мотивира."

По-късно журналистката Карън Травърс от ABC News поиска уточнение дали президентът действително не взема предвид икономическите последици за американците. Тръмп потвърди позицията си.

"Най-важното нещо, включително дали фондовият ни пазар... ще се покачи или ще падне малко - най-важното нещо е, че Иран не може да има ядрено оръжие", повтори той.

На въпрос за натиска върху домакинствата заради високите цени на храните и разходите за живот, Тръмп заяви, че според него американците разбират риска от иранска ядрена програма.

"Всеки американец разбира... Току-що направиха анкета, около 85 процента... разбират, че Иран не може да има ядрено оръжие. Ако Иран има ядрено оръжие, целият свят ще бъде в беда. Защото те са луди", каза той. Президентът добави, че след края на кризата очаква рязък спад в цените на петрола и силен ръст на фондовите пазари.

Изказванията му предизвикаха остра реакция сред политически коментатори и представители на Демократическата партия.

Подкастърът Томи Виетор написа, че думите на Тръмп ще бъдат използвани срещу републиканците на междинните избори през 2026 г. Тим Милър от The Bulwark коментира, че ситуацията би била абсурдна, ако не бяха заложени "редът след Втората световна война и цялата ни демокрация". Конгресменът Адриано Еспайлайт заяви, че Тръмп е показал, че "не го интересува, че американците не могат да си позволят да живеят".

Към 12 май повечето социологически проучвания показват, че мнозинството американци се противопоставят на войната срещу Иран.


САЩ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    33 3 Отговор
    кефиш отвсякъде бе Тръмпяга! мислих си е знам горе-долу английски , но ,,размишленията,, ти ме изчервяват

    18:27 13.05.2026

  • 2 Георги

    40 4 Отговор
    още един, който не се вълнува от това как се поразяват решенията му на хората, които са го избрали. Явно плъх-премиерът не е единствен.

    Коментиран от #12

    18:28 13.05.2026

  • 3 Архимандрисандрит Бибиян

    29 2 Отговор
    Преди имаше един уруд в света,сеги са стерео и са на един акъл.

    18:31 13.05.2026

  • 4 Един

    60 2 Отговор
    Само от неговият си джоб се интересува мошеника и винаги е било така. Ама простото американо си го избраха тоя алчен нарцист и егоист педофил. Сега ще търпят тъпизмите му и ще ближат рани.

    18:33 13.05.2026

  • 5 Сатана Z

    39 3 Отговор
    Баджанакът на Джефри Епстийн ,едноухия Доналд,му дреме на КРА за американския народ. Абе,случиха на президент,спор няма.

    18:36 13.05.2026

  • 6 Говедар от Мексико

    30 4 Отговор
    Интересно, ако решим да си вземем Калифорния обратно!

    18:38 13.05.2026

  • 7 мдаааа

    6 24 Отговор
    Той и вовата не се е вълнувал от джоба на рознаците , когато реши да удари Украйна ...

    18:38 13.05.2026

  • 8 Сталин

    27 3 Отговор
    Деменция Дони - м@йната им на американците ,MIGA

    Коментиран от #21

    18:40 13.05.2026

  • 9 Сталин

    36 3 Отговор
    Дони Епщайн е най добрият президент който Израел някога са имали

    18:41 13.05.2026

  • 10 Гост

    32 2 Отговор
    Само вижте изражението на снимката: ЩАСТЛИВ ОЛИГОФРЕН, НА 20 ГОДИНИ КАЗАЛ ДУМАТА "МАМА"!

    18:43 13.05.2026

  • 11 Бай Дончо

    34 2 Отговор
    Не се вълнувах от джоба на американците когато Сатаняху ми нареди да ударя Иран,щото иначе Епщайн

    Коментиран от #13

    18:43 13.05.2026

  • 12 Хаха

    16 2 Отговор

    До коментар #2 от "Георги":

    Дреме му на Тръмп.Той си е милиардер

    Коментиран от #44

    18:50 13.05.2026

  • 13 Дядя Вова

    5 11 Отговор

    До коментар #11 от "Бай Дончо":

    Мы с тобой !!!🤭😁

    Коментиран от #23

    18:50 13.05.2026

  • 14 Д-р Ментал

    21 0 Отговор
    Пълна катастрофа

    18:52 13.05.2026

  • 15 Именно

    31 2 Отговор
    Хората затова не спират да му повтарят, че е kyчката на Натаняху

    18:53 13.05.2026

  • 16 Д-р Ментал

    29 2 Отговор
    Възрастта не е порок, но при него има възрастови изменения, които са опасни за целия свят

    18:54 13.05.2026

  • 17 ванс

    20 3 Отговор
    Примитив!

    18:55 13.05.2026

  • 18 Мишел

    23 2 Отговор
    Празноглав самохвалко.

    18:56 13.05.2026

  • 19 ГЛУПЧОТО С БОЛНОТО ЕГО

    26 2 Отговор
    ПРЕКАЛЯВА С ЛИЧНОТО МЕСТОИМЕНИЕ аз. ТЕЗИ РЕШЕНИЕ ГИ ВЗЕМАТ ДРУГИ/ЦИОНИСТИТЕ/,А РИЖИЯ Е САМО ИЗПЪЛНИТЕЛ-ЙЕС СЪР.

    18:57 13.05.2026

  • 20 Горски

    27 0 Отговор
    Тези ционистки изчадия и техните пудели от Вашингтон трябва да бъдат заличени от лицето на земята и целия свят да си почине, Русия, Северна Корея,Китай трябва да запукат с ядрено оръжие и веднъж завинаги да ги премахнат от човечеството ,такива изроди нямат място на планетата и нямат право да съществуват ,след като убиха стотици милиони хора по света.

    Коментиран от #36

    19:00 13.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Хм Хм

    20 1 Отговор
    Американците разбират, че ще трябва да си намерят четвърта работа, за да сипят бензин в безумните си пикапи.

    19:10 13.05.2026

  • 23 Бай Дончо

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Дядя Вова":

    Тенкю

    19:11 13.05.2026

  • 24 Каквото повикало такова се обадило

    16 0 Отговор
    Ми на следващите избори и американците няма да се интересуват от този и ще бъда зад борда на политиката.

    19:12 13.05.2026

  • 25 Дони Оранжадата

    21 0 Отговор
    Иран не може да има ЯО, а Кимчо може, защото ми е приятел и определено не е луд.

    19:13 13.05.2026

  • 26 Дойче зеле

    11 1 Отговор
    Доктрината МИГА в пълна сила

    19:19 13.05.2026

  • 27 Ушко и Зъбчо

    11 0 Отговор
    Излагация

    19:35 13.05.2026

  • 28 Въпрос

    19 0 Отговор
    Луд за връзване. Кой ще ки спаси от този ненормалник?

    19:40 13.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Либерален идиот

    8 0 Отговор
    Това е втория провъзгласен идиот след Йозеф Швейк ординарец към 91 полк в Ческе Будейовице

    19:44 13.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 КОЛКО ПЪРВО ТЯБВА

    15 0 Отговор
    ДА СИ ГЛУПАВ ВТОРО НАГЪЛ И ТРЕТО БОЛЕН МОЗЪК ЗА ДА КАЖЕШ ТОВА. ВСИЧКИ ГОВОРЯТ ПОНЕ БОЛШЕНСТВОТО ЧЕ Е ГРЕШКА ВОЙНАТА СЪС ИРАН САМО ТОЙ НЕ РАЗБРА ТОВА. НА МЕЖДИННИТЕ ИЗБОРИ Е АУТ МАТ НА ПЪРЗАЛКАТА

    19:58 13.05.2026

  • 34 Дзак

    10 1 Отговор
    Голяма грешка. За разлика от джендър идеологията, войната в Персийския залив може да разцепи САЩ!

    20:11 13.05.2026

  • 35 Професор

    2 12 Отговор
    Стайков, а ТИ би ли желал Иран да има ядрено оръжие? И, не е верно, че американците желаят Иран да има ядрено оръжие -- огромното мнозинство от тях са съгласни с президента си, че това не бива да се допуска. Така че, провери си източниците.

    Коментиран от #40

    20:15 13.05.2026

  • 36 Професор

    4 13 Отговор

    До коментар #20 от "Горски":

    Браво, ти искаш да се ликвидира лидера на капиталистическия Запад, към който България се опитва да се присъедини, и който в момента те храни. Всички клакьори те подкрепят. Ами хубаво. ВИНАГИ ще си беден и болен, готви се и приеми исляма.

    20:21 13.05.2026

  • 37 Иван

    5 1 Отговор
    Ми като са тъпи американците, кой им е виновен

    21:11 13.05.2026

  • 38 Анонимен

    4 0 Отговор
    Държавата на жълтите шестолъчки се вживява заедно и дружно със задокеанските ни скъпи приятели в ролята на световен жандарм.Само те имат правото да притежават прословутото оръжие.Другите имат международна забрана,като лично генералният секретар на ООН се е ангажирал с нея.

    21:29 13.05.2026

  • 39 Абе

    4 0 Отговор
    ТИ СЕ ЗЪБЕШЕ И НА КИТАЙЧЕТАТА, АМА СИ СВАЛИ ГАЩИТЕ. КЛЕКНА ПРЕД СИ. СЕГА МАЙ И НА КИМЧО ША СЕ НАВЕДЕШ. НАТАМ СИ ПЪТНИКО.

    21:36 13.05.2026

  • 40 Някой

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Професор":

    Аз пък се чудя на ПЕРСИТЕ защо харчат пари да си направят бомба, след като Путин има в излишък. Само трябва да се разберат.

    Коментиран от #41

    21:42 13.05.2026

  • 41 Професор

    1 5 Отговор

    До коментар #40 от "Някой":

    Ами помогни -- приеми исляма, стани ПЕРСИЕЦ и иди да помагаш. Алтернативно -- избягай в Русия, поискай политическо убежище там и се включи директно.

    22:08 13.05.2026

  • 42 Коста

    2 0 Отговор
    Всеки американец трябва да разбира, че все едно е евреин. От ядрената програма на Иран се интересуват само евреите. Дори мирна евреите виждат под вола теле. Защото никой не ги обича си мислят, че всички са им врагове, особено Иран. Е, да врагове са. Защо обаче това трябва да засяга американските граждани според дъртото Тчръмпи лудото куче?

    05:27 14.05.2026

  • 43 Коста

    2 0 Отговор
    Не знам Тчръмпи да е правил проучвания, той лъже и когато хърка. Но това, което виждам и чувам около себе си, от обикновените американци, крайно отрицателни мнения за действията на американски Президент.

    05:31 14.05.2026

  • 44 Коста

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хаха":

    И според теб кои го е направил милиардер?

    05:34 14.05.2026