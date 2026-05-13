Доналд Тръмп: Не се вълнувах от джоба на американците, когато реших да ударя Техеран

Човекът, който обеща да се бори за невидимите американци, като намали цените и сложи край на безкрайните войни, не прави нито едното, нито другото и остана категоричен, че все още е на правилния път напред, когато го попитаха за това във вторник.

По време на разговор с журналисти във вторник, преди отпътуването си за Китай, Тръмп беше попитан до каква степен икономическите проблеми на американците и нарастващата инфлация, свързвана с конфликта между САЩ, Израел, Иран и Ливан, го мотивират да търси сделка с Техеран.

"Ни най-малко", отговори Тръмп. "Единственото нещо, което има значение, когато говоря за Иран, е, че те не могат да имат ядрено оръжие. Не мисля за финансовото състояние на американците, не мисля за никого. Мисля за едно нещо: Не можем да позволим на Иран да има ядрено оръжие. Това е всичко. Това е единственото нещо, което ме мотивира."

По-късно журналистката Карън Травърс от ABC News поиска уточнение дали президентът действително не взема предвид икономическите последици за американците. Тръмп потвърди позицията си.

"Най-важното нещо, включително дали фондовият ни пазар... ще се покачи или ще падне малко - най-важното нещо е, че Иран не може да има ядрено оръжие", повтори той.

На въпрос за натиска върху домакинствата заради високите цени на храните и разходите за живот, Тръмп заяви, че според него американците разбират риска от иранска ядрена програма.

"Всеки американец разбира... Току-що направиха анкета, около 85 процента... разбират, че Иран не може да има ядрено оръжие. Ако Иран има ядрено оръжие, целият свят ще бъде в беда. Защото те са луди", каза той. Президентът добави, че след края на кризата очаква рязък спад в цените на петрола и силен ръст на фондовите пазари.

Изказванията му предизвикаха остра реакция сред политически коментатори и представители на Демократическата партия.

Подкастърът Томи Виетор написа, че думите на Тръмп ще бъдат използвани срещу републиканците на междинните избори през 2026 г. Тим Милър от The Bulwark коментира, че ситуацията би била абсурдна, ако не бяха заложени "редът след Втората световна война и цялата ни демокрация". Конгресменът Адриано Еспайлайт заяви, че Тръмп е показал, че "не го интересува, че американците не могат да си позволят да живеят".

Към 12 май повечето социологически проучвания показват, че мнозинството американци се противопоставят на войната срещу Иран.