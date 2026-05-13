Доналд Тръмп: Не се вълнувах от джоба на американците, когато реших да ударя Техеран

Човекът, който обеща да се бори за невидимите американци, като намали цените и сложи край на безкрайните войни, не прави нито едното, нито другото и остана категоричен, че все още е на правилния път напред, когато го попитаха за това във вторник.
По време на разговор с журналисти във вторник, преди отпътуването си за Китай, Тръмп беше попитан до каква степен икономическите проблеми на американците и нарастващата инфлация, свързвана с конфликта между САЩ, Израел, Иран и Ливан, го мотивират да търси сделка с Техеран.
"Ни най-малко", отговори Тръмп. "Единственото нещо, което има значение, когато говоря за Иран, е, че те не могат да имат ядрено оръжие. Не мисля за финансовото състояние на американците, не мисля за никого. Мисля за едно нещо: Не можем да позволим на Иран да има ядрено оръжие. Това е всичко. Това е единственото нещо, което ме мотивира."
По-късно журналистката Карън Травърс от ABC News поиска уточнение дали президентът действително не взема предвид икономическите последици за американците. Тръмп потвърди позицията си.
"Най-важното нещо, включително дали фондовият ни пазар... ще се покачи или ще падне малко - най-важното нещо е, че Иран не може да има ядрено оръжие", повтори той.
На въпрос за натиска върху домакинствата заради високите цени на храните и разходите за живот, Тръмп заяви, че според него американците разбират риска от иранска ядрена програма.
"Всеки американец разбира... Току-що направиха анкета, около 85 процента... разбират, че Иран не може да има ядрено оръжие. Ако Иран има ядрено оръжие, целият свят ще бъде в беда. Защото те са луди", каза той. Президентът добави, че след края на кризата очаква рязък спад в цените на петрола и силен ръст на фондовите пазари.
Изказванията му предизвикаха остра реакция сред политически коментатори и представители на Демократическата партия.
Подкастърът Томи Виетор написа, че думите на Тръмп ще бъдат използвани срещу републиканците на междинните избори през 2026 г. Тим Милър от The Bulwark коментира, че ситуацията би била абсурдна, ако не бяха заложени "редът след Втората световна война и цялата ни демокрация". Конгресменът Адриано Еспайлайт заяви, че Тръмп е показал, че "не го интересува, че американците не могат да си позволят да живеят".
Към 12 май повечето социологически проучвания показват, че мнозинството американци се противопоставят на войната срещу Иран.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
18:27 13.05.2026
2 Георги
Коментиран от #12
18:28 13.05.2026
3 Архимандрисандрит Бибиян
18:31 13.05.2026
4 Един
18:33 13.05.2026
5 Сатана Z
18:36 13.05.2026
6 Говедар от Мексико
18:38 13.05.2026
7 мдаааа
18:38 13.05.2026
8 Сталин
Коментиран от #21
18:40 13.05.2026
9 Сталин
18:41 13.05.2026
10 Гост
18:43 13.05.2026
11 Бай Дончо
Коментиран от #13
18:43 13.05.2026
12 Хаха
До коментар #2 от "Георги":Дреме му на Тръмп.Той си е милиардер
Коментиран от #44
18:50 13.05.2026
13 Дядя Вова
До коментар #11 от "Бай Дончо":Мы с тобой !!!🤭😁
Коментиран от #23
18:50 13.05.2026
14 Д-р Ментал
18:52 13.05.2026
15 Именно
18:53 13.05.2026
16 Д-р Ментал
18:54 13.05.2026
17 ванс
18:55 13.05.2026
18 Мишел
18:56 13.05.2026
19 ГЛУПЧОТО С БОЛНОТО ЕГО
18:57 13.05.2026
20 Горски
Коментиран от #36
19:00 13.05.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Хм Хм
19:10 13.05.2026
23 Бай Дончо
До коментар #13 от "Дядя Вова":Тенкю
19:11 13.05.2026
24 Каквото повикало такова се обадило
19:12 13.05.2026
25 Дони Оранжадата
19:13 13.05.2026
26 Дойче зеле
19:19 13.05.2026
27 Ушко и Зъбчо
19:35 13.05.2026
28 Въпрос
19:40 13.05.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Либерален идиот
19:44 13.05.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 КОЛКО ПЪРВО ТЯБВА
19:58 13.05.2026
34 Дзак
20:11 13.05.2026
35 Професор
Коментиран от #40
20:15 13.05.2026
36 Професор
До коментар #20 от "Горски":Браво, ти искаш да се ликвидира лидера на капиталистическия Запад, към който България се опитва да се присъедини, и който в момента те храни. Всички клакьори те подкрепят. Ами хубаво. ВИНАГИ ще си беден и болен, готви се и приеми исляма.
20:21 13.05.2026
37 Иван
21:11 13.05.2026
38 Анонимен
21:29 13.05.2026
39 Абе
21:36 13.05.2026
40 Някой
До коментар #35 от "Професор":Аз пък се чудя на ПЕРСИТЕ защо харчат пари да си направят бомба, след като Путин има в излишък. Само трябва да се разберат.
Коментиран от #41
21:42 13.05.2026
41 Професор
До коментар #40 от "Някой":Ами помогни -- приеми исляма, стани ПЕРСИЕЦ и иди да помагаш. Алтернативно -- избягай в Русия, поискай политическо убежище там и се включи директно.
22:08 13.05.2026
42 Коста
05:27 14.05.2026
43 Коста
05:31 14.05.2026
44 Коста
До коментар #12 от "Хаха":И според теб кои го е направил милиардер?
05:34 14.05.2026