Доставките на втечнен газ от Катар прекратени след атаки по енергийната инфраструктура

Доставките на втечнен природен газ от Катар към Белгия са прекратени заради удари по катарска енергийна инфраструктура, съобщават белгийски медии. Според информацията, компанията „Катар Енерджи“ (Qatar Energy) е обявила форсмажор и очаква прекъсването да продължи дълъг период от време, предава БТА.
Решението засяга и други държави, сред които Италия, Южна Корея и Китай. Катарската компания, която е сред водещите износители на втечнен газ в света, вече е уведомила за временно спиране на дейността си. По оценки на катарския енергиен министър Саад Шерида ал Кааби, възстановяването може да отнеме между три и пет години, като засегнатият обем възлиза на около 17% от катарския износ на втечнен газ.
Въпреки че вносът от Катар представлява 8% от общите количества втечнен газ за Белгия, той съставлява около 30% от доставките на този енергиен ресурс в страната. В отговор на ситуацията белгийските власти вече обмислят увеличаване на вноса от Норвегия. През изминалата година 36% от използвания в Белгия газ е бил осигурен именно чрез норвежки доставки по газопровод.
1 Путин
10:20 25.03.2026
2 Грозната истина
10:20 25.03.2026
3 Путин
10:21 25.03.2026
4 Копейките до Пуслер
10:21 25.03.2026
5 Дзак
10:21 25.03.2026
6 1488
а накрая а95 стана 3.60 лв при варел от 65 долара
10:24 25.03.2026
7 Мартин Картофски 🥔
10:24 25.03.2026
8 си дзън
10:24 25.03.2026
9 Пич
10:25 25.03.2026
10 ЕТО ЗА ТОВА СЪМ ПИСАЛ
10:25 25.03.2026
11 Санитаря от Карлуково
До коментар #3 от "Путин":Ти кой Путин беше от втора или от пета стая
10:26 25.03.2026
12 Голата истина
До коментар #2 от "Грозната истина":Ако Радев печели, значи и Путин печели.
10:26 25.03.2026
13 Олга
10:27 25.03.2026
14 Много се радвам
10:27 25.03.2026
15 Запознат
До коментар #12 от "Голата истина":"значи и Путин печели"
Той винаги печели а нашите козячета винаги плачат
10:29 25.03.2026
16 Зевзек
До коментар #9 от "Пич":"Трябва да мисля още"
Налага се въпреки че не ти се отдава - ама опитвай.
10:31 25.03.2026
17 ухльоф
До коментар #8 от "си дзън":Ми гледах видеата от минаващите коли, точно два резервоара с петрол горят! В тексаската рафинерия огъня е по-голям! Ударили укрите Уст-Луга, ми снощи и миналата нощ ги помляха руснаците с ракети и дронове, ама вече дори и за Одеса спряха да пишат "демократичните" медии!
10:31 25.03.2026
18 Учуден
До коментар #8 от "си дзън":А нашите козячета какво печелят от това
10:32 25.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Георги
10:33 25.03.2026
21 Орбан
10:34 25.03.2026
22 така е
10:36 25.03.2026
23 Зевзек
До коментар #21 от "Орбан":Няма смисъл да праща - той перчема вече разреши на иранците сами да си направят.
10:36 25.03.2026
24 Пич
До коментар #16 от "Зевзек":Благодаря!
С това показваш про сто тия и ниска култура!
10:37 25.03.2026
25 Запознат
До коментар #22 от "така е":И като влиза какво ще направи - те армия нямат даже. Въпроса е че аятоласите направиха господарите ви за смях.
10:37 25.03.2026
26 Има ток няма ток
До коментар #10 от "ЕТО ЗА ТОВА СЪМ ПИСАЛ":Южен Поток беше да го построим ние с наши пари, а Путин да изнася газ за Турция и Австро-Унгария.
За нас газта си идваше през Украйна и не беше по-евтина, а доста по-скъпа, отколкото я купуваха германците. Чак когато ЕС направи сделка с Русия, в която се включихме и ние взехме да получаваме газ на германските цени.
Руснаците пускаха и ни спираха газа, както им беше кеф. Лукоил беше по-надежден, защото беше частен, но пък петропродуктите му са най-некачествените на балканите.
10:38 25.03.2026
27 нпо агент
10:39 25.03.2026
28 Mисирката
10:41 25.03.2026
29 така и трябва , ЕС
10:41 25.03.2026
30 Даниел Немитов
10:42 25.03.2026
31 Помнещ
До коментар #26 от "Има ток няма ток":"Южен Поток беше да го построим ние с наши пари, а Путин да изнася газ за Турция и Австро-Унгария"
Трябва да се лъже яко нали? И да се казва на черното бяло.
Турски поток кумира ти Бойко го построи с наши пари а Южен поток руснаците щяха да го строят с техни и 50% веднага щеше да е наш а 100% след 20 години.
Но козяшката пропаганда без лъжи не върви.
10:43 25.03.2026
32 глупости
До коментар #26 от "Има ток няма ток":Според договора Южен Поток го строим с взети на заем 6 милиарда долара, като България щеше да ги връща пускайки транзита на руска газ без пари за 40 години напред. Освен това давахме 20метра земя около тръбата на руснаците.
Борисов построи Балкански поток с 2 милиарда долара български пари.
10:44 25.03.2026
33 Помнещ
До коментар #30 от "Даниел Немитов":"Еми агент Краснов затова започна тая война по заповед на господаря си от Кремъл!"
Еми друго говорехте когато отвлече Мадуро и конфискуваше руски танкери - защо така обърнахте палачинката. Тогава перчема не беше "агент Краснов" а "господаря на света".
10:46 25.03.2026
34 Няма газ за вази
10:46 25.03.2026
35 хаха
Нещо за отлагането на гласуването в ЕП на пълната забрана за руски газ и петрол от 2027, което се случи вчера? Или то е маловажно? А всъщност е тясно свързано с тази новина- Катар не може да изпълни плануваното увеличение на добива си за 2027 и от там ЕС не може да спре вноса на руски газ, защото планираната алтернатива я няма.
10:47 25.03.2026
36 Парс
До коментар #1 от "Путин":Ти мысли за себе си а не за Путин. Путин има всичко
10:47 25.03.2026
37 Нас пък какво ни засяга
10:49 25.03.2026
38 Помнещ
До коментар #32 от "глупости":Трябва да се лъже яко нали че иначе не върви пропагандата.
Южен поток го строяха руснаците с техни пари и 50% веднага ставаше наш съответно 50% от транзитните такси си ги прибирахме. Руснаците вземаха останалите 50% от транзитните такси за да си изплатят вложението и след това газопровода ставаше 100% наш без да сме дали и стотинка.
10:50 25.03.2026
39 Как
10:50 25.03.2026
40 Урааааа
10:51 25.03.2026
41 Зевзек
До коментар #37 от "Нас пък какво ни засяга":Така е ние нямаме промишленост че да ни трябва газ а пък и тази зима мина - за другата ще си накупим дърва и свещи.
10:52 25.03.2026
42 хаха
До коментар #37 от "Нас пък какво ни засяга":Явно не обичаш да мислиш. Ако Белгия загуби 30% от вноса си на природен газ, то цял ЕС трябва да намери това количество някак да й помогне да си напълни резервите за зимата, иначе белгийската икономика влиза в дълбока криза и от там еврозоната. Тъй като няма откъде да се увеличат доставките, освен от нежеланата Русия, ЕС влиза в схема или да купува скъп газ и да вдигне инфлацията яко, или да клекне пред руснаците.
И ние като част от еврозоната сме в кюпа за инфлация. Не можем да контролираме поне малко през борда и основния лихвен процент на БНБ. Вече и двете не съществуват.
10:54 25.03.2026
43 Белгия от години
До коментар #41 от "Зевзек":е на дърва и свещи !
10:54 25.03.2026
44 глупости
До коментар #38 от "Помнещ":Според договора за „Южен поток“ България трябваше да инвестира около 3,3 млрд. лева (приблизително 1,7 млрд. евро) в строителството на българския участък от газопровода, включително тръби и компресорни станции. Тези средства щяха да бъдат финансирани чрез заем от „Газпром“ на стойност 620 млн. евро с лихва 4,25%, като БЕХ ЕАД поемаше 50% от капитала. Връщането на парите трябваше да се осъществи чрез дивиденти от дейността на „Южен поток България“ АД в рамките на 22-25 години след пускане в експлоатация, с вътрешна норма на възвръщаемост 8%. Освен това България очакваше по-ниски цени на газ с 20%, спестявания за бизнеса и приходи от транзит. Проектът обаче беше спрян през 2014 г. поради регулаторни проблеми с ЕС
10:54 25.03.2026
45 глупости
До коментар #38 от "Помнещ":„Балкански поток“ струва на България около 3 млрд. лв. (или 1,5 млрд. евро), финансирани с банкови заеми на „Булгартрансгаз“ (вкл. 200 млн. евро) и държавни средства. Инвестицията се изплаща чрез транзитни такси от резервирани капацитети за пренос на газ от Турция към Сърбия и Унгария. Според прогнози проектът се изплаща за 10,5 години, а „животът“ му е 35 години с очаквани приходи над 9 млрд. лв. за 20 години. Към 2024 г. вече е изплатен наполовина с печалби близо 1,3 млрд. лв., а за 2025 г. – 560 млн. лв..
10:55 25.03.2026
46 Мишел
Да благодарим на Урсула и компания за газовата криза в ЕС. Както я караме с разтворени бузи, ЕС ще трябва да внася от Юпитер, най голямото находище в слънчевата система. Ако оцелее до тогава.
10:56 25.03.2026
47 Гай Турий
Връщане на руската газ и петрол, това е изходът, безболезнен и полезен ход!! Виновните на съд и в затвора!
10:58 25.03.2026
48 Новината е друга обаче !
Последните анализи разкриха тази нова уязвимост за ЕС. Стимулирането на вноса на американски втечнен природен газ (LNG) създаде потенциално високорискова нова геополитическа зависимост.
Планът на ЕС да увеличи зависимостта си от един доставчик на енергия е момент на дежавю за континент, който все още се възстановява от енергийна криза.
10:58 25.03.2026
49 Помнещ
До коментар #44 от "глупости":Както казах трябва да се лъже яко че иначе пропагандата не върви. Всичко което си написал е лъжа.
Южен поток го строяха руснаците с техни пари и 50% веднага ставаше наш съответно 50% от транзитните такси си ги прибирахме. Руснаците вземаха останалите 50% от транзитните такси за да си изплатят вложението и след това газопровода ставаше 100% наш без да сме дали и стотинка.
По същата схема искаха те да строят и Белене и петролопровода Бургас-Александропулис
10:59 25.03.2026
50 Белгийската газова мрежа
11:01 25.03.2026
51 Баба ти
До коментар #44 от "глупости":Южен поток беше спрян от мутренкската ГРОБарска власт и заради банкянския намагнитен тулуп! Нищо че едни пионки от служебното правителство се разписаха за протокала. Тия последните изчезнаха в дън земята, ни вест и ни кост щонова. Кой да ги изправи пред съд за национално предателство и нанесени огромни щети на държавата, т.е. колонията?!
11:02 25.03.2026
52 Доставките на втечнен газ от Катар
11:03 25.03.2026
53 Помнещ
До коментар #45 от "глупости":"„Балкански поток“ струва на България около 3 млрд. лв. (или 1,5 млрд. евро)"
Балкански поток е една тръба а Южен поток щяха да са 4 тръби за цяла Европа а сега е само за Австрия, Сърбия и Унгария. Най важното е че нямаше да дадем и стотинка.
Пък 3 милиарда лева бяха нужни да завършим двата реактора в Белене по 1200 мегавата - сега трябва да дадем на господарите ви 33 милиарда долара за недоказан реактор - първия ще е при нас.
11:05 25.03.2026