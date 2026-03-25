Доставките на втечнен газ от Катар прекратени след атаки по енергийната инфраструктура

Доставките на втечнен природен газ от Катар към Белгия са прекратени заради удари по катарска енергийна инфраструктура, съобщават белгийски медии. Според информацията, компанията „Катар Енерджи“ (Qatar Energy) е обявила форсмажор и очаква прекъсването да продължи дълъг период от време, предава БТА.

Решението засяга и други държави, сред които Италия, Южна Корея и Китай. Катарската компания, която е сред водещите износители на втечнен газ в света, вече е уведомила за временно спиране на дейността си. По оценки на катарския енергиен министър Саад Шерида ал Кааби, възстановяването може да отнеме между три и пет години, като засегнатият обем възлиза на около 17% от катарския износ на втечнен газ.

Въпреки че вносът от Катар представлява 8% от общите количества втечнен газ за Белгия, той съставлява около 30% от доставките на този енергиен ресурс в страната. В отговор на ситуацията белгийските власти вече обмислят увеличаване на вноса от Норвегия. През изминалата година 36% от използвания в Белгия газ е бил осигурен именно чрез норвежки доставки по газопровод.