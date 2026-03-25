Доставките на втечнен газ от Катар прекратени след атаки по енергийната инфраструктура

Доставките на втечнен газ от Катар прекратени след атаки по енергийната инфраструктура

25 Март, 2026 10:19 1 014 53

Очакват се дългосрочни затруднения, които засягат и европейските енергийни доставки

Доставките на втечнен газ от Катар прекратени след атаки по енергийната инфраструктура - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Доставките на втечнен природен газ от Катар към Белгия са прекратени заради удари по катарска енергийна инфраструктура, съобщават белгийски медии. Според информацията, компанията „Катар Енерджи“ (Qatar Energy) е обявила форсмажор и очаква прекъсването да продължи дълъг период от време, предава БТА.

Решението засяга и други държави, сред които Италия, Южна Корея и Китай. Катарската компания, която е сред водещите износители на втечнен газ в света, вече е уведомила за временно спиране на дейността си. По оценки на катарския енергиен министър Саад Шерида ал Кааби, възстановяването може да отнеме между три и пет години, като засегнатият обем възлиза на около 17% от катарския износ на втечнен газ.

Въпреки че вносът от Катар представлява 8% от общите количества втечнен газ за Белгия, той съставлява около 30% от доставките на този енергиен ресурс в страната. В отговор на ситуацията белгийските власти вече обмислят увеличаване на вноса от Норвегия. През изминалата година 36% от използвания в Белгия газ е бил осигурен именно чрез норвежки доставки по газопровод.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    1 19 Отговор
    Ние не можем така, миж и ту рка съм

    Коментиран от #36

    10:20 25.03.2026

  • 2 Грозната истина

    13 5 Отговор
    Чичо Румен печели

    Коментиран от #12

    10:20 25.03.2026

  • 3 Путин

    1 19 Отговор
    Сорос ни каза да съм "многоходов" и че копейките винаги ще ме обичат.

    Коментиран от #11

    10:21 25.03.2026

  • 4 Копейките до Пуслер

    1 15 Отговор
    Обичаме те загу бе няк.

    10:21 25.03.2026

  • 5 Дзак

    17 0 Отговор
    В Германия е облачно!

    10:21 25.03.2026

  • 6 1488

    23 1 Отговор
    преди 4 г кильр петко ви обеща 4 пъти по евтино гориво от фащ,
    а накрая а95 стана 3.60 лв при варел от 65 долара

    10:24 25.03.2026

  • 7 Мартин Картофски 🥔

    12 0 Отговор
    Тръмп е полудял, следващите сме ние. Ако не дарявате за свободната журналистика, за да ви показваме какво правят нашите избраници. Само Костадинов държи на принципите си.
    Пейпал и Револют, напоследък не дарявате. За Пейтриън да не говорим. Засрамете се. Имате пари за хляб от ГМО пшеница и набухватели или мляко от норки, но нямате пари за свободната журналистика.

    10:24 25.03.2026

  • 8 си дзън

    5 6 Отговор
    Споко и от Новатек в Уст-Луга са прекратени доставките на втечнен газ.

    Коментиран от #17, #18

    10:24 25.03.2026

  • 9 Пич

    2 4 Отговор
    Това е част от замислите !!! Да, казах ви, че така ще стане, но не спира да ме дърпа, че нищо не е случайно!!! Не за петрола, за приумиците на един Луд, и един Касапин. Това е част от замислите на някой, които стои в най гъстото черно на тъмнината. Трябва да мисля още, и да мисля за това, което изглеждаше невероятно, или - чисти фантазии и измислици!!!

    Коментиран от #16

    10:25 25.03.2026

  • 10 ЕТО ЗА ТОВА СЪМ ПИСАЛ

    13 0 Отговор
    И ПИША.. ОТ РУСКИЯТ ГАЗ И ПЕТРОЛ ПО ЕВТИНО И БЪРЗО ДОСТАВЕНО ПО ТРЪБАТА БОТАШ НО ТУРСКА Благодарение на "нашият " биби заменил Южен поток със турски НЯМА.

    Коментиран от #26

    10:25 25.03.2026

  • 11 Санитаря от Карлуково

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Путин":

    Ти кой Путин беше от втора или от пета стая

    10:26 25.03.2026

  • 12 Голата истина

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Грозната истина":

    Ако Радев печели, значи и Путин печели.

    Коментиран от #15

    10:26 25.03.2026

  • 13 Олга

    11 0 Отговор
    Европа ще се нааложи да копае своя газ, Изтърваната Гинеколожка - в първите редици.С лопата.

    10:27 25.03.2026

  • 14 Много се радвам

    7 0 Отговор
    Така всичко ще си дойде на мястото

    10:27 25.03.2026

  • 15 Запознат

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "Голата истина":

    "значи и Путин печели"

    Той винаги печели а нашите козячета винаги плачат

    10:29 25.03.2026

  • 16 Зевзек

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    "Трябва да мисля още"

    Налага се въпреки че не ти се отдава - ама опитвай.

    Коментиран от #24

    10:31 25.03.2026

  • 17 ухльоф

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "си дзън":

    Ми гледах видеата от минаващите коли, точно два резервоара с петрол горят! В тексаската рафинерия огъня е по-голям! Ударили укрите Уст-Луга, ми снощи и миналата нощ ги помляха руснаците с ракети и дронове, ама вече дори и за Одеса спряха да пишат "демократичните" медии!

    10:31 25.03.2026

  • 18 Учуден

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "си дзън":

    А нашите козячета какво печелят от това

    10:32 25.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Георги

    8 1 Отговор
    няма значение, урсулата каза, че ще се върнем в каменната ера, но газ и нефт от Русия - ни ко га!

    10:33 25.03.2026

  • 21 Орбан

    0 7 Отговор
    Бай Доньо да не се чуди, а да праща атомната бомба на Иран.

    Коментиран от #23

    10:34 25.03.2026

  • 22 така е

    2 4 Отговор
    Катар влиза в коалицията САЩ-Израел срещу Иран. Чашата преля.

    Коментиран от #25

    10:36 25.03.2026

  • 23 Зевзек

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Орбан":

    Няма смисъл да праща - той перчема вече разреши на иранците сами да си направят.

    10:36 25.03.2026

  • 24 Пич

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Зевзек":

    Благодаря!
    С това показваш про сто тия и ниска култура!

    10:37 25.03.2026

  • 25 Запознат

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "така е":

    И като влиза какво ще направи - те армия нямат даже. Въпроса е че аятоласите направиха господарите ви за смях.

    10:37 25.03.2026

  • 26 Има ток няма ток

    1 7 Отговор

    До коментар #10 от "ЕТО ЗА ТОВА СЪМ ПИСАЛ":

    Южен Поток беше да го построим ние с наши пари, а Путин да изнася газ за Турция и Австро-Унгария.

    За нас газта си идваше през Украйна и не беше по-евтина, а доста по-скъпа, отколкото я купуваха германците. Чак когато ЕС направи сделка с Русия, в която се включихме и ние взехме да получаваме газ на германските цени.


    Руснаците пускаха и ни спираха газа, както им беше кеф. Лукоил беше по-надежден, защото беше частен, но пък петропродуктите му са най-некачествените на балканите.

    Коментиран от #31, #32

    10:38 25.03.2026

  • 27 нпо агент

    3 1 Отговор
    Така било значи..Норвегия ще спечели от войната срещу Иран..то е ясно, като ще продава газ на закъсали държави, защото няма откъде другаде....а защо тогава ревете като заклани че само Русия има изгода от тази касапница..Същата ситуация и с укройна..където норвегия налива много пари за оръжия..нека тече кръв, а норвежки бизнес да процъфтява..Норвегия раздава нобеловски награди за мир..този път ще самонаградят..за хуманизм..

    10:39 25.03.2026

  • 28 Mисирката

    4 0 Отговор
    "Въпреки че вносът от Катар представлява 8% от общите количества втечнен газ за Белгия, той съставлява около 30% от доставките на този енергиен ресурс в страната." - така и не разбрах 8% ли са или 30%?

    10:41 25.03.2026

  • 29 така и трябва , ЕС

    4 2 Отговор
    да наложат санкции на Израел и САЩ за да прекратя войната , нали така се действа в такива случаи

    10:41 25.03.2026

  • 30 Даниел Немитов

    0 1 Отговор
    Еми агент Краснов затова започна тая война по заповед на господаря си от Кремъл! За да разчисти пътя на руския петрол и газ и да им вдигне цената. Ама като се усетят американците и израелците, че вадят горещи картофи от жаравата с голи ръце заради друг, не ми се мисли!!!

    Коментиран от #33

    10:42 25.03.2026

  • 31 Помнещ

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Има ток няма ток":

    "Южен Поток беше да го построим ние с наши пари, а Путин да изнася газ за Турция и Австро-Унгария"

    Трябва да се лъже яко нали? И да се казва на черното бяло.

    Турски поток кумира ти Бойко го построи с наши пари а Южен поток руснаците щяха да го строят с техни и 50% веднага щеше да е наш а 100% след 20 години.

    Но козяшката пропаганда без лъжи не върви.

    10:43 25.03.2026

  • 32 глупости

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Има ток няма ток":

    Според договора Южен Поток го строим с взети на заем 6 милиарда долара, като България щеше да ги връща пускайки транзита на руска газ без пари за 40 години напред. Освен това давахме 20метра земя около тръбата на руснаците.

    Борисов построи Балкански поток с 2 милиарда долара български пари.

    Коментиран от #38

    10:44 25.03.2026

  • 33 Помнещ

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Даниел Немитов":

    "Еми агент Краснов затова започна тая война по заповед на господаря си от Кремъл!"

    Еми друго говорехте когато отвлече Мадуро и конфискуваше руски танкери - защо така обърнахте палачинката. Тогава перчема не беше "агент Краснов" а "господаря на света".

    10:46 25.03.2026

  • 34 Няма газ за вази

    3 1 Отговор
    Атлантически пидиразиии

    10:46 25.03.2026

  • 35 хаха

    1 0 Отговор
    Тази новина е от поне 4-5 дни. Защо излиза сега? Предните дни имаше анализи на "експерти" как нямало нищо страшно за ЕС и нито дума за този форс мажор, който поне 3-5г ще оказва влияние. Сега да вземе да излезе и новина, че природният газ на европейските борси е поскъпнал двойно от 27.2 насам? Защото на 27.2 е към 31 евро, сега е 58-59 евро на МВч.
    Нещо за отлагането на гласуването в ЕП на пълната забрана за руски газ и петрол от 2027, което се случи вчера? Или то е маловажно? А всъщност е тясно свързано с тази новина- Катар не може да изпълни плануваното увеличение на добива си за 2027 и от там ЕС не може да спре вноса на руски газ, защото планираната алтернатива я няма.

    10:47 25.03.2026

  • 36 Парс

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Ти мысли за себе си а не за Путин. Путин има всичко

    10:47 25.03.2026

  • 37 Нас пък какво ни засяга

    3 2 Отговор
    доставката на газ от Катар към Белгия ?

    Коментиран от #41, #42

    10:49 25.03.2026

  • 38 Помнещ

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "глупости":

    Трябва да се лъже яко нали че иначе не върви пропагандата.

    Южен поток го строяха руснаците с техни пари и 50% веднага ставаше наш съответно 50% от транзитните такси си ги прибирахме. Руснаците вземаха останалите 50% от транзитните такси за да си изплатят вложението и след това газопровода ставаше 100% наш без да сме дали и стотинка.

    Коментиран от #44, #45

    10:50 25.03.2026

  • 39 Как

    2 0 Отговор
    Е как 8 процента става 30?

    10:50 25.03.2026

  • 40 Урааааа

    2 1 Отговор
    възстановяването може да отнеме между три и пет години, .... Да благодарим на САЩ и нацистки Израел за което

    10:51 25.03.2026

  • 41 Зевзек

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Нас пък какво ни засяга":

    Така е ние нямаме промишленост че да ни трябва газ а пък и тази зима мина - за другата ще си накупим дърва и свещи.

    Коментиран от #43

    10:52 25.03.2026

  • 42 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Нас пък какво ни засяга":

    Явно не обичаш да мислиш. Ако Белгия загуби 30% от вноса си на природен газ, то цял ЕС трябва да намери това количество някак да й помогне да си напълни резервите за зимата, иначе белгийската икономика влиза в дълбока криза и от там еврозоната. Тъй като няма откъде да се увеличат доставките, освен от нежеланата Русия, ЕС влиза в схема или да купува скъп газ и да вдигне инфлацията яко, или да клекне пред руснаците.
    И ние като част от еврозоната сме в кюпа за инфлация. Не можем да контролираме поне малко през борда и основния лихвен процент на БНБ. Вече и двете не съществуват.

    10:54 25.03.2026

  • 43 Белгия от години

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Зевзек":

    е на дърва и свещи !

    10:54 25.03.2026

  • 44 глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Помнещ":

    Според договора за „Южен поток“ България трябваше да инвестира около 3,3 млрд. лева (приблизително 1,7 млрд. евро) в строителството на българския участък от газопровода, включително тръби и компресорни станции. Тези средства щяха да бъдат финансирани чрез заем от „Газпром“ на стойност 620 млн. евро с лихва 4,25%, като БЕХ ЕАД поемаше 50% от капитала. Връщането на парите трябваше да се осъществи чрез дивиденти от дейността на „Южен поток България“ АД в рамките на 22-25 години след пускане в експлоатация, с вътрешна норма на възвръщаемост 8%. Освен това България очакваше по-ниски цени на газ с 20%, спестявания за бизнеса и приходи от транзит. Проектът обаче беше спрян през 2014 г. поради регулаторни проблеми с ЕС

    Коментиран от #49, #51

    10:54 25.03.2026

  • 45 глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Помнещ":

    „Балкански поток“ струва на България около 3 млрд. лв. (или 1,5 млрд. евро), финансирани с банкови заеми на „Булгартрансгаз“ (вкл. 200 млн. евро) и държавни средства. Инвестицията се изплаща чрез транзитни такси от резервирани капацитети за пренос на газ от Турция към Сърбия и Унгария. Според прогнози проектът се изплаща за 10,5 години, а „животът“ му е 35 години с очаквани приходи над 9 млрд. лв. за 20 години. Към 2024 г. вече е изплатен наполовина с печалби близо 1,3 млрд. лв., а за 2025 г. – 560 млн. лв..

    Коментиран от #53

    10:55 25.03.2026

  • 46 Мишел

    2 1 Отговор
    От Русия не бива да внасяме газ, САЩ не дават газ.
    Да благодарим на Урсула и компания за газовата криза в ЕС. Както я караме с разтворени бузи, ЕС ще трябва да внася от Юпитер, най голямото находище в слънчевата система. Ако оцелее до тогава.

    10:56 25.03.2026

  • 47 Гай Турий

    2 1 Отговор
    Сега белгийското правителство да изгони майнелайнаната сатанинска клика на военнолюбците и подръжниците на световния ционизъм, монтирали се в еврейския съюз (ЕС)!! Крайно античовешката малоумна политика наложена от чиновниците в ЕС в Брюксел - слугите на ционистите ни водят до проблеми с енергетиката, банкрут и хиперинфрлация и всичко нататък. Оставка на дъртата кокошка и кощи, каласи и други вредни мощи!
    Връщане на руската газ и петрол, това е изходът, безболезнен и полезен ход!! Виновните на съд и в затвора!

    10:58 25.03.2026

  • 48 Новината е друга обаче !

    3 0 Отговор
    Американският президент Доналд Тръмп заплашва да спре доставките на втечнен природен газ (LNG) от САЩ за Европа, ако Брюксел откаже да ратифицира търговско споразумение, благоприятно за Вашингтон.
    Последните анализи разкриха тази нова уязвимост за ЕС. Стимулирането на вноса на американски втечнен природен газ (LNG) създаде потенциално високорискова нова геополитическа зависимост.
    Планът на ЕС да увеличи зависимостта си от един доставчик на енергия е момент на дежавю за континент, който все още се възстановява от енергийна криза.

    10:58 25.03.2026

  • 49 Помнещ

    0 2 Отговор

    До коментар #44 от "глупости":

    Както казах трябва да се лъже яко че иначе пропагандата не върви. Всичко което си написал е лъжа.

    Южен поток го строяха руснаците с техни пари и 50% веднага ставаше наш съответно 50% от транзитните такси си ги прибирахме. Руснаците вземаха останалите 50% от транзитните такси за да си изплатят вложението и след това газопровода ставаше 100% наш без да сме дали и стотинка.

    По същата схема искаха те да строят и Белене и петролопровода Бургас-Александропулис

    10:59 25.03.2026

  • 50 Белгийската газова мрежа

    1 0 Отговор
    се състои от две отделни мрежи: едната за транспортиране на нискокалоричен природен газ (LVNG) и другата за транспортиране на висококалоричен природен газ (HVNG). LVNG идва от един източник - находището Slochteren в Холандия. За разлика от него, HVNG често е смес от природен газ от няколко източника: той се добива от находища в Северно море (в Норвегия и Обединеното кралство), Русия и различни страни производителки на втечнен природен газ (LNG). Обзорите по-долу показват средния състав на природния газ от различни източници за всяка година.

    11:01 25.03.2026

  • 51 Баба ти

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "глупости":

    Южен поток беше спрян от мутренкската ГРОБарска власт и заради банкянския намагнитен тулуп! Нищо че едни пионки от служебното правителство се разписаха за протокала. Тия последните изчезнаха в дън земята, ни вест и ни кост щонова. Кой да ги изправи пред съд за национално предателство и нанесени огромни щети на държавата, т.е. колонията?!

    11:02 25.03.2026

  • 52 Доставките на втечнен газ от Катар

    1 0 Отговор
    нямат почити никакво влияние върху Белгийската газова мрежа ! Отново глупости четем

    11:03 25.03.2026

  • 53 Помнещ

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "глупости":

    "„Балкански поток“ струва на България около 3 млрд. лв. (или 1,5 млрд. евро)"

    Балкански поток е една тръба а Южен поток щяха да са 4 тръби за цяла Европа а сега е само за Австрия, Сърбия и Унгария. Най важното е че нямаше да дадем и стотинка.

    Пък 3 милиарда лева бяха нужни да завършим двата реактора в Белене по 1200 мегавата - сега трябва да дадем на господарите ви 33 милиарда долара за недоказан реактор - първия ще е при нас.

    11:05 25.03.2026