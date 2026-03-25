Експерти: Без твърд отговор САЩ губят възпиращата си сила срещу Китай

Brookings Institution публикува анализ, в който призовава Съединените щати да предприемат по-решителни действия в отговор на дейностите на Китай в т.нар. „сива зона“ около Тайван.

За да се постигне дългосрочно възпиране, изследователят Дейвид Сакс твърди, че САЩ трябва да преразгледат подхода си към тези тактики, като го направят по-координиран, по-креативен и по-видим. Чрез реципрочни действия в икономическата, военната и дипломатическата сфера Вашингтон трябва „да приеме по-голям краткосрочен риск от ескалация, за да запази дългосрочното възпиране в протока“, посочва Сакс.

Статията, озаглавена „Paint it black: An asymmetric approach to China’s gray zone coercion of Taiwan“, аргументира, че ако Китай продължи сегашната си дейност без съпротива, регионалните партньори ще започнат да възприемат САЩ като все по-малко надежден съюзник. Същевременно постепенният подход на Пекин за оказване на натиск върху Тайван и подкопаване на неговата готовност му позволява да подобрява способността си за евентуална блокада или ограничени военноморски и въздушни операции.

Сакс отбелязва, че съществува разминаване между възгледите на Тайпе и Вашингтон относно това как трябва да се реагира на китайските действия в „сивата зона“ и на кампаниите за когнитивна война. Според анализа Пекин е стигнал до извода, че може да използва това разминаване, за да оказва натиск върху Тайван без сериозен риск от ответни действия от страна на САЩ.

Авторът твърди, че Тайван и САЩ все още не са разработили последователен и единен подход за справяне с продължаващата кампания на Китай. За да бъде ефективно възпирането, САЩ трябва „да премахнат възприятието на Китай, че принудата в сивата зона е безплатна“.

В анализа се предлагат конкретни реципрочни мерки, които да подсилят дългосрочната стратегия за ограничаване на достъпа. Препоръчва се също по-тясна координация и комуникация с Тайпе.

Сред възможните стъпки са разполагане на допълнителни ракетни системи Typhon в региона, увеличаване на честотата на военноморските операции за свобода на корабоплаването и оповестяване на съвместни учения с части на Морската пехота на САЩ и японските Сили за самоотбрана. Съвместни маневри на островите Мияко, разположени близо до Тайван, биха били особено ефективни, се посочва в доклада.

Сакс предлага и дипломатически ответни мерки, които да обвържат действията на Китай в Тайванския проток с по-широките отношения между САЩ и Китай. Сред тях са засилени ограничения за износ или санкции срещу китайски компании, свързани с дейности, противоречащи на принципа бъдещето на Тайван да се определя по „мирен път“, както е заложено в Закона за отношенията с Тайван.

Според анализа САЩ трябва да заемат по-твърда позиция, за да намалят натиска на Китай в „сивата зона“ и да създадат съмнения у китайското ръководство относно успеха на евентуална бъдеща военна операция. Ключовият фактор, който възпира пряка атака срещу Тайван, остава липсата на увереност в Пекин, че може да постигне успех при такъв конфликт, подчертава Сакс.