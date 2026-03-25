Пентагонът увеличава производството на оръжия с помощта на водещи компании

Пентагонът съобщи, че е сключил рамкови споразумения с компании като BAE Systems, Lockheed Martin и Honeywell за разширяване на производството на отбранителни системи и боеприпаси, предава Ройтерс. Мярката е част от стратегията на САЩ за засилване на военната готовност, предава News.bg.

Съгласно договореностите Honeywell Aerospace ще увеличи производството на ключови компоненти за американските запаси от боеприпаси, като инвестицията възлиза на около 500 милиона долара в рамките на няколко години.

В същото време BAE Systems и Lockheed Martin ще разширят значително производството на самонасочващи се ракети за системата THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Допълнително споразумение с Lockheed предвижда ускоряване на производството на ракетите PrSM (Precision Strike Missile).

Тези действия идват на фона на засиленото напрежение в Близкия изток, повече от три седмици след началото на конфликта между САЩ, Израел и Иран.