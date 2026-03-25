Пентагонът увеличава производството на оръжия с помощта на водещи компании

25 Март, 2026 14:25 904 29

САЩ ускоряват военната подготовка чрез нови споразумения с отбранителната индустрия

Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Пентагонът съобщи, че е сключил рамкови споразумения с компании като BAE Systems, Lockheed Martin и Honeywell за разширяване на производството на отбранителни системи и боеприпаси, предава Ройтерс. Мярката е част от стратегията на САЩ за засилване на военната готовност, предава News.bg.

Съгласно договореностите Honeywell Aerospace ще увеличи производството на ключови компоненти за американските запаси от боеприпаси, като инвестицията възлиза на около 500 милиона долара в рамките на няколко години.

В същото време BAE Systems и Lockheed Martin ще разширят значително производството на самонасочващи се ракети за системата THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Допълнително споразумение с Lockheed предвижда ускоряване на производството на ракетите PrSM (Precision Strike Missile).

Тези действия идват на фона на засиленото напрежение в Близкия изток, повече от три седмици след началото на конфликта между САЩ, Израел и Иран.


Подобни новини


  • 1 Ама точно

    7 8 Отговор
    производството на оръжия ще оправи САЩ

    14:30 25.03.2026

  • 2 факуса

    11 8 Отговор
    затуй лудончо иска примирие за да имат време да произведат,още оръжия,за нападение,щот не иран ги напада а те него,затуй иран требе да ги думка докат нямат,и да приключи насраел,така добре започнаха

    14:33 25.03.2026

  • 3 Явно са решили да Унищожът

    10 10 Отговор
    русия

    14:35 25.03.2026

  • 4 Слава Украйна

    10 11 Отговор
    Сама Смля Русия

    Коментиран от #7, #15

    14:36 25.03.2026

  • 5 Новите дронове на Украйна са топ

    11 12 Отговор
    Цяла Русия гори
    А на фронта стават на Горяща Вата

    14:37 25.03.2026

  • 6 Винаги Простият Губи

    9 9 Отговор
    И този Път Проста Русия ще изгуби

    Коментиран от #8, #9, #14

    14:38 25.03.2026

  • 7 Слава Русия

    11 9 Отговор

    До коментар #4 от "Слава Украйна":

    Ще освободи света от бандерите

    Коментиран от #25

    14:40 25.03.2026

  • 8 Простия

    12 8 Отговор

    До коментар #6 от "Винаги Простият Губи":

    Русия има всичко а умния ес фалира

    Коментиран от #13

    14:41 25.03.2026

  • 9 Мухахаха

    15 7 Отговор

    До коментар #6 от "Винаги Простият Губи":

    Умните винаги са си тръгвали със счупена глава от Русия и този път ще е така

    Коментиран от #10

    14:43 25.03.2026

  • 10 Търновец

    6 10 Отговор

    До коментар #9 от "Мухахаха":

    Аз бях там когато СССР се разпадна - а преди това се говореше че не било възможно. Та ка слушам как Източен Сибир се пълни с Китайци...

    Коментиран от #24, #28

    14:46 25.03.2026

  • 11 руската мечка

    8 10 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    14:49 25.03.2026

  • 12 Овчарник

    7 6 Отговор
    Водещите компании продават оръжие извън Америка ,защото го продават по скъпо от колкото на американската армия.,..!Сега всички врагове имат американски оръжия насочени към създателите им....С тяхните камъни по тяхните глави......! Неизбежно е..

    14:49 25.03.2026

  • 13 В тази война,

    5 9 Отговор

    До коментар #8 от "Простия":

    най-много го отнесе и пострада Русия. Освен, че претърпя фатални финансови загуби и такива на руска жива сила, тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.

    Коментиран от #16, #17

    14:50 25.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Слава на Русия

    9 5 Отговор

    До коментар #4 от "Слава Украйна":

    сама унищожи мижавия ес и укрия
    🇷🇺👏🇷🇺👏🇷🇺

    14:54 25.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Е тъй деее

    6 6 Отговор
    Мярката е част от стратегията на САЩ за световна ядрена война

    14:55 25.03.2026

  • 19 Умна еропа

    8 5 Отговор

    До коментар #14 от "Ха-ха":

    Този път се хванаха за големите пръсти на краката

    14:56 25.03.2026

  • 20 Смях в залата

    6 7 Отговор
    Заради украинските удари и тежките поражения по руски заводи, кораби и пристанища през последната седмица, Русия иска заседание на Съвета за сигурност на ООН заради извършени "терористични атаки".
    😂

    14:56 25.03.2026

  • 21 ПЕЧАТА НА ДОЛАРИ

    7 5 Отговор
    ДАЛАВЕРАТА ВЪРВИ 50 ТРИЛИОНА НАБЛИЖАВАТ ЩЕ ИМА ТЪРГ ЗА РАЗПРОДАЖБА НА САШ

    14:57 25.03.2026

  • 22 И от кога точно

    7 4 Отговор
    американските запаси от боеприпаси се водят като инвестиция а не разход?

    14:58 25.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Дръта чанта

    8 4 Отговор

    До коментар #10 от "Търновец":

    Сега сигурно си в ес и гледаш как се разпада и се пълни с дюнержии

    14:59 25.03.2026

  • 25 Град Козлодуй

    6 4 Отговор

    До коментар #7 от "Слава Русия":

    Не е хубаво така да славим една пропаднала и вражеска държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    15:08 25.03.2026

  • 26 Хи хи хи

    4 2 Отговор
    АМИ, ЧЕ КОГА
    пента.гоня
    е произвеждал оръжие ???!

    15:12 25.03.2026

  • 27 Цената

    3 0 Отговор
    Цената сигурно ще е по-скъпа и от тези преди инфлацията ... с нея Иран правеше асиметрията в икономиката във войната да изглежда 1:20 (имаше и отрасли с 1:100) ... сега с новите цени колко ще е асиметрията ?

    15:22 25.03.2026

  • 28 Лясковец

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Търновец":

    Хи хи хи
    А кво си търсил там по туй време ???!
    или и ти, кат разни "котараци" и подобни бъгарски остапбендеровци
    хотели денги нажрат.......
    и като ви изритаха от там, от Русия де,
    станахте родени русофобофили .....
    нали. ???!

    15:24 25.03.2026

  • 29 Иван

    0 0 Отговор
    Легитимни цели.

    15:33 25.03.2026