Пентагонът увеличава производството на оръжия с помощта на водещи компании

Пентагонът съобщи, че е сключил рамкови споразумения с компании като BAE Systems, Lockheed Martin и Honeywell за разширяване на производството на отбранителни системи и боеприпаси, предава Ройтерс. Мярката е част от стратегията на САЩ за засилване на военната готовност, предава News.bg.
Съгласно договореностите Honeywell Aerospace ще увеличи производството на ключови компоненти за американските запаси от боеприпаси, като инвестицията възлиза на около 500 милиона долара в рамките на няколко години.
В същото време BAE Systems и Lockheed Martin ще разширят значително производството на самонасочващи се ракети за системата THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Допълнително споразумение с Lockheed предвижда ускоряване на производството на ракетите PrSM (Precision Strike Missile).
Тези действия идват на фона на засиленото напрежение в Близкия изток, повече от три седмици след началото на конфликта между САЩ, Израел и Иран.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ама точно
14:30 25.03.2026
2 факуса
14:33 25.03.2026
3 Явно са решили да Унищожът
14:35 25.03.2026
4 Слава Украйна
Коментиран от #7, #15
14:36 25.03.2026
5 Новите дронове на Украйна са топ
А на фронта стават на Горяща Вата
14:37 25.03.2026
6 Винаги Простият Губи
Коментиран от #8, #9, #14
14:38 25.03.2026
7 Слава Русия
До коментар #4 от "Слава Украйна":Ще освободи света от бандерите
Коментиран от #25
14:40 25.03.2026
8 Простия
До коментар #6 от "Винаги Простият Губи":Русия има всичко а умния ес фалира
Коментиран от #13
14:41 25.03.2026
9 Мухахаха
До коментар #6 от "Винаги Простият Губи":Умните винаги са си тръгвали със счупена глава от Русия и този път ще е така
Коментиран от #10
14:43 25.03.2026
10 Търновец
До коментар #9 от "Мухахаха":Аз бях там когато СССР се разпадна - а преди това се говореше че не било възможно. Та ка слушам как Източен Сибир се пълни с Китайци...
Коментиран от #24, #28
14:46 25.03.2026
11 руската мечка
14:49 25.03.2026
12 Овчарник
14:49 25.03.2026
13 В тази война,
До коментар #8 от "Простия":най-много го отнесе и пострада Русия. Освен, че претърпя фатални финансови загуби и такива на руска жива сила, тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.
Коментиран от #16, #17
14:50 25.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Слава на Русия
До коментар #4 от "Слава Украйна":сама унищожи мижавия ес и укрия
🇷🇺👏🇷🇺👏🇷🇺
14:54 25.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Е тъй деее
14:55 25.03.2026
19 Умна еропа
До коментар #14 от "Ха-ха":Този път се хванаха за големите пръсти на краката
14:56 25.03.2026
20 Смях в залата
😂
14:56 25.03.2026
21 ПЕЧАТА НА ДОЛАРИ
14:57 25.03.2026
22 И от кога точно
14:58 25.03.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Дръта чанта
До коментар #10 от "Търновец":Сега сигурно си в ес и гледаш как се разпада и се пълни с дюнержии
14:59 25.03.2026
25 Град Козлодуй
До коментар #7 от "Слава Русия":Не е хубаво така да славим една пропаднала и вражеска държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
15:08 25.03.2026
26 Хи хи хи
пента.гоня
е произвеждал оръжие ???!
15:12 25.03.2026
27 Цената
15:22 25.03.2026
28 Лясковец
До коментар #10 от "Търновец":Хи хи хи
А кво си търсил там по туй време ???!
или и ти, кат разни "котараци" и подобни бъгарски остапбендеровци
хотели денги нажрат.......
и като ви изритаха от там, от Русия де,
станахте родени русофобофили .....
нали. ???!
15:24 25.03.2026
29 Иван
15:33 25.03.2026