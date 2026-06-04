Израел извърши въздушни удари в Газа, има жертви

Най-малко осем души са били убити при израелски въздушни удари в Газа рано тази сутрин, каза представител на Гражданска защита в палестинската територия, цитиран от Франс прес, предаде БТА.
Вчера бе съобщено за три жертви при такива атаки на фона на липсата на напредък в преговорите за по-нататъшно прилагане на договореното с посредничеството на САЩ споразумение за прекратяване на огъня между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас".
Представителят на Гражданска защита уточни пред АФП, че съответно петима и двама души са били убити при два отделни израелски удара по апартаменти в град Газа. Трета атака е причинила смъртта на един човек в къща в бежанския лагер Аш Шати в същия град. Най-малко 15 души са били убити при тези нападения.
Над 900 души, включително няколко ръководители на военното крило на "Хамас", бяха убити при израелски удари в Газа след влизането в сила на прекратяването на огъня.
Миналата седмица израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди на армията да поеме контрол над 70% от територията на ивицата при 60% сега.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кан Кубрат
Коментиран от #10
09:09 04.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Евреите са чумата
Къде е ООН?
Къде е ЕС?
Къдеса НПО защитаващи мира?
Къде е миротвореца Тръмп?
Тишина в джунглата!
И ние сме в кендзалника!
09:22 04.06.2026
4 Нетаняху
Ще изкара през носа нападението , което Хамас извършиха над мирната израелска музикална среща и убийствата, изнасилванията, обезглавяванията и мъченията , на които палестинците подложиха израелските граждани и заложници.
С палестинскат Автономия на Западния бряг, Хеброн и Газа е свършено!
Да се сърдят на себе си!
Свършено е и с присъствието на Хисбула в Южен Ливан.
Колкото и да се пъне и пени Тръмп, Израел има национална сигурност, която зависи САМО от него.
Коментиран от #7, #8
09:23 04.06.2026
5 Факти
09:24 04.06.2026
6 Ха Ха
09:51 04.06.2026
7 Нико
До коментар #4 от "Нетаняху":Израел е една плюнка, която ще бъде сгъната от иранците за 24 часа,ако останалия свят не се намесва
09:52 04.06.2026
8 Ха Ха
До коментар #4 от "Нетаняху":Ционите безспорно са силни и безжалостни, но и мира няма да видят
09:52 04.06.2026
9 Нико
09:57 04.06.2026
10 Факти
До коментар #1 от "Кан Кубрат":Аллах е Сатаната. Пророкът му Мохамед е Антихриста - войнолюбец, убиец, uзнасuлвач, грабител и nеgофuл. Всичко това е описано в Корана. Евреите са точно обратното - най-миролюбивата и най-интелигентната религиозна група на планетата. Само 16 милиона евреи по цял свят, което безспорно доказва, че са миролюбиви и не налагат волята си на чужди народи. Средно 13,4 години образование - лидери в света, след тях далеч назад за християните с 9,3 и атеистите с 8,8, а мюсюлманите са на дъното с 5,6. Евреите имат 23% от нобеловите награди в историята, а са 0,2% от световното население. И тези награди са в най-важните за човечеството сфери като медицина, физика, химия, икономика и математика. Арабите имат само 1,3% от наградите при 5,5% от населението и наградите им са за литература и мир. При мюсюлманите като цяло положението е съвсем трагично - 1,5% от наградите при 25% от населението. При Нобел евреите са 115 пъти над средното, арабите са над 4 пъти под средното, а мюсюлманите са 17 пъти под средното. При мюсюлманите ниският коефициент на интелигентност отчасти се дължи на кръвосмешението, което не позволява да се изчистят дефектните рецесивни гени. Те подражават на Мохамед, който се оженил за първата си братовчедка. Евреите са деца на Бог. Арабите са деца на сатаната и наложиха сатанистичната си вяра на 2 милиарда души. След 5 века ислямски геноцид българи да подкрепят ислямистите е не само позор, но национално предателство.
10:02 04.06.2026
11 Такаа
10:16 04.06.2026