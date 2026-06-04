Израел извърши въздушни удари в Газа, има жертви

Най-малко осем души са били убити при израелски въздушни удари в Газа рано тази сутрин, каза представител на Гражданска защита в палестинската територия, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

Вчера бе съобщено за три жертви при такива атаки на фона на липсата на напредък в преговорите за по-нататъшно прилагане на договореното с посредничеството на САЩ споразумение за прекратяване на огъня между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас".

Представителят на Гражданска защита уточни пред АФП, че съответно петима и двама души са били убити при два отделни израелски удара по апартаменти в град Газа. Трета атака е причинила смъртта на един човек в къща в бежанския лагер Аш Шати в същия град. Най-малко 15 души са били убити при тези нападения.

Над 900 души, включително няколко ръководители на военното крило на "Хамас", бяха убити при израелски удари в Газа след влизането в сила на прекратяването на огъня.

Миналата седмица израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди на армията да поеме контрол над 70% от територията на ивицата при 60% сега.