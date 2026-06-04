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Северна Корея откри нов завод за обогатяване на уран

Северна Корея откри нов завод за обогатяване на уран

4 Юни, 2026 08:38 1 309 33

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  • пхенян-
  • ядрени оръжия

Общото командване на Южна Корея определи обекта като завод за обогатяване на уран

Северна Корея откри нов завод за обогатяване на уран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Северна Корея днес откри нов обект за обогатяване на уран за ракетите си с ядрени бойни глави, като лидерът Ким Чен-ун обяви планове за укрепване на ядрените сили на страната "с експоненциални темпове", предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Общото командване на Южна Корея определи обекта като завод за обогатяване на уран и заяви, че работи в тясно сътрудничество със САЩ за наблюдение на ядрените дейности на Северна Корея. Военните на Южна Корея не оповестиха веднага допълнителни подробности.

Официалната севернокорейска информационна агенция КЦТА съобщи, че съоръжението използва "по-съвременна технология", но не предостави допълнителни подробности. Не е ясно къде се намира заводът и кога е започнал да функционира. Снимки в държавните медии показаха нещо, което изглеждаше като голяма зала, в която се намират центрофуги, необходими за обогатяване на уран за оръжия.

Разкриването на новия завод е в съответствие с многократните обещания на Ким да разшири ядрената си програма, за да се справи с това, което той нарича ескалиращи военни заплахи от САЩ.

KЦТА съобщи, че Ким е посетил ядрения обект вчера, за да се запознае с неговата работа и дългосрочния производствен план.

Агенцията цитира Ким, че спешността за укрепване на ядреното възпиране на страната, както по отношение на качеството, така и на количеството, е нараснала поради конфронтациите с "най-жестоките врагове", очевидна препратка към САЩ и Южна Корея. Ким посочи други неуточнени заплахи и кризи като причина за необходимостта от укрепване на ядрените способности на Северна Корея, се посочва в съобщението.

Според KЦТА Ким твърди, че производственият капацитет на Северна Корея за ядрени материали с оръжейно качество се е удвоил в сравнение с преди пет години. Не беше възможно да се провери независимо това твърдение, отбелязва АП.

След среща в съоръжението Ким заяви, че той и други висши длъжностни лица "потвърдиха приоритетите за изпълнение на амбициозния бъдещ план, предназначен да укрепи ядрените сили на държавата ни с експоненциална скорост", съобщи KЦТА.

Северна Корея не е провеждала ядрен тест от 2017 г., но през последните години разшири арсенала си от ракети, които могат да носят ядрени бойни глави и могат да летят достатъчно далеч, за да достигнат както съюзниците на САЩ в Азия, така и американския континент.


Северна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    41 2 Отговор
    а теменужка онзи ден откри че бг има 7.4% дефицит

    08:40 04.06.2026

  • 2 Ха ха ха

    27 5 Отговор
    Хакерство… уран.

    Нещо много ви е шубе от корейците, хихих

    08:41 04.06.2026

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    27 2 Отговор
    Рижото ПСЕ никога няма да нападне директно Северна Корея, защото знае какво го чака.
    Но вероятно ще опита чрез марионетките си от Южна Корея...

    Коментиран от #16

    08:43 04.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    26 4 Отговор
    А защо ТръНп и Сатаняху не нападнат Северна QR-ея❗
    Защото знаят какъв QRейски ще ядат❗

    Коментиран от #17, #19, #23

    08:48 04.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сталин

    38 2 Отговор
    Ким Чен най великия лидер на новото време, държава след толкова санкции имат най модерните технологии, балистични ракети,ядрени ракети,сателити ,тежка и лека индустрия,а България в клуба на богатите произвежда само цървули

    08:55 04.06.2026

  • 8 Пък Американците казаха

    30 1 Отговор
    Че Корейците незабавно трябва да им предадат обогатеният уран... Ха Хаааа

    Коментиран от #32

    08:57 04.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 зле

    2 21 Отговор
    на колко метра е под земята че в иран се видя нещо интересно ким почна много да подскача скоро ще му свият сърмите

    08:58 04.06.2026

  • 11 🇧🇬Станчо Хея‼️

    8 5 Отговор
    Немат петролни тия гниди.Защо някой да ги напада.Бедняци са.

    Коментиран от #12, #13

    08:58 04.06.2026

  • 12 Трол

    9 1 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬Станчо Хея‼️":

    Имат златни залежи.

    09:00 04.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Потвърдено

    18 0 Отговор
    Вече

    и Иран ИМА ядрено оръжие ...

    09:05 04.06.2026

  • 15 Иронията е в това

    21 1 Отговор
    Че Северна Корея никога не имала намерение да напада когото и да е! ЯО е само за да не бъде нападната!

    /Кадафи/

    Коментиран от #18

    09:06 04.06.2026

  • 16 Да но Ким знае откъде се дърпа конците

    18 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    и не е мек като Путин.
    Като нищо ще изстреля някоя ракета към Ориндж Каунти.

    Коментиран от #24

    09:07 04.06.2026

  • 17 QRейският е малък

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    но е ядрен.
    Муахахаха!

    09:08 04.06.2026

  • 18 Айатолаха

    11 0 Отговор

    До коментар #15 от "Иронията е в това":

    Абе добре, че са далеч от обещаните на Израел земи!

    09:09 04.06.2026

  • 19 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    А бе аз да ги намерим на картата

    09:18 04.06.2026

  • 20 Въпрос

    9 0 Отговор
    А защо Тръмп не ги нападне и да им вземе урана ? Да ги принуди да сключат сделка ?

    09:21 04.06.2026

  • 21 Денемен

    5 0 Отговор
    Заплахата от гнилия капитализъм е съвсем реална! Трябва гражданите да се обеднят максимално, за да може уранът да се обогати максимално.

    09:23 04.06.2026

  • 22 Мдаааа

    4 1 Отговор
    Ядреният апокалипсис все по бързо наближава. Някой ден тия откачалки ще имат ядрен арсенал да взривят планетата. И ще го направят! Време е всички да правим ядрени ракети и да се изтрепем по бързо.

    09:24 04.06.2026

  • 23 глупости на търкалета

    1 4 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    От тях нищо няма да ядат. Но Китай ще се застъпи за тях. Те за това. Явно си много наивно дете да се поддаваш на евтини манипулации.

    09:25 04.06.2026

  • 24 Ставри

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Да но Ким знае откъде се дърпа конците":

    На никого няма да липсват розАвите понитЪ 🙂

    09:33 04.06.2026

  • 25 Антон

    13 1 Отговор
    А ние членове на ес и нато сме в дефицит от близо 9 млрд.евро. Даже взехме и валутата на богатите, а те само ни доограбиха. Толкова е добре при нас, че няма пари за майчински и социално слаби, на парада нямаме 2 танка да покабем или ак оги раздвижат ще изхабят горивото, а нова нафта не може да заредим. Ние взимаме милоарди евро крвдити, които пари даряваме на укрите. Докато урсулите ни казват колко е розов живота.

    Коментиран от #26

    09:38 04.06.2026

  • 26 Но устата

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Антон":

    сгрешила, сама промълвила ...

    09:41 04.06.2026

  • 27 С атомно оръжие

    1 1 Отговор
    си гарантираш, че никой няма да те нападне и ще си вечно в санкции.

    09:46 04.06.2026

  • 28 А ОРИЗ ИМА ЛИ

    0 3 Отговор
    Кучета за ядене
    Няма .
    Поне ориз да им Слагат на Робите
    На масата .

    Коментиран от #30

    10:07 04.06.2026

  • 29 Макробиолог

    3 0 Отговор
    Порадокс ли е че държави като САЩ ,Германия и т.н.нямат капацитет и възможности за обогатяване на уран?

    10:08 04.06.2026

  • 30 Куравей Вадев

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "А ОРИЗ ИМА ЛИ":

    За теб има сирене прясно на ...й расло .

    10:09 04.06.2026

  • 31 Ха,Ха,Ха

    0 0 Отговор
    тия никой ги не закача ако бяха съседи на Израел до сега да са ги изринали.

    10:16 04.06.2026

  • 32 Сега или веднага?

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пък Американците казаха":

    Да не им го пратят с въздушна поща.

    10:17 04.06.2026

  • 33 Радио Ераван

    0 0 Отговор
    Бай Дончооо.. къде си !?

    10:28 04.06.2026

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