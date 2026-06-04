Северна Корея откри нов завод за обогатяване на уран

Северна Корея днес откри нов обект за обогатяване на уран за ракетите си с ядрени бойни глави, като лидерът Ким Чен-ун обяви планове за укрепване на ядрените сили на страната "с експоненциални темпове", предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.
Общото командване на Южна Корея определи обекта като завод за обогатяване на уран и заяви, че работи в тясно сътрудничество със САЩ за наблюдение на ядрените дейности на Северна Корея. Военните на Южна Корея не оповестиха веднага допълнителни подробности.
Официалната севернокорейска информационна агенция КЦТА съобщи, че съоръжението използва "по-съвременна технология", но не предостави допълнителни подробности. Не е ясно къде се намира заводът и кога е започнал да функционира. Снимки в държавните медии показаха нещо, което изглеждаше като голяма зала, в която се намират центрофуги, необходими за обогатяване на уран за оръжия.
Разкриването на новия завод е в съответствие с многократните обещания на Ким да разшири ядрената си програма, за да се справи с това, което той нарича ескалиращи военни заплахи от САЩ.
KЦТА съобщи, че Ким е посетил ядрения обект вчера, за да се запознае с неговата работа и дългосрочния производствен план.
Агенцията цитира Ким, че спешността за укрепване на ядреното възпиране на страната, както по отношение на качеството, така и на количеството, е нараснала поради конфронтациите с "най-жестоките врагове", очевидна препратка към САЩ и Южна Корея. Ким посочи други неуточнени заплахи и кризи като причина за необходимостта от укрепване на ядрените способности на Северна Корея, се посочва в съобщението.
Според KЦТА Ким твърди, че производственият капацитет на Северна Корея за ядрени материали с оръжейно качество се е удвоил в сравнение с преди пет години. Не беше възможно да се провери независимо това твърдение, отбелязва АП.
След среща в съоръжението Ким заяви, че той и други висши длъжностни лица "потвърдиха приоритетите за изпълнение на амбициозния бъдещ план, предназначен да укрепи ядрените сили на държавата ни с експоненциална скорост", съобщи KЦТА.
Северна Корея не е провеждала ядрен тест от 2017 г., но през последните години разшири арсенала си от ракети, които могат да носят ядрени бойни глави и могат да летят достатъчно далеч, за да достигнат както съюзниците на САЩ в Азия, така и американския континент.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
08:40 04.06.2026
2 Ха ха ха
Нещо много ви е шубе от корейците, хихих
08:41 04.06.2026
3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Но вероятно ще опита чрез марионетките си от Южна Корея...
Коментиран от #16
08:43 04.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Защото знаят какъв QRейски ще ядат❗
Коментиран от #17, #19, #23
08:48 04.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Сталин
08:55 04.06.2026
8 Пък Американците казаха
Коментиран от #32
08:57 04.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 зле
08:58 04.06.2026
11 🇧🇬Станчо Хея‼️
Коментиран от #12, #13
08:58 04.06.2026
12 Трол
До коментар #11 от "🇧🇬Станчо Хея‼️":Имат златни залежи.
09:00 04.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Потвърдено
и Иран ИМА ядрено оръжие ...
09:05 04.06.2026
15 Иронията е в това
/Кадафи/
Коментиран от #18
09:06 04.06.2026
16 Да но Ким знае откъде се дърпа конците
До коментар #3 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":и не е мек като Путин.
Като нищо ще изстреля някоя ракета към Ориндж Каунти.
Коментиран от #24
09:07 04.06.2026
17 QRейският е малък
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":но е ядрен.
Муахахаха!
09:08 04.06.2026
18 Айатолаха
До коментар #15 от "Иронията е в това":Абе добре, че са далеч от обещаните на Израел земи!
09:09 04.06.2026
19 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":А бе аз да ги намерим на картата
09:18 04.06.2026
20 Въпрос
09:21 04.06.2026
21 Денемен
09:23 04.06.2026
22 Мдаааа
09:24 04.06.2026
23 глупости на търкалета
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":От тях нищо няма да ядат. Но Китай ще се застъпи за тях. Те за това. Явно си много наивно дете да се поддаваш на евтини манипулации.
09:25 04.06.2026
24 Ставри
До коментар #16 от "Да но Ким знае откъде се дърпа конците":На никого няма да липсват розАвите понитЪ 🙂
09:33 04.06.2026
25 Антон
Коментиран от #26
09:38 04.06.2026
26 Но устата
До коментар #25 от "Антон":сгрешила, сама промълвила ...
09:41 04.06.2026
27 С атомно оръжие
09:46 04.06.2026
28 А ОРИЗ ИМА ЛИ
Няма .
Поне ориз да им Слагат на Робите
На масата .
Коментиран от #30
10:07 04.06.2026
29 Макробиолог
10:08 04.06.2026
30 Куравей Вадев
До коментар #28 от "А ОРИЗ ИМА ЛИ":За теб има сирене прясно на ...й расло .
10:09 04.06.2026
31 Ха,Ха,Ха
10:16 04.06.2026
32 Сега или веднага?
До коментар #8 от "Пък Американците казаха":Да не им го пратят с въздушна поща.
10:17 04.06.2026
33 Радио Ераван
10:28 04.06.2026