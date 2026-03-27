Смъртоносни нощни бомбардировки над Техеран, Кум и Урмия. Хизбула с рекорден брой атаки за ден срещу Израел

Най-малко шестима цивилни са били убити при въздушен удар по жилищен квартал в град Кум, разположен в централен Иран, заяви говорител на губернатора на провинция Кум.
„Най-малко шест души са били убити в резултат на нападението срещу жилищен квартал в Кум“, заяви говорителят на губернатора, цитиран информационната агенция Fars. Той добави, че в квартал Пардисан, който е бил бомбардиран, „три жилищни сгради са били сериозно повредени“.
Броят на ранените остава неизвестен.
Няколко души са били убити и ранени при нощни бомбардировки срещу град Урмия, разположен в северозападен Иран, съобщи информационната агенция Тасним.
Според агенцията, жилищни райони на Урмия са били цел на въздушния удар. В съобщението се посочва, че „няколко души, включително тийнейджъри, са били убити, а редица цивилни са били ранени“.
Спасителите продължават да разчистват развалините от бомбардировките.
Израелската армия съобщи, че е извършила масирани удари в иранската столица Техеран, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
„Преди малко армията завърши серия от мащабни удари, насочени към инфраструктурата на иранския терористичен режим в центъра на Техеран“, се казва в кратко съобщение, без допълнителни подробности.
Шиитската организация Хизбула обяви близо 100 атаки, рекорден брой за организацията за един ден, срещу израелски войници и военни съоръжения.
„През последните 24 часа поддръжници на Хизбула атакуваха израелски военни позиции и съоръжения на израелската армия 96 пъти“, се казва в изявлението. Половината от тези атаки са извършени в Ливан, докато другата половина е насочена към израелска територия.
Освен това, според шиитската организация, дълбочината на атаките на поддръжниците на Хизбула е достигнала 120 километра.
2 Хо хо
До коментар #1 от "мълчаливите бг джурналисти":Хизбула може да са твърди,че в Русия са пуснали Интернет 😁.
Ами
Така и трябва
7 Е откъде ще разбереш
До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":Ватняците минават на Морзовата азбука 🤣
Мюле
Гост
12 И те
До коментар #3 от "Ами":рано или късно ще си го получат , защото заслужават след десетилетия тормоз над палестинци и завземане на територии .
13 Хизбула
До коментар #1 от "мълчаливите бг джурналисти":лъже повече от Тръмп
Това е
16 хехе
До коментар #3 от "Ами":намери и прочети какво е казал евреина Хенри Кисинджър през 2012г ."до 10-15 години държавата Израел ще престане да съществува".
Цитат 12.03.2011-та
персия
Партийност
22 Еми мечтайте си-няма лошо?!
До коментар #18 от "Владимир Путин, президент":Мечтите поне са безплатни...😆😂🤣!
23 хе хе
До коментар #21 от "Партийност":Количеството пушечно месо престана да е фактор още през Втората световна война, когато Хитлер загуби 7 милиона германци, а Сталин 29 милиона. Още от тогава печели този, който има по-напреднали технологии.
В този дух!
До коментар #21 от "Партийност":Добре,че вече ДжилезкуФ,не е на власт,щото без да му мигне окото,до сега да ни е превърнал в пушечно месо на Иранският конфликт,натягайки се на нарциса-Тръмп...!
25 Въпрос
Едни компании издаващи карти ще прекратят ли обслужването на гражданите на въпросните страни.Разни немски автомобилни производители ще се изтеглят ли от там, както напрвиха в Русия?Известните модни брандове дето демонстративно и громко се изтеглиха от Русия защо сега мълчат?
Или лицемерието им е голямо....
26 НАЛИ?!
До коментар #23 от "хе хе":Красиви фрази за...,,напредналите технологии"...!
27 в този ред на мисли
До коментар #21 от "Партийност":Ирак имаше над 1 милион модерно въоръжена армия. Още си спомням невярващите очи на Саддам преди неговите да го окачат на въжето.
28 кухненския гивгир
До коментар #26 от "НАЛИ?!":И аз се чудя на тия 100 милиона иранци, как пък 80 години не можаха да разбият тия 10 милиона израелци бре! Само им се заканват. Даже и в конституцията на Иран го записаха.
30 И Ква стана тя...?!
До коментар #23 от "хе хе":Двата самолетоносача-гордостта на САЩ,супер-напредналите технологии-се оттеглиха на безопасно разстояние от бреговете на Иран...!
На единият-възникна пожар...!
На другият...му се запуши канализацията...!
И на двата-сериозни съмнения,че самият екипаж е причинил това,щото...не им се мре...!
Миротворци сър
32 Гост
До коментар #23 от "хе хе":29 млн. "губи" Сталин, заедно с починалите от естествена смърт за периода 41 - 45-та години! Доказано е и от статистиката! По политически причини Сталин изкарва абсолютно всички починали за периода, като "военни" жертви! Иначе загубите на двете армии, вкл. съюзниците на Хитлер и Червената армия са приблизително еднакви, около по 7 милиона, които никак не са малко...
военен неможач
35 Ъъъъ
Ракетите за системата THAAD са изчерпани!
Само питам
Удри Биби!
40 Бега бе😂
До коментар #35 от "Ъъъъ":От Пентагона ли ти казаха?
41 То при теб не е смешно,а тъжно.
До коментар #32 от "Гост":Седни си.
Слаб 2.
42 Щатски САМОЛЕТОНОСАЧИ
До коментар #30 от "И Ква стана тя...?!":Бомбят аятоласите.....Вервай ми.
Отново се тиражират глупости !
44 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #25 от "Въпрос":Чакаме Русия и Китай да наложат санкции на...ТРЪМП.
45 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..
До коментар #43 от "Отново се тиражират глупости !":Кво ли ша го правят аятоласите....
Аре да спрем с тази гнус
47 Историк
До коментар #21 от "Партийност":Испанците са превзели Перу с 500 души и с още 500 души са превзели Мексико.
Светът е възмутен.
Шестопръстия гръмовержец
50 Учат са от
До коментар #48 от "Светът е възмутен.":Путин, вервай ми
51 Симтарлък
До коментар #32 от "Гост":Това са пълни глупости "Гост". Повреме на Сталин се говори за 8-10 милиона убити. После през 60-те увеличават бройката на 20 милиона. През 70-те говорят за 27 милиона. А след Перестройката през 90-те се някои говорят за 40 милиона.
Каква е истинската бройка Москва никога няма да си признае или просто не знае.
Анонимен
450 кг обогатен уран до 60% в Иран..
54 РЕАЛИСТ
До коментар #23 от "хе хе":Втората световна война не само между Хитлер и Сталин, а и с Япония, Италия, дори България има и много други държави участвали. Затова е Световна.
Най-добре е да се види, какво са загубили САЩ и Великобритания, защото те наистина воюват по цял свят, докато Москва воюва предимно и само с Германия.
САЩ имат 400 000 убити и Великобритания още 400 000 убити.
55 Дам дам
До коментар #53 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":Не е точно затова. Мишена са, защото в Техеран има ислямистки, фанатичен, терористичен режим, който води джихад срещу всички.
Ако бяха някоя по-нормална държава, нямаше да ги нападнат само защото имат уран. Но в ръцете на режим на аятоласи, недай си боже талибани - всички останали са цел.
Този
57 Байрактар"70
До коментар #45 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":По-тъп въпрос никога и никъде не съм срещнал или чул! Ами много просто--- това което правят евреите и всички останали по света с ОБОГАТЕН УРАН!
08:28 27.03.2026
Сакции ембарго и
59 Този
До коментар #55 от "Дам дам":Мишена са, защото през 1948г. на чужда територия изникна плевел, тровещ всичките си съседи. Терористична организация финансирана с демократичен петрол и кървави долари... Да те питам така ли щеше да разсъждаваш ако се беше родил от грешната страна на оградата... Много е лесно да се съди от разстояние.
61 Дам Дам
До коментар #59 от "Този":Говорим за Иран, опоркаджийко.
62 Факти
До коментар #16 от "хехе":Точният цитат е "След 10 години няма да има Израел" и е от 2012 г. Е, срокът изтече преди 4 години и Израел не само го има, но е по-силен от всякога. Още нещо - думите не са на Кисинджър, а на журналистката Синди Адамс от New York Post.
64 Ха ха ха
65 "ни дума, ни вопъл ни стон"
До коментар #64 от "Ха ха ха":" — Не човек, а желязо —
просъскал агентът фашист.
Тихо мъртвия казал:
— Не, ислямист! "
66 Факти
До коментар #53 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":То да беше само това. МААЕ откри във Фордо частици уран, обогатен на 84%. На инспекторите им направило впечатление, че две каскади от центрофуги са свързани по нов начин, който позволява обогатяване до оръжеен клас. Подобна модификация е трябвало да бъде декларирана, което фанатиците не са направили. Инспекторите са взели проби около тези центрофуги и са открили въпросните частици. Самата проверка е била провокирана от факта, че фанатиците са спирали камерите за наблюдение в обекта, които трябва винаги да работят, за да може МААЕ да наблюдава онлайн. Работата е ясна. Фанатиците са правели ядрено оръжие. Хванаха ги по долни гащи.
68 Факти
До коментар #59 от "Този":Израел е там от 3 000 години, приятел. През 1948 г. той не е създаден, а възстановен. Също както България не е създадена през 1878 г., а възстановена. Ислямът е плевелът, за който говориш. През 7-ми век е поникнал в днешна Саудитска Арабия. Днес ОИС (Организацията за ислямско сътрудничество) включва 57 държави с население от 2,05 милиарда и територия от 32 милиона кв.км. Това е един огромен океан, два пъти по-голям от Русия, в който жените и друговерците са роби. А ти ми говориш за микроскопичния Израел с неговите 22 000 кв.км. - точно 5 пъти по-малък от България. Какъв е проблемът на Иран с Израел? Те не са съседи и няма териториални диспути. Проблемът е единствено фанатичният ислям и онази книга на ужасите от 7-ми век. Замисли се малко какво подкрепяш. Тия 5 века са ни клали. Българите сега са на тяхна страна. Раковски, Левски и Ботев се обръщат в гробовете си.
69 Няма място за сравнение
До коментар #25 от "Въпрос":Картовите компании, по-точно компаниите за международни разплащания, са американски. Руският пазар, от който се изтеглиха западните компании, е "крошечний" - дребен, незначителен. Само БВП на щата Калифорния е 2.5 пъти по-голям от този на Русия, и то преди войната. Кой е луд да бяга от пазар с 340 милиона богати потребители?
70 реално
До коментар #24 от "В този дух!":Реално не Джилезкуф, а българският парламент подкрепя влизането на България в Съвета за мир. Наше момче е върховен представител за Газа и ще оглави преходното управление в Ивицата. България е съюзник на САЩ. Съюзници на Иран почти не останаха. От съседите категорично няма.
71 Ку-ку
До коментар #68 от "Факти":И на мен това ми прави впечатление, как подобни индивиди могат да защитават разни джихадисти, за които човешкия живот не струва и пукната пара....
72 Мишел
73 Ликбез (ликвидиране на безграмотността)
До коментар #67 от "Потресаващо е колеги как":Ционизмът, срещу който роптаеш, е националното движение на евреите, обявяващо се за възстановяване на еврейската държавност на историческото и място. Това е точно същото като българското национално-освободително движение, което излъчи Ботев и Левски, направи хайдушки чети, въстания и като най-голямо военно действие създаде Българското опълчение по време на Руско-Турската освободителна (за нас) война 1877-1878 година. По същото онова време навсякъде в Стария свят има национално-освободителни движения. Ако не беше проспал училището щеше да знаеш за Червените ризи на Джузепе Гарибалди, за Филики Етерия в Гърция, ЕТА в Каталония... айде стига толкова.
74 Този
До коментар #68 от "Факти":Явно не си прочел горният ми коментар. Как така все някой пречи на Израел. Как все някой тях заплашва, пък накрая се оказва, че бомбите падат по градове и квартали извън Израел. Изобщо не защитавам никоя крайност. Но замисли се, ако някой избие цялата ти рода докато спиш спокойно вкъщи, ти няма ли да се радикализираш...
75 сИзирай се сам за парвописа!
До коментар #63 от "Моля СЕМ да се сизира":Мухахаха!
Федерация на ционистите означава Сдружение на израелските националисти.
Това са хора , борещи се за възстановяването на Израел. Идва от името на свещената планна Цион!
Патриоти! Съществува от един век. Не е нещо ново.
Приината да продължава да съществува е, че ислямски фанатици непрекъснато проповядват фетви за унищожаване на държавата Израел. Най- вече в Иран. Демек, ако няма фанатици, няма да има нужда и от ционисти.
Дори Бони М пеят за Цион в известната си песен By the rivers of Babylon. И те са ционисти!
76 дончичо
До коментар #7 от "Е откъде ще разбереш":А ти си още на димни сигнали
78 Ха Ха
79 Кой беше казал , че
80 Ха ха ха
81 Орк
До коментар #7 от "Е откъде ще разбереш":Поздрави от Москва!!!
