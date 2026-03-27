Смъртоносни нощни бомбардировки над Техеран, Кум и Урмия. Хизбула с рекорден брой атаки за ден срещу Израел

Най-малко шестима цивилни са били убити при въздушен удар по жилищен квартал в град Кум, разположен в централен Иран, заяви говорител на губернатора на провинция Кум.

„Най-малко шест души са били убити в резултат на нападението срещу жилищен квартал в Кум“, заяви говорителят на губернатора, цитиран информационната агенция Fars. Той добави, че в квартал Пардисан, който е бил бомбардиран, „три жилищни сгради са били сериозно повредени“.

Броят на ранените остава неизвестен.

Няколко души са били убити и ранени при нощни бомбардировки срещу град Урмия, разположен в северозападен Иран, съобщи информационната агенция Тасним.

Според агенцията, жилищни райони на Урмия са били цел на въздушния удар. В съобщението се посочва, че „няколко души, включително тийнейджъри, са били убити, а редица цивилни са били ранени“.

Спасителите продължават да разчистват развалините от бомбардировките.

Израелската армия съобщи, че е извършила масирани удари в иранската столица Техеран, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Преди малко армията завърши серия от мащабни удари, насочени към инфраструктурата на иранския терористичен режим в центъра на Техеран“, се казва в кратко съобщение, без допълнителни подробности.

Шиитската организация Хизбула обяви близо 100 атаки, рекорден брой за организацията за един ден, срещу израелски войници и военни съоръжения.

„През последните 24 часа поддръжници на Хизбула атакуваха израелски военни позиции и съоръжения на израелската армия 96 пъти“, се казва в изявлението. Половината от тези атаки са извършени в Ливан, докато другата половина е насочена към израелска територия.

Освен това, според шиитската организация, дълбочината на атаките на поддръжниците на Хизбула е достигнала 120 километра.