Смъртоносни нощни бомбардировки над Техеран, Кум и Урмия. Хизбула с рекорден брой атаки за ден срещу Израел

27 Март, 2026 05:19, обновена 27 Март, 2026 06:47 7 496 81

  • бомбардировки-
  • загинали-
  • иран

Броят на загиналите и ранените не е окончателен

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко шестима цивилни са били убити при въздушен удар по жилищен квартал в град Кум, разположен в централен Иран, заяви говорител на губернатора на провинция Кум.

„Най-малко шест души са били убити в резултат на нападението срещу жилищен квартал в Кум“, заяви говорителят на губернатора, цитиран информационната агенция Fars. Той добави, че в квартал Пардисан, който е бил бомбардиран, „три жилищни сгради са били сериозно повредени“.

Броят на ранените остава неизвестен.

Няколко души са били убити и ранени при нощни бомбардировки срещу град Урмия, разположен в северозападен Иран, съобщи информационната агенция Тасним.

Според агенцията, жилищни райони на Урмия са били цел на въздушния удар. В съобщението се посочва, че „няколко души, включително тийнейджъри, са били убити, а редица цивилни са били ранени“.

Спасителите продължават да разчистват развалините от бомбардировките.

Израелската армия съобщи, че е извършила масирани удари в иранската столица Техеран, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Преди малко армията завърши серия от мащабни удари, насочени към инфраструктурата на иранския терористичен режим в центъра на Техеран“, се казва в кратко съобщение, без допълнителни подробности.

Шиитската организация Хизбула обяви близо 100 атаки, рекорден брой за организацията за един ден, срещу израелски войници и военни съоръжения.

„През последните 24 часа поддръжници на Хизбула атакуваха израелски военни позиции и съоръжения на израелската армия 96 пъти“, се казва в изявлението. Половината от тези атаки са извършени в Ливан, докато другата половина е насочена към израелска територия.

Освен това, според шиитската организация, дълбочината на атаките на поддръжниците на Хизбула е достигнала 120 километра.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хо хо

    20 49 Отговор

    До коментар #1 от "мълчаливите бг джурналисти":

    Хизбула може да са твърди,че в Русия са пуснали Интернет 😁.

    05:33 27.03.2026

  • 3 Ами

    17 58 Отговор
    Евреите не прощават.

    Коментиран от #12, #16

    05:35 27.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Така и трябва

    13 33 Отговор
    Бой до дупка!

    05:42 27.03.2026

  • 7 Е откъде ще разбереш

    18 51 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    Ватняците минават на Морзовата азбука 🤣

    Коментиран от #76, #81

    05:45 27.03.2026

  • 8 Мюле

    39 5 Отговор
    бс нациите. демокрация, а? пари, петрол, роби. другото е измама.

    05:47 27.03.2026

  • 9 Гост

    81 7 Отговор
    Когато Тръмп декларира, че спира бомбите кучето Натаняху ги удвоява! Как да се вярва на "съюзниците"?

    Коментиран от #10

    05:47 27.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 И те

    61 7 Отговор

    До коментар #3 от "Ами":

    рано или късно ще си го получат , защото заслужават след десетилетия тормоз над палестинци и завземане на територии .

    06:17 27.03.2026

  • 13 Хизбула

    12 28 Отговор

    До коментар #1 от "мълчаливите бг джурналисти":

    лъже повече от Тръмп

    06:48 27.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Това е

    51 10 Отговор
    началото на края на краварите. Те си го търсят от 1945 г.Голям го вадеха на целия свят. Сега ще правят, каквото прави вятъра.

    06:50 27.03.2026

  • 16 хехе

    48 7 Отговор

    До коментар #3 от "Ами":

    намери и прочети какво е казал евреина Хенри Кисинджър през 2012г ."до 10-15 години държавата Израел ще престане да съществува".

    Коментиран от #62

    06:51 27.03.2026

  • 17 Цитат 12.03.2011-та

    9 26 Отговор
    Нетеняху: Израелската армия не е за парад

    06:53 27.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 персия

    50 10 Отговор
    Време е Иран да накара муше да живее като плъ..х.

    06:58 27.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Партийност

    42 7 Отговор
    Да пратиш 10 хиляди военни с/у 93 млн. нация = сериозна идиотия, срамното че България прави 1345 години а участваме в подобни "авантюри" по политически, вонен и икономически начин ? Гласувайте "за евроатлантизма" и скоро ще имам вълномащабна война и тук.

    Коментиран от #23, #24, #27, #47

    07:05 27.03.2026

  • 22 Еми мечтайте си-няма лошо?!

    15 5 Отговор

    До коментар #18 от "Владимир Путин, президент":

    Мечтите поне са безплатни...😆😂🤣!

    07:16 27.03.2026

  • 23 хе хе

    7 22 Отговор

    До коментар #21 от "Партийност":

    Количеството пушечно месо престана да е фактор още през Втората световна война, когато Хитлер загуби 7 милиона германци, а Сталин 29 милиона. Още от тогава печели този, който има по-напреднали технологии.

    Коментиран от #26, #30, #32, #54

    07:20 27.03.2026

  • 24 В този дух!

    33 3 Отговор

    До коментар #21 от "Партийност":

    Добре,че вече ДжилезкуФ,не е на власт,щото без да му мигне окото,до сега да ни е превърнал в пушечно месо на Иранският конфликт,натягайки се на нарциса-Тръмп...!

    Коментиран от #70

    07:20 27.03.2026

  • 25 Въпрос

    51 4 Отговор
    Санкции за Израел и Сащ ще има ли?
    Едни компании издаващи карти ще прекратят ли обслужването на гражданите на въпросните страни.Разни немски автомобилни производители ще се изтеглят ли от там, както напрвиха в Русия?Известните модни брандове дето демонстративно и громко се изтеглиха от Русия защо сега мълчат?
    Или лицемерието им е голямо....

    Коментиран от #44, #69

    07:23 27.03.2026

  • 26 НАЛИ?!

    48 6 Отговор

    До коментар #23 от "хе хе":

    Красиви фрази за...,,напредналите технологии"...!
    А какво стана с...,,напредналата технология"-,,Железен купол" на Израел?!
    Май се оказа на практика обикновен...кухненски гивгир...?!
    Мммм...?!

    Коментиран от #28

    07:23 27.03.2026

  • 27 в този ред на мисли

    6 26 Отговор

    До коментар #21 от "Партийност":

    Ирак имаше над 1 милион модерно въоръжена армия. Още си спомням невярващите очи на Саддам преди неговите да го окачат на въжето.

    07:23 27.03.2026

  • 28 кухненския гивгир

    13 29 Отговор

    До коментар #26 от "НАЛИ?!":

    И аз се чудя на тия 100 милиона иранци, как пък 80 години не можаха да разбият тия 10 милиона израелци бре! Само им се заканват. Даже и в конституцията на Иран го записаха.

    07:25 27.03.2026

  • 29 Объркахте се

    40 5 Отговор
    Объркахте се нещо с тези статии.Явно се опитвате да изкарате Израел жертва в случая.Явно за някои и стандартите за отразяване са други.

    07:26 27.03.2026

  • 30 И Ква стана тя...?!

    37 4 Отговор

    До коментар #23 от "хе хе":

    Двата самолетоносача-гордостта на САЩ,супер-напредналите технологии-се оттеглиха на безопасно разстояние от бреговете на Иран...!
    На единият-възникна пожар...!
    На другият...му се запуши канализацията...!
    И на двата-сериозни съмнения,че самият екипаж е причинил това,щото...не им се мре...!

    Коментиран от #42

    07:45 27.03.2026

  • 31 Миротворци сър

    33 7 Отговор
    Докато не изчезне и последният еврейн от тази земя мир няма да има

    07:46 27.03.2026

  • 32 Гост

    14 10 Отговор

    До коментар #23 от "хе хе":

    29 млн. "губи" Сталин, заедно с починалите от естествена смърт за периода 41 - 45-та години! Доказано е и от статистиката! По политически причини Сталин изкарва абсолютно всички починали за периода, като "военни" жертви! Иначе загубите на двете армии, вкл. съюзниците на Хитлер и Червената армия са приблизително еднакви, около по 7 милиона, които никак не са малко...

    Коментиран от #37, #41, #51

    07:50 27.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 военен неможач

    14 5 Отговор
    Май ционистите диспенсационалисти го закъсаха. Каквото сам си направиш....

    07:57 27.03.2026

  • 35 Ъъъъ

    18 3 Отговор
    Официално!

    Ракетите за системата THAAD са изчерпани!

    Коментиран от #36, #40

    07:57 27.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Само питам

    7 12 Отговор
    Дойде ли интернета в Русия?

    08:01 27.03.2026

  • 39 Удри Биби!

    6 13 Отговор
    Без жал!

    08:04 27.03.2026

  • 40 Бега бе😂

    9 1 Отговор

    До коментар #35 от "Ъъъъ":

    От Пентагона ли ти казаха?

    08:07 27.03.2026

  • 41 То при теб не е смешно,а тъжно.

    5 0 Отговор

    До коментар #32 от "Гост":

    Седни си.
    Слаб 2.

    08:08 27.03.2026

  • 42 Щатски САМОЛЕТОНОСАЧИ

    5 7 Отговор

    До коментар #30 от "И Ква стана тя...?!":

    Бомбят аятоласите.....Вервай ми.

    08:10 27.03.2026

  • 43 Отново се тиражират глупости !

    24 5 Отговор
    НЕ "мащабни удари, насочени към инфраструктурата на иранския терористичен режим в центъра на Техеран“, а ударите насочени към инфраструктурата на суверенната държава Иран са терористични .... Морално и правилно е да се изчисти изказа и да се спре с тиражирането на ционистки и нацистки наративи ! Относно Ливан е абсолютно същото ...

    Коментиран от #45

    08:11 27.03.2026

  • 44 ГОЛЕМ СМЕХ

    10 3 Отговор

    До коментар #25 от "Въпрос":

    Чакаме Русия и Китай да наложат санкции на...ТРЪМП.

    08:12 27.03.2026

  • 45 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    9 3 Отговор

    До коментар #43 от "Отново се тиражират глупости !":

    Кво ли ша го правят аятоласите....

    Коментиран от #57

    08:13 27.03.2026

  • 46 Аре да спрем с тази гнус

    14 3 Отговор
    "Израелската армия съобщи..." там нещо дали се спазват директивите на МНС на който България е член? А?

    08:14 27.03.2026

  • 47 Историк

    7 4 Отговор

    До коментар #21 от "Партийност":

    Испанците са превзели Перу с 500 души и с още 500 души са превзели Мексико.

    08:16 27.03.2026

  • 48 Светът е възмутен.

    13 6 Отговор
    Светът вече разбра що за людоеди да НАТАНЯХУ и трумпака. Света към гибел отива.

    Коментиран от #50

    08:16 27.03.2026

  • 49 Шестопръстия гръмовержец

    2 9 Отговор
    Пак изпраща светкавици на Аятоласите.

    08:16 27.03.2026

  • 50 Учат са от

    3 6 Отговор

    До коментар #48 от "Светът е възмутен.":

    Путин, вервай ми

    08:17 27.03.2026

  • 51 Симтарлък

    6 5 Отговор

    До коментар #32 от "Гост":

    Това са пълни глупости "Гост". Повреме на Сталин се говори за 8-10 милиона убити. После през 60-те увеличават бройката на 20 милиона. През 70-те говорят за 27 милиона. А след Перестройката през 90-те се някои говорят за 40 милиона.

    Каква е истинската бройка Москва никога няма да си признае или просто не знае.

    08:18 27.03.2026

  • 52 Анонимен

    3 3 Отговор
    Всяка нощ ще е така!!!

    08:18 27.03.2026

  • 53 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    6 8 Отговор
    Затова Иран е мишена на САЩ и ИЗРАЕЛ......

    Коментиран от #55, #66

    08:18 27.03.2026

  • 54 РЕАЛИСТ

    7 1 Отговор

    До коментар #23 от "хе хе":

    Втората световна война не само между Хитлер и Сталин, а и с Япония, Италия, дори България има и много други държави участвали. Затова е Световна.
    Най-добре е да се види, какво са загубили САЩ и Великобритания, защото те наистина воюват по цял свят, докато Москва воюва предимно и само с Германия.

    САЩ имат 400 000 убити и Великобритания още 400 000 убити.

    08:23 27.03.2026

  • 55 Дам дам

    5 17 Отговор

    До коментар #53 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    Не е точно затова. Мишена са, защото в Техеран има ислямистки, фанатичен, терористичен режим, който води джихад срещу всички.
    Ако бяха някоя по-нормална държава, нямаше да ги нападнат само защото имат уран. Но в ръцете на режим на аятоласи, недай си боже талибани - всички останали са цел.

    Коментиран от #59

    08:25 27.03.2026

  • 56 Този

    16 2 Отговор
    Терористите атакуват военни обекти, а демокрацията жилищни сгради... Дано света си отвори очите и не допуска никога повече такава "корумпирана и хранеща се с детска плът демокрация"

    08:27 27.03.2026

  • 57 Байрактар"70

    9 3 Отговор

    До коментар #45 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    По-тъп въпрос никога и никъде не съм срещнал или чул! Ами много просто--- това което правят евреите и всички останали по света с ОБОГАТЕН УРАН!

    08:28 27.03.2026

  • 58 Сакции ембарго и

    16 4 Отговор
    международна изолация е нужно да се приложат за нацисткият и ционистки израелски режим. Спешно трябва да се изгони посланника на нацисткият коптор Израел от България и да се закрие посолството на тази терористична държава . Прокуратурата и службите моментално трябва да арестуват Николай Гълъбов, дело да му се заведе и да бъде забранена терористичната ционистка клетка наречена "Федерация на ционистите" ! Недопустимо е да има федерации както на ционисти така и на ислямисти в България. Недопустимо е и тяхни представители да бъдат канени в националните медии както на два пъти вече се случва с Нова тв...

    Коментиран от #63

    08:29 27.03.2026

  • 59 Този

    13 2 Отговор

    До коментар #55 от "Дам дам":

    Мишена са, защото през 1948г. на чужда територия изникна плевел, тровещ всичките си съседи. Терористична организация финансирана с демократичен петрол и кървави долари... Да те питам така ли щеше да разсъждаваш ако се беше родил от грешната страна на оградата... Много е лесно да се съди от разстояние.

    Коментиран от #61, #68

    08:34 27.03.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Дам Дам

    2 5 Отговор

    До коментар #59 от "Този":

    Говорим за Иран, опоркаджийко.

    08:39 27.03.2026

  • 62 Факти

    6 11 Отговор

    До коментар #16 от "хехе":

    Точният цитат е "След 10 години няма да има Израел" и е от 2012 г. Е, срокът изтече преди 4 години и Израел не само го има, но е по-силен от всякога. Още нещо - думите не са на Кисинджър, а на журналистката Синди Адамс от New York Post.

    08:50 27.03.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Ха ха ха

    5 6 Отговор
    Жив ли е новият аятолах......

    Коментиран от #65

    08:58 27.03.2026

  • 65 "ни дума, ни вопъл ни стон"

    4 4 Отговор

    До коментар #64 от "Ха ха ха":

    " — Не човек, а желязо —
    просъскал агентът фашист.
    Тихо мъртвия казал:
    — Не, ислямист! "

    09:04 27.03.2026

  • 66 Факти

    6 7 Отговор

    До коментар #53 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    То да беше само това. МААЕ откри във Фордо частици уран, обогатен на 84%. На инспекторите им направило впечатление, че две каскади от центрофуги са свързани по нов начин, който позволява обогатяване до оръжеен клас. Подобна модификация е трябвало да бъде декларирана, което фанатиците не са направили. Инспекторите са взели проби около тези центрофуги и са открили въпросните частици. Самата проверка е била провокирана от факта, че фанатиците са спирали камерите за наблюдение в обекта, които трябва винаги да работят, за да може МААЕ да наблюдава онлайн. Работата е ясна. Фанатиците са правели ядрено оръжие. Хванаха ги по долни гащи.

    09:11 27.03.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Факти

    4 7 Отговор

    До коментар #59 от "Този":

    Израел е там от 3 000 години, приятел. През 1948 г. той не е създаден, а възстановен. Също както България не е създадена през 1878 г., а възстановена. Ислямът е плевелът, за който говориш. През 7-ми век е поникнал в днешна Саудитска Арабия. Днес ОИС (Организацията за ислямско сътрудничество) включва 57 държави с население от 2,05 милиарда и територия от 32 милиона кв.км. Това е един огромен океан, два пъти по-голям от Русия, в който жените и друговерците са роби. А ти ми говориш за микроскопичния Израел с неговите 22 000 кв.км. - точно 5 пъти по-малък от България. Какъв е проблемът на Иран с Израел? Те не са съседи и няма териториални диспути. Проблемът е единствено фанатичният ислям и онази книга на ужасите от 7-ми век. Замисли се малко какво подкрепяш. Тия 5 века са ни клали. Българите сега са на тяхна страна. Раковски, Левски и Ботев се обръщат в гробовете си.

    Коментиран от #71, #74

    09:31 27.03.2026

  • 69 Няма място за сравнение

    4 4 Отговор

    До коментар #25 от "Въпрос":

    Картовите компании, по-точно компаниите за международни разплащания, са американски. Руският пазар, от който се изтеглиха западните компании, е "крошечний" - дребен, незначителен. Само БВП на щата Калифорния е 2.5 пъти по-голям от този на Русия, и то преди войната. Кой е луд да бяга от пазар с 340 милиона богати потребители?

    09:38 27.03.2026

  • 70 реално

    4 3 Отговор

    До коментар #24 от "В този дух!":

    Реално не Джилезкуф, а българският парламент подкрепя влизането на България в Съвета за мир. Наше момче е върховен представител за Газа и ще оглави преходното управление в Ивицата. България е съюзник на САЩ. Съюзници на Иран почти не останаха. От съседите категорично няма.

    09:42 27.03.2026

  • 71 Ку-ку

    4 2 Отговор

    До коментар #68 от "Факти":

    И на мен това ми прави впечатление, как подобни индивиди могат да защитават разни джихадисти, за които човешкия живот не струва и пукната пара....

    09:52 27.03.2026

  • 72 Мишел

    4 3 Отговор
    Тръмп е излъгал, че Иран е помолил САЩ да спрат ударите по енергийните обекти- Уол стрийт джърнъл.

    09:52 27.03.2026

  • 73 Ликбез (ликвидиране на безграмотността)

    5 3 Отговор

    До коментар #67 от "Потресаващо е колеги как":

    Ционизмът, срещу който роптаеш, е националното движение на евреите, обявяващо се за възстановяване на еврейската държавност на историческото и място. Това е точно същото като българското национално-освободително движение, което излъчи Ботев и Левски, направи хайдушки чети, въстания и като най-голямо военно действие създаде Българското опълчение по време на Руско-Турската освободителна (за нас) война 1877-1878 година. По същото онова време навсякъде в Стария свят има национално-освободителни движения. Ако не беше проспал училището щеше да знаеш за Червените ризи на Джузепе Гарибалди, за Филики Етерия в Гърция, ЕТА в Каталония... айде стига толкова.

    09:54 27.03.2026

  • 74 Този

    5 2 Отговор

    До коментар #68 от "Факти":

    Явно не си прочел горният ми коментар. Как така все някой пречи на Израел. Как все някой тях заплашва, пък накрая се оказва, че бомбите падат по градове и квартали извън Израел. Изобщо не защитавам никоя крайност. Но замисли се, ако някой избие цялата ти рода докато спиш спокойно вкъщи, ти няма ли да се радикализираш...

    10:09 27.03.2026

  • 75 сИзирай се сам за парвописа!

    4 2 Отговор

    До коментар #63 от "Моля СЕМ да се сизира":

    Мухахаха!

    Федерация на ционистите означава Сдружение на израелските националисти.
    Това са хора , борещи се за възстановяването на Израел. Идва от името на свещената планна Цион!
    Патриоти! Съществува от един век. Не е нещо ново.
    Приината да продължава да съществува е, че ислямски фанатици непрекъснато проповядват фетви за унищожаване на държавата Израел. Най- вече в Иран. Демек, ако няма фанатици, няма да има нужда и от ционисти.

    Дори Бони М пеят за Цион в известната си песен By the rivers of Babylon. И те са ционисти!

    10:34 27.03.2026

  • 76 дончичо

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Е откъде ще разбереш":

    А ти си още на димни сигнали

    11:01 27.03.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Ха Ха

    1 0 Отговор
    Биби ще ги бомби дорде мърдат.

    12:12 27.03.2026

  • 79 Кой беше казал , че

    2 0 Отговор
    ако бъдат заловени 50-те най богати евреи и бъдат закарани на остров без НИКАКВИ КОМУНИКАЦИИ за 1 година ще спрат всички войни ! Сега като се замисля - има нещо вярно в това !

    17:51 27.03.2026

  • 80 Ха ха ха

    0 0 Отговор
    Какво става,нали Иран победи

    18:03 27.03.2026

  • 81 Орк

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Е откъде ще разбереш":

    Поздрави от Москва!!!

    05:58 28.03.2026

