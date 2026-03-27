Иран заплаши с разрушаване всички хотели в съседните страни, които приемат американски войници

Иранските власти заплашиха да ударят всеки хотел в Близкия изток, в който се настаняват американски военни, предаде информационната агенция Fars.

Източници от иранското военно командване подчертават, че предупреждението е насочено предимно към Бахрейн и ОАЕ. Собствениците на хотели в тези страни са получили съобщение от Техеран, в което Ислямската република настоятелно ги призовава да се въздържат от настаняване на американски военни.

Агенцията обаче отбелязва, че това не се отнася само за страните от Персийския залив. Според нейните източници американски военни са отседнали в хотели в Бейрут и Дамаск, а наскоро са били разположени във военна база близо до летище Джибути.

Иран, отбелязва Fars, ще счита всички хотели и други съоръжения в тези градове за легитимни военни цели, освен ако американските военни не бъдат изгонени от тях своевременно.

Няколко местни жители са били убити от мини, маскирани като консервни кутии, хвърлени от израелски и американски самолети в райони близо до град Шираз, разположен в южен Иран, съобщи информационната агенция Тасним.

Според агенцията „вражески самолети са хвърлили експлозиви, скрити в консервни кутии, наподобяващи обикновени рибни консерви, в някои райони близо до Шираз“. Агенцията отбеляза, че тези „консервни кутии“ експлодират веднага след отварянето им.

Агенцията отбелязва, че местните служители по сигурността събират капаните и молят гражданите да стоят далеч от тези подозрителни предмети и, ако бъдат открити, да съобщят точното им местоположение на полицията.