Иран заплаши с разрушаване всички хотели в съседните страни, които приемат американски войници

27 Март, 2026 06:11, обновена 27 Март, 2026 06:55 2 930 20

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранските власти заплашиха да ударят всеки хотел в Близкия изток, в който се настаняват американски военни, предаде информационната агенция Fars.

Източници от иранското военно командване подчертават, че предупреждението е насочено предимно към Бахрейн и ОАЕ. Собствениците на хотели в тези страни са получили съобщение от Техеран, в което Ислямската република настоятелно ги призовава да се въздържат от настаняване на американски военни.

Агенцията обаче отбелязва, че това не се отнася само за страните от Персийския залив. Според нейните източници американски военни са отседнали в хотели в Бейрут и Дамаск, а наскоро са били разположени във военна база близо до летище Джибути.

Иран, отбелязва Fars, ще счита всички хотели и други съоръжения в тези градове за легитимни военни цели, освен ако американските военни не бъдат изгонени от тях своевременно.

Няколко местни жители са били убити от мини, маскирани като консервни кутии, хвърлени от израелски и американски самолети в райони близо до град Шираз, разположен в южен Иран, съобщи информационната агенция Тасним.

Според агенцията „вражески самолети са хвърлили експлозиви, скрити в консервни кутии, наподобяващи обикновени рибни консерви, в някои райони близо до Шираз“. Агенцията отбеляза, че тези „консервни кутии“ експлодират веднага след отварянето им.

Агенцията отбелязва, че местните служители по сигурността събират капаните и молят гражданите да стоят далеч от тези подозрителни предмети и, ако бъдат открити, да съобщят точното им местоположение на полицията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Това не е заплаха

    51 1 Отговор
    Нормално е... Тези не идват на екскурзия там.

    06:26 27.03.2026

  • 3 Боруна Лом

    27 1 Отговор
    ОГИИИИИН!

    06:27 27.03.2026

  • 4 Дзак

    20 0 Отговор
    Само тършува в стаите Провокатора от факти.бг.

    06:29 27.03.2026

  • 5 Удрии...

    34 0 Отговор
    братя арийци, англосakcoнската cган!

    06:31 27.03.2026

  • 6 Цивилизацията

    52 4 Отговор
    Ние отдавна сме в отбора на диваците и ги подкрепяме още и още, Иран се оказа единствената държава от цивилизования свят през този век. А ние окупирани икономически, политически и военно: остава само да се въвличаме в още и още блатни истории.

    Коментиран от #17

    06:47 27.03.2026

  • 7 Логик

    40 1 Отговор
    Да атакуваш страна с население 94 млн. с 10 хиляди военни ... е смехотворно, дете от детската градина ще ти каже, че ще завърши трагикомично. Амам ние нали сме в отбора на диваците, ще ги подкрепяме военно, политически и икономически ако трябва.

    06:51 27.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тити

    3 33 Отговор
    Иранците са като Рашистите само плашат.

    07:19 27.03.2026

  • 10 Разбрахте ли, бе,

    50 1 Отговор
    Изродите хвърлят на хорицата мини, маскирани като храна!!! И се хвалят!
    И тия били “невинно избивани” през холокоста, видите ли! Ах, гадини!

    07:22 27.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 КАРАЙ ГИ НАРЕД

    12 0 Отговор
    ВСИЧКИ СА ПРЕДАТЕЛИ - ВРАГОВЕ .

    07:52 27.03.2026

  • 13 Пак ли

    38 0 Отговор
    Същото са правили и с нас преди време. Хвърляли са играчки с експлозиви над София (и не само). Колко ли български семейства са почернили

    Коментиран от #16

    08:05 27.03.2026

  • 14 очевидец

    20 0 Отговор
    Дони, реши какъв искаш да ставаш, че нямаш време. Тик-так...Колко унизително! САЩ са в капан на един луд!
    „Може да стана следващият президент на 🇻🇪Венецуела, тъй като съм много популярен там“ - Доналд Тръмп Той трябва да реши дали иска да бъде президент на САЩ, президент на Венецуела или върховен лидер на Иран 😭

    08:15 27.03.2026

  • 15 Бай онзи

    23 0 Отговор
    През ВСВ,кой хвърляше бомби маскирани като детски играчки над София?????Вълкът козината си мени,но нрава не!!!!

    08:30 27.03.2026

  • 16 Георги

    16 0 Отговор

    До коментар #13 от "Пак ли":

    а ние им издигнахме паметник - паметник на пилотите загинали докато ни бомбардират.

    08:54 27.03.2026

  • 17 нормално

    0 6 Отговор

    До коментар #6 от "Цивилизацията":

    Докато копейката мята кючеци на масата за да забавлява господарите боко шиши, така ще е. Ами като не си събрал 120 депутати не влизай в парламента. Защо влизаш, после 4 години танцуваш на онези двамата вместо да си им спирачка. След като можеш с 20 в парламента да спим полезен, значи може и да си им вреден

    09:00 27.03.2026

  • 18 мдааааа

    0 7 Отговор
    безпомощно квичене на чалма. Няма кораби и самолети които да бие, по хотели щели да фъргат бомби,

    09:21 27.03.2026

  • 19 мишо

    9 0 Отговор
    Тая Англосаксонската сг...ен и измислената терористическа държава Израел са Проклятието на човечеството и докато съществуват няма да има ни Мир ни спокойствие на планетата.

    09:26 27.03.2026

  • 20 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    Супер, така се прави! Кога ли ще доживея да видя отново земята, на която са краварските бази в България отново българска?...

    20:05 27.03.2026

