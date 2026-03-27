Иран заплаши с разрушаване всички хотели в съседните страни, които приемат американски войници

Иранските власти заплашиха да ударят всеки хотел в Близкия изток, в който се настаняват американски военни, предаде информационната агенция Fars.
Източници от иранското военно командване подчертават, че предупреждението е насочено предимно към Бахрейн и ОАЕ. Собствениците на хотели в тези страни са получили съобщение от Техеран, в което Ислямската република настоятелно ги призовава да се въздържат от настаняване на американски военни.
Агенцията обаче отбелязва, че това не се отнася само за страните от Персийския залив. Според нейните източници американски военни са отседнали в хотели в Бейрут и Дамаск, а наскоро са били разположени във военна база близо до летище Джибути.
Иран, отбелязва Fars, ще счита всички хотели и други съоръжения в тези градове за легитимни военни цели, освен ако американските военни не бъдат изгонени от тях своевременно.
Няколко местни жители са били убити от мини, маскирани като консервни кутии, хвърлени от израелски и американски самолети в райони близо до град Шираз, разположен в южен Иран, съобщи информационната агенция Тасним.
Според агенцията „вражески самолети са хвърлили експлозиви, скрити в консервни кутии, наподобяващи обикновени рибни консерви, в някои райони близо до Шираз“. Агенцията отбеляза, че тези „консервни кутии“ експлодират веднага след отварянето им.
Агенцията отбелязва, че местните служители по сигурността събират капаните и молят гражданите да стоят далеч от тези подозрителни предмети и, ако бъдат открити, да съобщят точното им местоположение на полицията.
2 Това не е заплаха
3 Боруна Лом
4 Дзак
5 Удрии...
6 Цивилизацията
7 Логик
9 Тити
10 Разбрахте ли, бе,
И тия били “невинно избивани” през холокоста, видите ли! Ах, гадини!
12 КАРАЙ ГИ НАРЕД
13 Пак ли
Коментиран от #16
14 очевидец
„Може да стана следващият президент на 🇻🇪Венецуела, тъй като съм много популярен там“ - Доналд Тръмп Той трябва да реши дали иска да бъде президент на САЩ, президент на Венецуела или върховен лидер на Иран 😭
15 Бай онзи
16 Георги
До коментар #13 от "Пак ли":а ние им издигнахме паметник - паметник на пилотите загинали докато ни бомбардират.
17 нормално
До коментар #6 от "Цивилизацията":Докато копейката мята кючеци на масата за да забавлява господарите боко шиши, така ще е. Ами като не си събрал 120 депутати не влизай в парламента. Защо влизаш, после 4 години танцуваш на онези двамата вместо да си им спирачка. След като можеш с 20 в парламента да спим полезен, значи може и да си им вреден
18 мдааааа
19 мишо
20 Евгени от Алфапласт
