Руска ракета удари жилищен блок в Харков, шестима са ранени. Украйна атакува руските пристанища Уст-Луга и Приморск
Руска ракета удари жилищен блок в Харков, шестима са ранени. Украйна атакува руските пристанища Уст-Луга и Приморск

27 Март, 2026 06:31, обновена 27 Март, 2026 06:58 2 074 47

Вчера градът бе подложен на атака от дронове

Снимка: ДСНС Украйна
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските сили атакуваха украинският град Харков, ракета е ударила жилищен блок, предаде УНИАН

Кметът на Харков Игор Терехов съобщи това в Telegram. По думите му врагът е атакувал Киевския район на града. Според предварителни данни има пострадали в резултат на удара. Информацията се уточнява.

„Шестима ранени в девететажната сграда – всички имат остра стресова реакция. Всички съответни служби работят на мястото на инцидента“, написа Игор Терехов.

Вчера сутринта руските сили атакуваха с дронове Харков. При попадение близо до ресторант и жилищни сгради в Слободски район пострада 65-годишен мъж.

Районът на река Днепър също е бил атакуван. Атака с дрон е повредила многоетажна жилищна сграда. Пожари са избухнали в апартаменти на два етажа. Съобщава се за пострадали.

В нощта на 26 март Одеска област бе подложена на силен обстрел от Руската федерация. Атакувано е пристанището и съоръженията на енергийната инфраструктура. Хиляди хора са останали без ток, а село Вилково е без вода. Критичната инфраструктура е превключена на резервно захранване.

В резултат на нападението в Одеска област е ранен един човек. Избухнали са и пожари, но спасителите бързо са ги потушили.

Украйна отново е атакувала с дронове руските пристанища в Ленинградска област Уст-Луга и Приморск. За това съобщава РБК Украйна, цитирана от ФОКУС, като се позовава на съобщения от очевидци в социалните мрежи и руски медии.

Местните жители съобщават за експлозии и нови пожари, които се виждат от километри.

Преди два дни над 50 дрона удариха същите пристанища и резервоарите със суров петрол и готови горива, като по този начин прекъснаха възможностите на Русия да изнася петрол през Балтийско море.

На пристанищната инфраструктура бяха нанесени сериозни щети.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    10 21 Отговор
    Няма оставя жив руснак в Украйна ☝️😄

    06:41 27.03.2026

  • 2 Пешо

    26 10 Отговор
    Само 6ма..... да взимат пример от Исраел.... десетки хиляфи цивилни убити. Милиони подложени на глад и геноцид.... и продължават да бомбят наред... да пускат всичко което имат... и големите ракети... и да направят планетата стъклена...

    06:42 27.03.2026

  • 3 Абе пияници

    22 5 Отговор
    Пак сте объркали координатите? Къде е Киев, къде е Харков? Ще ви забранят къркането напълно. Бъркате данните при въвеждането на координатите.

    06:42 27.03.2026

  • 4 Господин

    14 18 Отговор
    Долу Путин Долу БКП !

    Коментиран от #12

    06:44 27.03.2026

  • 5 Лицемерието се казва Гутериш

    8 16 Отговор
    ООН заседава заради ударите по цивилни обекти в Иран. За Украйна НЕ

    Коментиран от #11

    06:51 27.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Зеленски бомби Путин

    9 13 Отговор
    Зеленски агресор, Путин жертва....смех, смех.

    07:04 27.03.2026

  • 9 Бункера!

    8 11 Отговор
    Целете бункера на кремълският дъртак.

    Коментиран от #13

    07:06 27.03.2026

  • 10 Само питам

    8 14 Отговор
    Дойде ли интернета в Русия? Щото в Папуа Нова Гвинея имат.

    Коментиран от #28

    07:07 27.03.2026

  • 11 Мишел

    12 7 Отговор

    До коментар #5 от "Лицемерието се казва Гутериш":

    Украйна ненапразно се оплаква само в медиите, където фактите не винаги се проверяват.
    Организации като ООН заседават, когато има доказани факти, а не когато има измислици.

    07:09 27.03.2026

  • 12 СЛЕД ГОСПОДИН

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Господин":

    ДОБАВИ КЪНЧУФ -АСПАРУХ КЪНЧУФ т,н.ПУРКО

    07:10 27.03.2026

  • 13 А ВАС

    6 5 Отговор

    До коментар #9 от "Бункера!":

    В АУСПУХА--------- ДИРЕКТНО В АУСПУХА

    07:11 27.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Новината на часа

    20 5 Отговор
    Новината на часа,която се направихте ,че не забелязвате е как Украйна използва въздушното пространство на няколко чужди държави за да удари с дронове по руска територия .Очевадно стремежа и да вкара и друга страна в конфликта е на път да се сбъдне.

    Коментиран от #20

    07:17 27.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Българка 😺-Маца

    7 7 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    07:31 27.03.2026

  • 18 Мъдрецът

    7 10 Отговор
    Зеленски спря на Русия износа на петрол, спря им интернета, спря им флота, спря им бензина, качи ги на мaгарета, върна ги във средните векове! Зеленски млати Путин!

    Коментиран от #27, #29, #44

    07:50 27.03.2026

  • 19 ФАКТ

    7 6 Отговор
    Приликата между руслямци и ислямци - нападат цивилни по домовете когато им мачкат военните структури и губят на фронта.

    08:07 27.03.2026

  • 20 падналия ангел

    8 4 Отговор

    До коментар #15 от "Новината на часа":

    Дроновете минават през въздушното пространство на Полша и Прибалтийските, летят ниско извън обхвата на беларуското и руско ПВО, защото прелитат близо до техните граници и от Естония влизат в РФ. Последния дрон паднал в Естония не е ударил комин на електроцентрала а се е уплел в кабелите за високо напрежение на централата. Пуделите знаят за какво става въпрос, но се правят на улави и тиражират версията-руски дрон удари електроцинтрала!

    Коментиран от #21

    08:11 27.03.2026

  • 21 По примера на Иран

    8 4 Отговор

    До коментар #20 от "падналия ангел":

    Всичките "помагащи " са легитимна цел! Какво още ги жалят руснаците, не е ясно. И Киев наистина можеше да е за един следобед! Подобно на "проекта Мадуро", една зелена риба в мрежата с още 10-ина такива и Кеивская Рус щеше да е освободена от хазарската хунта. НО не го направиха? ЗАЩО? Нямам обяснение?

    Коментиран от #45

    08:26 27.03.2026

  • 22 От статията научиме, че

    6 3 Отговор
    че Русия атакува само жилищни блокове и то нескопосано, защото само стреснала няколко човека там!

    А британците с дроновете си са поразили руски пристанища и рафинерии. Разбира се щедро подарили славата на украинците и суетния пианист! Пропуснато е да се спомене само, че британските дронове са преминали през въздушното пространство на балтийските републики, за да избегнат руското ПВО!

    08:37 27.03.2026

  • 23 ...

    7 7 Отговор
    Руското нефтено пристанище Приморск в Ленинградска област

    Коментиран от #24, #37

    08:53 27.03.2026

  • 24 Пуссин

    4 6 Отговор

    До коментар #23 от "...":

    Ей гадни урки бе. Тамън можех да изкяря от продажбата на петрол, а те мизерниците ми разрушиха порта в Балтийско море. Да бяха ударили няколко блока в Москва нямаше да ме боли толкова.

    08:56 27.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Казанлъшкия

    4 2 Отговор
    Всяка ракета за съжаление има отклонение и това е неизбежно. Обикновено целта им е инфраструктура или сборен пункт на града, никой не се цели целенасочено в цивилни цели ( освен г...цида на И.зраел към палестинците). Също така при свалянето на ракетите е неизбежно те къде ще паднат. А и украинската противовъздушна отбрана е под всякаква критика и стреля напосоки,така че често на ракетата пише на руски ,но всъщност ракетата си е от въоръжените сили на Украйна останала от времето на СССР. Не оправдавам руснаците,но това са факти.А и Зеленски иска да продължи възможно най-дълго тази война,за да няма нови избори както е по конституцията на страната. Ще има много разкрития за поведението му по време на войната и няма да е добре за него и жена му. И като ми кажат ,че той защитавал страната си... трудно ми е да повярвам на това след като във вените му няма капка украинска кръв,а е по майка и баща е..еин. Все едно Лорер да защитава интересите на България.

    09:18 27.03.2026

  • 27 АБВ

    5 3 Отговор

    До коментар #18 от "Мъдрецът":

    "Зеленски спря на Русия износа на петрол, спря им интернета, спря им флота, спря им бензина, качи ги на мaгарета, върна ги във средните векове! Зеленски млати Путин!"

    И като резултат му отстъпва територии, украински територии. Повече от цяла България !

    09:19 27.03.2026

  • 28 АБВ

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Само питам":

    "Дойде ли интернета в Русия? Щото в Папуа Нова Гвинея имат."

    С глупост ли искаш да блеснеш ? Да знаеш, че успяваш.
    Има много начини да провериш има ли в Русия интернет преди да се излагаш така. Дори и анонимно.

    Коментиран от #30, #46

    09:22 27.03.2026

  • 29 Казанлъшкия

    2 4 Отговор

    До коментар #18 от "Мъдрецът":

    Всъщност това с нета не е вярно :) Имат си интернет и устсап, нямат в момента Ютюб и Вайбър. Имам познат българин направил грешката да се ожени за рускиня в Самара и си писахме пред ден. Така че не вярвай на всичко,проверявай и други източници. Нямаше как да ми пише без да има нет.

    Коментиран от #31, #32, #34

    09:23 27.03.2026

  • 30 вЕрно ли

    5 2 Отговор

    До коментар #28 от "АБВ":

    ма ти руски знаеш ли? руски сайтове четеш ли? ТАСС например... НЕ??!! Е на ли русофил се броиш... или си просто путлерофил?
    ТАСС " "Мобильный интернет стабильно работает в центральной части Москвы, где ранее пользователи жаловались на перебои. В этом убедились корреспонденты ТАСС"
    Ама не... тия новини те подминават щото не ти е угодно... и щото не си РУСФИЛ ПУТИНОФИЛЕ

    Коментиран от #35

    09:26 27.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ха ха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Казанлъшкия":

    На тебе ке верваме щото си голяма работа с приятеля си. Няма да верваме на Песков... кой па е тоя да твърди - цитирам статия от ТАСС 11 Feb 2026 - "Песков назвал условия разблокировки WhatsApp"
    Ама тебе те знаем.. ти си стабилен източник на информация.

    09:30 27.03.2026

  • 33 Малко им е

    3 1 Отговор
    Още може :),то и без тва там е хладничко,да се стоплят малко.

    09:31 27.03.2026

  • 34 ха ха ха

    5 1 Отговор

    До коментар #29 от "Казанлъшкия":

    гледай ги па тия в ТАСС от днес. "20 hours ago — В Москве арестовали студента, участвовавшего в акции против блокировки интернет-ресурсов. Ему дали 15 суток. Редакция сайта ТАСС"
    Кажи им че Русия има интернет бе. Не за друго - ми да не се излагат.

    09:32 27.03.2026

  • 35 АБВ

    2 4 Отговор

    До коментар #30 от "вЕрно ли":

    Не чета ТАСС, защото е правителствена информационна агенция. Виждам, че имам достъп до редица руски сайтове. В т.ч. и новинарски. До снощи в Ютюб непрекъснато се качват клипове от Русия. Днес не съм проверявал.

    Коментиран от #36

    09:34 27.03.2026

  • 36 вЕрно ли

    4 3 Отговор

    До коментар #35 от "АБВ":

    веднага ще ти повЕрвам. ТАСС не прави нищо друго освен да уронва авторитета на Русия. Тубата разбира се е достоверен източкик. Щом пише на руски - значи от русия е пуснато видеото. Няма как да не е така. От месеци казват АНТИ-ТАСС сайтовете, че в тубата руските видеа качвани на ден са намалени с 95% отколкото, ама тогава западняците бяха виновни и лъжеха. Сега па ТАСС лъже, а ти гледаш тубата.... уаууу... евала.

    09:38 27.03.2026

  • 37 АБВ

    2 4 Отговор

    До коментар #23 от "...":

    Жалък манипулатор ! Скрий се !

    Коментиран от #38

    09:39 27.03.2026

  • 38 ...

    4 4 Отговор

    До коментар #37 от "АБВ":

    не ти е удобна истината? Снимката можеш да намериш барабар със сателитни с 200км пушек навсякъде в нет-а... къде е манипулацията? Защо искаш истината да се скрие? Прозира дори през розовите ти очила?

    Коментиран от #40

    09:41 27.03.2026

  • 39 Агресорът Зеленски

    4 4 Отговор
    Искам Путин да гледа как петродоларите му горят!
    Ще запаля всички пристанища, където товарят руските сенчести танкери!
    Аки някой танкер успее да се измъкне- ще му пратя морски дронове.
    Ако въпреки това някой танкер успее да стигне до открит океан, моите приятели от ЕС ще го арестуват!

    10:01 27.03.2026

  • 40 абе льольо

    3 3 Отговор

    До коментар #38 от "...":

    200 км. пушек? Хайде малко по-сериозно, за справка интерактивните снимки на NASA FIRMS от последния час! Че не ми се спори с интелектуално обременени индивиди!

    Коментиран от #41, #42, #47

    11:39 27.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 ...

    2 3 Отговор

    До коментар #40 от "абе льольо":

    Зашлеви трола с цитат. Има снимки за тебе... лоьльо
    26 марта 2026 г. в 17:13 "Greenpeace: После удара по порту Приморск сгорели до шести резервуаров, дымовой шлейф превысил 200 км

    11:56 27.03.2026

  • 43 Мдааа

    1 3 Отговор
    Терористи, това е Русия! Пълен терор над украинското население. После Украинците са терористи. Това руснака е най наглото нещо!

    13:28 27.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "По примера на Иран":

    Ами как да имаш "обяснение" ,като в мисловната си тарамбука имаш блатен квас ,а мозък никакъв???!!

    19:21 27.03.2026

  • 46 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "АБВ":

    Подлога,човека е написал истина,но примитивни и негодни за нищо "същества" като братните подлоги няма как да го разберат!!!

    19:23 27.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

