Руска ракета удари жилищен блок в Харков, шестима са ранени. Украйна атакува руските пристанища Уст-Луга и Приморск

Руските сили атакуваха украинският град Харков, ракета е ударила жилищен блок, предаде УНИАН
Кметът на Харков Игор Терехов съобщи това в Telegram. По думите му врагът е атакувал Киевския район на града. Според предварителни данни има пострадали в резултат на удара. Информацията се уточнява.
„Шестима ранени в девететажната сграда – всички имат остра стресова реакция. Всички съответни служби работят на мястото на инцидента“, написа Игор Терехов.
Вчера сутринта руските сили атакуваха с дронове Харков. При попадение близо до ресторант и жилищни сгради в Слободски район пострада 65-годишен мъж.
Районът на река Днепър също е бил атакуван. Атака с дрон е повредила многоетажна жилищна сграда. Пожари са избухнали в апартаменти на два етажа. Съобщава се за пострадали.
В нощта на 26 март Одеска област бе подложена на силен обстрел от Руската федерация. Атакувано е пристанището и съоръженията на енергийната инфраструктура. Хиляди хора са останали без ток, а село Вилково е без вода. Критичната инфраструктура е превключена на резервно захранване.
В резултат на нападението в Одеска област е ранен един човек. Избухнали са и пожари, но спасителите бързо са ги потушили.
Украйна отново е атакувала с дронове руските пристанища в Ленинградска област Уст-Луга и Приморск. За това съобщава РБК Украйна, цитирана от ФОКУС, като се позовава на съобщения от очевидци в социалните мрежи и руски медии.
Местните жители съобщават за експлозии и нови пожари, които се виждат от километри.
Преди два дни над 50 дрона удариха същите пристанища и резервоарите със суров петрол и готови горива, като по този начин прекъснаха възможностите на Русия да изнася петрол през Балтийско море.
На пристанищната инфраструктура бяха нанесени сериозни щети.
1 Владимир Путин, президент
06:41 27.03.2026
2 Пешо
06:42 27.03.2026
3 Абе пияници
06:42 27.03.2026
4 Господин
Коментиран от #12
06:44 27.03.2026
5 Лицемерието се казва Гутериш
Коментиран от #11
06:51 27.03.2026
8 Зеленски бомби Путин
07:04 27.03.2026
9 Бункера!
Коментиран от #13
07:06 27.03.2026
10 Само питам
Коментиран от #28
07:07 27.03.2026
11 Мишел
До коментар #5 от "Лицемерието се казва Гутериш":Украйна ненапразно се оплаква само в медиите, където фактите не винаги се проверяват.
Организации като ООН заседават, когато има доказани факти, а не когато има измислици.
07:09 27.03.2026
12 СЛЕД ГОСПОДИН
До коментар #4 от "Господин":ДОБАВИ КЪНЧУФ -АСПАРУХ КЪНЧУФ т,н.ПУРКО
07:10 27.03.2026
13 А ВАС
До коментар #9 от "Бункера!":В АУСПУХА--------- ДИРЕКТНО В АУСПУХА
07:11 27.03.2026
15 Новината на часа
Коментиран от #20
07:17 27.03.2026
17 Българка 😺-Маца
07:31 27.03.2026
18 Мъдрецът
Коментиран от #27, #29, #44
07:50 27.03.2026
19 ФАКТ
08:07 27.03.2026
20 падналия ангел
До коментар #15 от "Новината на часа":Дроновете минават през въздушното пространство на Полша и Прибалтийските, летят ниско извън обхвата на беларуското и руско ПВО, защото прелитат близо до техните граници и от Естония влизат в РФ. Последния дрон паднал в Естония не е ударил комин на електроцентрала а се е уплел в кабелите за високо напрежение на централата. Пуделите знаят за какво става въпрос, но се правят на улави и тиражират версията-руски дрон удари електроцинтрала!
Коментиран от #21
08:11 27.03.2026
21 По примера на Иран
До коментар #20 от "падналия ангел":Всичките "помагащи " са легитимна цел! Какво още ги жалят руснаците, не е ясно. И Киев наистина можеше да е за един следобед! Подобно на "проекта Мадуро", една зелена риба в мрежата с още 10-ина такива и Кеивская Рус щеше да е освободена от хазарската хунта. НО не го направиха? ЗАЩО? Нямам обяснение?
Коментиран от #45
08:26 27.03.2026
22 От статията научиме, че
А британците с дроновете си са поразили руски пристанища и рафинерии. Разбира се щедро подарили славата на украинците и суетния пианист! Пропуснато е да се спомене само, че британските дронове са преминали през въздушното пространство на балтийските републики, за да избегнат руското ПВО!
08:37 27.03.2026
23 ...
Коментиран от #24, #37
08:53 27.03.2026
24 Пуссин
До коментар #23 от "...":Ей гадни урки бе. Тамън можех да изкяря от продажбата на петрол, а те мизерниците ми разрушиха порта в Балтийско море. Да бяха ударили няколко блока в Москва нямаше да ме боли толкова.
08:56 27.03.2026
26 Казанлъшкия
09:18 27.03.2026
27 АБВ
До коментар #18 от "Мъдрецът":"Зеленски спря на Русия износа на петрол, спря им интернета, спря им флота, спря им бензина, качи ги на мaгарета, върна ги във средните векове! Зеленски млати Путин!"
И като резултат му отстъпва територии, украински територии. Повече от цяла България !
09:19 27.03.2026
28 АБВ
До коментар #10 от "Само питам":"Дойде ли интернета в Русия? Щото в Папуа Нова Гвинея имат."
С глупост ли искаш да блеснеш ? Да знаеш, че успяваш.
Има много начини да провериш има ли в Русия интернет преди да се излагаш така. Дори и анонимно.
Коментиран от #30, #46
09:22 27.03.2026
29 Казанлъшкия
До коментар #18 от "Мъдрецът":Всъщност това с нета не е вярно :) Имат си интернет и устсап, нямат в момента Ютюб и Вайбър. Имам познат българин направил грешката да се ожени за рускиня в Самара и си писахме пред ден. Така че не вярвай на всичко,проверявай и други източници. Нямаше как да ми пише без да има нет.
Коментиран от #31, #32, #34
09:23 27.03.2026
30 вЕрно ли
До коментар #28 от "АБВ":ма ти руски знаеш ли? руски сайтове четеш ли? ТАСС например... НЕ??!! Е на ли русофил се броиш... или си просто путлерофил?
ТАСС " "Мобильный интернет стабильно работает в центральной части Москвы, где ранее пользователи жаловались на перебои. В этом убедились корреспонденты ТАСС"
Ама не... тия новини те подминават щото не ти е угодно... и щото не си РУСФИЛ ПУТИНОФИЛЕ
Коментиран от #35
09:26 27.03.2026
32 ха ха ха
До коментар #29 от "Казанлъшкия":На тебе ке верваме щото си голяма работа с приятеля си. Няма да верваме на Песков... кой па е тоя да твърди - цитирам статия от ТАСС 11 Feb 2026 - "Песков назвал условия разблокировки WhatsApp"
Ама тебе те знаем.. ти си стабилен източник на информация.
09:30 27.03.2026
33 Малко им е
09:31 27.03.2026
34 ха ха ха
До коментар #29 от "Казанлъшкия":гледай ги па тия в ТАСС от днес. "20 hours ago — В Москве арестовали студента, участвовавшего в акции против блокировки интернет-ресурсов. Ему дали 15 суток. Редакция сайта ТАСС"
Кажи им че Русия има интернет бе. Не за друго - ми да не се излагат.
09:32 27.03.2026
35 АБВ
До коментар #30 от "вЕрно ли":Не чета ТАСС, защото е правителствена информационна агенция. Виждам, че имам достъп до редица руски сайтове. В т.ч. и новинарски. До снощи в Ютюб непрекъснато се качват клипове от Русия. Днес не съм проверявал.
Коментиран от #36
09:34 27.03.2026
36 вЕрно ли
До коментар #35 от "АБВ":веднага ще ти повЕрвам. ТАСС не прави нищо друго освен да уронва авторитета на Русия. Тубата разбира се е достоверен източкик. Щом пише на руски - значи от русия е пуснато видеото. Няма как да не е така. От месеци казват АНТИ-ТАСС сайтовете, че в тубата руските видеа качвани на ден са намалени с 95% отколкото, ама тогава западняците бяха виновни и лъжеха. Сега па ТАСС лъже, а ти гледаш тубата.... уаууу... евала.
09:38 27.03.2026
37 АБВ
До коментар #23 от "...":Жалък манипулатор ! Скрий се !
Коментиран от #38
09:39 27.03.2026
38 ...
До коментар #37 от "АБВ":не ти е удобна истината? Снимката можеш да намериш барабар със сателитни с 200км пушек навсякъде в нет-а... къде е манипулацията? Защо искаш истината да се скрие? Прозира дори през розовите ти очила?
Коментиран от #40
09:41 27.03.2026
39 Агресорът Зеленски
Ще запаля всички пристанища, където товарят руските сенчести танкери!
Аки някой танкер успее да се измъкне- ще му пратя морски дронове.
Ако въпреки това някой танкер успее да стигне до открит океан, моите приятели от ЕС ще го арестуват!
10:01 27.03.2026
40 абе льольо
До коментар #38 от "...":200 км. пушек? Хайде малко по-сериозно, за справка интерактивните снимки на NASA FIRMS от последния час! Че не ми се спори с интелектуално обременени индивиди!
Коментиран от #41, #42, #47
11:39 27.03.2026
42 ...
До коментар #40 от "абе льольо":Зашлеви трола с цитат. Има снимки за тебе... лоьльо
26 марта 2026 г. в 17:13 "Greenpeace: После удара по порту Приморск сгорели до шести резервуаров, дымовой шлейф превысил 200 км
11:56 27.03.2026
43 Мдааа
13:28 27.03.2026
45 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА
До коментар #21 от "По примера на Иран":Ами как да имаш "обяснение" ,като в мисловната си тарамбука имаш блатен квас ,а мозък никакъв???!!
19:21 27.03.2026
46 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА
До коментар #28 от "АБВ":Подлога,човека е написал истина,но примитивни и негодни за нищо "същества" като братните подлоги няма как да го разберат!!!
19:23 27.03.2026
