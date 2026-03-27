Руска ракета удари жилищен блок в Харков, шестима са ранени. Украйна атакува руските пристанища Уст-Луга и Приморск

Руските сили атакуваха украинският град Харков, ракета е ударила жилищен блок, предаде УНИАН

Кметът на Харков Игор Терехов съобщи това в Telegram. По думите му врагът е атакувал Киевския район на града. Според предварителни данни има пострадали в резултат на удара. Информацията се уточнява.

„Шестима ранени в девететажната сграда – всички имат остра стресова реакция. Всички съответни служби работят на мястото на инцидента“, написа Игор Терехов.

Вчера сутринта руските сили атакуваха с дронове Харков. При попадение близо до ресторант и жилищни сгради в Слободски район пострада 65-годишен мъж.

Районът на река Днепър също е бил атакуван. Атака с дрон е повредила многоетажна жилищна сграда. Пожари са избухнали в апартаменти на два етажа. Съобщава се за пострадали.

В нощта на 26 март Одеска област бе подложена на силен обстрел от Руската федерация. Атакувано е пристанището и съоръженията на енергийната инфраструктура. Хиляди хора са останали без ток, а село Вилково е без вода. Критичната инфраструктура е превключена на резервно захранване.

В резултат на нападението в Одеска област е ранен един човек. Избухнали са и пожари, но спасителите бързо са ги потушили.

Украйна отново е атакувала с дронове руските пристанища в Ленинградска област Уст-Луга и Приморск. За това съобщава РБК Украйна, цитирана от ФОКУС, като се позовава на съобщения от очевидци в социалните мрежи и руски медии.



Местните жители съобщават за експлозии и нови пожари, които се виждат от километри.



Преди два дни над 50 дрона удариха същите пристанища и резервоарите със суров петрол и готови горива, като по този начин прекъснаха възможностите на Русия да изнася петрол през Балтийско море.



На пристанищната инфраструктура бяха нанесени сериозни щети.