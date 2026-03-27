Петродоларът под натиск: предупреждение за глобален финансов прелом

В нов анализ на Deutsche Bank се посочва, че военен конфликт между САЩ и Израел срещу Иран може да ускори отслабването на т.нар. петродолар и да постави под въпрос ролята му като основен елемент от глобалното финансово влияние на САЩ. Темата е коментирана и от „Middle East Eye“, предава News.bg.

Според изследователя Малика Сачдева, стратегическата роля на Близкия изток за позицията на долара като световна резервна валута често се подценява. Тя предупреждава, че настоящата ситуация може да тества основите на системата, върху която е изграден петродоларният режим.

Исторически петродоларът възниква от споразумения между САЩ и държавите от Персийския залив, при които петролът се търгува в щатски долари, а получените приходи се реинвестират основно в американската икономика. Значителна част от тези средства се насочва към покупка на американски държавни облигации, което подпомага поддържането на ниски лихвени нива.

Държави като Саудитска Арабия, ОАЕ, Кувейт, Катар и Бахрейн поддържат обвързване на валутите си с долара, което ги задължава да държат значителни валутни резерви в щатска валута и допълнително укрепва позициите на долара в световната финансова система.

В доклада се подчертава, че дългосрочната стабилност на тази система зависи и от ролята на САЩ като гарант за сигурността в региона. Сачдева посочва, че евентуални провали в тази функция биха могли да подкопаят доверието в механизма на петродолара.

Според анализа, напрежението около ключови стратегически маршрути като Ормузкия проток допълнително увеличава риска за глобалната търговия с петрол и поставя под въпрос установения баланс на влияние в региона.

Сачдева допълва, че влошаването на сигурността в Персийския залив може да доведе до пренасочване на финансови потоци и намаляване на зависимостта от долара в дългосрочен план.

Докладът на Deutsche Bank обобщава, че подобна динамика може да се превърне в катализатор за отслабване на доминацията на петродолара и потенциално начало на по-широки промени в глобалната валутна система.