Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Петродоларът под натиск: предупреждение за глобален финансов прелом

27 Март, 2026 11:06

Доклад на Deutsche Bank поставя под въпрос устойчивостта на доларовата доминация при ескалация на конфликта в Близкия изток

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В нов анализ на Deutsche Bank се посочва, че военен конфликт между САЩ и Израел срещу Иран може да ускори отслабването на т.нар. петродолар и да постави под въпрос ролята му като основен елемент от глобалното финансово влияние на САЩ. Темата е коментирана и от „Middle East Eye“, предава News.bg.

Според изследователя Малика Сачдева, стратегическата роля на Близкия изток за позицията на долара като световна резервна валута често се подценява. Тя предупреждава, че настоящата ситуация може да тества основите на системата, върху която е изграден петродоларният режим.

Исторически петродоларът възниква от споразумения между САЩ и държавите от Персийския залив, при които петролът се търгува в щатски долари, а получените приходи се реинвестират основно в американската икономика. Значителна част от тези средства се насочва към покупка на американски държавни облигации, което подпомага поддържането на ниски лихвени нива.

Държави като Саудитска Арабия, ОАЕ, Кувейт, Катар и Бахрейн поддържат обвързване на валутите си с долара, което ги задължава да държат значителни валутни резерви в щатска валута и допълнително укрепва позициите на долара в световната финансова система.

В доклада се подчертава, че дългосрочната стабилност на тази система зависи и от ролята на САЩ като гарант за сигурността в региона. Сачдева посочва, че евентуални провали в тази функция биха могли да подкопаят доверието в механизма на петродолара.

Според анализа, напрежението около ключови стратегически маршрути като Ормузкия проток допълнително увеличава риска за глобалната търговия с петрол и поставя под въпрос установения баланс на влияние в региона.

Сачдева допълва, че влошаването на сигурността в Персийския залив може да доведе до пренасочване на финансови потоци и намаляване на зависимостта от долара в дългосрочен план.

Докладът на Deutsche Bank обобщава, че подобна динамика може да се превърне в катализатор за отслабване на доминацията на петродолара и потенциално начало на по-широки промени в глобалната валутна система.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    89 5 Отговор
    СА отказа да подпише нов 50 годишен договор за продажба на петрол САМО срещу $❗

    Коментиран от #101

    11:09 27.03.2026

  • 3 Миндич

    70 3 Отговор
    Ха добър ден...

    11:10 27.03.2026

  • 4 Последния Софиянец

    61 7 Отговор
    Голямата криза се очакваше в края на годината но войната в Украйна я ускори.

    Коментиран от #67

    11:10 27.03.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    109 4 Отговор
    Садам и Кадафи бяха ликвидирани точно защото отказаха да продават петрол само срещу долари❗

    11:11 27.03.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    92 5 Отговор
    Светът вече не е същият какъвто беше,
    а нашите ПОЛИ/Т/УТКИ пак ни прикачиха
    към грешния влак❗

    Коментиран от #88

    11:15 27.03.2026

  • 7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    68 3 Отговор
    Това с долара е ясно, да му мислят тези които има 39 млрд дълг и другите, които са купили ценните книжа на борчлиите.

    Коментиран от #9, #11, #12, #19, #70

    11:16 27.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    49 0 Отговор

    До коментар #7 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Не е само 39 милиарда ❗

    11:20 27.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    76 4 Отговор

    До коментар #7 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    И в същия контекст, да му мислят тези, които затвориха и нарязоха заводите, селското стопанство едвам крета( внасят се всички хранителни продукти) , нямат независими енергоизточници и... така нататък, а орицата им, освен да берат ягоди и ябълки в чужбина нищо не могат.

    Коментиран от #31, #72, #73

    11:21 27.03.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    46 0 Отговор

    До коментар #7 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    а ХИЛЯДА пъти по 39 милиарда🧐

    Коментиран от #17

    11:21 27.03.2026

  • 13 Дзак

    42 1 Отговор
    Който е бил разумен да инвестира в нормалната икономика, ще спечели.

    11:21 27.03.2026

  • 14 Еми това е

    66 1 Отговор
    Другият фронт на света, против империята на епщайните. Свикнали да печатят хартия и те да са така "най-богатите"? Те на управлявят света? То така и баба може... Ама понеже не им се изпуска кокала, тези ще ни спретнат пак някоя пландемия или ядрена война? Толкова са откачалки...

    11:22 27.03.2026

  • 15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    55 4 Отговор

    До коментар #8 от "Хех":

    Ако Русия беше пред распад западняците до сега да са докарали Украйна до границите от 1991.Ама " Три дня и... Техеран"

    Коментиран от #21, #68

    11:23 27.03.2026

  • 16 Пич

    41 0 Отговор
    Е, ако Дойчебанк са затрили сума ти време и пари, само за да разберат нещо, което предвидих още първия ден на конфликта!!!

    11:24 27.03.2026

  • 17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    19 7 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Миналата година август бяха37 млрд. За половин гАдина станаха 39.
    Байо, я кажи "чей Крым"?

    Коментиран от #22, #23, #24

    11:26 27.03.2026

  • 18 Както казват всички пророци

    34 4 Отговор
    Тази година ще се разпадне световната икономическа система милярди хора по света и у нас ще изгорят с пари работа и т.н

    11:28 27.03.2026

  • 19 Лука

    7 46 Отговор

    До коментар #7 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Рашистите като нямат интернет засилено се бъркат в български сайтове ! Рашистите вън !

    11:28 27.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Хех

    5 45 Отговор

    До коментар #15 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Западът е само наблюдател в процесът по разпад на РФ. Също както със СССР, гниенето е вътрешно. Украйна е само катализатор на този неизбежен процес, както беше Афганистан при СССР.

    Коментиран от #28, #49

    11:29 27.03.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    37 0 Отговор

    До коментар #17 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Как си с числата над 100 ❗❓

    39 милиарда е
    39 ООО ООО ООО $❗
    А техният дълг е
    39 ООО ООО ООО ООО $❗

    Ти във Фтори клас ли си или си шестак, я кажи❗

    Коментиран от #48

    11:29 27.03.2026

  • 23 Лука

    7 33 Отговор

    До коментар #17 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Рашистите са вредни за всички !

    Коментиран от #27

    11:31 27.03.2026

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    28 1 Отговор

    До коментар #17 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Абе откъде ви намират толкова НЕостри🤔❓
    Ти верно ли мислиш, че дългът на ШАШт е по-малък от дългът на България🤔❓

    Коментиран от #32

    11:31 27.03.2026

  • 25 икономист

    40 1 Отговор
    Сащ имат 39 трилиона долара дълг ,аз не знам с колко нули се пише . Тоест дори на банкнотите да е Мики Маус , долара като глобална валута , пак ще се прима навсякъде ,защото е вързан към петрола тоест суровина . Сега тези които притежават тази суровина се разплащат и в други валути , освен долара и по този начин подкопават статута му на универсална валута . Затова доста страни създадоха БРИКС и това си е съвсем сериозен съюз .Предстои да видим петро-юан , поне в тази посока сочат всички сигнали

    11:32 27.03.2026

  • 26 Аз обменям

    21 6 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    В в китайски юани и швейцарски франкове в кюпюти от по 1000 франка=2100евро спрях да купувам злато като беше на 3200 за унция имам и криптовалути такова ми е портфолиото идва срив на долара и еврото защото са като скачени съдове после да не кажете че не сте предопредени

    11:32 27.03.2026

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 4 Отговор

    До коментар #23 от "Лука":

    А когато си неук и вярваш на неуки си вреден и за самия себе си❗

    11:33 27.03.2026

  • 28 Атина Палада

    27 2 Отговор

    До коментар #21 от "Хех":

    Твоя Запад е фалирал...

    Коментиран от #40, #41

    11:33 27.03.2026

  • 29 Петродолар

    39 2 Отговор
    То затова е ваойната - да приберат петрола на света и така да не може човечеството да се откъсне от петродолара. Само че света май не яде пасти, а пък Иран за 3 дни май не се състоя.

    11:33 27.03.2026

  • 30 Гнус

    37 2 Отговор
    Мен даже ме е гнус, че България е на 1345 години, а сме се хванали с шайка разбойници (силови застрахователи) и се пъчим как икономически, политически и военно сме с тях и ще ходим да раздаваме правосъдие по света. Срам ме е таква велика държава като нашата (визирам политиката и) да се приземи на акъл на текскаски шериф и да си мисли "че ще сме велики по този начин" .

    11:36 27.03.2026

  • 31 Лука

    10 39 Отговор

    До коментар #11 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ако не знаеш българия преди 1989г беше управлявана по руски модел и ФАЛИРА !!!

    Коментиран от #37, #43, #44, #62

    11:36 27.03.2026

  • 32 Атина Палада

    22 0 Отговор

    До коментар #24 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Еееее,толкова ли не разбирате,че е техническа грешка? Изписал е точната цифра ,но вместо трилиони е написал млрд.

    Коментиран от #34, #46

    11:37 27.03.2026

  • 33 В дългосрочен план ли???

    23 2 Отговор
    Май месец милички, май месец - до толкова далеч ще издържи доларът, преди да се срине окончателно!

    11:39 27.03.2026

  • 34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 2 Отговор

    До коментар #32 от "Атина Палада":

    Няма как да е техническа грешка, защото няма човек който да не знае, че дългът на ШАШт е много по-голям от този на България ❗
    А и не би спорил в последващите си коментари, след като коректно му показах разликата❗

    11:45 27.03.2026

  • 35 бай Бончо

    51 5 Отговор
    Запада фалира още през 1986 година , затова развалиха здравото общество изградено през социализма . Трябваха им нови пазари , заграбване на ресурси и разбира се готов научен човешки капитал .Капитализма е такави система , че рано или късно винаги стига до фалит .Социализма е система в която държавта притежава ресурсите , полезните изкопаеми и капитала , тази система е много по справелива спрямо хората и цялата иконимика може да се планира .Капитализма е грабителство , алчност , спекулации

    11:46 27.03.2026

  • 36 Ха ха

    33 0 Отговор
    Крайно време е петрола да се плаща с пари от износителките на петрол.американците да си вземат доларите и да си ги н т в о я работа.

    11:47 27.03.2026

  • 37 Фалирала ти е кухата тиква

    36 5 Отговор

    До коментар #31 от "Лука":

    България действително фалира - но ни по време на соца, а през "демократичната" 1991 година. Днес също е в технически фалит - ако знаеш какво е това.

    11:52 27.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 УдоМача

    6 6 Отговор
    Хахаха, намерил кой да цепи басма на долара, точно кой... :)))))))))))) Те в предсмъртен гърч ама колко е зле долара бил... Ххахахахахахахаххххххх :))))))))

    Коментиран от #42

    11:58 27.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ало лаборантката,

    8 4 Отговор

    До коментар #28 от "Атина Палада":

    Започни нещо да работиш от тук няма да се храниш.Животът поскъпна.

    12:02 27.03.2026

  • 42 Кухоглава копейка

    4 10 Отговор

    До коментар #39 от "УдоМача":

    Коце Циганина ни думаше да приемем долара.

    12:02 27.03.2026

  • 43 Ами че да

    3 25 Отговор

    До коментар #31 от "Лука":

    Всеки управляван по съветски модел фалира.1000процентаа гарантирано.Китсй ги спасиха западняците технологии.В Русия и пътища нямат.

    Коментиран от #45, #56

    12:05 27.03.2026

  • 44 Хи хи

    30 2 Отговор

    До коментар #31 от "Лука":

    България никога не е фалирала при комунизма, а при демокрацията 1997г, когато 1 долар беше 3000 лв ! При демокрацията !!

    12:08 27.03.2026

  • 45 Хи хи

    17 1 Отговор

    До коментар #43 от "Ами че да":

    Че що пък западняците ще спасяват комунистически Китай ??!! Нали Запада се бореше срещу комунизма, откъде накъде ще го спасява ??!

    12:10 27.03.2026

  • 46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 0 Отговор

    До коментар #32 от "Атина Палада":

    Благодаря, права сте.

    12:24 27.03.2026

  • 47 бай Бончо

    47 2 Отговор
    Добре ,че беше социализма , за да имаме цялата изградена инфраструктура от енергетика , водоснобдяване , пристанища , летища , пътища и изобщо всичко .До 1989 година лева е със златно покрите , а курса на БНБ за долара е към 90 ст .Дълга е към 10млрд долара , но арабите имат да ни дават към 7 млрд долара , отделно имаме 40 тона злато още тогава .По онова време произвеждаме всичко и сме лидери в много производства . Например паста Поморин продава около 2 милиарда опаковки в целия свят .Електокари и мотокари сме на 1 во място , асинхронни двигатели също , 27 000 автобуса Чавдар .Уникално развита хим,промишленст . 7 работещи граждански летища с 52 собсъвени самолета и много други неща .Тези неща трябва да се казват , за да знаят по младите , че България е била развита и богата държава , преди да падне в робство от 1989 година насам Социализма е недостижим !

    12:25 27.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 5 Отговор

    До коментар #21 от "Хех":

    Да бе, наблюдател, за това зарина укрите с пари и оръжие

    12:29 27.03.2026

  • 50 Да,бе

    20 2 Отговор
    Доларите скоро ще стоят по рафтовете в магазините между "Емека" и "Белана"...

    Коментиран от #60

    12:30 27.03.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 ВРЕМЕ ЕЕЕ

    10 2 Отговор
    ЗА КРАЯ НА ПУТРОДОЛАРА СТИГА АЪДУКЛЪК ЮНКИИ

    Коментиран от #54

    12:53 27.03.2026

  • 53 Българин

    31 1 Отговор
    "споразумения между САЩ и държавите от Персийския залив, при които петролът се търгува в щатски долари, а получените приходи се реинвестират основно в американската икономика"

    Ето така се става "богата държава" - и ние ако можехме да принудим всички които продават кисело мляко по света да са длъжни да го продават в левове а каквото изкарат да са длъжни да го инвестират в българската икономика щяхме да сме по-богати даже и от САЩ. Отделно ако можехме да принудим американците да ни дадат златото си от Аляска за 1.25% "комисионна", да им кажем да си изхвърлят реакторите и да купят от нас на 10 пъти по висока цена, да им шитнем стари самолети ама на по-висока цена отколкото нови и модерни, да им вземем ТЕЦ-овете и да ги задължим да ни плащат 3 пъти по скъп ток. Даже и на тролове ще плащаме за да ги убеждават колко е добре че ги крадем.

    12:57 27.03.2026

  • 54 Антитрол

    12 0 Отговор

    До коментар #52 от "ВРЕМЕ ЕЕЕ":

    Абе козячета какво ще правят като се срине долара - постоянно ги мисля.

    12:59 27.03.2026

  • 55 паралели

    24 1 Отговор
    Пишете в Ю туб , България която съградихме " , това са 30 мин , клипчета за производството на социалистическа България .Сигурен съм , че ще се разплачете , когато осъзнаете , какво ни отнеха .

    Коментиран от #58

    13:01 27.03.2026

  • 56 Учуден

    18 1 Отговор

    До коментар #43 от "Ами че да":

    "Всеки управляван по съветски модел фалира"

    Сигурно Германия е управлявана по "съветски модел" след ПСВ когато един хляб е струвал 10 милиона марки. Сигурно САЩ са управлявани по "съветски модел" 1929 година когато само един от 5 човека е имал работа.

    Ех пусто как не върви пропагандата

    13:04 27.03.2026

  • 57 Kaлпазанин

    4 4 Отговор
    Дойпето да не повече чна да си мечтае да замества долара с евро ,мечтите са безплатни ,нито имат ресурса нито хората ,нормални хора , либерастията и Дженифър идеологията нямат шанс в един нормален свят

    Коментиран от #59, #61

    13:04 27.03.2026

  • 58 Помнещ

    14 1 Отговор

    До коментар #55 от "паралели":

    Ами сега нито едно козяче не може да ми отговори на простия въпрос "какво се произвежда в България в момента".

    Коментиран от #75

    13:06 27.03.2026

  • 59 Икономист

    17 0 Отговор

    До коментар #57 от "Kaлпазанин":

    "нито имат ресурса нито хората"

    Що бе то еврото 2008 беше на път да замести долара като световна валута след кризата в краварника и тъкмо за това 2014 краварите организираха Майдана за да прекъснат връзките на Европа с Русия че вървеше много бързо напред това сътрудничество. Уви с техни подлоги на власт в ЕС успяха да убият единствената си конкуренция в лицето на еврото.

    Сега няма да се получи еврото да измести долара ама юанът е на път да го направи.

    13:11 27.03.2026

  • 60 Запознат

    11 0 Отговор

    До коментар #50 от "Да,бе":

    "между "Емека" и "Белана"

    Така е, ама нашите козячета няма да могат да ги ползват защото като си гладен не ходиш до тоалетна.

    13:14 27.03.2026

  • 61 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 0 Отговор

    До коментар #57 от "Kaлпазанин":

    Ще се изненадАш, ама Световните банкови валутни резерви в долари бавно-бавно се топят и от над 70% вече се доближават до.... 50%❗
    Двата СТЪЛБА- петрол и оръжие вече не са стълбове, а като кулите-близнаци❗

    Коментиран от #65

    13:21 27.03.2026

  • 62 Възмутен

    19 1 Отговор

    До коментар #31 от "Лука":

    А сега като е по американски модел как е - казват че сме по-бедни и от Гана - кажи ми какво се произвежда в България сега - май не можеш. Кажи ми какво е построено в България за 36 години като краварска колония - един язовир или една централа или едно пристанище или летище или далекопровод - нещо от национално значение.

    13:22 27.03.2026

  • 63 Хохо Боха

    15 1 Отговор
    Те това е истинската трета световна война. Най-накрая разрешиха на мисирките да пишат истински новини. Ко стана със свободата на хорицата и Иран, угнетени от аятъласите? Ама розовите понита запознати ли са с режимите на назначените монархоии в залива? Ма то Садам и Хомейни бяха най-кротките хорица там, в сравнение с другите захаросани принцове и принцчета назначени по краварска линия. СА е най-терористическата държава след кошерните, Осама, Ал КАйда, ДАЕП.....всичко е произведено, тренирано и финансирано от СА. Някой да я напада?

    13:23 27.03.2026

  • 64 Хохо Бохо

    18 2 Отговор

    До коментар #8 от "Хех":

    Като почнат розовите пудели да купуват петрол и газ в рубли есенес ще разбереш кой, кога и как ще изчезне. Ще изчезне еврото защото няма да има ЕССР, а няма да го има защото се управлява от кухоглави краварски марионетки. Европа можеше да се възползва и да измести долара като световна валута но предпочете да се самоубие в интерес на краваря. Та прав е колегата юанми и рубли му е макята

    Коментиран от #91

    13:28 27.03.2026

  • 65 Икономист

    13 0 Отговор

    До коментар #61 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Те резервите в долари се топят по-бавно защото тези които искат да се отърват от тях (те са ДЦК) ако ги пуснат всичките наведнъж цената им ще падне и те ще загубят така че продават по малко. По показателно е че международната търговия в долари вече е само 41% от цялата международна търговия а е имало време когато е била близо 90%. Друг показател е че американските ДЦК (външният им дълг) вече е над 80% краткосрочни а е имало време когато над 70% са били дългосрочни.

    13:30 27.03.2026

  • 66 Прудльооо

    0 6 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Нали го унищожихте петродолара,сега пък бил под натиск.Хайде разберете се с това на раменете ви.

    Коментиран от #71

    13:30 27.03.2026

  • 67 Сульооо

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Ако съдиш по печалбата от твоите бараки,кризата изобщо не те е напускала

    13:32 27.03.2026

  • 68 А бре

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    На тебе очите и ушите да не са ти в петите бре?

    13:37 27.03.2026

  • 69 Антитрол

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хех":

    "Руската Федерация е пред разпад, а с нея си заминава и рублата"

    Абе не ви ли втръсна вече пета година да повтаряте едни и същи опорки бе. Още 2022 ни уверявахте че РФ е пред разпад и че ще фалира и че рублата ще стане 200 за долар и това щяло да стане "до 3 месеца максимум". Пък то какво стана ЕС фалира и НАТО се разпадна и май долара си заминава "завинаги".

    Коментиран от #80

    13:37 27.03.2026

  • 70 Пръдлячко

    3 10 Отговор

    До коментар #7 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Долара е валута,да му мислят тези с рублите

    Коментиран от #74, #97

    13:38 27.03.2026

  • 71 Учуден

    6 0 Отговор

    До коментар #66 от "Прудльооо":

    "сега пък бил под натиск"

    Това го твърдят другите ти господари от Дойче банк - или и те са "руски наколенки".

    Коментиран от #90

    13:39 27.03.2026

  • 72 Сульо красний

    0 8 Отговор

    До коментар #11 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Като чертаеш толкова мрачни и черни краски,защо не се разкараш от държавата ни?? В "рая на земята"ще ти е далеч,далеч по сладко.................хи хи хи хи хи хи хи............

    13:41 27.03.2026

  • 73 Ахааааа

    0 6 Отговор

    До коментар #11 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Искаш да кажеш да използваме още по зависими енергоизточници-От Русия ли??

    Коментиран от #76

    13:43 27.03.2026

  • 74 Запознат

    9 2 Отговор

    До коментар #70 от "Пръдлячко":

    "Долара е валута"

    Ще видим дали е валута наесен - да не почнеш да си разпалваш печката с долари като останеш без петрол и газ.

    Коментиран от #78

    13:44 27.03.2026

  • 75 А бре

    0 10 Отговор

    До коментар #58 от "Помнещ":

    Всичко от което има нужда,дори и експортира стоки! Да те питам,защо Русия не може да си произведе клинци ,пирони и шоколад? Ти от кое село беше бре?

    Коментиран от #79

    13:48 27.03.2026

  • 76 Учуден

    12 0 Отговор

    До коментар #73 от "Ахааааа":

    "още по зависими енергоизточници"

    И защо да са "още по-зависими" - независим си единствено когато имаш избор и можеш да решиш дали да е от Русия , САЩ или Катар - а си зависим когато само можеш само от едно място да купуваш.

    Ама цялата работа е че тъкмо вие искате Европа да е зависима от САЩ. Те господарите ви за това направиха Майдана за да откъснат Европа от Русия и да я принудят да купува от тях двойно по скъп газ.

    13:49 27.03.2026

  • 77 началото на краят

    13 0 Отговор
    Ще отнеме време, важното е да се случи!
    Светът заслужава да си почине от американския финансов рекет както и от американската терористична армия. И най-вече от ционистите които стоят зад всичко това.

    13:53 27.03.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Помнещ

    9 1 Отговор

    До коментар #75 от "А бре":

    "дори и експортира стоки"

    Добре де кажи ми точно какво произвежда и какво експортира България - защо никое козяче не може да ми каже.

    "защо Русия не може да си произведе клинци ,пирони и шоколад?"

    Що бе Германия произвежда ли или и тя не може - що не ми кажеш една марка американски телевизори - как така най-великите а не могат един телевизор да си произведат.

    Как не ви втръсна да повтаряте едни и същи глупави опорки.

    Коментиран от #81, #83, #94

    13:55 27.03.2026

  • 80 Пръдльо потрупан

    2 7 Отговор

    До коментар #69 от "Антитрол":

    А ти чий го дириш в разпадналия се ЕС??

    13:55 27.03.2026

  • 81 А бре

    1 6 Отговор

    До коментар #79 от "Помнещ":

    Тука да не е бюро справки бре? Има начини да се информираш,а не да се подвизаваш като последния т@пак!

    Коментиран от #84

    13:58 27.03.2026

  • 82 Запознат

    9 1 Отговор

    До коментар #78 от "А бе кух":

    Така е по стар комунистически обичай като не можеш да отговориш на опонента се почва плюене по самия него а както знаем всички евроатлантици са бивши комуняги и ченгета от ДС.

    13:58 27.03.2026

  • 83 А бе празен

    2 2 Отговор

    До коментар #79 от "Помнещ":

    Няма ли с какво друго да парадираш,освен с простотия?

    Коментиран от #85

    14:00 27.03.2026

  • 84 Помнещ

    11 0 Отговор

    До коментар #81 от "А бре":

    "Тука да не е бюро справки бре?"

    И защо така се получава че всички козячета не могат поне едно нещо да ми посочат което се произвежда в България.

    14:01 27.03.2026

  • 85 Помнещ

    12 0 Отговор

    До коментар #83 от "А бе празен":

    Ами кажи ми бе какво се произвежда в момента в България освен мал.оум.ни козячета и наведени евроатлантици.

    Коментиран от #89

    14:03 27.03.2026

  • 86 Атина Палада

    6 1 Отговор

    До коментар #78 от "А бе кух":

    Той си мисли,че всички хора са със разум като него,обаче остана изненадан,когато разбра ,че България има Петрохански фонтанели ,като теб... :)))) добре,че сте един файтон .

    14:20 27.03.2026

  • 87 Подписа !

    1 1 Отговор
    Подписа !

    На ТРЪП !

    ЩЕ ГО УКРЕПИ !

    14:35 27.03.2026

  • 88 ОБИЧАЙНО ...И....

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    .....КАКТО ВИНАГИ............

    15:49 27.03.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Прудльооо

    6 0 Отговор

    До коментар #71 от "Учуден":

    Аз господари нямам! Но явно ти имаш ,които не ти позволяват да разсъждаваш самостоятелно и които ежедневно ти диктуват какво да драскаш срещу мизерни суми!

    Коментиран от #92

    16:43 27.03.2026

  • 91 Пръдльооо

    0 4 Отговор

    До коментар #64 от "Хохо Бохо":

    Не ти ли писна ежедневно да разтуряш ЕС? Защо си тук?Плесници ли чакаш?

    16:45 27.03.2026

  • 92 Прудльооо

    1 4 Отговор

    До коментар #90 от "Прудльооо":

    Ти кажи какво не произвежда комуне невежо?? Иска ти се кремълчета да произвежда,ама не си познал!!

    16:49 27.03.2026

  • 93 Дон Турболенто

    3 1 Отговор
    Това би ускорило много упаъдъкът на САЩ, който и без това е в ход.

    Коментиран от #96

    16:57 27.03.2026

  • 94 А бре

    4 1 Отговор

    До коментар #79 от "Помнещ":

    Ето:Основните американски марки телевизори включват Vizio, известен с добро съотношение цена-качество, Westinghouse, насочен към бюджетния сегмент, и исторически значими имена като RCA.В България и Европа пазарът е доминиран от азиатски (Samsung, LG, Sony, Hisense) и европейски (Philips) марки

    16:57 27.03.2026

  • 95 Дон Турболенто

    2 1 Отговор
    Това би ускорило нсилно загубата нанхегемония, която и вече и без това е в ход.

    16:58 27.03.2026

  • 96 Хи хи хи хи ха ха ха ха

    2 7 Отговор

    До коментар #93 от "Дон Турболенто":

    Руската пропаганда винаги намира глупака,който да я тиражира в България!

    16:59 27.03.2026

  • 97 Тъъъъъъъ-ТттттТ Грешка

    4 0 Отговор

    До коментар #70 от "Пръдлячко":

    Китайски юан и Швейцарски Франк са ВАЛУТИ!
    Да му мислят тия с доларите и еврото .- За тях ще стане Страшно
    Българите го изиграха този Сценарий веднъж долара беше 18/22 лева.и го свършиха НАПълно преднамерено. На 3650 хил лева за долар.
    Само къде сега долара е на стойката партер къде беше лева.
    Кой Разбрал - Разбрал

    Коментиран от #100

    07:12 28.03.2026

  • 98 Чакайте сега...

    3 0 Отговор
    ...къде отиде Бретън-Уудс? ахахахаха

    07:40 28.03.2026

  • 99 Михов

    0 0 Отговор
    Аз си имам SUV, ходя с него да си пазарувам водя си детенцето на градина и си имам апартамент на кредит в София. Живея си добре и не ме интересуват глупости и политика.

    09:23 28.03.2026

  • 100 болен мозък

    1 0 Отговор

    До коментар #97 от "Тъъъъъъъ-ТттттТ Грешка":

    За тебе ще стане страшно! Приготвяй се!

    10:35 28.03.2026

  • 101 Жалък пръдльоо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    А где Путин?

    10:35 28.03.2026

  • 102 Пръпя

    0 0 Отговор
    Нека им е на милионерите в долари.

    11:13 28.03.2026

