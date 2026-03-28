Израел и САЩ атакуваха отново АЕЦ в Бушер и техническия университет в Техеран

28 Март, 2026 04:08, обновена 28 Март, 2026 04:16 1 898 9

Не се съобщават подробности за разрушения и пострадали

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израел и Съединените щати нанесоха удар по иранската атомна електроцентрала в Бушер за трети път от 28 февруари.

Според предварителните данни, самата централа не е повредена, съобщи Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI).

„Ракета падна на територията на атомната електроцентрала, но не се съобщава за жертви, материални щети или технически повреди в резултат на ракетния удар“, се казва в прессъобщение на агенцията, публикувано на нейната страница X. AEOI подчертава, че „атаките срещу мирни ядрени инфраструктурни съоръжения нарушават всички норми на международното право и заплашват сигурността на целия регион“.

Първият удар в непосредствена близост до енергоблок на иранската атомна електроцентрала в Бушер е станал вечерта на 17 март, а централата е атакувана втори път на 24 март.

Иран уведоми МААЕ за инцидента, а нейният ръководител Рафаел Гроси призова за максимална сдържаност по време на конфликта, за да се предотврати рискът от ядрена авария.

Водещият технически университет на Иран, Иранският университет за наука и технологии (IUST), разположен в столицата, е бил атакуван от въздуха, предаде информационната агенция Mehr.

Според агенцията „израелски и американски сили атакуваха IUST“. Все още няма информация за щети на водещия технически университет в страната или евентуални жертви в резултат на бомбардировката.


  • 1 Абе, къде е Линкълн?

    23 3 Отговор
    Това е ВАРВАРСТВО!!!

    Коментиран от #3

    04:17 28.03.2026

  • 2 Ъъъъ

    21 1 Отговор
    "Израел и САЩ атакуваха отново АЕЦ в Бушер..."

    Е, то онова край Димона също е на ачика.....😂

    04:19 28.03.2026

  • 3 Георги

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "Абе, къде е Линкълн?":

    избега, че щяха даго пратят при моча и москва...

    04:23 28.03.2026

  • 4 Два метра под земята

    24 2 Отговор
    Еврейските ционисти и украинските фашисти не се страхуват да предизвикат нов Чернобил. За такива има само едно само един лек.

    Коментиран от #5

    04:42 28.03.2026

  • 5 Сега ще обвинят Иран...

    24 1 Отговор

    До коментар #4 от "Два метра под земята":

    ...,че си е самообстрелвал АЕЦ,както Укрите обвиниха,че Руснаците са самообстрелвали ЗАЕЦ...!
    Познати номера,Сър...

    04:54 28.03.2026

  • 6 студентите са вредни

    11 3 Отговор
    требе да са махат...легитимна цел...

    05:18 28.03.2026

  • 7 чакаме

    15 1 Отговор
    гъби...купувам консерви....

    05:19 28.03.2026

  • 8 Краварите

    6 1 Отговор
    от 40 години не обучават инженери, сега стрелят с ракети по чуждите

    08:27 28.03.2026

  • 9 Григор

    1 0 Отговор
    "Израел и САЩ атакуваха отново АЕЦ в Бушер".
    Само пълна откачалка може да направи подобно нещо!

    12:25 28.03.2026

