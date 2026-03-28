Израел и САЩ атакуваха отново АЕЦ в Бушер и техническия университет в Техеран

Израел и Съединените щати нанесоха удар по иранската атомна електроцентрала в Бушер за трети път от 28 февруари.

Според предварителните данни, самата централа не е повредена, съобщи Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI).

„Ракета падна на територията на атомната електроцентрала, но не се съобщава за жертви, материални щети или технически повреди в резултат на ракетния удар“, се казва в прессъобщение на агенцията, публикувано на нейната страница X. AEOI подчертава, че „атаките срещу мирни ядрени инфраструктурни съоръжения нарушават всички норми на международното право и заплашват сигурността на целия регион“.

Първият удар в непосредствена близост до енергоблок на иранската атомна електроцентрала в Бушер е станал вечерта на 17 март, а централата е атакувана втори път на 24 март.

Иран уведоми МААЕ за инцидента, а нейният ръководител Рафаел Гроси призова за максимална сдържаност по време на конфликта, за да се предотврати рискът от ядрена авария.

Водещият технически университет на Иран, Иранският университет за наука и технологии (IUST), разположен в столицата, е бил атакуван от въздуха, предаде информационната агенция Mehr.

Според агенцията „израелски и американски сили атакуваха IUST“. Все още няма информация за щети на водещия технически университет в страната или евентуални жертви в резултат на бомбардировката.