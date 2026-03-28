Израел и САЩ атакуваха отново АЕЦ в Бушер и техническия университет в Техеран

Израел и Съединените щати нанесоха удар по иранската атомна електроцентрала в Бушер за трети път от 28 февруари.
Според предварителните данни, самата централа не е повредена, съобщи Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI).
„Ракета падна на територията на атомната електроцентрала, но не се съобщава за жертви, материални щети или технически повреди в резултат на ракетния удар“, се казва в прессъобщение на агенцията, публикувано на нейната страница X. AEOI подчертава, че „атаките срещу мирни ядрени инфраструктурни съоръжения нарушават всички норми на международното право и заплашват сигурността на целия регион“.
Първият удар в непосредствена близост до енергоблок на иранската атомна електроцентрала в Бушер е станал вечерта на 17 март, а централата е атакувана втори път на 24 март.
Иран уведоми МААЕ за инцидента, а нейният ръководител Рафаел Гроси призова за максимална сдържаност по време на конфликта, за да се предотврати рискът от ядрена авария.
Водещият технически университет на Иран, Иранският университет за наука и технологии (IUST), разположен в столицата, е бил атакуван от въздуха, предаде информационната агенция Mehr.
Според агенцията „израелски и американски сили атакуваха IUST“. Все още няма информация за щети на водещия технически университет в страната или евентуални жертви в резултат на бомбардировката.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе, къде е Линкълн?
Коментиран от #3
04:17 28.03.2026
2 Ъъъъ
Е, то онова край Димона също е на ачика.....😂
04:19 28.03.2026
3 Георги
До коментар #1 от "Абе, къде е Линкълн?":избега, че щяха даго пратят при моча и москва...
04:23 28.03.2026
4 Два метра под земята
Коментиран от #5
04:42 28.03.2026
5 Сега ще обвинят Иран...
До коментар #4 от "Два метра под земята":...,че си е самообстрелвал АЕЦ,както Укрите обвиниха,че Руснаците са самообстрелвали ЗАЕЦ...!
Познати номера,Сър...
04:54 28.03.2026
6 студентите са вредни
05:18 28.03.2026
7 чакаме
05:19 28.03.2026
8 Краварите
08:27 28.03.2026
9 Григор
Само пълна откачалка може да направи подобно нещо!
12:25 28.03.2026