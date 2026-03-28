Тръмп призна, че се е "увлякъл" с митата за Китай, призова за уважение към Пекин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призна, че е реагирал прекалено пресилено, когато е станало въпрос за налагане на допълнителни тарифи на Китай.

Когато научил, че американските тарифи за Китай са достигнали 145%, той нарекъл това "безумие".

„Малко се увлякох, затова ги намалих до 100%, а след това и още по-ниско“, каза той на инвестиционен форум в Маями.

Американският лидер смята, че САЩ в момента имат „отлични бизнес отношения с Китай“, отбелязвайки „голямото си уважение“ към китайския президент Си Дзинпин.

Китай заслужава всеобщо уважение, независимо от личните чувства, заяви той.

„Вижте Китай, колко добре се справят, колко добре произвеждат“, каза той.

„Трябва да уважавате това, което правят. Независимо дали ви харесват или не, трябва да ги уважавате.“

Белият дом потвърди плановете му да посети Китай през май и заяви, че е в добри отношения с китайския президент.