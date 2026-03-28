Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп призна, че се е "увлякъл" с митата за Китай, призова за уважение към Пекин

Тръмп призна, че се е "увлякъл" с митата за Китай, призова за уважение към Пекин

28 Март, 2026 04:31, обновена 28 Март, 2026 04:37 1 541 9

  • сащ-
  • китай-
  • тарифи-
  • тръмп

145% тарифи бяха безумие, наистина прекалих, заяви американският президент

Тръмп призна, че се е "увлякъл" с митата за Китай, призова за уважение към Пекин - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призна, че е реагирал прекалено пресилено, когато е станало въпрос за налагане на допълнителни тарифи на Китай.

Когато научил, че американските тарифи за Китай са достигнали 145%, той нарекъл това "безумие".

„Малко се увлякох, затова ги намалих до 100%, а след това и още по-ниско“, каза той на инвестиционен форум в Маями.

Американският лидер смята, че САЩ в момента имат „отлични бизнес отношения с Китай“, отбелязвайки „голямото си уважение“ към китайския президент Си Дзинпин.

Китай заслужава всеобщо уважение, независимо от личните чувства, заяви той.

„Вижте Китай, колко добре се справят, колко добре произвеждат“, каза той.

„Трябва да уважавате това, което правят. Независимо дали ви харесват или не, трябва да ги уважавате.“

Белият дом потвърди плановете му да посети Китай през май и заяви, че е в добри отношения с китайския президент.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    6 0 Отговор
    Отново на път!

    04:55 28.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Аз бих призовал за Уважение!

    10 0 Отговор
    Към мненията на читателите!
    Да не се трият Истините...!

    04:59 28.03.2026

  • 4 Ами всъщност

    14 1 Отговор
    Тоя тъпак никога повече повече няма да бъде приет на посещение в Китай, китайските другари са сериозни хора и няма да се занимават с подобни хаховци.

    05:09 28.03.2026

  • 5 Факти

    12 2 Отговор
    Тръмп= Нетаняху= военнопрестъпници= съда в Хага

    05:24 28.03.2026

  • 6 МхтоМхто

    6 2 Отговор
    Мислех,че дядо Джо Байдън е върха на сладоледа. Този го надминава с много. По-скоро да го свалят чичо Дончо да ходи да играе голф и да не бърка света

    06:39 28.03.2026

  • 7 Айдеее....

    1 0 Отговор
    ....свършиха чиповете май май, ... нещо Таиван да ви помага, нали ви е съюзник или?

    07:39 28.03.2026

  • 8 Другарят Си

    2 0 Отговор
    и неговата милиардна страна ще те научат на обноски.

    07:45 28.03.2026

  • 9 доностия

    1 0 Отговор
    Защо го казва ? за да си помислят Китайците ,че ги уважава и не им мисли злото или да ги накаже - или за сега нищо ,че въоръжавам Тайван но не мисли за сега да воювам с тях. Искам да имаме добри отношения казва зaщото икономически Америка е по зависима от Китай отколкото обратното. Наред с войната с Иран ще обещае на Кремълckият ид...от ,че Украйна ще я остави на Европа а тя има по важни неща които да реши и по тоя начин ще им обещаят съвместни инвестиции , сваляне на санкции , разблокированe на 300 Милиард Долара и така големи обещания на които Путин ще повярва както винаги после ще се оплаква ,че са го излъгали . След като остави Иран на Израел естествено ,че я подържа ще реши окончателно проблема с Куба- има нужда от успех -- ще се върне да довърши Русия. Какво ще направи Путин -- Нищо ! той обича да гледа и да не прави нищо вече 25 годин погледнете какво е решил - Нищо --и да чака какво ще стане . Включвайки се активно във войната може и да нанесат масиран Ядрен удар , защото знаят ,че Путин няма да им отвърне ще иска извънредно заседание на ООН за да се оплаче там когато вече Русия няма да я има чак тогава вече добре въоръженият Тайван , Япония и Ю.Корея ще бъдат принудени да се включат в последният конфликт -- срещу Китай за да я унищожат.

    09:49 28.03.2026