Бесният Тръмп поднесе "голяма новина": Може да спрем да харчим стотици милиарди за НАТО, те направиха ужасна грешка

Президентът на САЩ Доналд Тръмп повдигна въпроса за спиране на финансирането на НАТО и подкрепата за съюзниците.
Той отново остро критикува партньорите си от НАТО за отказа им да подкрепят американско-израелската военна операция срещу Иран. „Но мисля, че огромната грешка беше, че НАТО просто не показа готовност да я подкрепи. Те просто не показаха готовност да я подкрепят. Това би спестило на Съединените щати много пари. Защото ние харчим стотици милиарди долари годишно за НАТО. Стотици... за да ги защитаваме. И винаги щяхме да сме готови да ги подкрепим. Но сега, предвид действията им, не мисля, че сме задължени да го направим, нали?“, заяви той на инвестиционен форум в Маями, Флорида.
„Това звучи като голяма новина. Голяма новина ли е? Мисля, че току-що чухме голяма новина. Но това е фактът. Питам защо трябва да сме готови да ги подкрепим, ако те самите не го правят“, подчерта американският президент. Той обаче не обясни какво всъщност означават тези твърдения.
„Мисля, че НАТО направи ужасна грешка, като отказаха да изпратят малко количество оръжия, просто признавайки това, което ние правим за света, като се борим с Иран“, заяви президентът.
„Никога не съм виждал тази операция като много рискована. Никога не съм мислил, че има голям риск“, добави Тръмп. Той обаче призна, че войните са непредсказуеми и често страни, които първоначално изглеждаха предопределени да спечелят определена кампания, претърпяват поражение.
инсулта
05:23 28.03.2026
9 Рамбо
До коментар #1 от "стоян георгиев":Не виждам България да заминават за Русия, нали? Гледам ги заминават в ЕС, спестяват си парите в евро (преди 1.1.2026), даже левът си бяха вързали към Еврото, за да не му се случи същото като през 1996-та.
В Украйна президентът Янукович, който избяга в Русия имаше златна тоалетна.
Кои независими държави е нападнало НАТОТО?
19 Хм...
Не мислех, че някога ще видя нещо подобно!
Коментиран от #20
06:58 28.03.2026
20 Един
До коментар #19 от "Хм...":Не всичко е бизнес. Този изкуфял старец няма как да го проумее , защото е деградирал ментално. Сега след като очевидно се пос..ра се чуди как да каже , че само е пръднал. Може 400 милионна държава да не може да си избере водач исвет последните 10/15 години?! Очевидно имат криза на модела. Кога ли ще прогледнат?!
07:03 28.03.2026
21 Пешо
До коментар #2 от "инсулта":Перчемската наглост край няма. Нали уж Натоууу е оъбранителен съюз. Иран нападнал ли е нато да попитам? Амерската арогатност и алчност нямат край.
07:12 28.03.2026
25 🇧🇬❤️🇷🇺
Нарочно натъпкаха няколко милиона мигранти в Европа, за да създадат етнически и религиозен проблем и по този начин да я отслабят икономически, за да не им бъде конкуренция. Накараха европейските "лидери" да скъсат икономическите си отношения с Русия откъдето получаваха евтините енергоресурси и сега западняците се чудят от къде да вземат нефт, и газ. САЩ са паразити, с които никой никога не трябва да става партньор. Те партньори нямат те искат всички да са им слуги, ама тази няма да стане.
08:15 28.03.2026
26 ЕС можеше и да подкрепи САЩ,
Но какво направи Тръмпона- с обичайния си стил първо заплаши ЕС, после се опита да ги изнудва!
Да не говорим, че няколко дни преди това просто се изложи, като омаловажи подкрепата на Европа за войните, които СЩ водеха по света през годините.
И естествено получи средния!
08:21 28.03.2026
27 На есен Републканците
Никой няма да го трае повече да излага Америка!
08:23 28.03.2026
28 Допълнение
До коментар #14 от "Човекът":И още 77 милиона американци, които гласуваха за него.
09:02 28.03.2026
34 Оги
До коментар #9 от "Рамбо":Югославия беше нападната от натото.
09:33 28.03.2026