Бесният Тръмп поднесе "голяма новина": Може да спрем да харчим стотици милиарди за НАТО, те направиха ужасна грешка

Президентът на САЩ Доналд Тръмп повдигна въпроса за спиране на финансирането на НАТО и подкрепата за съюзниците.

Той отново остро критикува партньорите си от НАТО за отказа им да подкрепят американско-израелската военна операция срещу Иран. „Но мисля, че огромната грешка беше, че НАТО просто не показа готовност да я подкрепи. Те просто не показаха готовност да я подкрепят. Това би спестило на Съединените щати много пари. Защото ние харчим стотици милиарди долари годишно за НАТО. Стотици... за да ги защитаваме. И винаги щяхме да сме готови да ги подкрепим. Но сега, предвид действията им, не мисля, че сме задължени да го направим, нали?“, заяви той на инвестиционен форум в Маями, Флорида.

„Това звучи като голяма новина. Голяма новина ли е? Мисля, че току-що чухме голяма новина. Но това е фактът. Питам защо трябва да сме готови да ги подкрепим, ако те самите не го правят“, подчерта американският президент. Той обаче не обясни какво всъщност означават тези твърдения.

„Мисля, че НАТО направи ужасна грешка, като отказаха да изпратят малко количество оръжия, просто признавайки това, което ние правим за света, като се борим с Иран“, заяви президентът.

„Никога не съм виждал тази операция като много рискована. Никога не съм мислил, че има голям риск“, добави Тръмп. Той обаче призна, че войните са непредсказуеми и често страни, които първоначално изглеждаха предопределени да спечелят определена кампания, претърпяват поражение.