Бесният Тръмп поднесе "голяма новина": Може да спрем да харчим стотици милиарди за НАТО, те направиха ужасна грешка

28 Март, 2026 05:07, обновена 28 Март, 2026 05:22 3 277 34

Просто трябваше да изпратят малко оръжия, като признание към усилията ни срещу Иран, заяви американският президент

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп повдигна въпроса за спиране на финансирането на НАТО и подкрепата за съюзниците.

Той отново остро критикува партньорите си от НАТО за отказа им да подкрепят американско-израелската военна операция срещу Иран. „Но мисля, че огромната грешка беше, че НАТО просто не показа готовност да я подкрепи. Те просто не показаха готовност да я подкрепят. Това би спестило на Съединените щати много пари. Защото ние харчим стотици милиарди долари годишно за НАТО. Стотици... за да ги защитаваме. И винаги щяхме да сме готови да ги подкрепим. Но сега, предвид действията им, не мисля, че сме задължени да го направим, нали?“, заяви той на инвестиционен форум в Маями, Флорида.

„Това звучи като голяма новина. Голяма новина ли е? Мисля, че току-що чухме голяма новина. Но това е фактът. Питам защо трябва да сме готови да ги подкрепим, ако те самите не го правят“, подчерта американският президент. Той обаче не обясни какво всъщност означават тези твърдения.

„Мисля, че НАТО направи ужасна грешка, като отказаха да изпратят малко количество оръжия, просто признавайки това, което ние правим за света, като се борим с Иран“, заяви президентът.

„Никога не съм виждал тази операция като много рискована. Никога не съм мислил, че има голям риск“, добави Тръмп. Той обаче призна, че войните са непредсказуеми и често страни, които първоначално изглеждаха предопределени да спечелят определена кампания, претърпяват поражение.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 инсулта

    56 11 Отговор
    Според мИкрон НАТО е в мозъчна смърт като гледам скоро и рижия кукумицин великия миротворец го чака същото.

    Коментиран от #5, #21

    05:23 28.03.2026

  • 3 Швейк

    52 4 Отговор
    Аз се сбих у кръчмата и ме наритаха , защото никой не дойде , да ме спасява.

    05:24 28.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Kaлпазанин

    32 4 Отговор
    Моли се на на твоя народ еврейски да ти помогнат ,нали си им цар

    05:46 28.03.2026

  • 9 Рамбо

    19 32 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Не виждам България да заминават за Русия, нали? Гледам ги заминават в ЕС, спестяват си парите в евро (преди 1.1.2026), даже левът си бяха вързали към Еврото, за да не му се случи същото като през 1996-та.
    В Украйна президентът Янукович, който избяга в Русия имаше златна тоалетна.
    Кои независими държави е нападнало НАТОТО?

    Коментиран от #34

    05:50 28.03.2026

  • 10 Резултата

    35 2 Отговор
    от военните действия на САЩ и Израел срещу Иран е повишаване на цената на петрола сорт ,, Брент” над 107 долара,отбелязвайки ръст над 45% от началото на конфликта. Следствието от резултата е енергийна и икономическа криза.Пък и недоволен от липсата на повече съучастници….

    05:57 28.03.2026

  • 11 Хост

    55 4 Отговор
    Рижав ненормалник…. НАТО има член 5 що не не го задейства ?? Сега се сети за НАТО а до преди няколко месеца на същите тия съюзници налагаше мита като за врагове.. Гренландия щеше да взимаш ..

    06:05 28.03.2026

  • 12 Исторически факти

    6 27 Отговор
    Аз харесвам Тръмп.

    06:14 28.03.2026

  • 13 Тодор

    35 2 Отговор
    А да ги е питал,искат ли тая безмислена,налудничава война?

    06:19 28.03.2026

  • 14 Човекът

    29 3 Отговор
    просто не е добре.

    Коментиран от #28

    06:25 28.03.2026

  • 15 Студена пот

    8 11 Отговор
    Междувременно, въпреки всичко, което Тръмп прави, "великият" /имам/халиф/маршал на исляма, Ердоган, си е глътнал езика. Не смее да каже и дума срещу шефа си!

    06:40 28.03.2026

  • 16 ми да

    12 1 Отговор
    беше чел малко ИТОРИЯ и щеше д разереш как се печелят войни от по малко предполагаем противник

    06:42 28.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ежко

    32 2 Отговор
    Значи аз да плащам скъпо и прескъпо оръжията на САЩ, за да могат те да си водят еднолично войни където им скимне ли?А, не!Да си им плаща израел, да събират пари от американските евреи!България няма интереси нито в Иран,нито в Палестина!

    06:56 28.03.2026

  • 19 Хм...

    32 4 Отговор
    Президент на голяма и могъща държава циври като сритана малка улична kyчka?!?
    Не мислех, че някога ще видя нещо подобно!

    Коментиран от #20

    06:58 28.03.2026

  • 20 Един

    24 3 Отговор

    До коментар #19 от "Хм...":

    Не всичко е бизнес. Този изкуфял старец няма как да го проумее , защото е деградирал ментално. Сега след като очевидно се пос..ра се чуди как да каже , че само е пръднал. Може 400 милионна държава да не може да си избере водач исвет последните 10/15 години?! Очевидно имат криза на модела. Кога ли ще прогледнат?!

    07:03 28.03.2026

  • 21 Пешо

    27 3 Отговор

    До коментар #2 от "инсулта":

    Перчемската наглост край няма. Нали уж Натоууу е оъбранителен съюз. Иран нападнал ли е нато да попитам? Амерската арогатност и алчност нямат край.

    07:12 28.03.2026

  • 22 Гренландски пингвин

    11 0 Отговор
    Още преди десет години предупреди, че САЩ могат да излязат от НАТО, именно поради финансови причини.

    07:17 28.03.2026

  • 23 Нали бяхте непобедими

    16 3 Отговор
    Дедо Дони, Горбачов го купихме, но Путин не успяхте. Сега трябва да спасяване и долара.

    07:53 28.03.2026

  • 24 Възраждане

    11 0 Отговор
    Така е, и докато жалкия комитет по нобеловите награди не излезе с извънредно връчване на нобеловата награда за мир, Тръмп няма никакъв интерес да спре войната в Иран

    08:01 28.03.2026

  • 25 🇧🇬❤️🇷🇺

    9 2 Отговор
    Тромпета е прав само в едно и това е, че Европа наистина направи голяма грешка, но не затова, че не желае да отделя една камара грешни пари за оръжия, а за това, че възприеха САЩ за "партньор". С такива "партньори" врагове не ни трябват. САЩ са изнудвачи, изнудват целия свят да купуват техните безполезни оръжия, които се видя, че за нищо не стават и във войната в украйна и във войната с Иран.
    Нарочно натъпкаха няколко милиона мигранти в Европа, за да създадат етнически и религиозен проблем и по този начин да я отслабят икономически, за да не им бъде конкуренция. Накараха европейските "лидери" да скъсат икономическите си отношения с Русия откъдето получаваха евтините енергоресурси и сега западняците се чудят от къде да вземат нефт, и газ. САЩ са паразити, с които никой никога не трябва да става партньор. Те партньори нямат те искат всички да са им слуги, ама тази няма да стане.

    08:15 28.03.2026

  • 26 ЕС можеше и да подкрепи САЩ,

    9 1 Отговор
    ако Тръмпон се бе обърнал към съюзниците с подходящ тон и уважение.
    Но какво направи Тръмпона- с обичайния си стил първо заплаши ЕС, после се опита да ги изнудва!

    Да не говорим, че няколко дни преди това просто се изложи, като омаловажи подкрепата на Европа за войните, които СЩ водеха по света през годините.

    И естествено получи средния!

    08:21 28.03.2026

  • 27 На есен Републканците

    9 1 Отговор
    ще загубят междинните избори за Конгреса и в двете камари и новото мнозинство ще стартира импийчмънт на Рижавия.

    Никой няма да го трае повече да излага Америка!

    08:23 28.03.2026

  • 28 Допълнение

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Човекът":

    И още 77 милиона американци, които гласуваха за него.

    09:02 28.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Вики

    6 0 Отговор
    Тръм се закопа. Сега търси виновни. Някой го бил подвел, друг не му помогнал. Те нападнаха Иран с таен план с Израел, а сега други му били виновни. Американците да го махат този Антихрист, преди да е затрил светът

    09:07 28.03.2026

  • 31 Васил

    1 3 Отговор
    Прав е кукуто Европа иска евтини горива а нищо не прави чака някой да и свърши работата.

    09:08 28.03.2026

  • 32 2234

    1 2 Отговор
    Само така бай Дончо.

    09:21 28.03.2026

  • 33 Срамголям

    3 1 Отговор
    Мен пък ме е срам, че даваме пари на Украйна, а тя ходи и дава морски лодки за нападения с/у Иран. Срам ме е, че участваме и във военен, политически и икономически проекти за нападения с/у трети страни. Срам ме е, че държавате ни е 1345 години, а се оказва че никой в нея реално няма контрол - а всички става по телефона отвън. Гласувайте за евроатлантизма и войната скоро ще е и на наша територия.

    09:27 28.03.2026

  • 34 Оги

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Рамбо":

    Югославия беше нападната от натото.

    09:33 28.03.2026