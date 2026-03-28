The Daily Telegraph: САЩ ще наказват страните от НАТО, които не успеят да вдигнат разходите си за отбрана до 5% от БВП

28 Март, 2026 05:22, обновена 28 Март, 2026 05:27

Вашингтон може да деактивира за тях член 5 за колективна отбрана, да замрази участието им в дискусиите за разширяване на алианса и да ги лиши от съвместни учения

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията на Тръмп обмисля да се откаже от ангажиментите си за отбрана към страните членки на НАТО, които не успеят да увеличат разходите за отбрана до целта от 5% от БВП, пише британския вестник The Daily Telegraph, позовавайки се на свои източници.

Според вестника, Тръмп може да изключи страни, които не изпълняват финансовите си задължения, от процеса на вземане на решения в НАТО. Вестникът също така предполага, че Вашингтон може да откаже на тези страни възможността да активират член 5 от Северноатлантическия договор за колективна отбрана, да замрази участието им в дискусиите за разширяване на алианса и да им попречи да участват в съвместни учения. Друг вариант е изтеглянето на американските войски от Германия.

Тръмп започна да проучва тези възможности, след като съюзниците от НАТО отказаха да изпратят военните си кораби, за да деблокират корабоплаването в Ормузкия проток. Вестникът добави, че тези предложения все още не са официално представени в централата на алианса в Брюксел. Както отбелязва изданието, всички решения в НАТО се вземат с консенсус, което увеличава вероятността от вътрешни конфликти в организацията, ако Вашингтон официално представи свои собствени инициативи.

„Не би трябвало да можете да гласувате за бъдещи разходи, ако не плащате за тях. Трябва да започнем разговор за това какво представлява заплаха и какво прави алиансът. Трябва да изпратим сигнал, че действията на Испания и Обединеното кралство са неприемливи“, каза източникът на изданието.

На срещата на върха на организацията в Хага миналата година беше договорено увеличение на военните разходи на държавите-членки на НАТО до 5% от БВП до 2035 г. Тези разходи ще включват 1,5% за развитие на отбранителна инфраструктура и военни доставки за Украйна. Испания обаче се противопостави на увеличението на военните разходи.

Напрежението между Мадрид и Вашингтон се засили след военните действия на САЩ и Израел срещу Иран, на които Испания първоначално се противопостави. След това Обединеното кралство също обяви противопоставянето си на използването от САЩ на бази, разположени на нейна територия, за операцията срещу Иран.

Недоволството на Тръмп от Обединеното кралство произтича от първоначалното нежелание на Лондон да даде разрешение за използване на британски бази за военната операция срещу Иран. Британският премиер Киър Стармър в крайна сметка разреши използването на британските военновъздушни бази, но подчерта, че Лондон няма да участва в американски и израелски удари срещу Иран поради липса на правно основание.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Да ви го.......

    40 3 Отговор
    На бандитския алианс

    05:30 28.03.2026

  • 2 Владимир Путин, презинт

    8 15 Отговор
    България напълно подкрепя исканията на Доналд, стига 6-те % да не я засягат, другаре......☝️😁

    05:37 28.03.2026

  • 3 Еймисир

    28 2 Отговор
    Ганев, напиши една статия с твои думи по твое разследване! Що за джурналистика е това да превеждаш с Гугъл.

    Коментиран от #24

    05:52 28.03.2026

  • 4 Атлантизъм В Действие

    19 4 Отговор
    ЕС трябва да се въоръжава, въоръжава и пак да се въоръжава. 3-та СВ = Винаги Готов!

    05:55 28.03.2026

  • 5 Възможно е

    29 1 Отговор
    накрая в НАТО да останат само САЩ и UK…

    06:04 28.03.2026

  • 6 Медводков

    2 15 Отговор
    Краснов уддрииий удрийй.о оо оолеле ще падна, джангър чатър- паттър.
    Маша, поемай пака меня ноги не держат.

    06:08 28.03.2026

  • 7 Истината

    34 1 Отговор
    Царят е гол....НАТО се оказа един балон, едно голямо нищо, само високи оръжейни разходи , които подкрепят икономиката на фалиралата САЩ

    06:12 28.03.2026

  • 8 Айдеееее

    28 0 Отговор
    Започна се и с наказанията! Не,че някой е очаквал нещо друго от рижия пациент?

    06:23 28.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ежко

    18 1 Отговор
    Значи НАТО се разпада.Какво ще правят нашите евроатлантици тогава?Ще трябва да им търсим нови синекурни длъжности.....

    06:52 28.03.2026

  • 11 ха ха

    15 1 Отговор
    доброволно задължителна застраховка , щото ви пращаме ракети на самоход

    06:54 28.03.2026

  • 12 Лост

    12 1 Отговор
    Борисов:Ей сега ще ги докараме на хартия до 6%.

    07:10 28.03.2026

  • 13 Софиянец

    15 1 Отговор
    С кеф гледам как нату е есс се разпадат отвътре 🤭

    07:36 28.03.2026

  • 14 МИРОТВОРНАТА

    17 1 Отговор
    организация НАТО говори само за увеличени военни бюджети и служи за прикриване военните срамотии на САЩ. ЗАТОВА беше по голяма сигурността на света , когато го имаше ВАРШАВСКИЯ договор . Тогава и САЩ си кротуваха , а когато усетиха СС-20 до тях в Куба се наака.а .

    07:37 28.03.2026

  • 15 Мед...

    10 0 Отговор
    ...ми капе от душата и сега като ги няма патериците на ГЕП и баце да изпразни една-две магистрали в касата на тромпета и глей кво стаа -> скоро май тиквун и прашчо в панделата в сащ за не покриване на месечни такси по франчайза -> кееееф!

    07:51 28.03.2026

  • 16 Долу Тръмп

    5 0 Отговор
    Цитатът на Тръмп много му се вързва точно на него : Youre fired !!!

    08:12 28.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Истината

    4 0 Отговор
    Който не знае разликата между Варшавски договор и НАТО, да я види сега. Някога СССР даваше техника и въоръжение понякога даже безвъзмездно, както "комендатурите", а САЩ изнудват, продават много скъпо, окупират. Те не са съюзник и никога няма да са, те са господар!

    09:09 28.03.2026

  • 20 Срамголям

    3 0 Отговор
    Мен пък ме е срам, че даваме пари на Украйна, а тя ходи и дава морски лодки за нападения с/у Иран. Срам ме е, че участваме и във военен, политически и икономически проекти за нападения с/у трети страни. Срам ме е, че държавате ни е 1345 години, а се оказва че никой в нея реално няма контрол - а всички става по телефона отвън. Гласувайте за евроатлантизма и войната скоро ще е и на наша територия.

    09:26 28.03.2026

  • 21 Изолация за фашистите

    2 0 Отговор
    САЩ и Израел са зло за целия свят

    09:37 28.03.2026

  • 22 Правилно

    1 0 Отговор
    Европа обича да краде, да не плаща, но тези номера вече не минават - нито на изток нито на запад.
    Крайно време е да се замисли за реформиране на своя модел. Иначе заминава.

    09:38 28.03.2026

  • 23 Тити

    0 0 Отговор
    Явно перчем ага се е събудил пак с гениална мисъл а на обяд може да има и друго?

    11:24 28.03.2026

  • 24 с такива политици защо са ни журналисти

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Еймисир":

    при такива скапани политици , защо са ни да имаме журналисти.
    Проста трябва достатъчно електорат и далаверите на партиите да продължаваг.

    На триото Прасе- Лама-Боташ им трябват електорат!

    12:32 28.03.2026