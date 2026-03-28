The Daily Telegraph: САЩ ще наказват страните от НАТО, които не успеят да вдигнат разходите си за отбрана до 5% от БВП

Администрацията на Тръмп обмисля да се откаже от ангажиментите си за отбрана към страните членки на НАТО, които не успеят да увеличат разходите за отбрана до целта от 5% от БВП, пише британския вестник The Daily Telegraph, позовавайки се на свои източници.

Според вестника, Тръмп може да изключи страни, които не изпълняват финансовите си задължения, от процеса на вземане на решения в НАТО. Вестникът също така предполага, че Вашингтон може да откаже на тези страни възможността да активират член 5 от Северноатлантическия договор за колективна отбрана, да замрази участието им в дискусиите за разширяване на алианса и да им попречи да участват в съвместни учения. Друг вариант е изтеглянето на американските войски от Германия.

Тръмп започна да проучва тези възможности, след като съюзниците от НАТО отказаха да изпратят военните си кораби, за да деблокират корабоплаването в Ормузкия проток. Вестникът добави, че тези предложения все още не са официално представени в централата на алианса в Брюксел. Както отбелязва изданието, всички решения в НАТО се вземат с консенсус, което увеличава вероятността от вътрешни конфликти в организацията, ако Вашингтон официално представи свои собствени инициативи.

„Не би трябвало да можете да гласувате за бъдещи разходи, ако не плащате за тях. Трябва да започнем разговор за това какво представлява заплаха и какво прави алиансът. Трябва да изпратим сигнал, че действията на Испания и Обединеното кралство са неприемливи“, каза източникът на изданието.

На срещата на върха на организацията в Хага миналата година беше договорено увеличение на военните разходи на държавите-членки на НАТО до 5% от БВП до 2035 г. Тези разходи ще включват 1,5% за развитие на отбранителна инфраструктура и военни доставки за Украйна. Испания обаче се противопостави на увеличението на военните разходи.

Напрежението между Мадрид и Вашингтон се засили след военните действия на САЩ и Израел срещу Иран, на които Испания първоначално се противопостави. След това Обединеното кралство също обяви противопоставянето си на използването от САЩ на бази, разположени на нейна територия, за операцията срещу Иран.

Недоволството на Тръмп от Обединеното кралство произтича от първоначалното нежелание на Лондон да даде разрешение за използване на британски бази за военната операция срещу Иран. Британският премиер Киър Стармър в крайна сметка разреши използването на британските военновъздушни бази, но подчерта, че Лондон няма да участва в американски и израелски удари срещу Иран поради липса на правно основание.