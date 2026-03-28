Техеран: Затваряме Ормузкия проток за неопределено време при военни действия там

28 Март, 2026 05:50, обновена 28 Март, 2026 05:54 2 227 21

Ако САЩ решат да започнат сухопътна офанзива, ще имаме пълното право на симетричен отговор, заяви високопоставен служител на службите за сигурност

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Всякакви военни действия в Ормузкия проток биха довели до пълното му затваряне за неопределен период, предупреди високопоставен ирански източник от службите за сигурност.

„Всяка военна операция на врага в Ормузкия проток ще доведе до пълна блокада за неопределен период. Ако САЩ решат да започнат сухопътна офанзива срещу Иран, Техеран ще има пълното право на напълно симетричен отговор, за да елиминира заплахата“, цитира думите му информационна агенция Тасним.

Това предупреждение идва на фона на репортаж в The Wall Street Journal за плановете на Пентагона да изпрати приблизително 10 000 войници в Близкия изток, в допълнение към 5 000 морски пехотинци и няколко хиляди десантчици, които вече са разположени в региона. Bloomberg, позовавайки се на свои източници, твърди, че Вашингтон няма непосредствени планове за провеждане на сухопътна операция в Иран, но отбелязва, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да промени решението си.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ☢️☢️☢️

    24 7 Отговор
    И Япония много се силеха, а сега колко са послушни.

    Коментиран от #3

    05:58 28.03.2026

  • 3 Мурка

    17 4 Отговор

    До коментар #2 от "☢️☢️☢️":

    И ТВА ЛИ ТИ ХАРЕСВА

    05:59 28.03.2026

  • 4 Факти

    32 20 Отговор
    Тръмп =Нетаняху = военнопрестъпници = съда в Хага

    Коментиран от #16

    05:59 28.03.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    21 20 Отговор
    Искам официално заявя, че Русия от самото начало е готова за преговори със Западните партньори.
    Праблема е, че никой не xoчет преговаря с нас.
    Само ни насипват дронове, ракети по канчетата ру3ки клети, таварищи ☝️😁

    05:59 28.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гост

    15 25 Отговор
    Русия остана без иcрански ракети и дронове и пак ги натиснаха украинците.

    Коментиран от #9

    06:02 28.03.2026

  • 8 Фар

    23 6 Отговор
    Китайците помолиха Иран да преговаря и да не си играе с проливите. Персите им казаха „помогнете ни или ще бъде затворен и за вас“.

    06:04 28.03.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    3 17 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    Още малце и ни смачкват таварищи.
    С магаре и чалма война се не води ☝️

    06:06 28.03.2026

  • 10 ☢️☢️☢️

    22 0 Отговор
    Масиран ядрен удар над Иран би бил събитие с безпрецедентни глобални последици, което далеч надхвърля военната капитулация. Към март 2026 г., предвид ескалиращия конфликт между САЩ, Израел и Иран, експертите очертават следните катастрофални сценарии:
    1. Радиационна катастрофа и "Чернобилски ефект"
    Директен ядрен удар или масирана атака срещу действащи ядрени обекти (като АЕЦ „Бушер“ или обектите в Натанз и Исфахан) биха довели до:
    Регионално заразяване: Радиоактивният облак може да достигне съседни държави като Пакистан, Индия и страните от Персийския залив в рамките на 48 до 72 часа.
    Заплаха за водата: Радиацията би могла да компрометира десалинационните инсталации в Кувейт, Катар и ОАЕ, оставяйки милиони хора без питейна вода.

    06:07 28.03.2026

  • 11 Владимир Путин, президент

    20 3 Отговор
    Абе Дончо, кво стана с Гренландия бе колега ?
    50к ескимоса ти счупиха хатъра ли бре Дони 😁

    06:14 28.03.2026

  • 12 Балкан

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Циганин е този дето те е правил...

    Коментиран от #13

    06:15 28.03.2026

  • 13 Бен Ходжа

    1 13 Отговор

    До коментар #12 от "Балкан":

    Циганин е баща ти аятолах Али Хаменей Ел Барадей.

    06:19 28.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ИИИИИИ

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Цахал":

    КОИ Е ТЕРОРИСТА В СЛУЧАЯ?

    06:37 28.03.2026

  • 16 Ха ха

    10 9 Отговор

    До коментар #4 от "Факти":

    А защо забрави Путя избил 2 милиона украинци и руснаци? Той е номер 1

    07:10 28.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 До Ком 2

    11 8 Отговор
    Че японците хора ли са ? Те не са човеци , и го доказва факта , че министър предсидателката им преди седмица , като беше в САЩ поднесе цветя на паметника на пилота хвърлил атомната бомба над Хирошима - убиеца на милиони японци .

    07:13 28.03.2026

  • 19 Коментар

    7 11 Отговор
    Голям пердах ще ядат персите.

    07:18 28.03.2026

  • 20 Срамголям

    2 0 Отговор
    Мен пък ме е срам, че даваме пари на Украйна, а тя ходи и дава морски лодки за нападения с/у Иран. Срам ме е, че участваме и във военен, политически и икономически проекти за нападения с/у трети страни. Срам ме е, че държавате ни е 1345 години, а се оказва че никой в нея реално няма контрол - а всички става по телефона отвън. Гласувайте за евроатлантизма и войната скоро ще е и на наша територия.

    09:25 28.03.2026

  • 21 Тити

    0 1 Отговор
    На Иранците не по силите да държат Ирмузкият проход затворе за дълго

    11:21 28.03.2026

