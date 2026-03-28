Техеран: Затваряме Ормузкия проток за неопределено време при военни действия там

Всякакви военни действия в Ормузкия проток биха довели до пълното му затваряне за неопределен период, предупреди високопоставен ирански източник от службите за сигурност.

„Всяка военна операция на врага в Ормузкия проток ще доведе до пълна блокада за неопределен период. Ако САЩ решат да започнат сухопътна офанзива срещу Иран, Техеран ще има пълното право на напълно симетричен отговор, за да елиминира заплахата“, цитира думите му информационна агенция Тасним.

Това предупреждение идва на фона на репортаж в The Wall Street Journal за плановете на Пентагона да изпрати приблизително 10 000 войници в Близкия изток, в допълнение към 5 000 морски пехотинци и няколко хиляди десантчици, които вече са разположени в региона. Bloomberg, позовавайки се на свои източници, твърди, че Вашингтон няма непосредствени планове за провеждане на сухопътна операция в Иран, но отбелязва, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да промени решението си.