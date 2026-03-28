Nikkei: Пентагонът не може да разминира Ормузкия проток, разчита на Япония

Американският флот ще изведе от експлоатация последните си миночистачи през 2027 г., а Пентагонът възлага надежди на Япония, която разполага с необходимите възможности, за разминиране в Ормузкия проток, пише вестник Nikkei, позовавайки се на свои източници.

Според вестника, американският флот разполага само с четири миночистача, които са разположени във военноморската база Сасебо на японския остров Кюшу. Според настоящите планове всички те ще бъдат изведени от експлоатация до 2027 г. Очаква се миночистачите да бъдат заменени с нови многоцелеви бойни кораби за брегова отбрана, но тези кораби ще имат метални корпуси, което ги прави уязвими за мини. Очаква се операциите по разминиране в тези условия да се извършват с помощта на хеликоптери и дронове, но реалната ефективност на подобни операции е неизвестна, отбелязва вестникът.

Междувременно японският флот разполага с 16 миночистача, способни да разминират всички видове мини. Девет от тях имат дървени корпуси, а седем - пластмасови, немагнитни корпуси. Има и две плаващи бази за миночистачи, които ще позволят автономни и продължителни операции по разминиране.

В интервю за вестник „Асахи“ Ема Солсбъри, военноморски експерт в Американския институт за изследвания на външната политика, също потвърди, че Ормузкият проток може лесно да бъде миниран от ирански сили, а американският флот няма капацитет за успешно разминиране на този маршрут. В момента, отбеляза експертът, Съединените щати разчитат на възможностите на други страни, по-специално на членовете на НАТО, за разминиране. „Европейските съюзници обаче не се съгласяват да изпратят своите сили за участие във военни операции в Ормузкия проток“, подчерта Солсбъри. Междувременно японското правителство вече е посочило, че може да изпрати своите миночистачи там след края на военните действия.