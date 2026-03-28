Nikkei: Пентагонът не може да разминира Ормузкия проток, разчита на Япония

28 Март, 2026 06:52, обновена 28 Март, 2026 06:58 2 644 15

Американският флот ще изведе от експлоатация последните си миночистачи през 2027 г

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският флот ще изведе от експлоатация последните си миночистачи през 2027 г., а Пентагонът възлага надежди на Япония, която разполага с необходимите възможности, за разминиране в Ормузкия проток, пише вестник Nikkei, позовавайки се на свои източници.

Според вестника, американският флот разполага само с четири миночистача, които са разположени във военноморската база Сасебо на японския остров Кюшу. Според настоящите планове всички те ще бъдат изведени от експлоатация до 2027 г. Очаква се миночистачите да бъдат заменени с нови многоцелеви бойни кораби за брегова отбрана, но тези кораби ще имат метални корпуси, което ги прави уязвими за мини. Очаква се операциите по разминиране в тези условия да се извършват с помощта на хеликоптери и дронове, но реалната ефективност на подобни операции е неизвестна, отбелязва вестникът.

Междувременно японският флот разполага с 16 миночистача, способни да разминират всички видове мини. Девет от тях имат дървени корпуси, а седем - пластмасови, немагнитни корпуси. Има и две плаващи бази за миночистачи, които ще позволят автономни и продължителни операции по разминиране.

В интервю за вестник „Асахи“ Ема Солсбъри, военноморски експерт в Американския институт за изследвания на външната политика, също потвърди, че Ормузкият проток може лесно да бъде миниран от ирански сили, а американският флот няма капацитет за успешно разминиране на този маршрут. В момента, отбеляза експертът, Съединените щати разчитат на възможностите на други страни, по-специално на членовете на НАТО, за разминиране. „Европейските съюзници обаче не се съгласяват да изпратят своите сили за участие във военни операции в Ормузкия проток“, подчерта Солсбъри. Междувременно японското правителство вече е посочило, че може да изпрати своите миночистачи там след края на военните действия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗА ИЗВИКАТ ЗЕЛЕНСКИ

    37 0 Отговор
    Той е специалист по всичко.

    07:01 28.03.2026

  • 2 хехе

    47 2 Отговор
    рижия кукумицин разчита други да вадят горещите кестени от огъня който той и мошетата запалиха.

    07:04 28.03.2026

  • 3 Хе хе...

    47 1 Отговор
    Ами нека инфантилния идиот тръмп изпрати един или два големи и красиви самолетоносача в ормузкия проток, на десетина километра от бреговете на Иран да осигурят защита на японските миночистачи.

    07:04 28.03.2026

  • 4 НЕКА ЕВРЕИТЕ ГО РАЗМИНИРАТ

    44 3 Отговор
    Нали те подпалиха войната.

    07:06 28.03.2026

  • 5 сащисан кравар

    40 3 Отговор
    Краварят все разчита някой друг да мре за него и затова винаги губи😉

    07:07 28.03.2026

  • 6 Лост

    22 1 Отговор
    Ако бяхме си оставили нашите тралчичи в Атия,сега евроатлантиците щяха да ги пратят там.Плюс пожарния катер от Созопол.

    07:16 28.03.2026

  • 7 Последния Софиянец

    24 1 Отговор
    България има миночистачи а САЩ не.

    07:21 28.03.2026

  • 8 ДЕдко ЗапрЕнов!

    20 0 Отговор
    Нека Аз!
    Имам цели два миночистача от ЦавеЦко време-ЦавеЦко производство-лето 1960 г.-рЪботят ПИрфектнУ...!
    И пари нЕма ви искам,за мен ще е част и гордост да помогна на Тръмп!

    07:56 28.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Е га ти

    16 2 Отговор
    Пентагонът некъдърен

    08:02 28.03.2026

  • 11 Срамголям

    10 2 Отговор
    Мен пък ме е срам, че даваме пари на Украйна, а тя ходи и дава морски лодки за нападения с/у Иран. Срам ме е, че участваме и във военен, политически и икономически проекти за нападения с/у трети страни. Срам ме е, че държавате ни е 1345 години, а се оказва че никой в нея реално няма контрол - а всички става по телефона отвън. Гласувайте за евроатлантизма и войната скоро ще е и на наша територия.

    09:24 28.03.2026

  • 12 Kaлпазанин

    8 1 Отговор
    Джапанките си купиха петрол от Иран в юани ,за какво им е да разминират като техните танкери си преминават свободно

    09:31 28.03.2026

  • 13 тогава якудза ще помаг

    3 1 Отговор
    а Пентагонът възлага надежди на Япония, която разполага с необходимите ГейШи

    09:35 28.03.2026

  • 14 Рижав надут пуяк

    5 0 Отговор
    - Вече нищо не можем. Остана ни само да се хвалим по филмите. Още има Гло Паци, които да ни вярват.

    09:37 28.03.2026

  • 15 Тити

    0 1 Отговор
    Хем света иска евтин газ и петрол ама не иска да воюва така не става.

    11:16 28.03.2026

