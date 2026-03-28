Axios: Калас и Рубио се скарали заради Русия на Г-7

28 Март, 2026 07:35, обновена 28 Март, 2026 07:41 6 038 39

Причина била желанието на Брюксел за засилване на натиска върху Москва

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На срещата на Г-7 държавният секретар на САЩ Марко Рубио и първият дипломат на Европейския съюз Кая Калас са спорили за засилване на натиска на САЩ върху Русия и помощта за Украйна, съобщи Axios, позовавайки се на източници.

Според източници Калас е критикувала Рубио за провала на Вашингтон да увеличи натиска върху Москва, напомняйки на държавния секретар собствените му думи от година по-рано за готовността на САЩ да предприемат подобни мерки.

„Измина една година, а Русия не е предприела нищо. Кога ще се изчерпа търпението ви?“, попита Калас Рубио.

„Правим всичко възможно, за да сложим край на войната. Ако смятате, че можете да го направите по-добре, продължете. Ние ще се отдръпнем“, отвърна държавният секретар на САЩ, повишавайки тон. Според източници на Axios, Рубио е бил раздразнен.

Държавният секретар на САЩ заявил, че Вашингтон се опитва да преговаря с двете страни, но помага само на едната – Украйна – като предоставя оръжия, разузнавателна информация и друга подкрепа, съобщават източници на Axios.

След тази дискусия няколко европейски министри се намесиха, заявявайки, че биха искали САЩ да продължат дипломатическите усилия за разрешаване на конфликта между Русия и Украйна, съобщи източник на изданието. Според два други източника Рубио и Калас са се забавили за кратко в края на срещата, за да разрешат различията си.

В разговор с репортери след срещата на Г-7, Рубио отрече всякакви разногласия или критики, според Axios. „Никой не крещи, не повишава тон или пък казва нищо негативно“, каза държавният секретар.

След срещата на Г-7 Рубио каза пред репортери, че украинският лидер Володимир Зеленски е излъгал, когато е свързал гаранциите за сигурност на САЩ с изтеглянето на украинските въоръжени сили от Донбас. „Това е лъжа. Видях го да казва това и е жалко, че го е казал, защото той знае, че не е вярно и това не му е било казано“, отговори държавният секретар на свързан въпрос. Според Рубио американците са дали ясно да се разбере на Зеленски, че гаранциите ще влязат в сила едва след края на конфликта.

Както отбелязва Axios, европейските лидери са недоволни от стагнацията в преговорния процес за Украйна. Въпреки че украинската делегация се срещна с американската делегация в Маями през март, не беше постигнат съществен напредък, пише изданието. Руската страна обяви пауза в тристранните преговори поради фокуса на САЩ върху конфликта в Близкия изток.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мишел

    30 7 Отговор
    Голяма бяла птица.

    Коментиран от #21

    07:46 28.03.2026

  • 4 Авеее

    68 11 Отговор
    Тая Кая не знае ли, как да олаби човека да не се нервира? 🎷

    Коментиран от #36

    07:46 28.03.2026

  • 5 Зелена Хайверия

    63 12 Отговор
    Пак е изтекла "строго секретна" информация по медиите от срещата на Г-7. Това е подривна дейност на злите копейки явно.

    Коментиран от #31, #38, #39

    07:47 28.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Нещата са се оправили

    52 5 Отговор
    Поскарали са се и както обикновено става,- накрая в някоя съблекалня там са се заобичали набързо!

    "Според два други източника Рубио и Калас са се забавили за кратко в края на срещата, за да разрешат различията си."

    Марко не е посрамил името си!

    Коментиран от #9

    07:51 28.03.2026

  • 8 ВВП

    79 4 Отговор
    Ама тоя скандал в Будоарите ли става ?.Няма ли да засилят натиска върху Евреите .например ..Че тия ,трепят деца ,жени и новородени..Геноцид

    07:52 28.03.2026

  • 9 Върховната

    24 4 Отговор

    До коментар #7 от "Нещата са се оправили":

    Наистина са му големи дланите!

    07:53 28.03.2026

  • 10 ВВП

    71 9 Отговор
    Кая фригидната за сее хванала за Русия ,като удавник за сламка..Потопиха Окрайната .завинаги..

    07:53 28.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 анонимен

    57 6 Отговор
    Карат се равностойни хора, тези не са. Калас е проявила пословичната си недипломатичност. Рубио я е поставил на място.

    08:10 28.03.2026

  • 14 Боко

    35 5 Отговор
    Защо още краде парите ни балтийската КУ💩ВА🤨

    08:12 28.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ццц

    32 4 Отговор
    Тия "анонимни източници" винаги се характеризират с 3 основни признака: 1. Винаги са на точното място, за да чуят "правилното" нещо; 2. Чутото винаги е в синхрон и "доказва" пропагандата; 3. Информацията никога не е вярна. Виждаме, че е без значение дали анонимникът ще е някоя киевска маймуна или съществува само в празното пространство между ушите на сорсороида - журналист. ТО винаги лъже нагло. Жертва на лъжите им са същества, които са стигнали до края на еволюцията и дори са изминали половината път на обратно. Различните науки са дали различни имена на жертвите. Едни ги наричат хора със специални образователни потребности, други ги наричат дебили, а трети евроатлантици. Притеснителното е, че жертвите се увеличават с бързо темпо и се лъжат все по-лесно от "анонимните източници"

    08:27 28.03.2026

  • 17 Каунь

    30 3 Отговор
    Кая никой не я бръсне за слива вече

    08:28 28.03.2026

  • 18 Ццц

    29 4 Отговор

    До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Аз си мислех, че е вързал Калас за теглича и я е влачил 10 км. После разбрах, че тя така си изглежда.

    08:34 28.03.2026

  • 19 Шопа

    12 3 Отговор

    До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Е па то, какъв бой е тогава, като ще и останат зъби зад които да си държи езика.

    08:34 28.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ъхъ

    16 6 Отговор

    До коментар #3 от "Мишел":

    С кой акъл Малкият Марко е седнал да спори с птицата?🤥

    Коментиран от #30

    08:41 28.03.2026

  • 22 Защо пускат

    28 5 Отговор
    Кокошки на такива срещи? А още повече кокошки, от фашистки родове?

    Коментиран от #26

    08:41 28.03.2026

  • 23 Ами

    26 4 Отговор
    нека селската пръчка Кая да упражнява "натиска" сама тогава. Правилно и е казал Марко.

    08:49 28.03.2026

  • 24 Историк

    7 21 Отговор
    Не приказки, а действия са необходими. Откакто агент Краснов е президент Русия засили агресията си срещу Украйна, агент Краснов постла червеното килимче на американска територия в Аляска на военнопрестъпника Путин и всичко друго е последица от действията му . Натиска и изнудва Украйна да приеме исканията на Путин. Другото са празни приказки на жалките страхливци като Рубио, лъжите на любимия му шеф Тръмп са ясни на целия свят и още по-зле стова за него като се опитва да изкара Зеленски лъжец. От самото начало на трона Тръмп кара Зеленски да предаде Донбас, а хора загиват ежедневно . Тръмп, Рубио и Хегсет да отидат в Украйна и да видят на място какво прави Путин, ама не смеят,защото са страхливци.

    09:05 28.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Лука

    6 23 Отговор

    До коментар #22 от "Защо пускат":

    Фашизма е в русия,тя отговаря на почти всички критерии за фашидтка държава . Не спори а чети за фашизма !

    Коментиран от #29

    09:23 28.03.2026

  • 27 Виталий

    17 4 Отговор
    Английският доносник-агент Зеленски се е навел в буквата "Г" на англичаните с гръб и им връзва обувките.Докато не бъде премазан този фашистко-крадлив режим из основи,няма да има спокойствие.Британците и евреите бунят света.

    09:27 28.03.2026

  • 28 Така Така

    15 3 Отговор
    Тая и другата метла са невротички и кухоглави

    09:35 28.03.2026

  • 29 Фашизмът пламна

    19 3 Отговор

    До коментар #26 от "Лука":

    При западналите пак, нещо като психическа пандемия. Светът се раздели пак на две. Фашисти и нормални. Историята се повтаря.

    09:37 28.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Орбан

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "Зелена Хайверия":

    Е,как изтича тази секретна информация която аз не съм бил на Г-7???

    09:41 28.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 дядо поп

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Даниел Немитов":

    Даниелчо , ха измий си очичките и прогледни!

    11:37 28.03.2026

  • 34 Трътлю

    1 2 Отговор
    Никога не съм посягал на жена, но тая Кая си го проси много настоятелно.

    12:49 28.03.2026

  • 35 Перо

    4 1 Отговор
    Това недоразумение Калас прехвърли всички вътрешни конфликти от времето на СССР в ЕС! Цялата е изтъкана от омраза към Русия и не може да мисли!

    15:20 28.03.2026

  • 36 Кая няма карти

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Авеее":

    Плоска е като свинска тения, а американките са о-го-го! Красавици!

    15:54 28.03.2026

  • 37 кво

    0 0 Отговор
    я търпи да се пеняви, не земе й върже 2 шамара, да види как ще е винаги съгласна после....

    17:12 28.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 град КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Зелена Хайверия":

    много си точен приятел ти го турнаОтзад

    17:35 28.03.2026