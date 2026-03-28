Axios: Калас и Рубио се скарали заради Русия на Г-7

На срещата на Г-7 държавният секретар на САЩ Марко Рубио и първият дипломат на Европейския съюз Кая Калас са спорили за засилване на натиска на САЩ върху Русия и помощта за Украйна, съобщи Axios, позовавайки се на източници.
Според източници Калас е критикувала Рубио за провала на Вашингтон да увеличи натиска върху Москва, напомняйки на държавния секретар собствените му думи от година по-рано за готовността на САЩ да предприемат подобни мерки.
„Измина една година, а Русия не е предприела нищо. Кога ще се изчерпа търпението ви?“, попита Калас Рубио.
„Правим всичко възможно, за да сложим край на войната. Ако смятате, че можете да го направите по-добре, продължете. Ние ще се отдръпнем“, отвърна държавният секретар на САЩ, повишавайки тон. Според източници на Axios, Рубио е бил раздразнен.
Държавният секретар на САЩ заявил, че Вашингтон се опитва да преговаря с двете страни, но помага само на едната – Украйна – като предоставя оръжия, разузнавателна информация и друга подкрепа, съобщават източници на Axios.
След тази дискусия няколко европейски министри се намесиха, заявявайки, че биха искали САЩ да продължат дипломатическите усилия за разрешаване на конфликта между Русия и Украйна, съобщи източник на изданието. Според два други източника Рубио и Калас са се забавили за кратко в края на срещата, за да разрешат различията си.
В разговор с репортери след срещата на Г-7, Рубио отрече всякакви разногласия или критики, според Axios. „Никой не крещи, не повишава тон или пък казва нищо негативно“, каза държавният секретар.
След срещата на Г-7 Рубио каза пред репортери, че украинският лидер Володимир Зеленски е излъгал, когато е свързал гаранциите за сигурност на САЩ с изтеглянето на украинските въоръжени сили от Донбас. „Това е лъжа. Видях го да казва това и е жалко, че го е казал, защото той знае, че не е вярно и това не му е било казано“, отговори държавният секретар на свързан въпрос. Според Рубио американците са дали ясно да се разбере на Зеленски, че гаранциите ще влязат в сила едва след края на конфликта.
Както отбелязва Axios, европейските лидери са недоволни от стагнацията в преговорния процес за Украйна. Въпреки че украинската делегация се срещна с американската делегация в Маями през март, не беше постигнат съществен напредък, пише изданието. Руската страна обяви пауза в тристранните преговори поради фокуса на САЩ върху конфликта в Близкия изток.
3 Мишел
7 Нещата са се оправили
"Според два други източника Рубио и Калас са се забавили за кратко в края на срещата, за да разрешат различията си."
Марко не е посрамил името си!
9 Върховната
До коментар #7 от "Нещата са се оправили":Наистина са му големи дланите!
До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Аз си мислех, че е вързал Калас за теглича и я е влачил 10 км. После разбрах, че тя така си изглежда.
До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Е па то, какъв бой е тогава, като ще и останат зъби зад които да си държи езика.
До коментар #3 от "Мишел":С кой акъл Малкият Марко е седнал да спори с птицата?🤥
До коментар #22 от "Защо пускат":Фашизма е в русия,тя отговаря на почти всички критерии за фашидтка държава . Не спори а чети за фашизма !
29 Фашизмът пламна
До коментар #26 от "Лука":При западналите пак, нещо като психическа пандемия. Светът се раздели пак на две. Фашисти и нормални. Историята се повтаря.
До коментар #5 от "Зелена Хайверия":Е,как изтича тази секретна информация която аз не съм бил на Г-7???
До коментар #6 от "Даниел Немитов":Даниелчо , ха измий си очичките и прогледни!
До коментар #4 от "Авеее":Плоска е като свинска тения, а американките са о-го-го! Красавици!
До коментар #5 от "Зелена Хайверия":много си точен приятел ти го турнаОтзад
