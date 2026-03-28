Axios: Калас и Рубио се скарали заради Русия на Г-7

На срещата на Г-7 държавният секретар на САЩ Марко Рубио и първият дипломат на Европейския съюз Кая Калас са спорили за засилване на натиска на САЩ върху Русия и помощта за Украйна, съобщи Axios, позовавайки се на източници.

Според източници Калас е критикувала Рубио за провала на Вашингтон да увеличи натиска върху Москва, напомняйки на държавния секретар собствените му думи от година по-рано за готовността на САЩ да предприемат подобни мерки.

„Измина една година, а Русия не е предприела нищо. Кога ще се изчерпа търпението ви?“, попита Калас Рубио.

„Правим всичко възможно, за да сложим край на войната. Ако смятате, че можете да го направите по-добре, продължете. Ние ще се отдръпнем“, отвърна държавният секретар на САЩ, повишавайки тон. Според източници на Axios, Рубио е бил раздразнен.

Държавният секретар на САЩ заявил, че Вашингтон се опитва да преговаря с двете страни, но помага само на едната – Украйна – като предоставя оръжия, разузнавателна информация и друга подкрепа, съобщават източници на Axios.

След тази дискусия няколко европейски министри се намесиха, заявявайки, че биха искали САЩ да продължат дипломатическите усилия за разрешаване на конфликта между Русия и Украйна, съобщи източник на изданието. Според два други източника Рубио и Калас са се забавили за кратко в края на срещата, за да разрешат различията си.

В разговор с репортери след срещата на Г-7, Рубио отрече всякакви разногласия или критики, според Axios. „Никой не крещи, не повишава тон или пък казва нищо негативно“, каза държавният секретар.

След срещата на Г-7 Рубио каза пред репортери, че украинският лидер Володимир Зеленски е излъгал, когато е свързал гаранциите за сигурност на САЩ с изтеглянето на украинските въоръжени сили от Донбас. „Това е лъжа. Видях го да казва това и е жалко, че го е казал, защото той знае, че не е вярно и това не му е било казано“, отговори държавният секретар на свързан въпрос. Според Рубио американците са дали ясно да се разбере на Зеленски, че гаранциите ще влязат в сила едва след края на конфликта.

Както отбелязва Axios, европейските лидери са недоволни от стагнацията в преговорния процес за Украйна. Въпреки че украинската делегация се срещна с американската делегация в Маями през март, не беше постигнат съществен напредък, пише изданието. Руската страна обяви пауза в тристранните преговори поради фокуса на САЩ върху конфликта в Близкия изток.