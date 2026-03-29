Нейт Суонсън: Засядаме в конфликта. Иранците се чувстват уверени. Убедени са, че те трябва да отправят искания, а не САЩ

29 Март, 2026 06:17, обновена 29 Март, 2026 06:27 2 583 20

Войната вероятно ще продължи по-дълго, отколкото някой е очаквал, смята бившият служител на Държавния департамент и Съвета за национална сигурност на Белия дом

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията на Вашингтон вероятно ще се опита да проведе сухопътна военна операция срещу Иран, но Техеран не показва признаци на капитулация.

Това заяви Нейт Суонсън, бивш служител на Държавния департамент и Съвета за национална сигурност на Белия дом, в интервю за американския вестник Politico.

„Мисля, че и двете страни вероятно имат ирационална увереност в силата на позициите си и мисля, че това е донякъде тревожно“, каза Суонсън, който е бил представител на Държавния департамент на САЩ в преговорния екип за Иран, сформиран от администрацията на Тръмп през 2025 г.

„Така че мисля, че войната вероятно ще продължи по-дълго, отколкото някой е очаквал. Тръмп все още вярва, че военният успех ще доведе до политическа капитулация от страна на Иран, което не се случва.“

„Мисля, че ще заседнем в този конфликт за по-дълъг период от време и вероятно ще видим ескалация“, добави Суонсън, който отговаряше за въпросите, свързани с Иран, в Съвета за национална сигурност при администрацията на Байдън.

„Мисля, че проблемът е, че президентът няма да има изход от това и вероятно ще видим някои от наземните операции, които той обмисля.“

Коментирайки изявленията на американската страна за провеждане на преговори с Иран, Суонсън отбеляза: „Първо, Иран ги отхвърля.“ „Иранците се чувстват уверени. Убедени са, че те трябва да отправят искания, а не САЩ. Очевидно САЩ не са съгласни с това. Така че не мисля, че която и да е от страните е склонна на компромис“, добави той.

Служителят на Държавния департамент и Съвета за национална сигурност смята, че реакцията на пазара е ключов фактор за настоящия американски лидер, когато взема решение за по-нататъшни стъпки по отношение на Иран. „Изглежда, че той е загрижен за този конкретен показател“, подчерта Суонсън.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Защо

    51 2 Отговор
    заседнахте, бе от много акъл ли ?

    06:33 29.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Свободен

    9 30 Отговор
    И всичко е заради една папка в бюрото на Путин!
    Папка със снимки на Тръмп с други мъже!
    Цял свят се тресе заради един съединител, изнудван от друг съединител!
    Съединителска работа!

    Коментиран от #8, #11

    06:36 29.03.2026

  • 4 Само знам,

    52 2 Отговор
    че Виетнам ще ви се стори рай, в сравнение с това което ви очаква...

    06:38 29.03.2026

  • 5 Хитрата

    48 1 Отговор
    сврака - с двата крака ! Жалко за невинните жертви и непоправимите унищожения на култура и природа.....

    06:41 29.03.2026

  • 6 В много

    32 1 Отговор
    европейски държави не малко хора съвсем съзнателно не купуват Кола например или пък израелски портокали да кажем .

    06:45 29.03.2026

  • 7 тънтъра мънтъра

    27 2 Отговор
    С две думи , насадихме се на пачи яйца и ще ги мътим до край .

    07:10 29.03.2026

  • 8 Май , че...

    24 1 Отговор

    До коментар #3 от "Свободен":

    ... единият е Хитлеряху. ..кво намесваш Путин.

    07:33 29.03.2026

  • 9 Kaлпазанин

    19 1 Отговор
    Говедата в обора ,исрахел в небитието

    07:45 29.03.2026

  • 10 Боруна Лом

    28 2 Отговор
    Какво стана с краварската увереност,че за 4 дена ще са свалили режима в Техеран и иранците ще са на колене?!Както се вижда четири седмици не им стигат а оня с перчема преговаря сам със себе си!Това е втория клоун/ освен Зеленски/ който Светът вижда....Трагедията на двама комедианти!

    07:54 29.03.2026

  • 11 Драйвинг Плежър

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Свободен":

    Ти си безнадежден случай.

    07:56 29.03.2026

  • 12 Никой

    4 1 Отговор
    И какво става - Иран какво - няма как да станат различни от това - което са.

    08:01 29.03.2026

  • 13 Тоя пухчо

    9 1 Отговор
    на снимката в Иран няма да изкара и 15 минути.

    08:15 29.03.2026

  • 14 Иран Китчън

    9 0 Отговор
    Обичаме телешкото алагле-ама нямаме нищо против да го хапнем и препечено.Виетнам и Афганистан ще Ви се види като скаутска екскурзия.

    08:33 29.03.2026

  • 15 Ну Погоди

    6 0 Отговор
    Патето Доналд и клоуна Зеленко са най-великия продукт на "Уорнър Брос".........

    08:55 29.03.2026

  • 16 Войната ще

    7 0 Отговор
    Продължи до унищожението на световната икономика там е силата на ционистите по света така че братя сестпи гответе се за разпад ва еврейския съюз и всички правителства в него идва безработица глад насилие

    09:05 29.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Така Така

    2 0 Отговор
    Дано иранците изчегъртат майките ви

    10:35 29.03.2026

  • 20 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Най ми е кеф,че тази година на картата на Европа-няма да я има тая крайна на Русия територия..

    11:15 29.03.2026