Нейт Суонсън: Засядаме в конфликта. Иранците се чувстват уверени. Убедени са, че те трябва да отправят искания, а не САЩ

Администрацията на Вашингтон вероятно ще се опита да проведе сухопътна военна операция срещу Иран, но Техеран не показва признаци на капитулация.
Това заяви Нейт Суонсън, бивш служител на Държавния департамент и Съвета за национална сигурност на Белия дом, в интервю за американския вестник Politico.
„Мисля, че и двете страни вероятно имат ирационална увереност в силата на позициите си и мисля, че това е донякъде тревожно“, каза Суонсън, който е бил представител на Държавния департамент на САЩ в преговорния екип за Иран, сформиран от администрацията на Тръмп през 2025 г.
„Така че мисля, че войната вероятно ще продължи по-дълго, отколкото някой е очаквал. Тръмп все още вярва, че военният успех ще доведе до политическа капитулация от страна на Иран, което не се случва.“
„Мисля, че ще заседнем в този конфликт за по-дълъг период от време и вероятно ще видим ескалация“, добави Суонсън, който отговаряше за въпросите, свързани с Иран, в Съвета за национална сигурност при администрацията на Байдън.
„Мисля, че проблемът е, че президентът няма да има изход от това и вероятно ще видим някои от наземните операции, които той обмисля.“
Коментирайки изявленията на американската страна за провеждане на преговори с Иран, Суонсън отбеляза: „Първо, Иран ги отхвърля.“ „Иранците се чувстват уверени. Убедени са, че те трябва да отправят искания, а не САЩ. Очевидно САЩ не са съгласни с това. Така че не мисля, че която и да е от страните е склонна на компромис“, добави той.
Служителят на Държавния департамент и Съвета за национална сигурност смята, че реакцията на пазара е ключов фактор за настоящия американски лидер, когато взема решение за по-нататъшни стъпки по отношение на Иран. „Изглежда, че той е загрижен за този конкретен показател“, подчерта Суонсън.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Защо
06:33 29.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Свободен
Папка със снимки на Тръмп с други мъже!
Цял свят се тресе заради един съединител, изнудван от друг съединител!
Съединителска работа!
Коментиран от #8, #11
06:36 29.03.2026
4 Само знам,
06:38 29.03.2026
5 Хитрата
06:41 29.03.2026
6 В много
06:45 29.03.2026
7 тънтъра мънтъра
07:10 29.03.2026
8 Май , че...
До коментар #3 от "Свободен":... единият е Хитлеряху. ..кво намесваш Путин.
07:33 29.03.2026
9 Kaлпазанин
07:45 29.03.2026
10 Боруна Лом
07:54 29.03.2026
11 Драйвинг Плежър
До коментар #3 от "Свободен":Ти си безнадежден случай.
07:56 29.03.2026
12 Никой
08:01 29.03.2026
13 Тоя пухчо
08:15 29.03.2026
14 Иран Китчън
08:33 29.03.2026
15 Ну Погоди
08:55 29.03.2026
16 Войната ще
09:05 29.03.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Така Така
10:35 29.03.2026
20 Последния Софиянец
11:15 29.03.2026