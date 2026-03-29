Нейт Суонсън: Засядаме в конфликта. Иранците се чувстват уверени. Убедени са, че те трябва да отправят искания, а не САЩ

Администрацията на Вашингтон вероятно ще се опита да проведе сухопътна военна операция срещу Иран, но Техеран не показва признаци на капитулация.

Това заяви Нейт Суонсън, бивш служител на Държавния департамент и Съвета за национална сигурност на Белия дом, в интервю за американския вестник Politico.

„Мисля, че и двете страни вероятно имат ирационална увереност в силата на позициите си и мисля, че това е донякъде тревожно“, каза Суонсън, който е бил представител на Държавния департамент на САЩ в преговорния екип за Иран, сформиран от администрацията на Тръмп през 2025 г.

„Така че мисля, че войната вероятно ще продължи по-дълго, отколкото някой е очаквал. Тръмп все още вярва, че военният успех ще доведе до политическа капитулация от страна на Иран, което не се случва.“

„Мисля, че ще заседнем в този конфликт за по-дълъг период от време и вероятно ще видим ескалация“, добави Суонсън, който отговаряше за въпросите, свързани с Иран, в Съвета за национална сигурност при администрацията на Байдън.

„Мисля, че проблемът е, че президентът няма да има изход от това и вероятно ще видим някои от наземните операции, които той обмисля.“

Коментирайки изявленията на американската страна за провеждане на преговори с Иран, Суонсън отбеляза: „Първо, Иран ги отхвърля.“ „Иранците се чувстват уверени. Убедени са, че те трябва да отправят искания, а не САЩ. Очевидно САЩ не са съгласни с това. Така че не мисля, че която и да е от страните е склонна на компромис“, добави той.

Служителят на Държавния департамент и Съвета за национална сигурност смята, че реакцията на пазара е ключов фактор за настоящия американски лидер, когато взема решение за по-нататъшни стъпки по отношение на Иран. „Изглежда, че той е загрижен за този конкретен показател“, подчерта Суонсън.