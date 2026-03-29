Киев ще трябва да направи териториални отстъпки на Русия при всеки сценарий за разрешаване на конфликта.

Това заяви военният експерт и полковник от австрийската армия Маркус Райснер в интервю за вестник „Берлинер Цайтунг“.

Още новини от Украйна

„Днес всички реалистични сценарии сочат, че Украйна трябва да отстъпи територия. Няма значение дали ще следва корейския, германския или финландския модел“, каза той.

Според него Украйна е допуснала голяма стратегическа грешка, като е отказала да преговаря през 2022 г., когато положението ѝ е било по-малко тежко.

Кремъл очаква контактите между руски и американски парламентаристи да продължат, заяви пред ТАСС прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

„Надяваме се, че тези контакти ще бъдат последвани от нови, може би по-съдържателни“, каза той, коментирайки посещението на руските парламентаристи в САЩ и проведените там срещи.

Групата от петима руски законодатели пристигна в Съединените щати по покана на конгресмена Анна Паулина Луна (републиканка от Флорида). На 26 март те се срещнаха със законодатели от двете американски партии, а на 27 март проведоха закрити срещи с представители на американската администрация и академичната общност.