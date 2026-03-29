За участие в операции по нанасяне на удари срещу Иран! САЩ увеличават стратегическата си авиация във Великобритания

Въздушните сили на САЩ прехвърлиха още два стратегически бомбардировача B-52H Stratofortress на британската авиационна база Фърфорд за участие в операции по нанасяне на удари срещу Иран.

Това писа АФП, цитирайки данни от авиационния ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA).

Самолетите пристигнаха в Англия в събота след трансатлантически полет от авиационната база "Барксдейл" в щата Луизиана. В четвъртък там бяха прехвърлени и три стратегически бомбардировача B-1B Lancer от авиационната база "Майнот" в щата Северна Дакота.

Сега във Великобритания са разположени вече 23 американски тежки бомбардировача, включително 15 самолета B-1B Lancer и осем B-52H Stratofortress.

Тези стратегически бомбардировачи ежедневно извършват удари по цели в Иран. Всеки самолет може да носи 24 самонасочващи се 900-килограмови авиабомби JDAM с обсег до 20 км или 12 крилати ракети JASSM с обсег около 300 км.

Боеприпасите се използват за нанасяне на удари по най-важните и големи обекти в Иран, по-специално защитени места за разполагане, съхранение и производство на балистични ракети.