За участие в операции по нанасяне на удари срещу Иран! САЩ увеличават стратегическата си авиация във Великобритания

Въздушните сили на САЩ прехвърлиха още два стратегически бомбардировача B-52H Stratofortress на британската авиационна база Фърфорд за участие в операции по нанасяне на удари срещу Иран.
Това писа АФП, цитирайки данни от авиационния ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA).
Самолетите пристигнаха в Англия в събота след трансатлантически полет от авиационната база "Барксдейл" в щата Луизиана. В четвъртък там бяха прехвърлени и три стратегически бомбардировача B-1B Lancer от авиационната база "Майнот" в щата Северна Дакота.
Сега във Великобритания са разположени вече 23 американски тежки бомбардировача, включително 15 самолета B-1B Lancer и осем B-52H Stratofortress.
Тези стратегически бомбардировачи ежедневно извършват удари по цели в Иран. Всеки самолет може да носи 24 самонасочващи се 900-килограмови авиабомби JDAM с обсег до 20 км или 12 крилати ракети JASSM с обсег около 300 км.
Боеприпасите се използват за нанасяне на удари по най-важните и големи обекти в Иран, по-специално защитени места за разполагане, съхранение и производство на балистични ракети.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
Коментиран от #21
10:21 29.03.2026
3 тежки
10:22 29.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ИНАТЪТ Е
Коментиран от #41
10:24 29.03.2026
6 Верно бе
Коментиран от #16
10:24 29.03.2026
7 Мишел
Коментиран от #9, #40
10:24 29.03.2026
8 Чалмосана копейка
До коментар #4 от "Ясно":Аз съм силно възмутен!
10:25 29.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 az СВО Победа 80
Коментиран от #12, #73
10:27 29.03.2026
11 Дон Корлеоне
Коментиран от #28
10:28 29.03.2026
12 Мен друго ме интересува !
До коментар #10 от "az СВО Победа 80":Кога ще се появят първите снимки на крайцера Москва?🤪
10:29 29.03.2026
13 Мишел
До коментар #4 от "Ясно":Иран е 1 650 000 кв км., Израел е 20 000 кв.км. . Изораването е смъртоносно за Израел.
Коментиран от #17, #64
10:30 29.03.2026
14 Питам
Коментиран от #52
10:30 29.03.2026
15 тоз
10:30 29.03.2026
16 Глас от бункера
До коментар #6 от "Верно бе":Копая!
10:30 29.03.2026
17 Празников
До коментар #13 от "Мишел":А вятърът от Иран е в посока Русия.Всичко р предвидено?
10:32 29.03.2026
18 Шопо
10:33 29.03.2026
19 Мишел
До коментар #9 от "Ха ха":За десета поредна година в класацията на MWM на първо място са С400.
Коментиран от #22, #24, #25
10:33 29.03.2026
20 ммда
. Иран отива в Каменната ера.
Коментиран от #65
10:33 29.03.2026
21 А путин
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Пуща магарета на фронта
Коментиран от #29
10:33 29.03.2026
22 Само не го казвай на Ердоган
До коментар #19 от "Мишел":Ще те бий!
10:34 29.03.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ха ха ха
До коментар #19 от "Мишел":Небето над Иран е прочистено още миналата година от евреите.
Коментиран от #62
10:35 29.03.2026
25 Ами
До коментар #19 от "Мишел":Що 50% от руските рафинерии изгоряха или горят в момента?Где ПВО?
Коментиран от #45
10:37 29.03.2026
26 az СВО Победа 80
Войната срещу Иран се превърна в първия конфликт, при който американците за първи път понесоха загуби на:
1. F-35
2. E-3G Sentry
3. ПРО THAAD
4. Радар AN/TPY-2.
5..За първи път след Виетнамската война е ударен американски самолетоносач.
Коментиран от #30, #47
10:38 29.03.2026
27 Oня с коня
Коментиран от #35
10:39 29.03.2026
28 А дали
До коментар #11 от "Дон Корлеоне":Могат дори да приближат границата и стиска ли им?
Коментиран от #32
10:39 29.03.2026
29 Шойгу:
До коментар #21 от "А путин":С магарета сме стигнали до Берлин 😁
10:40 29.03.2026
30 az СВО Победа 80
До коментар #26 от "az СВО Победа 80":Самолетоносачът е най-модерният и голям самолетоносач на САЩ - "Джералд Форд"
Коментиран от #42, #63
10:41 29.03.2026
31 Истината:
САЩ увеличават стратегическата си авиация във Великобритания!
10:42 29.03.2026
32 Е па питай Фламингото
До коментар #28 от "А дали":Дронове падат в московското княжество.Неуместен въпрос.
Коментиран от #49
10:42 29.03.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Заради шепа аятоласи
Коментиран от #38
10:43 29.03.2026
35 Америка
До коментар #27 от "Oня с коня":Не смее да воюва пряко с Русия. Сега вече знаеш къде е мястото им!!! То на върха ако не си разбрал.
10:43 29.03.2026
36 Мими Кучева🐕
10:43 29.03.2026
37 Леле Мале
Нямат аятоласи, нямат министри, нямат генерали, скоро нищо няма да им остане.
Коментиран от #43
10:44 29.03.2026
38 Мими Кучева🐕
До коментар #34 от "Заради шепа аятоласи":Не,ще загинат заради шепа умни и красиви.🌈🛴🤗🤣🖕
10:44 29.03.2026
39 Да бе да!
Тия луди ли са?
Накрая няма да има и Израел!
10:44 29.03.2026
40 Фалш 100%
До коментар #7 от "Мишел":Пакистан са против Иран, ама айде....
Русия за себе си не може да си осигури самостоятелно ПВО....
Китайците гледам стоят разумно настрана...
Абе човече къде ги четеш тия опорки? Първолак ли си, че не можеш да мислиш?
Коментиран от #58, #60
10:46 29.03.2026
41 Много
До коментар #5 от "ИНАТЪТ Е":е точно за иранците
10:47 29.03.2026
42 Не по темата
До коментар #30 от "az СВО Победа 80":Блатото по грешка наричано Русия колко самолета загуби само за 2 дня?Къде им е Черноморският флот?Какво има на дъното на Азовско море?
10:47 29.03.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
10:49 29.03.2026
45 ПВО има
До коментар #25 от "Ами":Ама британските ракети(прекръстени на "фланинго") го избягват през въздушното пространство на балтийците.
Скоро май острова ще се понамокри и ще настъпи мир!
Коментиран от #48
10:50 29.03.2026
46 Търновец
10:50 29.03.2026
47 РЕАЛИСТ
До коментар #26 от "az СВО Победа 80":Къде видя големи и страшни загуби тук?
И с висчко до сега загубите на САЩ са 20 000 пъти по-малки от тия на Русия в Украйна, но всеки ден ни пропагандираш, че Русия печели тотално, а сега ни обясняваш, че САЩ били разгромени.
Ти безумен ли си? Като малък са те били главата в стената?
Коментиран от #53
10:51 29.03.2026
48 Ще има балтия
До коментар #45 от "ПВО има":и за балтийците!
Коментиран от #51
10:52 29.03.2026
49 Сетих се!
До коментар #32 от "Е па питай Фламингото":Даже дронове кацаха на покрива на Кремъл.Пожарникари лазеха да ги свалят.Ксто чуя руско ПВО и ме напушва смях.И тази нощ ВСУ са тряскали пристанището на Петербург.
10:52 29.03.2026
50 Шат на Ламята главата
10:53 29.03.2026
51 Механик
До коментар #48 от "Ще има балтия":Най-обичаната дума от копейките и руснаците е ЩЕ.
10:54 29.03.2026
52 Отговарям
До коментар #14 от "Питам":Цистерните излитат от мездра и елхово
11:02 29.03.2026
53 az СВО Победа 80
До коментар #47 от "РЕАЛИСТ":Безспорно репутационните загуби за САЩ са повече от огромни. Светът вижда, че САЩ повече не са световния хегемон, който е в състояние да наложи волята си над всеки. Вижда, че американската военна сила образец 2026г. няма нищо общо с онази американска армия, позната на света от 1991г. досега.
А що се отнася до СВО на Русия, то руснаците действително напредват и през пролетно-лятната кампания на 2026г. ще станем свидетели на още много освободени градове и населени места в Донбас. Сам ще се убедиш....
Коментиран от #54
11:10 29.03.2026
54 Както каза колегата
До коментар #53 от "az СВО Победа 80":Верно си бит с мотика по главата като малък.
11:16 29.03.2026
55 Търновец
Коментиран от #56, #69
11:19 29.03.2026
56 az СВО Победа 80
До коментар #55 от "Търновец":Отдавна всичко беше подарено на бивша Украйна!
Затова сега гърци пазят небето ни, друг е въпросът колко ще го опазят, ако недай си Боже Техеран реши да ни удари, защото го е декларирал официално и има пълното право да го направи, т.к. България е използвана от агресора като тилова база за войната срещу Иран.
Коментиран от #59
11:25 29.03.2026
57 Анонимен
11:29 29.03.2026
58 Мишел
До коментар #40 от "Фалш 100%":Китай е съюзник и на Иран, и на Пакистан. По молба на Китай, Пакистан помага с китайски оръжия китайски съюзници.
11:37 29.03.2026
59 Кухоглава копейка
До коментар #56 от "az СВО Победа 80":Ще се мриееее бе боклууук!
11:41 29.03.2026
60 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #40 от "Фалш 100%":Копейка да мисли🤔Сложен ребус!Пишат квото им кажат и за квото им се плаща.
11:44 29.03.2026
61 Мишел
11:57 29.03.2026
62 Мишел
До коментар #24 от "Ха ха ха":Самолети на САЩ и Израел не са навлизали във въздушното пространство на Иран.
Коментиран от #67, #70
12:00 29.03.2026
63 Мишел
До коментар #30 от "az СВО Победа 80":Самолетоносачът "Джералд Форд" в момента е на остров Крит за 14 месечен ремонт на запушени тоалетни.😀😀😀😀😃😃
Коментиран от #66
12:05 29.03.2026
64 Да знаеш
До коментар #13 от "Мишел":Израел няма загубена война. Дори когато нямаха добро въоръжение биха целия арабски свят за 6 дни.
12:35 29.03.2026
65 Така е
До коментар #20 от "ммда":Така става, когато се надяваш Русия да ти помага.
12:40 29.03.2026
66 az СВО Победа 80
До коментар #63 от "Мишел":Не, преместиха го в Хърватска. Сега е там. Явно в Крит е сложно да бъде ремонтиран, след "пожара в кухнята"....
13:19 29.03.2026
67 3333
До коментар #62 от "Мишел":Самолетите на израелците и американците летят свободно над Иран,почти цялото иранско ПВО е унищожено още в първите дни на войната.
Коментиран от #68
13:40 29.03.2026
68 az СВО Победа 80
До коментар #67 от "3333":Пак митове и легенди! 🤣
Затова ли иранците удариха първият F-35?
Коментиран от #74
13:42 29.03.2026
69 Мишел
До коментар #55 от "Търновец":ПВО на Иран се състои от един дивизион С300 Е, закупен около 1984г и поне 65 ракетни дивизиона ирански разработка ПВО оръжия ниво С300Е. Иран поръча С400Е, ще ги получава от 2028г. От 2029 Иран ще произвежда С500 Е по лиценз.
14:05 29.03.2026
70 Санитар от Карлуково
До коментар #62 от "Мишел":Забавен е нали...Разсмива ни по цял ден...
14:31 29.03.2026
71 САЩ СТРАТЕГИЧЕСКИ ША СА ИЗДЖАСА
15:12 29.03.2026
72 ВОВАТА НАРКОМАНСКИ
15:17 29.03.2026
73 фауст/юмрук/ !
До коментар #10 от "az СВО Победа 80":новия вариант на първичен гняв....търся но няма снимки има атака над султан има и ранени 12 войника ,но унищожени като вчерашният удар на фламинго над завода в самара няма.Американците пишат ,те не се крият.сега събират сили и ще почват!
15:45 29.03.2026
74 овчар с тояга убива заек на 100г!
До коментар #68 от "az СВО Победа 80":вчера ти написах ,че югославия Свали ,а молите само одраскаха стелта.Сърбите го свалиха с Нарва 125.....пс.това е като победата на България на парк дьо Пренс преди 30г!По султан не се стреля от иран а от РИЯД!Рияд не е иран!Когато се мъчиш поне бъди малко от малко обективен!
15:51 29.03.2026