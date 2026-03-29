За участие в операции по нанасяне на удари срещу Иран! САЩ увеличават стратегическата си авиация във Великобритания

29 Март, 2026 10:19 1 936 74

Въздушните сили на САЩ прехвърлиха още два стратегически бомбардировача B-52H Stratofortress на британската авиационна база Фърфорд за участие в операции по нанасяне на удари срещу Иран.

Това писа АФП, цитирайки данни от авиационния ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA).

Самолетите пристигнаха в Англия в събота след трансатлантически полет от авиационната база "Барксдейл" в щата Луизиана. В четвъртък там бяха прехвърлени и три стратегически бомбардировача B-1B Lancer от авиационната база "Майнот" в щата Северна Дакота.

Сега във Великобритания са разположени вече 23 американски тежки бомбардировача, включително 15 самолета B-1B Lancer и осем B-52H Stratofortress.

Тези стратегически бомбардировачи ежедневно извършват удари по цели в Иран. Всеки самолет може да носи 24 самонасочващи се 900-килограмови авиабомби JDAM с обсег до 20 км или 12 крилати ракети JASSM с обсег около 300 км.

Боеприпасите се използват за нанасяне на удари по най-важните и големи обекти в Иран, по-специално защитени места за разполагане, съхранение и производство на балистични ракети.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    34 9 Отговор
    Не я увеличават а попълват загубите.

    Коментиран от #21

    10:21 29.03.2026

  • 3 тежки

    12 2 Отговор
    тежки

    10:22 29.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ИНАТЪТ Е

    34 2 Отговор
    ЛОШ СЪВЕТНИ И СЪЧЕТАН С МАЛОУМИЕ И С ЛИПСА НА СТРАТЕГИЯ=КАТАСТРОФА.

    Коментиран от #41

    10:24 29.03.2026

  • 6 Верно бе

    7 22 Отговор
    Къде е путин?

    Коментиран от #16

    10:24 29.03.2026

  • 7 Мишел

    33 5 Отговор
    Китай, Русия и Пакистан усилват ПВО/ПРО на Иран.

    Коментиран от #9, #40

    10:24 29.03.2026

  • 8 Чалмосана копейка

    4 21 Отговор

    До коментар #4 от "Ясно":

    Аз съм силно възмутен!

    10:25 29.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 az СВО Победа 80

    30 3 Отговор
    Появиха се първите снимки на унищожените американски самолети на летище принц Султан в КСА.

    Коментиран от #12, #73

    10:27 29.03.2026

  • 11 Дон Корлеоне

    5 22 Отговор
    Хаяско трепери,че могат да направят един курс над Москва.

    Коментиран от #28

    10:28 29.03.2026

  • 12 Мен друго ме интересува !

    7 18 Отговор

    До коментар #10 от "az СВО Победа 80":

    Кога ще се появят първите снимки на крайцера Москва?🤪

    10:29 29.03.2026

  • 13 Мишел

    24 6 Отговор

    До коментар #4 от "Ясно":

    Иран е 1 650 000 кв км., Израел е 20 000 кв.км. . Изораването е смъртоносно за Израел.

    Коментиран от #17, #64

    10:30 29.03.2026

  • 14 Питам

    21 2 Отговор
    От къде излитат цистерните, които зареждат тези "страшилища" над Средиземно море? Ако някой не знае отговора да пише!

    Коментиран от #52

    10:30 29.03.2026

  • 15 тоз

    23 7 Отговор
    Най- накрая Иран ще имат пресни мишени не кукли.

    10:30 29.03.2026

  • 16 Глас от бункера

    6 12 Отговор

    До коментар #6 от "Верно бе":

    Копая!

    10:30 29.03.2026

  • 17 Празников

    6 13 Отговор

    До коментар #13 от "Мишел":

    А вятърът от Иран е в посока Русия.Всичко р предвидено?

    10:32 29.03.2026

  • 18 Шопо

    19 3 Отговор
    Малобритания е с площ колкото България, този остров може да бъде заличен от лицето на земята.

    10:33 29.03.2026

  • 19 Мишел

    14 5 Отговор

    До коментар #9 от "Ха ха":

    За десета поредна година в класацията на MWM на първо място са С400.

    Коментиран от #22, #24, #25

    10:33 29.03.2026

  • 20 ммда

    6 17 Отговор
    .
    . Иран отива в Каменната ера.

    Коментиран от #65

    10:33 29.03.2026

  • 21 А путин

    6 11 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Пуща магарета на фронта

    Коментиран от #29

    10:33 29.03.2026

  • 22 Само не го казвай на Ердоган

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "Мишел":

    Ще те бий!

    10:34 29.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ха ха ха

    6 14 Отговор

    До коментар #19 от "Мишел":

    Небето над Иран е прочистено още миналата година от евреите.

    Коментиран от #62

    10:35 29.03.2026

  • 25 Ами

    8 12 Отговор

    До коментар #19 от "Мишел":

    Що 50% от руските рафинерии изгоряха или горят в момента?Где ПВО?

    Коментиран от #45

    10:37 29.03.2026

  • 26 az СВО Победа 80

    18 4 Отговор
    Накратко:

    Войната срещу Иран се превърна в първия конфликт, при който американците за първи път понесоха загуби на:

    1. F-35
    2. E-3G Sentry
    3. ПРО THAAD
    4. Радар AN/TPY-2.
    5..За първи път след Виетнамската война е ударен американски самолетоносач.

    Коментиран от #30, #47

    10:38 29.03.2026

  • 27 Oня с коня

    8 17 Отговор
    За Русия Иран е верен съюзник като С.Корея,но в несравнимо по-голям Мащаб.Затова и на Практика Америка воюва срещу ТЕМЕЛИТЕ на Русия,като при Успех както при Венецуела и Куба Руснаците ще бъдат поставени там където им е мястото.

    Коментиран от #35

    10:39 29.03.2026

  • 28 А дали

    4 7 Отговор

    До коментар #11 от "Дон Корлеоне":

    Могат дори да приближат границата и стиска ли им?

    Коментиран от #32

    10:39 29.03.2026

  • 29 Шойгу:

    6 6 Отговор

    До коментар #21 от "А путин":

    С магарета сме стигнали до Берлин 😁

    10:40 29.03.2026

  • 30 az СВО Победа 80

    9 4 Отговор

    До коментар #26 от "az СВО Победа 80":

    Самолетоносачът е най-модерният и голям самолетоносач на САЩ - "Джералд Форд"

    Коментиран от #42, #63

    10:41 29.03.2026

  • 31 Истината:

    16 3 Отговор
    За нанасяне на удари срещу Световната и най-вече срещу Европейската Икономика
    САЩ увеличават стратегическата си авиация във Великобритания!

    10:42 29.03.2026

  • 32 Е па питай Фламингото

    5 10 Отговор

    До коментар #28 от "А дали":

    Дронове падат в московското княжество.Неуместен въпрос.

    Коментиран от #49

    10:42 29.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Заради шепа аятоласи

    4 11 Отговор
    Ще загинат милиони невинни иранци.

    Коментиран от #38

    10:43 29.03.2026

  • 35 Америка

    7 5 Отговор

    До коментар #27 от "Oня с коня":

    Не смее да воюва пряко с Русия. Сега вече знаеш къде е мястото им!!! То на върха ако не си разбрал.

    10:43 29.03.2026

  • 36 Мими Кучева🐕

    11 3 Отговор
    Тръмпанзето Дончо иска мирен Нобел.🦍🤗🤣👍

    10:43 29.03.2026

  • 37 Леле Мале

    10 13 Отговор
    С 23 самолета САЩ смазаха великия персийски халифат, дето имали най-великото руско-китайско ПВО и ракети.
    Нямат аятоласи, нямат министри, нямат генерали, скоро нищо няма да им остане.

    Коментиран от #43

    10:44 29.03.2026

  • 38 Мими Кучева🐕

    9 5 Отговор

    До коментар #34 от "Заради шепа аятоласи":

    Не,ще загинат заради шепа умни и красиви.🌈🛴🤗🤣🖕

    10:44 29.03.2026

  • 39 Да бе да!

    11 6 Отговор
    При първия им удар още, Иран ще отвърне двойно и тройно!

    Тия луди ли са?
    Накрая няма да има и Израел!

    10:44 29.03.2026

  • 40 Фалш 100%

    6 14 Отговор

    До коментар #7 от "Мишел":

    Пакистан са против Иран, ама айде....

    Русия за себе си не може да си осигури самостоятелно ПВО....

    Китайците гледам стоят разумно настрана...



    Абе човече къде ги четеш тия опорки? Първолак ли си, че не можеш да мислиш?

    Коментиран от #58, #60

    10:46 29.03.2026

  • 41 Много

    2 6 Отговор

    До коментар #5 от "ИНАТЪТ Е":

    е точно за иранците

    10:47 29.03.2026

  • 42 Не по темата

    7 10 Отговор

    До коментар #30 от "az СВО Победа 80":

    Блатото по грешка наричано Русия колко самолета загуби само за 2 дня?Къде им е Черноморският флот?Какво има на дъното на Азовско море?

    10:47 29.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 8 Отговор
    Намериха ли главата на аятолаха или го заровиха без глава?

    10:49 29.03.2026

  • 45 ПВО има

    8 6 Отговор

    До коментар #25 от "Ами":

    Ама британските ракети(прекръстени на "фланинго") го избягват през въздушното пространство на балтийците.
    Скоро май острова ще се понамокри и ще настъпи мир!

    Коментиран от #48

    10:50 29.03.2026

  • 46 Търновец

    12 2 Отговор
    Иран не е нападал САЩ а това е война на Израел в която САЩ да въвлечени, един полетен час на такива самолети струва около 200000 долара и самите ракети и бомби да за милиони - откъде милиардите? Бай Дончо вдигна търговските мита и може би ние плащаме сметките за тези войни.

    10:50 29.03.2026

  • 47 РЕАЛИСТ

    9 11 Отговор

    До коментар #26 от "az СВО Победа 80":

    Къде видя големи и страшни загуби тук?

    И с висчко до сега загубите на САЩ са 20 000 пъти по-малки от тия на Русия в Украйна, но всеки ден ни пропагандираш, че Русия печели тотално, а сега ни обясняваш, че САЩ били разгромени.

    Ти безумен ли си? Като малък са те били главата в стената?

    Коментиран от #53

    10:51 29.03.2026

  • 48 Ще има балтия

    10 4 Отговор

    До коментар #45 от "ПВО има":

    и за балтийците!

    Коментиран от #51

    10:52 29.03.2026

  • 49 Сетих се!

    7 11 Отговор

    До коментар #32 от "Е па питай Фламингото":

    Даже дронове кацаха на покрива на Кремъл.Пожарникари лазеха да ги свалят.Ксто чуя руско ПВО и ме напушва смях.И тази нощ ВСУ са тряскали пристанището на Петербург.

    10:52 29.03.2026

  • 50 Шат на Ламята главата

    6 9 Отговор
    Втори път чалмите няма да си помислят да изнудват света с ядрено оръжие като едни други пияни ненормалници

    10:53 29.03.2026

  • 51 Механик

    5 6 Отговор

    До коментар #48 от "Ще има балтия":

    Най-обичаната дума от копейките и руснаците е ЩЕ.

    10:54 29.03.2026

  • 52 Отговарям

    2 9 Отговор

    До коментар #14 от "Питам":

    Цистерните излитат от мездра и елхово

    11:02 29.03.2026

  • 53 az СВО Победа 80

    11 5 Отговор

    До коментар #47 от "РЕАЛИСТ":

    Безспорно репутационните загуби за САЩ са повече от огромни. Светът вижда, че САЩ повече не са световния хегемон, който е в състояние да наложи волята си над всеки. Вижда, че американската военна сила образец 2026г. няма нищо общо с онази американска армия, позната на света от 1991г. досега.
    А що се отнася до СВО на Русия, то руснаците действително напредват и през пролетно-лятната кампания на 2026г. ще станем свидетели на още много освободени градове и населени места в Донбас. Сам ще се убедиш....

    Коментиран от #54

    11:10 29.03.2026

  • 54 Както каза колегата

    4 7 Отговор

    До коментар #53 от "az СВО Победа 80":

    Верно си бит с мотика по главата като малък.

    11:16 29.03.2026

  • 55 Търновец

    4 9 Отговор
    Дълго време се коментираше доставката на СУ 35 за Иран, а също и на ЯК 130 а също и на Китайско ПВО за Иран и се споменаваше С 400 охранявали Иран. И какъв е ефекта? САЩ и Израел бомбардират без проблеми. Подобно беше и във Венецуела - там С 400 охраняваше Каракас но два големи десантни коптера стовариха Американски командоси и Мадуро беше отвлечен. Венецуела имаше и СУ 30 МК - те въобще не се намесиха. Защо България още държи МИГ 29 и С 300?

    Коментиран от #56, #69

    11:19 29.03.2026

  • 56 az СВО Победа 80

    9 3 Отговор

    До коментар #55 от "Търновец":

    Отдавна всичко беше подарено на бивша Украйна!

    Затова сега гърци пазят небето ни, друг е въпросът колко ще го опазят, ако недай си Боже Техеран реши да ни удари, защото го е декларирал официално и има пълното право да го направи, т.к. България е използвана от агресора като тилова база за войната срещу Иран.

    Коментиран от #59

    11:25 29.03.2026

  • 57 Анонимен

    2 9 Отговор
    Тези от големият остров ,островитяните не се страхуват от оръжия на възмездието.Спокойно леталата на зад окенските им дружки кацат и нанасят удари ,както във Виетнам.Напалма гори и изгарят хиляди перси .Нека самото провидение е с тях...

    11:29 29.03.2026

  • 58 Мишел

    6 3 Отговор

    До коментар #40 от "Фалш 100%":

    Китай е съюзник и на Иран, и на Пакистан. По молба на Китай, Пакистан помага с китайски оръжия китайски съюзници.

    11:37 29.03.2026

  • 59 Кухоглава копейка

    4 6 Отговор

    До коментар #56 от "az СВО Победа 80":

    Ще се мриееее бе боклууук!

    11:41 29.03.2026

  • 60 Тц,тц,тц 😂😂😂

    3 2 Отговор

    До коментар #40 от "Фалш 100%":

    Копейка да мисли🤔Сложен ребус!Пишат квото им кажат и за квото им се плаща.

    11:44 29.03.2026

  • 61 Мишел

    1 3 Отговор
    Русия има 57 НПЗ и всичките работят- сайта за закупуване на едро на горива от нефтозаводите на РФ. Последиците от украинските атаки срещу НПЗ се ликвидират за часове, до една работна смяна.

    11:57 29.03.2026

  • 62 Мишел

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Ха ха ха":

    Самолети на САЩ и Израел не са навлизали във въздушното пространство на Иран.

    Коментиран от #67, #70

    12:00 29.03.2026

  • 63 Мишел

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "az СВО Победа 80":

    Самолетоносачът "Джералд Форд" в момента е на остров Крит за 14 месечен ремонт на запушени тоалетни.😀😀😀😀😃😃

    Коментиран от #66

    12:05 29.03.2026

  • 64 Да знаеш

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Мишел":

    Израел няма загубена война. Дори когато нямаха добро въоръжение биха целия арабски свят за 6 дни.

    12:35 29.03.2026

  • 65 Така е

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "ммда":

    Така става, когато се надяваш Русия да ти помага.

    12:40 29.03.2026

  • 66 az СВО Победа 80

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "Мишел":

    Не, преместиха го в Хърватска. Сега е там. Явно в Крит е сложно да бъде ремонтиран, след "пожара в кухнята"....

    13:19 29.03.2026

  • 67 3333

    3 3 Отговор

    До коментар #62 от "Мишел":

    Самолетите на израелците и американците летят свободно над Иран,почти цялото иранско ПВО е унищожено още в първите дни на войната.

    Коментиран от #68

    13:40 29.03.2026

  • 68 az СВО Победа 80

    2 3 Отговор

    До коментар #67 от "3333":

    Пак митове и легенди! 🤣

    Затова ли иранците удариха първият F-35?

    Коментиран от #74

    13:42 29.03.2026

  • 69 Мишел

    0 2 Отговор

    До коментар #55 от "Търновец":

    ПВО на Иран се състои от един дивизион С300 Е, закупен около 1984г и поне 65 ракетни дивизиона ирански разработка ПВО оръжия ниво С300Е. Иран поръча С400Е, ще ги получава от 2028г. От 2029 Иран ще произвежда С500 Е по лиценз.

    14:05 29.03.2026

  • 70 Санитар от Карлуково

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "Мишел":

    Забавен е нали...Разсмива ни по цял ден...

    14:31 29.03.2026

  • 71 САЩ СТРАТЕГИЧЕСКИ ША СА ИЗДЖАСА

    1 1 Отговор
    И ЩЕ ПОЛУЧИ ПАВАЖНА ЕКЗЕМА ........... МАДУРО ГИ ПРОКЛЕ !

    15:12 29.03.2026

  • 72 ВОВАТА НАРКОМАНСКИ

    1 1 Отговор
    Е БЕСЕН И ЩЕ СВАЛЯ РУСКИТЕ СПЪТНИЦИ - ПУТИН ГО СЛЕДИ С ЕДНО ОКО , С ДРУГОТО СЛЕДИ ЖЕНА МУ !

    15:17 29.03.2026

  • 73 фауст/юмрук/ !

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "az СВО Победа 80":

    новия вариант на първичен гняв....търся но няма снимки има атака над султан има и ранени 12 войника ,но унищожени като вчерашният удар на фламинго над завода в самара няма.Американците пишат ,те не се крият.сега събират сили и ще почват!

    15:45 29.03.2026

  • 74 овчар с тояга убива заек на 100г!

    1 1 Отговор

    До коментар #68 от "az СВО Победа 80":

    вчера ти написах ,че югославия Свали ,а молите само одраскаха стелта.Сърбите го свалиха с Нарва 125.....пс.това е като победата на България на парк дьо Пренс преди 30г!По султан не се стреля от иран а от РИЯД!Рияд не е иран!Когато се мъчиш поне бъди малко от малко обективен!

    15:51 29.03.2026

