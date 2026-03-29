Зеленски: Руските сили са атакували Украйна тази седмица с над 3000 дрона, над 1450 управляеми авиобомби и с 40 ракети

Руските сили са атакували Украйна тази седмица с над 3000 дрона, над 1450 управляеми авиобомби и с 40 ракети от различни типове, предаде Укринформ, като се позова на публикация във „Фейсбук“ на украинския президент Володимир Зеленски, пише БТА.

„Само тази седмица Русия използва над 3000 дрона срещу нашите градове и общини – значителна част от тях „Шахед“ – както и над 1450 управляеми авиобомби и 40 ракети от различни видове. Военните действия на руснаците срещу нашата държава и нашия народ не затихват и същевременно те открито инвестират в удължаване на поредната си война, която води до международна дестабилизация“, отбеляза Зеленски.

Той заяви, че Украйна е атакувана от същите дронове и балистични ракети като страните от Близкия изток и региона на Персийския залив, което води до дестабилизация на световните пазари и блокиране на морските пътища.

Украйна допринася за гарантиране на безопасността и призовава за ясни, решителни и съгласувани усилия за осигуряване на реална защита на човешкия живот и за прекратяване на войните, посочи държавният глава.

„Трябва съвместно да произвеждаме модерни отбранителни системи, доказани във войната. Трябва да обединим възможностите си, за да могат хората да живеят в мир в Европа, Близкия изток и в други части на света“, добави той.

Володимир Зеленски заяви, че украински експерти вече са направили цялостна оценка на отбранителните възможности на Катар и са разработили конкретни решения за укрепване на противовъздушната отбрана на страната в Персийския залив.

Киев е получил уверения от Съединените щати, че Вашингтон няма да прехвърля оръжия, предназначени за Украйна, никъде, заяви пред Укринформ украинският външен министър Андрий Сибига.

Според него украинската страна е получила уверения от Съединените щати по време на срещата на върха на външните министри на Г-7, която се проведе на 26-27 март 2026 г. в абатството Во дьо Серне във Франция.

Киев получава американски оръжия по програмата PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), договорена през лятото на 2025 г. По тази програма украинската страна съставя месечен списък с необходимите оръжия, които европейците след това купуват от Съединените щати.

„На ниво държавен секретар беше заявено, че нищо от тази програма не е пренасочено никъде. Ще отида дори по-далеч: получихме уверения за съдържанието на програмата и приноса от друга нова държава“, каза Сибига, добавяйки, че все още не може да назове държавата. Това, каза той, означава, че програмата е активна и ще продължи да се развива. „И това е единственият възможен инструмент за укрепване на нашата стратегическа противовъздушна отбрана“, добави той.

Преди това, на въпроса дали САЩ планират да пренасочат част от оръжията, предназначени за Украйна, към Близкия изток, Рубио отговори, че САЩ управляват оръжията си предимно за собствени нужди.

„Честно казано, това не са пренасочени оръжия. Това са наши оръжия. Това са продажби. Това са военни продажби чрез PURL, финансирани от НАТО“, каза държавният секретар.

Украинският външен министър подчерта, че на фона на паралелни кризи, включително войната в Близкия изток, Украйна остава във фокуса на Г-7. Киев, според Сибига, се стреми да консолидира ролята си на „допринос за сигурността“ в региона на Персийския залив.

„Считам тази среща, тази среща на върха, за много успешна за нас. В сравнение с всички предишни, на които съм присъствал в този формат, това е може би едно от най-смислените“, отбеляза той.