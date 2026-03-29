Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски: Руските сили са атакували Украйна тази седмица с над 3000 дрона, над 1450 управляеми авиобомби и с 40 ракети
  Тема: Украйна

29 Март, 2026 17:58, обновена 29 Март, 2026 18:21 1 150 89

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • донбас-
  • ракети-
  • дронове

Украйна допринася за гарантиране на безопасността и призовава за ясни, решителни и съгласувани усилия за осигуряване на реална защита на човешкия живот и за прекратяване на войните, посочи държавният глава

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руските сили са атакували Украйна тази седмица с над 3000 дрона, над 1450 управляеми авиобомби и с 40 ракети от различни типове, предаде Укринформ, като се позова на публикация във „Фейсбук“ на украинския президент Володимир Зеленски, пише БТА.

„Само тази седмица Русия използва над 3000 дрона срещу нашите градове и общини – значителна част от тях „Шахед“ – както и над 1450 управляеми авиобомби и 40 ракети от различни видове. Военните действия на руснаците срещу нашата държава и нашия народ не затихват и същевременно те открито инвестират в удължаване на поредната си война, която води до международна дестабилизация“, отбеляза Зеленски.

Той заяви, че Украйна е атакувана от същите дронове и балистични ракети като страните от Близкия изток и региона на Персийския залив, което води до дестабилизация на световните пазари и блокиране на морските пътища.

Украйна допринася за гарантиране на безопасността и призовава за ясни, решителни и съгласувани усилия за осигуряване на реална защита на човешкия живот и за прекратяване на войните, посочи държавният глава.

„Трябва съвместно да произвеждаме модерни отбранителни системи, доказани във войната. Трябва да обединим възможностите си, за да могат хората да живеят в мир в Европа, Близкия изток и в други части на света“, добави той.

Володимир Зеленски заяви, че украински експерти вече са направили цялостна оценка на отбранителните възможности на Катар и са разработили конкретни решения за укрепване на противовъздушната отбрана на страната в Персийския залив.

Киев е получил уверения от Съединените щати, че Вашингтон няма да прехвърля оръжия, предназначени за Украйна, никъде, заяви пред Укринформ украинският външен министър Андрий Сибига.

Според него украинската страна е получила уверения от Съединените щати по време на срещата на върха на външните министри на Г-7, която се проведе на 26-27 март 2026 г. в абатството Во дьо Серне във Франция.

Киев получава американски оръжия по програмата PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), договорена през лятото на 2025 г. По тази програма украинската страна съставя месечен списък с необходимите оръжия, които европейците след това купуват от Съединените щати.

„На ниво държавен секретар беше заявено, че нищо от тази програма не е пренасочено никъде. Ще отида дори по-далеч: получихме уверения за съдържанието на програмата и приноса от друга нова държава“, каза Сибига, добавяйки, че все още не може да назове държавата. Това, каза той, означава, че програмата е активна и ще продължи да се развива. „И това е единственият възможен инструмент за укрепване на нашата стратегическа противовъздушна отбрана“, добави той.

Преди това, на въпроса дали САЩ планират да пренасочат част от оръжията, предназначени за Украйна, към Близкия изток, Рубио отговори, че САЩ управляват оръжията си предимно за собствени нужди.

„Честно казано, това не са пренасочени оръжия. Това са наши оръжия. Това са продажби. Това са военни продажби чрез PURL, финансирани от НАТО“, каза държавният секретар.

Украинският външен министър подчерта, че на фона на паралелни кризи, включително войната в Близкия изток, Украйна остава във фокуса на Г-7. Киев, според Сибига, се стреми да консолидира ролята си на „допринос за сигурността“ в региона на Персийския залив.

„Считам тази среща, тази среща на върха, за много успешна за нас. В сравнение с всички предишни, на които съм присъствал в този формат, това е може би едно от най-смислените“, отбеляза той.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    44 8 Отговор
    и ко ни интересува тук нас, нормалнитр ора

    17:59 29.03.2026

  • 2 ИЦО

    47 8 Отговор
    Малко са. Още трябва.

    18:00 29.03.2026

  • 3 МАЙ Е ВРЕМЕ

    48 9 Отговор
    КИЕВ ДА БЪДЕ ИЗРАВНЕНЕ И ПОСИПАН СЪС СОЛ

    Коментиран от #25

    18:00 29.03.2026

  • 4 очевидец

    54 8 Отговор
    Евролибералите в България с нелегитимния премиер Гюров днес празнували 22 г в НАТО 😡
    ♦️без стабилна армия
    ♦️с нарязани ракети по заповед от НАТО
    ♦️ с нелетящи изтребители, та ни пазят гръцки и турски военни
    ♦️без подводници
    ♦️с харизани на Северна Македония танкове по заповед от НАТО
    ♦️с харизани БТР-и и ПВО-та на Украйна, която нито е в НАТО, нито в ЕС, но НАТО води война с Русия на нейна територия
    ♦️с чужди бази на наша територия (при соца нямахме руски бази, а здрава и обучена армия)

    Не сме съюзници, а васали.

    Коментиран от #52

    18:01 29.03.2026

  • 5 Т.КОЛЕВ

    8 35 Отговор
    НА НЕ ГЪРМЯТ ФИШЕЦИ НАСАМ НАТАМ АМИ.ДА СЕ ПОСТАРАЯТ НАСОЧАТ УКРАЙНЦИТЕ ВЗРИВЯВАНЕ НА АТУМНИТЕ БОМБИ НА МЕСТНА РУСКА ТЕРИТОРИЯ С РУСКИ КАМЪНИ ПО РУСКИ ГЛАВИ НАЛИ СА СИ.ГИ ПРОЙЗВЕЛИ АТОМН.БОМБИ ДА ГРЪМНАТ ПРИ ТЯХ ТЕХНИ СА СИ.

    Коментиран от #24

    18:03 29.03.2026

  • 6 Мурка

    30 8 Отговор
    ИМАМ ЧУВСТВОТО ЧЕ ТОЯ МУХ ЪЛ ЩЕ СЕ ОКАЖЕ НАИ ВЕЛИКИЯТ ПРОДУКТ НА КГБ

    Коментиран от #16, #45

    18:04 29.03.2026

  • 7 Съдията

    46 7 Отговор
    А с какво да ви атакуват, с балони и цветя ли? Вдигай бялото знаме и спри да цивриш, други опции нямаш. Карти също.😂

    Коментиран от #41

    18:04 29.03.2026

  • 8 Ивелин Михайлов

    35 8 Отговор
    РУСИЯ ПОБЕДА!

    Коментиран от #39

    18:06 29.03.2026

  • 9 Боко

    26 6 Отговор
    Само толкова ли 😂
    😢😢😢искам кока 😢😂дайте ми пари за кокаааа😢😢😢😢😢

    18:07 29.03.2026

  • 10 Ивелин Михайлов

    25 8 Отговор
    Величие настоява за евтин руски петрол и газ! Иначе 10лв на литър бензин!

    Коментиран от #12

    18:07 29.03.2026

  • 11 Анонимен

    6 6 Отговор
    Ами довечера вие ги опитайте.

    18:08 29.03.2026

  • 12 Ти да мълчиш!

    12 11 Отговор

    До коментар #10 от "Ивелин Михайлов":

    Господин 1%..

    18:09 29.03.2026

  • 13 Димяща ушанка

    8 22 Отговор
    Утре влизам в Киев !!!

    Коментиран от #22, #28

    18:10 29.03.2026

  • 14 Титак

    29 9 Отговор
    Украйна допринася за гарантиране на безопасността ...........на нас ли бе, Зеле. Благодарим, без тебе за къде сме??

    18:10 29.03.2026

  • 15 Мим

    38 8 Отговор
    Тоя оправил себе си,ами тръгнал и арбите,че и света да оправя.Смешник...

    Коментиран от #32

    18:10 29.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Глас от бункера

    9 16 Отговор
    Ще постигнем целта през 2055 год.

    Коментиран от #19

    18:11 29.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Мурка

    18 6 Отговор

    До коментар #17 от "Глас от бункера":

    ДОУТОЧНИ -----БУНКЕРА ДА НЕ Е НА АТЛАНТИЧЕСКИЯТ ВАЛ

    18:14 29.03.2026

  • 20 Джеймс Бонд

    28 8 Отговор
    Бла, бла, бла, Зеления Сопол открадна $10 милиарда и изби 2 милиона славяни гада гнусен и за мир говори мръшляка.

    Коментиран от #30, #54

    18:15 29.03.2026

  • 21 Тоя с изтритите …

    9 8 Отговор
    Мод💩 е гъЛТАЧ на ПИТОНИ 👌

    18:15 29.03.2026

  • 22 Дони

    16 7 Отговор

    До коментар #13 от "Димяща ушанка":

    И ЗАЩО ДА ХРАНИ БАНДИТИ С АЛТЪНКЕНЕФИ

    18:15 29.03.2026

  • 23 Квартал 95

    23 8 Отговор
    Вчера Зеленото беше в Катар и днес вече "украинските експерти са направили цялостна оценка на отбранителните възможности на Катар и са разработили конкретни решения за укрепване на противовъздушната отбрана на страната". Да пращат парата.

    18:15 29.03.2026

  • 24 Сретен,

    12 7 Отговор

    До коментар #5 от "Т.КОЛЕВ":

    нито можеш да пишеш,нито да мислиш! Между ушите е празно!

    18:16 29.03.2026

  • 25 Мишел

    20 24 Отговор

    До коментар #3 от "МАЙ Е ВРЕМЕ":

    На Кремъл ще са необходими поне 85 години, за да превземе Украйна. Въпреки е изключително бавния темп на напредване на руските сили, темпът на нарастване на руските жертви е много голям. Сателитните данни показват, че броят на убитите руснаци може да е достигнал до 1,8 милиона жертви, което е 7 пъти повече от украинските жертви.

    Коментиран от #37

    18:17 29.03.2026

  • 26 Коментиращ

    20 19 Отговор
    Русия не може да победи Украйна. Това се признава и от рашистите

    Коментиран от #47

    18:17 29.03.2026

  • 27 Владимир Путин, президент

    22 15 Отговор
    Таварищь Зеленски не плямпай про3дотии, а прави като Иран - бомби денонощно ру3ките смотаняци та ум да им зайде. Нека си направат Пара-олимпиада за участници СВО 😄☝️

    18:18 29.03.2026

  • 28 Развят Оранжев Перчем

    16 7 Отговор

    До коментар #13 от "Димяща ушанка":

    Днес пак победих Иран.
    Свършиха ми томагавките,иначе планирах и утре да го победя пак.

    18:20 29.03.2026

  • 29 УКРСЙНСКИ ПОЧИТАТЕЛ

    5 21 Отговор
    И КАКВО ЧАКАТ.ОЩЕ ТИЯ УКРСЙНЦИ ДА ИМ РАЗРУШАТ ДЪРЖАВАТА И ДА ГИ ИЗБИВТ СЪВСЕМ ЛИ !? НОМЕРА Е ДА АТАКУВАТ ЗАЛПОВО.МСЩАБНО ЯДРЕНИТЕ НАХОДИЩА БОМБИ НА РУСНАЦИТЕ И ДА СЕ.ВЗРИВЯТ В РУСИЯ. Отколкото в Украйна.

    Коментиран от #38

    18:20 29.03.2026

  • 30 Владимир Путин, президент

    8 16 Отговор

    До коментар #20 от "Джеймс Бонд":

    "...Зеления Сопол..."

    Аре ми обясни тогава как този "сопол" вече ПЯТЬ года ме има във всички дупки, мен Великия многогоходов геостратег ? Нещо хич ми се не връзва ☝️

    Коментиран от #35

    18:23 29.03.2026

  • 31 Пантагрюел

    17 7 Отговор
    ,,Украйна допринася за гарантиране на безопасността и призовава за ясни, решителни и съгласувани усилия за осигуряване на реална защита на човешкия живот и за прекратяване на войните, посочи държавният глава."
    ------
    Този Клоун ще бие Шкумбата по разказване на вицове.Чудно защо му тиражират кокаиномишлението??!!

    18:24 29.03.2026

  • 32 Питащ

    6 12 Отговор

    До коментар #15 от "Мим":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира и за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    Коментиран от #36, #42, #43

    18:25 29.03.2026

  • 33 12345

    14 6 Отговор
    Това са извъземните, другаря Тагарев ни каза, че Русия е фалирала, хората умират от глад, нямат ракети и бомби.

    18:26 29.03.2026

  • 34 Руснакът генерал Сирски

    13 6 Отговор
    спасява юдео-хазарския задник на наркоЗеленски!

    Ти да видиш братоубийствена гражданска война на руската територия Окраина!

    18:26 29.03.2026

  • 35 Кремък

    16 6 Отговор

    До коментар #30 от "Владимир Путин, президент":

    Виждал ли си котка как си играе с мишка?
    Може да я изяде,а може да я пуска и лови с часове.

    18:29 29.03.2026

  • 36 Отговарящ

    14 6 Отговор

    До коментар #32 от "Питащ":

    За да избият 3 млн. бандери.

    Коментиран от #48

    18:29 29.03.2026

  • 37 Бля бля бля

    10 7 Отговор

    До коментар #25 от "Мишел":

    Със сателит ли броиш убитите? А при размяна на телата 1000/ 20. 3000 дрона, 1500 бомби и 40 ракети и на украинците нищо им няма. Нали? Защо тогава реват? Истината е че Украйна, да точно Украйна задържа фронта с безбройни човешки загуби.

    18:29 29.03.2026

  • 38 стегай..

    12 6 Отговор

    До коментар #29 от "УКРСЙНСКИ ПОЧИТАТЕЛ":

    Бгбандерскио кюлотаж,оти зеленио мухал сака от урсулците сто млрда в гушата си,оти масква вече четири года не му дава запорожкио аец,и сега с млрдите ще пробва да си върне поне един реактор,ама дъртио джендър урсуль пак се е минал..оти шесте реактора на аецо струват 60 млда$ хи хи

    18:30 29.03.2026

  • 39 В тази война

    7 11 Отговор

    До коментар #8 от "Ивелин Михайлов":

    най-много го отнесе и пострада Русия. Освен, че претърпя фатални финансови загуби и такива на руска жива сила, тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.

    Коментиран от #58

    18:30 29.03.2026

  • 40 На зеленски му липсват едни войници

    12 6 Отговор
    Какво стана със специалистите по дронове, които получиха иранска ракета?
    Лошото е, че не са били спелисти по ракетите, иначе щеше да се справят.

    18:30 29.03.2026

  • 41 Kaлпазанин

    6 6 Отговор

    До коментар #7 от "Съдията":

    Де да можеше да го вдигне ,знае че е обречен о затова няма спирка ,ще виси на улична

    18:31 29.03.2026

  • 42 Питаш защото си ПроЗт

    8 6 Отговор

    До коментар #32 от "Питащ":

    Ами ако разбереш че приемаш тъпата пропаганда за истина ще намериш и отговора на въпроса си.

    18:31 29.03.2026

  • 43 12345

    9 6 Отговор

    До коментар #32 от "Питащ":

    Тъп въпрос, но като за жълт мозък, нека ви обясним, не че ще разберете, но да направим опит. Донбас не беше под пълен контрол, до една две години ще е, Русия си взе 70% от Запорожка и Херсонска области, обезопасявайки Крим, Украйна вече няма да могат да им спират водата, отделно вече гледат Азовско море през бинокъл. А след като и последният украинец умре, въпрос на едно още 10 години, то Русия ще си взима каквото си иска. Следващите области ще са Харков, Днепър и Одеса, но това е в далечно бъдеще.
    Когато това се случи вие пак ще ни питате, за какво Русия е похарчила трилиони, пак ще ви се реве.

    Коментиран от #59

    18:32 29.03.2026

  • 44 Мишел

    6 12 Отговор
    Икономиката на Русия е в „зоната на смъртта“. Путин поиска от олигарсите да плащат за войната. Кремъл: Инициативата за предоставяне на средства е била изцяло лична. Путин е отправил директно искане към руските олигарси да направят мащабни дарения за изчерпания бюджет на държавата. Двама бизнесмени са потвърдили готовността си да направят вноски, за да подпомогнат продължаващата война в Украйна. Новината идва в момент, когато военните разходи на Кремъл са скочили с 42% спрямо 2025г.

    18:32 29.03.2026

  • 45 Мурка колко си прав

    12 6 Отговор

    До коментар #6 от "Мурка":

    Доста хора неперкъснато намират потвърждение на тезата, че Зеленски е човек на Путин.
    Има една единствена задача - да се грижи воната да проддължава, докато денацифицират и демилитаризират Украйна. В никакът случай да не спира, докато върви кютека.

    Коментиран от #64

    18:33 29.03.2026

  • 46 ...

    6 9 Отговор
    Путин действа като агент на МИ6 и ЦРУ и върши перфектно тяхната работа по фалирането и унищожаването на Русия.

    Коментиран от #55

    18:34 29.03.2026

  • 47 Владимир Путин, президент

    9 13 Отговор

    До коментар #26 от "Коментиращ":

    "...Русия не може да победи Украйна..."

    Това стана ясно още на Третия Ден от светкавичната операция !!! "Подтиснатите, онеправдани" руснаци предпочитат Украйна, пред монголска, криминална Русия, каквато е днес. В момента в който това се разбра, Нафталина трябваше се изтегли от Украйна наместо избива чисти руснаци. За кумова срама можеше нещо се пазари за Донбас, но срамът не му позволи. Неясно какво още упорства тъй като от заявените цели и задачи нито една не е и няма бъде изпълнена. Това го разбират и контрактниците въвлечени в една обречена кауза.

    Коментиран от #61, #71

    18:35 29.03.2026

  • 48 Ха-ха

    7 7 Отговор

    До коментар #36 от "Отговарящ":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са 21 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    Коментиран от #60

    18:37 29.03.2026

  • 49 болгарин..

    10 6 Отговор
    Бравос на тагаренковски дека даде на зеленио мухал всичките бгбетери и емтелбета,та сега маковците вместо да копат железна руда,сега ще топать яко поне година качествена бгбандерска скраб..събрана из укронатьцистките полета

    18:37 29.03.2026

  • 50 Шейх Султан че и принц Байрам

    11 6 Отговор
    Спешно ще връщат 20 украинеца, които щели да се борят с дронове срещу Иран, обаче Иран им пратил ракета, а не дрон и те решили да умрат... за Америка.

    Зеленски носи лош късмет където и да отиде. Дори в България идва и стана тук криза, инфлация, Пеевски взе орден от Зеленски. Престави си какъв кутсуз.

    18:37 29.03.2026

  • 51 Колко

    7 6 Отговор
    бодро и оптимистично, свежарско някак си.......

    18:38 29.03.2026

  • 52 ген. Съби Събев

    7 6 Отговор

    До коментар #4 от "очевидец":

    Важното е да се радваме заедно всички НАТОпорчени при мен чи чакам. В Одеса.

    18:38 29.03.2026

  • 53 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    10 6 Отговор
    Зеленият шут вече проси и от арабите. Но днес аятоласите пратиха специалистите му по борба с дронове при Бандера. Утре очаквайте новите изцепки на киевския шут и руски агент.

    Коментиран от #62

    18:39 29.03.2026

  • 54 За смъртта на тези

    6 10 Отговор

    До коментар #20 от "Джеймс Бонд":

    2 000 000 руснаци не е виновен Зеленски, а този който започна войната. Ако Русия не беше започнала войната, тези войници щяха да са живи. Факт.

    Коментиран от #56, #57

    18:39 29.03.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Ха ха ха

    6 6 Отговор

    До коментар #54 от "За смъртта на тези":

    2 млн.обаче ако броиш украинците за руснаци. Дори западните анализатори които също правят пропаганда, не говорят за милион убити руснаци.

    Коментиран от #68

    18:43 29.03.2026

  • 57 Четете стари военни книжки

    6 6 Отговор

    До коментар #54 от "За смъртта на тези":

    Какви са тия виртуални смърти на 2000000000 войници?

    Гледайте как обменят труповете в какво съотношение повече са украинските воници, чиито тела се връщат обратно на Украйна да си ги получи. Ще ви настръхне голата глава. Още има да ги събират в Курска област, където незнайно защо влязоха, но пък се знае защо така и не излязоха.

    Коментиран от #63, #65

    18:43 29.03.2026

  • 58 а бе..

    3 6 Отговор

    До коментар #39 от "В тази война":

    Важното е че батисването на укронатьцистите продължава..чемь их меньше,темь лучше.и то при размяната на чаркоятьци се вижда най добре..1000 бандерци на концерт при еврейна кобзонь с/у дузина масковских хи хи

    Коментиран от #85

    18:44 29.03.2026

  • 59 В Русия съвсем друго казват.

    6 4 Отговор

    До коментар #43 от "12345":

    Руски депутати заявиха, при това от трибуната на парламента, че СВО е претърпяла провал. "Руските депутати наравно с Путин трябва да поемат отговорност и незабавно СВО да бъде спряна. Заявената цел на СВО не може да бъде постигната, посочвайки "свалянето на нацисткия режим на Зеленски". " Тази война вреди единствено на нас, а не на Запада. Умират наши войници, а не техни."

    18:46 29.03.2026

  • 60 Владимир Путин, президент

    6 7 Отговор

    До коментар #48 от "Ха-ха":

    "...руските жертви са 7 пъти повече от украинските..."

    Кви "украински" жертви като командирите виждат че във ВСУ има в пъти повече руснаци от тези в руската армия. Абсолютната ру3ка простотия и традиция да избива собствения си народ. Няма никакво оправдание за тази престъпна война и всички виновници трябва да съдени, Русия плаща Репарации и принудена да промени Конституцията подобно Япония ☝️ Руснаците са опасни най-вече за себе си, подобно дивите африкански племена в Конго, Заир, Нигерия.

    Коментиран от #66

    18:46 29.03.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Зеленски съм

    2 7 Отговор

    До коментар #53 от "Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ":

    Утре нямам изяви, ще се отдам на кокафиеста.
    Трябва да си гледам здравето, че заприличах на стар евреин.

    18:47 29.03.2026

  • 63 Чудовищни руски жертви през последните

    7 4 Отговор

    До коментар #57 от "Четете стари военни книжки":

    месеци. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има
    промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."

    Коментиран от #72

    18:47 29.03.2026

  • 64 Мурка

    1 6 Отговор

    До коментар #45 от "Мурка колко си прав":

    ЗАБРАВЯШ ПО ГОЛЯМАТА ЦЕЛ ЕУРОЮНИЪНА ТОВА Е ЦЕЛ И НА РИЖИЯТ ПАЛЯЧО

    18:47 29.03.2026

  • 65 Става въпрос за убити като цяло,

    6 2 Отговор

    До коментар #57 от "Четете стари военни книжки":

    а не за размяна на убити цивилни или убити военни, или обмяна на пленници цивилни или военни. Визира се брой руски жертви.

    18:49 29.03.2026

  • 66 Кики Косори Денкова в Петрохан

    6 6 Отговор

    До коментар #60 от "Владимир Путин, президент":

    Русия си взима обратно Украйна, не разбрахте ли досега? Обаче не й трябват украинците - затова се прочиства първо.

    18:49 29.03.2026

  • 67 Жириновски

    5 4 Отговор
    Ей Шмъркало.....още Ви галят а ти отново ревеш!Да Ви ударят с цялата си мощ и да приключват с вас-че ми писна от Орки,Укри и бандеровци!

    18:50 29.03.2026

  • 68 Да, пресилено е 2 млн

    6 5 Отговор

    До коментар #56 от "Ха ха ха":

    Дори двете воюващи държави няма как да са сигурни в даден момент колко са умрелите, но приблизително - да. Единственият достоверен метод за преброяване е чрез сателитни данни и геолокализирани кадри. И те показват
    1 450 000 руски жертви и 350 000 украинци / включително и цивилни граждани /. По ирония на съдбата 90% от цивилните жертви в Украйна са рускоезични граждани в Източна Украйна - ДНР и Луганск.

    18:51 29.03.2026

  • 69 Град Козлодуй

    4 6 Отговор
    Какво стана с перемогата и контранаступа?!Май пак се отлага-за следващата пролет!

    Коментиран от #74

    18:52 29.03.2026

  • 70 Мухахаха

    3 5 Отговор
    Малко са

    18:52 29.03.2026

  • 71 смотань бандерець..

    3 8 Отговор

    До коментар #47 от "Владимир Путин, президент":

    Яд ме е..че зеленио мухал не може да си върне азовское море със пристанищата..а оно е колкото бг-то,а пък четири года бандерците зяпаме запорожкио аец на фотачки..оти шмъркащио комик прибра млрдите на урсулците в гушата си и не прай нищо по въпроса и цела зима мразнахме като собачки заради зелената му лакома душичка

    18:53 29.03.2026

  • 72 Зрител от 90-те

    4 8 Отговор

    До коментар #63 от "Чудовищни руски жертви през последните":

    А защо украинсикте трупове са ВНИМАВАЙ: 1000 към 40 руски?

    Потърси в интернета за размяната на трупове, и после ми преписвай западната пропаганда.

    Мислиш ли, че тия дето наливат стотиците милиарди на година на Украйна, за да си праща насила собственото население да мре по окопите, ще ажат, че парите са отишли за измирането на украинската армия?

    А най-добрият показател за загубите е, че в Украйна ловят насила мъжете по улици, магазини, автобуси от градския транспорт, за да ПОПЪЛВАТ ЗАГУБИТЕ. Ураинските телеграм-канали пускат непрекъснато записи от роднините на отвлечените за фронта. При това сума ти хора са убити, защото не искат да умрат за НАТО.

    Разправяй на руснаците как давали 7 пъти повече жертви, като бомбардират и изстрелват ракети, а украинците долу чакат да снимат.

    Коментиран от #76

    18:55 29.03.2026

  • 73 Малко ви е

    4 5 Отговор
    Четири години ви чишкат.

    18:57 29.03.2026

  • 74 Не Таняхуу

    3 6 Отговор

    До коментар #69 от "Град Козлодуй":

    Тръмпанарът профука ракетите, бомбите, самолетите, даже и войниците на Зеленски. Хвърли ги да сменят режима в Иран. Сега за Украйна няма да има величави победи, като дази в Курск, или... за друга не се сещам. Контранаступът май не достигна до никое село, за да бъде наречен на него.

    И Тръмп успя! Смени режимът на Аятолаха с нкякви ядосани военни, които сега ще трябва да заличат Изрел и да местят евреите пак на друго място, че това се оказа, че било на палестинците.

    19:00 29.03.2026

  • 75 До Нал Тръмп

    3 6 Отговор
    Зеленски, кажи как се чувстват украинските "захитници от дронове", които прати в Емирствата?
    Успяха ли да уловят дрон, или ракета?

    (знам, че не четеш тук, но използвам мястото, за се измайтапя)

    19:02 29.03.2026

  • 76 Това е размяна на убити

    6 3 Отговор

    До коментар #72 от "Зрител от 90-те":

    Няма нищо общо с общата бройка убити. Общата бройка е огромна. В Русия вече всеки месец мобилизират по 60 000 руснака, това прави 700 000 на година, а 2/3 от тях никога не се връщат от фронта.

    Коментиран от #78, #84

    19:04 29.03.2026

  • 77 И сега какво правим

    3 6 Отговор
    Нещо ми се струва, че Зеленски е започнал като типичен залязващ комедиен актьор, да чувства загуба на интерес от публиката към себе си.

    Въобще кой го интересува вече тояя Зеленски, след като почна в Иран яката война? Как се сеща някой за Украйна - направо се чудя. Все едно да се интересувам от Премиера Желязков?

    19:05 29.03.2026

  • 78 Убит по време на контранаступа

    2 6 Отговор

    До коментар #76 от "Това е размяна на убити":

    Как да няма бройката на телата общо с брояката на убитите? Мозъкът ви не работи дори за елементарна математика.

    Коментиран от #83

    19:07 29.03.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 дякон Игнатий

    3 6 Отговор
    Давайте братушки, изтрийте зелената чума от лицето на Украйна.

    19:08 29.03.2026

  • 81 хаха

    1 6 Отговор
    А кухоглавите ориенталски байганьовци се одрищяват по 3 пъти на ден, защото брадатите поганци можело да им пратят някоя ракета. ХАХАХА

    Кой ще хаби ракети за вас бе измет. Пари струват.

    19:08 29.03.2026

  • 82 "Владимир Путин, президент"

    5 4 Отговор
    Хи хи хи
    над 6000 дрона
    - свалени с 1 /едно/ фламинго
    над 2900 управляеми авиобомби
    - свалени с 1 /едно/ фламинго

    и с 40 ракети
    - свалени с 1 /едно/ фламинго

    19:09 29.03.2026

  • 83 Разбира се, че няма.

    6 1 Отговор

    До коментар #78 от "Убит по време на контранаступа":

    Единственият съществуваш и достоверен метод за преброяване е чрез сателитни данни и геолокализирани кадри.

    19:09 29.03.2026

  • 84 Да бе да

    3 4 Отговор

    До коментар #76 от "Това е размяна на убити":

    Ама въобще няма връзка. Защо? Защото така ти се иска? Човека много детаилно ти е обяснил ситуацията, а ти пак с обичайните дъвки. Сигурно лично броиш мобилизираните и убити руски войници. Нищо че те се ротират. Глупак.

    Коментиран от #86

    19:10 29.03.2026

  • 85 А тогава как ще коментираш факта,

    6 2 Отговор

    До коментар #58 от "а бе..":

    че В Руското министерство на отбраната има постъпили над 800 000 молби - запитвания от семейства на мобилизирани войници, от които няма и следа. Няма ги сред живите, но и не са официално обявени за мъртви. Мащабите на руските жертви може да се окажат много по-големи отколкото си мислим.

    Коментиран от #87

    19:13 29.03.2026

  • 86 Разбира се

    6 2 Отговор

    До коментар #84 от "Да бе да":

    че няма. В това, което ти пишеш няма никаква логика за да се направи подобна причинно-следствена връзка. Прочети има доста информация кой и как преброява жетвите, като независим източник. Единственият съществуващ и достоверен метод за преброяване е чрез сателитни данни и геолокализирани кадри. Ти си решаваш дали да вярваш. Според мен най-верни са данните на американското разузнаване.

    Коментиран от #88

    19:16 29.03.2026

  • 87 Смех в блатото

    2 6 Отговор

    До коментар #85 от "А тогава как ще коментираш факта,":

    Какъв е този "факт" за тези молби?
    Как си ги измисляте фалшиви новини отвсякъде.

    Сигурен съм, че си повярвал, когато по нашие правителствени медии обявиха, че Украна е спечелила войната.А не трябваше да вярваш на пропгандата. Тя беше само, за да се оправдаят колосалните разходи от страните на НАТО за този конфликт. За да не се бунтуват хората, че се крадат техните пари. За да бъдела "стратегически разгромена Русия". И сега си си проста жертва на пропагандата. Ама по-вероятно имаш някаква изгода да проповядваш тази пропаганда тук, за да излезе, че Украйна побеждава.

    Със сигурност си вярвал и пропагандирал Ковида и мерките, ваксините, еврото и всички щуротии, които идват от Запада. Оставаш си вярващ в глупости. Със сигурност и в Господ не вярваш - и деца нямаш. Класическо либерално офис-клише.

    19:21 29.03.2026

  • 88 Град Козлодуй

    1 6 Отговор

    До коментар #86 от "Разбира се":

    Да бе.Те са чипирани или с ушна марка......хахаха.

    19:22 29.03.2026

  • 89 Тиква

    2 3 Отговор
    Окрамизерниците пак вият на умряло,бой и бой по 404, хубавата новина няма да има окрабандерия.

    19:37 29.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания