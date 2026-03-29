Зеленски: Руските сили са атакували Украйна тази седмица с над 3000 дрона, над 1450 управляеми авиобомби и с 40 ракети

Руските сили са атакували Украйна тази седмица с над 3000 дрона, над 1450 управляеми авиобомби и с 40 ракети от различни типове, предаде Укринформ, като се позова на публикация във „Фейсбук“ на украинския президент Володимир Зеленски, пише БТА.
„Само тази седмица Русия използва над 3000 дрона срещу нашите градове и общини – значителна част от тях „Шахед“ – както и над 1450 управляеми авиобомби и 40 ракети от различни видове. Военните действия на руснаците срещу нашата държава и нашия народ не затихват и същевременно те открито инвестират в удължаване на поредната си война, която води до международна дестабилизация“, отбеляза Зеленски.
Той заяви, че Украйна е атакувана от същите дронове и балистични ракети като страните от Близкия изток и региона на Персийския залив, което води до дестабилизация на световните пазари и блокиране на морските пътища.
Украйна допринася за гарантиране на безопасността и призовава за ясни, решителни и съгласувани усилия за осигуряване на реална защита на човешкия живот и за прекратяване на войните, посочи държавният глава.
„Трябва съвместно да произвеждаме модерни отбранителни системи, доказани във войната. Трябва да обединим възможностите си, за да могат хората да живеят в мир в Европа, Близкия изток и в други части на света“, добави той.
Володимир Зеленски заяви, че украински експерти вече са направили цялостна оценка на отбранителните възможности на Катар и са разработили конкретни решения за укрепване на противовъздушната отбрана на страната в Персийския залив.
Киев е получил уверения от Съединените щати, че Вашингтон няма да прехвърля оръжия, предназначени за Украйна, никъде, заяви пред Укринформ украинският външен министър Андрий Сибига.
Според него украинската страна е получила уверения от Съединените щати по време на срещата на върха на външните министри на Г-7, която се проведе на 26-27 март 2026 г. в абатството Во дьо Серне във Франция.
Киев получава американски оръжия по програмата PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), договорена през лятото на 2025 г. По тази програма украинската страна съставя месечен списък с необходимите оръжия, които европейците след това купуват от Съединените щати.
„На ниво държавен секретар беше заявено, че нищо от тази програма не е пренасочено никъде. Ще отида дори по-далеч: получихме уверения за съдържанието на програмата и приноса от друга нова държава“, каза Сибига, добавяйки, че все още не може да назове държавата. Това, каза той, означава, че програмата е активна и ще продължи да се развива. „И това е единственият възможен инструмент за укрепване на нашата стратегическа противовъздушна отбрана“, добави той.
Преди това, на въпроса дали САЩ планират да пренасочат част от оръжията, предназначени за Украйна, към Близкия изток, Рубио отговори, че САЩ управляват оръжията си предимно за собствени нужди.
„Честно казано, това не са пренасочени оръжия. Това са наши оръжия. Това са продажби. Това са военни продажби чрез PURL, финансирани от НАТО“, каза държавният секретар.
Украинският външен министър подчерта, че на фона на паралелни кризи, включително войната в Близкия изток, Украйна остава във фокуса на Г-7. Киев, според Сибига, се стреми да консолидира ролята си на „допринос за сигурността“ в региона на Персийския залив.
„Считам тази среща, тази среща на върха, за много успешна за нас. В сравнение с всички предишни, на които съм присъствал в този формат, това е може би едно от най-смислените“, отбеляза той.
4 очевидец
♦️без стабилна армия
♦️с нарязани ракети по заповед от НАТО
♦️ с нелетящи изтребители, та ни пазят гръцки и турски военни
♦️без подводници
♦️с харизани на Северна Македония танкове по заповед от НАТО
♦️с харизани БТР-и и ПВО-та на Украйна, която нито е в НАТО, нито в ЕС, но НАТО води война с Русия на нейна територия
♦️с чужди бази на наша територия (при соца нямахме руски бази, а здрава и обучена армия)
Не сме съюзници, а васали.
Коментиран от #52
18:01 29.03.2026
😢😢😢искам кока 😢😂дайте ми пари за кокаааа😢😢😢😢😢
18:07 29.03.2026
12 Ти да мълчиш!
До коментар #10 от "Ивелин Михайлов":Господин 1%..
18:09 29.03.2026
13 Димяща ушанка
Коментиран от #22, #28
18:10 29.03.2026
До коментар #17 от "Глас от бункера":ДОУТОЧНИ -----БУНКЕРА ДА НЕ Е НА АТЛАНТИЧЕСКИЯТ ВАЛ
18:14 29.03.2026
22 Дони
До коментар #13 от "Димяща ушанка":И ЗАЩО ДА ХРАНИ БАНДИТИ С АЛТЪНКЕНЕФИ
28 Развят Оранжев Перчем
До коментар #13 от "Димяща ушанка":Днес пак победих Иран.
Свършиха ми томагавките,иначе планирах и утре да го победя пак.
18:20 29.03.2026
30 Владимир Путин, президент
До коментар #20 от "Джеймс Бонд":"...Зеления Сопол..."
Аре ми обясни тогава как този "сопол" вече ПЯТЬ года ме има във всички дупки, мен Великия многогоходов геостратег ? Нещо хич ми се не връзва ☝️
Коментиран от #35
18:23 29.03.2026
Този Клоун ще бие Шкумбата по разказване на вицове.Чудно защо му тиражират кокаиномишлението??!!
18:24 29.03.2026
32 Питащ
До коментар #15 от "Мим":При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира и за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?
Коментиран от #36, #42, #43
18:25 29.03.2026
34 Руснакът генерал Сирски
Ти да видиш братоубийствена гражданска война на руската територия Окраина!
18:26 29.03.2026
35 Кремък
До коментар #30 от "Владимир Путин, президент":Виждал ли си котка как си играе с мишка?
Може да я изяде,а може да я пуска и лови с часове.
18:29 29.03.2026
36 Отговарящ
До коментар #32 от "Питащ":За да избият 3 млн. бандери.
Коментиран от #48
18:29 29.03.2026
37 Бля бля бля
До коментар #25 от "Мишел":Със сателит ли броиш убитите? А при размяна на телата 1000/ 20. 3000 дрона, 1500 бомби и 40 ракети и на украинците нищо им няма. Нали? Защо тогава реват? Истината е че Украйна, да точно Украйна задържа фронта с безбройни човешки загуби.
18:29 29.03.2026
38 стегай..
До коментар #29 от "УКРСЙНСКИ ПОЧИТАТЕЛ":Бгбандерскио кюлотаж,оти зеленио мухал сака от урсулците сто млрда в гушата си,оти масква вече четири года не му дава запорожкио аец,и сега с млрдите ще пробва да си върне поне един реактор,ама дъртио джендър урсуль пак се е минал..оти шесте реактора на аецо струват 60 млда$ хи хи
18:30 29.03.2026
39 В тази война
До коментар #8 от "Ивелин Михайлов":най-много го отнесе и пострада Русия. Освен, че претърпя фатални финансови загуби и такива на руска жива сила, тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.
Коментиран от #58
18:30 29.03.2026
40 На зеленски му липсват едни войници
Лошото е, че не са били спелисти по ракетите, иначе щеше да се справят.
18:30 29.03.2026
41 Kaлпазанин
До коментар #7 от "Съдията":Де да можеше да го вдигне ,знае че е обречен о затова няма спирка ,ще виси на улична
18:31 29.03.2026
42 Питаш защото си ПроЗт
До коментар #32 от "Питащ":Ами ако разбереш че приемаш тъпата пропаганда за истина ще намериш и отговора на въпроса си.
18:31 29.03.2026
43 12345
До коментар #32 от "Питащ":Тъп въпрос, но като за жълт мозък, нека ви обясним, не че ще разберете, но да направим опит. Донбас не беше под пълен контрол, до една две години ще е, Русия си взе 70% от Запорожка и Херсонска области, обезопасявайки Крим, Украйна вече няма да могат да им спират водата, отделно вече гледат Азовско море през бинокъл. А след като и последният украинец умре, въпрос на едно още 10 години, то Русия ще си взима каквото си иска. Следващите области ще са Харков, Днепър и Одеса, но това е в далечно бъдеще.
Когато това се случи вие пак ще ни питате, за какво Русия е похарчила трилиони, пак ще ви се реве.
Коментиран от #59
18:32 29.03.2026
45 Мурка колко си прав
До коментар #6 от "Мурка":Доста хора неперкъснато намират потвърждение на тезата, че Зеленски е човек на Путин.
Има една единствена задача - да се грижи воната да проддължава, докато денацифицират и демилитаризират Украйна. В никакът случай да не спира, докато върви кютека.
Коментиран от #64
18:33 29.03.2026
47 Владимир Путин, президент
До коментар #26 от "Коментиращ":"...Русия не може да победи Украйна..."
Това стана ясно още на Третия Ден от светкавичната операция !!! "Подтиснатите, онеправдани" руснаци предпочитат Украйна, пред монголска, криминална Русия, каквато е днес. В момента в който това се разбра, Нафталина трябваше се изтегли от Украйна наместо избива чисти руснаци. За кумова срама можеше нещо се пазари за Донбас, но срамът не му позволи. Неясно какво още упорства тъй като от заявените цели и задачи нито една не е и няма бъде изпълнена. Това го разбират и контрактниците въвлечени в една обречена кауза.
Коментиран от #61, #71
18:35 29.03.2026
48 Ха-ха
До коментар #36 от "Отговарящ":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са 21 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
Коментиран от #60
18:37 29.03.2026
50 Шейх Султан че и принц Байрам
Зеленски носи лош късмет където и да отиде. Дори в България идва и стана тук криза, инфлация, Пеевски взе орден от Зеленски. Престави си какъв кутсуз.
18:37 29.03.2026
52 ген. Съби Събев
До коментар #4 от "очевидец":Важното е да се радваме заедно всички НАТОпорчени при мен чи чакам. В Одеса.
18:38 29.03.2026
54 За смъртта на тези
До коментар #20 от "Джеймс Бонд":2 000 000 руснаци не е виновен Зеленски, а този който започна войната. Ако Русия не беше започнала войната, тези войници щяха да са живи. Факт.
Коментиран от #56, #57
18:39 29.03.2026
56 Ха ха ха
До коментар #54 от "За смъртта на тези":2 млн.обаче ако броиш украинците за руснаци. Дори западните анализатори които също правят пропаганда, не говорят за милион убити руснаци.
Коментиран от #68
18:43 29.03.2026
57 Четете стари военни книжки
До коментар #54 от "За смъртта на тези":Какви са тия виртуални смърти на 2000000000 войници?
Гледайте как обменят труповете в какво съотношение повече са украинските воници, чиито тела се връщат обратно на Украйна да си ги получи. Ще ви настръхне голата глава. Още има да ги събират в Курска област, където незнайно защо влязоха, но пък се знае защо така и не излязоха.
Коментиран от #63, #65
18:43 29.03.2026
58 а бе..
До коментар #39 от "В тази война":Важното е че батисването на укронатьцистите продължава..чемь их меньше,темь лучше.и то при размяната на чаркоятьци се вижда най добре..1000 бандерци на концерт при еврейна кобзонь с/у дузина масковских хи хи
Коментиран от #85
18:44 29.03.2026
59 В Русия съвсем друго казват.
До коментар #43 от "12345":Руски депутати заявиха, при това от трибуната на парламента, че СВО е претърпяла провал. "Руските депутати наравно с Путин трябва да поемат отговорност и незабавно СВО да бъде спряна. Заявената цел на СВО не може да бъде постигната, посочвайки "свалянето на нацисткия режим на Зеленски". " Тази война вреди единствено на нас, а не на Запада. Умират наши войници, а не техни."
18:46 29.03.2026
60 Владимир Путин, президент
До коментар #48 от "Ха-ха":"...руските жертви са 7 пъти повече от украинските..."
Кви "украински" жертви като командирите виждат че във ВСУ има в пъти повече руснаци от тези в руската армия. Абсолютната ру3ка простотия и традиция да избива собствения си народ. Няма никакво оправдание за тази престъпна война и всички виновници трябва да съдени, Русия плаща Репарации и принудена да промени Конституцията подобно Япония ☝️ Руснаците са опасни най-вече за себе си, подобно дивите африкански племена в Конго, Заир, Нигерия.
Коментиран от #66
18:46 29.03.2026
62 Зеленски съм
До коментар #53 от "Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ":Утре нямам изяви, ще се отдам на кокафиеста.
Трябва да си гледам здравето, че заприличах на стар евреин.
18:47 29.03.2026
63 Чудовищни руски жертви през последните
До коментар #57 от "Четете стари военни книжки":месеци. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има
промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."
Коментиран от #72
18:47 29.03.2026
64 Мурка
До коментар #45 от "Мурка колко си прав":ЗАБРАВЯШ ПО ГОЛЯМАТА ЦЕЛ ЕУРОЮНИЪНА ТОВА Е ЦЕЛ И НА РИЖИЯТ ПАЛЯЧО
18:47 29.03.2026
65 Става въпрос за убити като цяло,
До коментар #57 от "Четете стари военни книжки":а не за размяна на убити цивилни или убити военни, или обмяна на пленници цивилни или военни. Визира се брой руски жертви.
18:49 29.03.2026
66 Кики Косори Денкова в Петрохан
До коментар #60 от "Владимир Путин, президент":Русия си взима обратно Украйна, не разбрахте ли досега? Обаче не й трябват украинците - затова се прочиства първо.
18:49 29.03.2026
68 Да, пресилено е 2 млн
До коментар #56 от "Ха ха ха":Дори двете воюващи държави няма как да са сигурни в даден момент колко са умрелите, но приблизително - да. Единственият достоверен метод за преброяване е чрез сателитни данни и геолокализирани кадри. И те показват
1 450 000 руски жертви и 350 000 украинци / включително и цивилни граждани /. По ирония на съдбата 90% от цивилните жертви в Украйна са рускоезични граждани в Източна Украйна - ДНР и Луганск.
18:51 29.03.2026
71 смотань бандерець..
До коментар #47 от "Владимир Путин, президент":Яд ме е..че зеленио мухал не може да си върне азовское море със пристанищата..а оно е колкото бг-то,а пък четири года бандерците зяпаме запорожкио аец на фотачки..оти шмъркащио комик прибра млрдите на урсулците в гушата си и не прай нищо по въпроса и цела зима мразнахме като собачки заради зелената му лакома душичка
18:53 29.03.2026
72 Зрител от 90-те
До коментар #63 от "Чудовищни руски жертви през последните":А защо украинсикте трупове са ВНИМАВАЙ: 1000 към 40 руски?
Потърси в интернета за размяната на трупове, и после ми преписвай западната пропаганда.
Мислиш ли, че тия дето наливат стотиците милиарди на година на Украйна, за да си праща насила собственото население да мре по окопите, ще ажат, че парите са отишли за измирането на украинската армия?
А най-добрият показател за загубите е, че в Украйна ловят насила мъжете по улици, магазини, автобуси от градския транспорт, за да ПОПЪЛВАТ ЗАГУБИТЕ. Ураинските телеграм-канали пускат непрекъснато записи от роднините на отвлечените за фронта. При това сума ти хора са убити, защото не искат да умрат за НАТО.
Разправяй на руснаците как давали 7 пъти повече жертви, като бомбардират и изстрелват ракети, а украинците долу чакат да снимат.
Коментиран от #76
18:55 29.03.2026
74 Не Таняхуу
До коментар #69 от "Град Козлодуй":Тръмпанарът профука ракетите, бомбите, самолетите, даже и войниците на Зеленски. Хвърли ги да сменят режима в Иран. Сега за Украйна няма да има величави победи, като дази в Курск, или... за друга не се сещам. Контранаступът май не достигна до никое село, за да бъде наречен на него.
И Тръмп успя! Смени режимът на Аятолаха с нкякви ядосани военни, които сега ще трябва да заличат Изрел и да местят евреите пак на друго място, че това се оказа, че било на палестинците.
19:00 29.03.2026
76 Това е размяна на убити
До коментар #72 от "Зрител от 90-те":Няма нищо общо с общата бройка убити. Общата бройка е огромна. В Русия вече всеки месец мобилизират по 60 000 руснака, това прави 700 000 на година, а 2/3 от тях никога не се връщат от фронта.
Коментиран от #78, #84
19:04 29.03.2026
Въобще кой го интересува вече тояя Зеленски, след като почна в Иран яката война? Как се сеща някой за Украйна - направо се чудя. Все едно да се интересувам от Премиера Желязков?
19:05 29.03.2026
78 Убит по време на контранаступа
До коментар #76 от "Това е размяна на убити":Как да няма бройката на телата общо с брояката на убитите? Мозъкът ви не работи дори за елементарна математика.
Коментиран от #83
19:07 29.03.2026
Кой ще хаби ракети за вас бе измет. Пари струват.
19:08 29.03.2026
82 "Владимир Путин, президент"
- свалени с 1 /едно/ фламинго
над 2900 управляеми авиобомби
- свалени с 1 /едно/ фламинго
и с 40 ракети
- свалени с 1 /едно/ фламинго
19:09 29.03.2026
83 Разбира се, че няма.
До коментар #78 от "Убит по време на контранаступа":Единственият съществуваш и достоверен метод за преброяване е чрез сателитни данни и геолокализирани кадри.
19:09 29.03.2026
84 Да бе да
До коментар #76 от "Това е размяна на убити":Ама въобще няма връзка. Защо? Защото така ти се иска? Човека много детаилно ти е обяснил ситуацията, а ти пак с обичайните дъвки. Сигурно лично броиш мобилизираните и убити руски войници. Нищо че те се ротират. Глупак.
Коментиран от #86
19:10 29.03.2026
85 А тогава как ще коментираш факта,
До коментар #58 от "а бе..":че В Руското министерство на отбраната има постъпили над 800 000 молби - запитвания от семейства на мобилизирани войници, от които няма и следа. Няма ги сред живите, но и не са официално обявени за мъртви. Мащабите на руските жертви може да се окажат много по-големи отколкото си мислим.
Коментиран от #87
19:13 29.03.2026
86 Разбира се
До коментар #84 от "Да бе да":че няма. В това, което ти пишеш няма никаква логика за да се направи подобна причинно-следствена връзка. Прочети има доста информация кой и как преброява жетвите, като независим източник. Единственият съществуващ и достоверен метод за преброяване е чрез сателитни данни и геолокализирани кадри. Ти си решаваш дали да вярваш. Според мен най-верни са данните на американското разузнаване.
Коментиран от #88
19:16 29.03.2026
87 Смех в блатото
До коментар #85 от "А тогава как ще коментираш факта,":Какъв е този "факт" за тези молби?
Как си ги измисляте фалшиви новини отвсякъде.
Сигурен съм, че си повярвал, когато по нашие правителствени медии обявиха, че Украна е спечелила войната.А не трябваше да вярваш на пропгандата. Тя беше само, за да се оправдаят колосалните разходи от страните на НАТО за този конфликт. За да не се бунтуват хората, че се крадат техните пари. За да бъдела "стратегически разгромена Русия". И сега си си проста жертва на пропагандата. Ама по-вероятно имаш някаква изгода да проповядваш тази пропаганда тук, за да излезе, че Украйна побеждава.
Със сигурност си вярвал и пропагандирал Ковида и мерките, ваксините, еврото и всички щуротии, които идват от Запада. Оставаш си вярващ в глупости. Със сигурност и в Господ не вярваш - и деца нямаш. Класическо либерално офис-клише.
19:21 29.03.2026
88 Град Козлодуй
До коментар #86 от "Разбира се":Да бе.Те са чипирани или с ушна марка......хахаха.
19:22 29.03.2026
89 Тиква
19:37 29.03.2026