Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Украйна »
Украйна засипа с дронове Русия, загина дете
28 Март, 2026 11:27 3 779 149

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • донбас

Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Украинска атака с дронове в Ярославска област, североизточно от Москва, причини смъртта на дете и рани трима души, съобщи областният управител Михаил Евраев, цитиран от "Ройтерс".

Причининени са и щети на няколко жилищни сгради и "търговски обект".

"Дете, което е било в една от частните къщи в крайградския район на Ярославска област по време на атаката, е починало", посочи Евраев Telegram.

"Родителите му са хоспитализирани в тежко състояние. Жена, живееща в съседна къща, също е ранена. Те получават всички необходими медицински грижи", добави той.

По негови думи руските части за противовъздушна отбрана са отблъснали над 30 украински дрона по време на атаката.

Руското министерство на отбраната докладва, че общо 155 украински дрона са били отблъснати и унищожени през нощта над редица руски региони, включително Московска област.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 45 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 13 Аййййй

    46 33 Отговор
    Аууу какво епично заглавие- а нещо за украинските" успехи" на фронта....Че вЗапорожка и Сумска област руснаците са превзели няколко градове-ама ще мълчим-иначе няма грандове...

    Коментиран от #58

    11:36 28.03.2026

  • 15 БРАВУС НА НАРКО

    37 26 Отговор
    ЕВРЕЙЧЕТО. ТОЙ Е МИРОЛЮБЕЦ НУМЕРО УАН НА СВЕТА. НО СКОРО ЩЕ ЛАПНЕ ДУДУКА. НО "ДИАМАНТЕН" В ИЗГНАНИЕ У СИБИРСКО ПОЛЕ.

    11:37 28.03.2026

  • 18 Обикновен човек

    39 36 Отговор
    Русия стана за смях пред света.

    Коментиран от #77

    11:38 28.03.2026

  • 27 Гаджева

    26 6 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    Коментиран от #35, #89, #146

    11:40 28.03.2026

  • 31 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂

    27 26 Отговор

    До коментар #16 от "ПП ДБ":

    37 26 Отговор
    Нашите евро-атлантически фашаги помагат убийствата на онези, от двете страни на бойната линия, които възродиха България след пет века в небитието...

    До коментар #29 от "Пумияр гладен,":

    Цървул Петрохански тъп

    11:43 28.03.2026

  • 35 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    И ние не сме ходили 🥳

    11:43 28.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

    24 20 Отговор
    Коментиран от #81

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Питащ

    22 11 Отговор

    До коментар #13 от "Аййййй":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    Коментиран от #65

    11:52 28.03.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Гръмко лъжливо заглавие

    8 10 Отговор
    От дефектни мисирки!

    11:54 28.03.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Лама Путин

    22 11 Отговор

    До коментар #59 от "Петроханчовците":

    Лама Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да се помоли на ООН за помощ срещу украинските дронове, с което отново предизвика огромна вълна от смях и подигравки по целия свят. 🤣

    11:55 28.03.2026

  • 70 Ами ,за да имаш интернет

    15 8 Отговор

    До коментар #49 от "Ицо":

    Трябва да имаш пари да го платиш.Вовата вчера се молеше на олигарсите за пари и гледаше като гръмнат.

    11:56 28.03.2026

  • 71 Европеец

    8 14 Отговор

    До коментар #11 от "Мишел":

    Коментарът ти е верен за съжаление..... Очаквам скоро украинската хунта да увеличи ударите дронове към Москва, въпреки че Москва е добре защитена от ПВО, но при масиран удар рът няма да издържа..... Тактиката на Путин на воденето на войната е непонятна, а от две седмици и руските войски стоят на едно място и съм сигурен, че това не е от не можене или от съпротивата на Украйна, а от непонятния либерален Путин..... На войната в Украйна не е толкова интересна в момента, колкото това което ще стане с войната на Израел и САЩ срещу Иран.....

    11:57 28.03.2026

  • 74 Смешник

    10 23 Отговор
    Ето това е терористичния режим в Киев който Запада подържа Затова Сво трябва да бъде доведена до успешен край

    Коментиран от #79

    11:58 28.03.2026

  • 75 Владимир Путин, президент

    20 9 Отговор
    Някой да напомни на Нафталина, кой всъщност провежда СВО !!! Щот така кат гледам, комай че Украйна създава буферна зона в Русията бедната.

    11:58 28.03.2026

  • 76 Кой бе

    6 6 Отговор

    До коментар #72 от "Фхйг":

    Неможач безказармен?
    Ти ли бе?
    Господ те е убил още при раждането ти

    11:59 28.03.2026

  • 77 Европеец

    7 16 Отговор

    До коментар #18 от "Обикновен човек":

    Коментарът ти е верен за съжаление..... Причината е либералният Путин и вероятно ще бъдем свидетели на много падения и несгоди на обикновените руснаци.....

    Коментиран от #84

    11:59 28.03.2026

  • 78 Примати

    7 6 Отговор

    До коментар #72 от "Фхйг":

    Вие мислите ли са пращате пари на украинците

    Коментиран от #114

    12:01 28.03.2026

  • 79 Руски депутати заявиха,

    25 5 Отговор

    До коментар #74 от "Смешник":

    при това от трибуната на парламента, че СВО е претърпяла провал. "Руските депутати наравно с Путин трябва да поемат отговорност и незабавно СВО да бъде спряна. Заявената цел на СВО не може да бъде постигната, посочвайки "свалянето на нацисткия режим на Зеленски". " Тази война вреди единствено на нас, а не на Запада. Умират наши войници, а не техни, заяви депутата."

    Коментиран от #101, #139

    12:03 28.03.2026

  • 80 Бункерен, дърт стратег

    23 5 Отговор
    Планът беше съвсем друг, но не се сетих да питам Зеленски дали е съгласен. 🤣

    Коментиран от #124

    12:04 28.03.2026

  • 81 Путин

    12 8 Отговор

    До коментар #55 от "Европеец":

    Сорос каза да сме "многоходови"

    12:08 28.03.2026

  • 82 Кривоверен алкаш

    21 1 Отговор
    А стига....дете,,,защото в Украйна умират само пенсионери...

    12:09 28.03.2026

  • 84 Путин многоходовия

    17 12 Отговор

    До коментар #77 от "Европеец":

    Децата ни са на запад

    Коментиран от #105

    12:09 28.03.2026

  • 85 Смях в залата

    19 6 Отговор
    Путин подкани руските олигарси "доброволно" да финансират войната в Украйна: Време е най-едрия бизнес да започне да помага за финансиране на войната. Ситуацията с държавната хазна става критична. Бюджетният дефицит на Русия за януари и февруари 2026 г. вече е надхвърлил 90% от сумата, прогнозирана за цялата година.

    😂

    12:09 28.03.2026

  • 89 Защото

    3 5 Отговор

    До коментар #27 от "Гаджева":

    дори на латентните хомосексуалисти беше забранено.

    12:15 28.03.2026

  • 91 Ние сме в мирен съюз

    6 6 Отговор
    Войната е гадно нещо.

    12:17 28.03.2026

  • 97 Госあ

    8 12 Отговор
    тръмп го баламосва и Путин не предприема решителни действия да довърши тоя конфликт ! рижия психар няма карти, особено с войната с Иран хвърли много козове. Всички граници са прекрачени - геноцид над рускоговорящи в бившите територии на Украйна , полуевреина открито говори за разполагане на ядрени оръжия и войски на нато, атакува цивилна инфраструктура и атомни електроцентрали в Русия ! Какво повече ?!

    Коментиран от #103, #116

    12:24 28.03.2026

  • 98 Украйна

    12 10 Отговор
    пази Европа и целия близък изток!

    12:24 28.03.2026

  • 99 Вчера

    17 1 Отговор
    Купянск е прочистен напълно!

    12:26 28.03.2026

  • 101 Смешник

    3 12 Отговор

    До коментар #79 от "Руски депутати заявиха,":

    Е това някоя баба на пазара ли ти го каза

    12:27 28.03.2026

  • 104 Хайло

    5 7 Отговор
    Киефф,като Дрезден.

    12:32 28.03.2026

  • 105 Европеец

    12 6 Отговор

    До коментар #84 от "Путин многоходовия":

    Децата на Путин са си в Русия.... Ама децата и парите на неговото обкръжение гаранция че са на запад.....

    Коментиран от #126

    12:33 28.03.2026

  • 107 Оги

    10 7 Отговор
    Правят Русия за посмешище, отешници, морешници, пълен смях, укрите ги правят на луди.

    12:54 28.03.2026

  • 109 Честно казано

    6 3 Отговор
    На никой не му пука. На русофилите най-много не им пука.

    13:09 28.03.2026

  • 120 Тц,тц,тц 😂😂😂

    1 3 Отговор
    След малко ще се появи цитатора на Фидел Кастро

    13:31 28.03.2026

  • 121 Въпрос

    5 1 Отговор

    До коментар #111 от "Ах тези гадни бандери":

    Вярно ли е ме манипулаторите триещи истината в крайна сметка се превръщат в изтривалка ? Времето ще покаже !

    13:31 28.03.2026

  • 123 Някой

    5 1 Отговор
    Тъжна новина, но кавото пвикало, такова се обадило.

    13:34 28.03.2026

  • 136 Цензура

    5 4 Отговор

    До коментар #53 от "МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК":

    ДЕСЕТ ПЪТИ по-евтин?

    Хахахаха, още малко ще кажеш, че реснаците плащат на Индия да им взема петрола?

    Русофобството е форма на kpeтенизъм !!!

    14:00 28.03.2026

  • 138 Европеец

    0 3 Отговор

    До коментар #126 от "Значи дечинята на Фюрера били в РФ":

    Е Сега вече ще знаеш.....

    14:02 28.03.2026

  • 139 Гога

    3 2 Отговор

    До коментар #79 от "Руски депутати заявиха,":

    Това е много подла лъжа.
    Срам ме да ви чета, копате под кота нула.

    14:08 28.03.2026

  • 140 Ей това да си урсулка е

    2 3 Отговор

    До коментар #135 от "Ей това да си копейка е Божие наказание":

    непечима диагноза.

    14:10 28.03.2026

  • 141 Жоро

    1 0 Отговор
    Искахте война, вземете си я

    14:33 28.03.2026

  • 142 дончичо

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "Мишел":

    Не ми се мисли ,ако и парите им са свършили, както ракетите им свършиха преди година две

    14:37 28.03.2026

  • 143 Върнете

    2 2 Отговор
    отвлечените украинчета бре!

    14:59 28.03.2026

  • 144 Който гроб копае другиму,

    2 3 Отговор
    само пада в него.
    Поне спряха да крадат перални, микровълнови и клозетни чинии..

    15:01 28.03.2026

  • 145 Путин си оперира носа, чурката и

    3 3 Отговор
    му вдигнаха ботокса на челото с два пръста, за да изглежда умен.
    А рашките мрат като мухи.

    15:02 28.03.2026

  • 146 Рублевка

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "Гаджева":

    Лицето Зеленски защо не е ходил войник а е избягал в Москва? Три пъти е получавал повиквателна и е бягал от служба.

    15:43 28.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания