Украйна засипа с дронове Русия, загина дете

Украинска атака с дронове в Ярославска област, североизточно от Москва, причини смъртта на дете и рани трима души, съобщи областният управител Михаил Евраев, цитиран от "Ройтерс".

Причининени са и щети на няколко жилищни сгради и "търговски обект".

"Дете, което е било в една от частните къщи в крайградския район на Ярославска област по време на атаката, е починало", посочи Евраев Telegram.

"Родителите му са хоспитализирани в тежко състояние. Жена, живееща в съседна къща, също е ранена. Те получават всички необходими медицински грижи", добави той.

По негови думи руските части за противовъздушна отбрана са отблъснали над 30 украински дрона по време на атаката.

Руското министерство на отбраната докладва, че общо 155 украински дрона са били отблъснати и унищожени през нощта над редица руски региони, включително Московска област.