Най-големият удар на Украйна срещу Русия! Киев унищожи плана на Путин да се възползва от войната в Иран
Най-големият удар на Украйна срещу Русия! Киев унищожи плана на Путин да се възползва от войната в Иран

27 Март, 2026 20:42 11 452 303

Атаката, заедно с предишни повреди по тръбопроводи и серия от скорошни конфискации на танкери, спря около 40 процента от капацитета за износ на петрол на Москва тази седмица, което я прави най-тежкото прекъсване на доставките на петрол в съвременната руска история

Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Telegraph The Telegraph

Най-големият удар на Украйна срещу Русия тази година засегна резервоари за суров петрол и нефтопродукти в най-важното руско нефтено пристанище Уст-Луга, както и товарно оборудване, оцветявайки небето над балтийското пристанище в оранжево. Дроновете преодоляха последователни ешелони от руски противовъздушни системи, покриващи областите Брянска, Смоленска, Псковска и Санкт Петербург, в своя 1000-километров полет, преди да постигнат това, което изглеждаше като директни попадения, пише The Telegraph, цитиран от УНИАН.

Вторият удар по ключово нефтено съоръжение за толкова дни беше не само срамен провал на руската отбрана. Докато пламъците бушуваха в терминала, те също така изгориха хазната на Кремъл - Украйна беше изчерпала критичен източник на приходи точно когато кремълският диктатор Владимир Путин най-много се нуждаеше от него.

До началото на войната с Иран на 28 февруари приходите на Русия от петрол и газ бяха спаднали с 47% спрямо предходната година, барелите се продаваха на Индия на една трета от пазарните цени, а националният дефицит вече беше достигнал 91% от целта си за 2026 г.

Но откакто САЩ и Израел започнаха война в Иран, Москва печели около 760 милиона долара на ден от продажби на петрол и газ, което е достигнало близо 24 милиарда долара през март. Възползвайки се от нарастващото търсене, облекчаването на санкциите и липсата на влияние от затварянето на Ормузкия проток, Русия се очерта като неочакван победител в иранския конфликт, печелейки от обезумял пазар, лишен от около една пета от доставките си.

Украйна се опасяваше, че недостигът на енергия може да тласне Запада по-близо до Москва и да засили позицията на Путин на бойното поле и в преговорната зала. По-рано този месец премиерът на Белгия призова за "разумно" нормализиране на отношенията с Русия, за да се "възстанови достъпът до евтина енергия".

Но сега Украйна нанесе сериозен удар на възраждащата се Русия с атаките си срещу енергийната инфраструктура. Като стартира ожесточена кампания срещу отдалечени обекти, Киев се надява да гарантира, че допълнителните милиарди няма да достигнат до Кремъл.

Атаката, заедно с предишни повреди по тръбопроводи и серия от скорошни конфискации на танкери, спря около 40 процента от капацитета за износ на петрол на Русия тази седмица, което я прави най-тежкото прекъсване на доставките на петрол в съвременната руска история.

Мащабът на щетите по инфраструктурата в Балтийските страни Усть-Луга и съседният експортен център Приморск, които заедно преработват 1,7 милиона барела петрол на ден, бяха принудени да преустановят дейността си поради атаки с дронове.

Засилване на кампанията за удари с голям обсег Украйна води кампания от дълбоки удари срещу руския петролен и газов сектор повече от две години, стремейки се да изчерпи военната хазна на Кремъл, като го откъсне от индустрията, която го обогатява. Но атаките изглежда се засилват, тъй като Украйна разширява производството си на оръжие. През първите два месеца на 2026 г. в Русия са извършени над 40 удара, насочени предимно към нефтена и газова инфраструктура, което е двойно повече от интензивността на атаките през 2025 г.

Други новини за ударите на украинските въоръжени сили срещу Русия УНИАН съобщи по-рано, че въоръжените сили на Украйна са ударили руски боен ледоразбивач в Ленинградска област. Планирано е той да действа като част от Граничната служба на ФСБ на Руската федерация.


  • 1 Слава Украйна

    116 237 Отговор
    Героем Слава

    Коментиран от #9, #16, #33, #35, #60, #65

    20:43 27.03.2026

  • 2 Евроатлантик

    158 13 Отговор
    Да живее България!

    Коментиран от #289

    20:43 27.03.2026

  • 3 Попиляха Крепостниците

    95 141 Отговор
    Сега ще пропусне да соечели долари
    Но за сметка на това ще рекетира Руският Бизнес

    20:43 27.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хахахаха. Джуджи пак е в кафяво

    89 126 Отговор
    Да Хвърля Бялата Кърпа. И да Тръби че всичко е по план

    20:44 27.03.2026

  • 6 руската мечка

    81 141 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ и Европа, ако ли не ще гризне голямото дръвце

    Коментиран от #18, #136

    20:45 27.03.2026

  • 7 Русия

    154 75 Отговор
    Украйна да духа

    Коментиран от #36

    20:45 27.03.2026

  • 8 Овчарник.

    29 85 Отговор
    В дълбоката мрежа има пост ...Християните са най голямото зло на планетата..,..! За 4 часа има 900.000 хиляди харесвания....Какво става..?

    Коментиран от #20, #42, #132, #233, #241

    20:46 27.03.2026

  • 9 Слава Украйна. Вечна Слава

    90 176 Отговор

    До коментар #1 от "Слава Украйна":

    Героем Слава. Вечна Слава

    Една малка нация Разби Световното Зло, Сатаната

    Убийците на Деца ще платят цената

    Коментиран от #28, #204, #246, #278

    20:46 27.03.2026

  • 10 Майко мила

    74 111 Отговор
    Тавана ми била Втората армия в света.Руски гащници.

    Коментиран от #34

    20:46 27.03.2026

  • 11 604

    66 42 Отговор
    още да ги жали, накрая ще се докара да требе да опъва атома, тъп пудинг, а може би това искъ знам ли....аз съм още малък и не разбирам, ама до сега требваше да е набомбил всяка гара, депо, мост, централа, военни обекти и прочие, да ги жали ...те така те.....

    Коментиран от #24

    20:46 27.03.2026

  • 12 Коста

    145 60 Отговор
    Айде въвете по дяволите украински дезертьори! Направихте и България територия на украинската мафия.

    20:46 27.03.2026

  • 13 ще ме разплачите от смях вече

    119 51 Отговор
    айде бе наркомански още ли не е превзел москва??? излагате се айде по-сериозно удряйте като него по една линия и почвайте с победите! нози за тебе водка водка …

    20:46 27.03.2026

  • 14 Чорбара

    115 46 Отговор
    Цялото кравар на първа линия.Жалки сте.

    20:46 27.03.2026

  • 15 Механик

    121 48 Отговор
    Офффф... укро-тролеите пак ли няма с какво да се похвалят, ами сънуват розови слончета със сини хоботчета?!
    Абе на вас хора не ви останаха бе!! Тръгнали да смятат парите на Путин! Пфу!

    Коментиран от #40, #99, #291

    20:47 27.03.2026

  • 16 Днес Русия направи Пореден Жест на Добра

    68 99 Отговор

    До коментар #1 от "Слава Украйна":

    Воля
    И преотстъпи Доброволно 3 села Във Домбас
    Само срещу 3000 жертви

    20:47 27.03.2026

  • 17 Копейки

    69 85 Отговор
    Няма да се притеснявате. До 1 седмица Русия ще е спаси Мадуро и аятолаха, до 1 месец ще окупира отново Сирия и ще спаси Куба, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе цяла Европа. Не губете надежда.

    Коментиран от #130

    20:47 27.03.2026

  • 18 я кажи

    59 28 Отговор

    До коментар #6 от "руската мечка":

    кога е било това че казваш пак? или когато ти поръчат да говориш глупости не мислиш просто изпълняваш

    20:47 27.03.2026

  • 19 руската трагедия

    65 88 Отговор
    Русия се превръща в тестова площадка за експериментални оръжия. Ракетните оръжия на Украйна вече позволяват да се нанасят удари дълбоко в територията на Русия. Предстоят тестове на нови видове украйнски ракети по територията на Русия на разстояние 3 хиляди километра.

    Коментиран от #27

    20:48 27.03.2026

  • 20 е как каво

    73 25 Отговор

    До коментар #8 от "Овчарник.":

    ти май не си ходил в европа? християните сме малцинство !!!

    Коментиран от #161

    20:48 27.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Врагът на Русия Путин

    65 87 Отговор
    Най големият враг на Русия от новата Истирия е Путин
    Той разруши Русия
    Изби народът и
    И обрече на Глад цял народ за столетия напред

    Коментиран от #134, #167

    20:49 27.03.2026

  • 23 Ъхъ!!!

    58 98 Отговор
    Украйна беше вероломно нападната от един съсед, който не може да устрои и подреди собствената си страна, а тръгна да подрежда нея! И има моралното право да се защитава и отбранява с всички сили. Слава Украине!

    20:49 27.03.2026

  • 24 Сетих се!

    46 66 Отговор

    До коментар #11 от "604":

    Обади се на ботокса и му кажи.Само,че бункерният отговаря само на шайбов телефон.

    Коментиран от #46, #61

    20:49 27.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 чичо Си

    38 38 Отговор
    Тази година ще има много гъби.Големи атомни гъби!

    20:49 27.03.2026

  • 27 Бумеранг

    82 40 Отговор

    До коментар #19 от "руската трагедия":

    Предстои краят на гадните фашистки укри

    20:49 27.03.2026

  • 28 едва ли

    57 26 Отговор

    До коментар #9 от "Слава Украйна. Вечна Слава":

    израел ще плаща на русия ама айде щом така са ти казали да плямпаш дрънкай си там не пречиш на никого само будиш присмех в хората

    20:49 27.03.2026

  • 29 Рамбо

    52 62 Отговор
    Путарника пет години води тридневна война, а е превзел само няколко украински села.

    20:50 27.03.2026

  • 30 Подлога на тинята

    45 54 Отговор
    Блатните изтривалки се гърчат от безсилие и откровена тъпота......😂😂😂😂😂😂

    20:50 27.03.2026

  • 31 604

    34 27 Отговор
    а още по тъпо се изтегли преди преговорите в истамбул да са приключили, беше обкръжил киеф, тъп пудинг!!!!!

    20:50 27.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Градинското джудже

    40 31 Отговор

    До коментар #1 от "Слава Украйна":

    Обърка с кой комшия да се сбие

    Хахахахаха. Оливиерник

    20:50 27.03.2026

  • 34 кой таван?

    15 13 Отговор

    До коментар #10 от "Майко мила":

    тавана на дупката в която живееш ли?

    20:50 27.03.2026

  • 35 Стам и Позор

    40 48 Отговор

    До коментар #1 от "Слава Украйна":

    Русия се самоуби със токмака в главата

    20:51 27.03.2026

  • 36 Многоходовото

    47 41 Отговор

    До коментар #7 от "Русия":

    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #41, #187

    20:51 27.03.2026

  • 37 Ами

    60 23 Отговор
    За първи път чувам за боен ледоразбивач.
    Но щом The Telegraph казва, че има ... Значи има.
    Утре може да напишат и за трактори с вертикално излитане :)

    Коментиран от #47

    20:51 27.03.2026

  • 38 БрЯх...!

    50 15 Отговор
    Само какво патетично и революционно заглавие...?!
    Човек да настръхне чак от патос и борбени емоции...😂🤣😂!

    20:51 27.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    28 38 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    Клесс, коя година се пада от тридневната специална военна операция?



    Благодаря за отговора!

    Коментиран от #51, #52

    20:52 27.03.2026

  • 41 СССР

    44 29 Отговор

    До коментар #36 от "Многоходовото":

    Скоро ще говориш на руски

    Коментиран от #48, #173

    20:52 27.03.2026

  • 42 варна

    38 47 Отговор

    До коментар #8 от "Овчарник.":

    руския овчарник гори., пламъците са толкова високи. че се виждат от Финландия

    20:53 27.03.2026

  • 43 Кухоглава копейка

    25 33 Отговор
    Коце Циганина ни каза че ще приемем долара!

    20:53 27.03.2026

  • 44 ха ха ха

    31 13 Отговор
    ЧЕЙ КРИМ

    20:53 27.03.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Ами ДА...!

    45 14 Отговор

    До коментар #37 от "Ами":

    Тя Мара беше написала,че...
    ,,Ф"-16 е въоръжен с оръдие,с дължина...40 мм..."...?!?!

    20:54 27.03.2026

  • 48 Копейкотрошач

    20 24 Отговор

    До коментар #41 от "СССР":

    Ще научиш и патагонски.

    Коментиран от #53

    20:54 27.03.2026

  • 49 Мишел

    37 40 Отговор
    Икономиката на Русия е в „зоната на смъртта“. Путин поиска от олигарсите да плащат за войната.
    Кремъл: Инициативата за предоставяне на средства е била изцяло лична. Путин е отправил директно искане към руските олигарси да направят мащабни дарения за изчерпания бюджет на държавата. Двама бизнесмени са потвърдили готовността си да направят вноски, за да подпомогнат продължаващата война в Украйна. Новината идва в момент, когато военните разходи на Кремъл са скочили с 42% спрямо 2025г.

    20:55 27.03.2026

  • 50 1111

    54 32 Отговор
    Хайде Путин, приключвай с тая Украйна,че ни омръзна вече.Българите не обичаме украинците.Да си ходят откъдето са дошли.

    Коментиран от #58

    20:55 27.03.2026

  • 51 Би ли дал инфо...?!

    22 12 Отговор

    До коментар #40 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Какво е това...,,Клесс"...?!?!

    20:55 27.03.2026

  • 52 Алексей Арестович

    43 27 Отговор

    До коментар #40 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Ако руснаците не ни считаха за свои, не за 3 дни, а за 1 ден Украйна падаше като гнил орех

    20:56 27.03.2026

  • 53 Аууу

    17 12 Отговор

    До коментар #48 от "Копейкотрошач":

    Ако жена ти преподава

    20:56 27.03.2026

  • 54 Само питам

    35 34 Отговор
    Пуснаха ли интернета в Руската кочина?

    Коментиран от #258

    20:56 27.03.2026

  • 55 604

    24 12 Отговор
    всички знаете какво ми е мнението, НО в един конфликт , ако се въздържаш и се правиш на дипломат докато се разменят удари , накрая си пътник!!!

    20:56 27.03.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Справедлив

    40 23 Отговор
    Незнам кой кво прави ама Одесса скоро става Руслан.

    Коментиран от #63

    20:56 27.03.2026

  • 58 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    30 23 Отговор

    До коментар #50 от "1111":

    Анонимен съсел, не говори от името на българите!!

    20:56 27.03.2026

  • 59 Мишел

    29 19 Отговор
    Поредната тежка нощ от гледна точка дронове преживя Русия. Във Волгоградска област, в град Череповец е бил атакуван и ударен най-големият завод за производство на азотни, калиеви и фосфатни торове в Европа АО "Апатит". Ударено е при атака с дронове и предприятието "Северстал", което също се намира в Череповец. Основната дейност включва производство на стомана, висококачествени валцувани продукти и добив на суровини (желязна руда, въглища).

    20:56 27.03.2026

  • 60 Слава на Русия

    38 25 Отговор

    До коментар #1 от "Слава Украйна":

    Слава на освободителите!

    Коментиран от #70, #146

    20:57 27.03.2026

  • 61 604

    12 8 Отговор

    До коментар #24 от "Сетих се!":

    немъ спрел си айсикю-то....ползвал го само за воени цели

    20:58 27.03.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 ХАЙДЕ,ХАЙДЕ,

    34 21 Отговор
    Без хвалби.Украйна капитулира вече.С теб сме Путин.Да изметем нацистите терористи.

    20:58 27.03.2026

  • 65 Идат Идат Идат идат ИИИиИдат бягайте

    23 36 Отговор

    До коментар #1 от "Слава Украйна":

    Бягайте Бягайте БЯГАЙТЕ!!! Братушки
    БЯГАЙТЕ БРАТУШКИ
    БЯГАЙТЕ
    УКРАЙНА ИДВА

    20:58 27.03.2026

  • 66 Факт

    26 29 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да се помоли на ООН за помощ срещу украинските дронове, с което отново предизвика огромна вълна от смях и подигравки по целия свят. 🤣

    20:58 27.03.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Ей това било голям кеф да нариташ

    22 28 Отговор
    Копейка в меките части.Пробвайте го.

    21:00 27.03.2026

  • 70 604

    23 23 Отговор

    До коментар #60 от "Слава на Русия":

    слава, слава, ама с тоя мекошав главнокомандваш , гризът дървото ежеднежно, язък им за ракетите, самолетите и цялата им триада и тем подобни свръх оръжия, явно е решил да ги ползва от одвъдното!!!!

    Коментиран от #81

    21:00 27.03.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Русия е един световен нужник.

    29 29 Отговор
    Лека нощ.

    21:01 27.03.2026

  • 75 Евала Зеленски

    24 30 Отговор
    Бомбиш и Путин и аятоласите...голем си зеленски, голем...

    21:01 27.03.2026

  • 76 Коментар

    39 28 Отговор
    Раша отива при крайцера.

    Коментиран от #115

    21:02 27.03.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Ццц

    24 14 Отговор
    Урааааааа! Победихме братя! О нееее, новината е на УНИАН. Пардон, фалшива тревога! 🤣🤣🤣

    21:03 27.03.2026

  • 80 Удри

    17 18 Отговор
    Това е новина от преди 2 дни. Чак сега ли се сетиха да я публикуват? Питам за един приятел путонофил.

    Коментиран от #154

    21:03 27.03.2026

  • 81 Не мекушав, по-скоро е много глупав и

    24 25 Отговор

    До коментар #70 от "604":

    неадекватен. Ситуацията с държавната хазна на Русия станала критична. Бюджетният дефицит на Русия за януари и февруари 2026 г. вече е надхвърлил 90% от сумата, прогнозирана за цялата година. Пълен финансов крах, а е толкова далече от Киев :)))

    Коментиран от #95, #100, #122

    21:04 27.03.2026

  • 82 ХиХи

    12 12 Отговор
    Абе успеха ли да ударят тръбата за Индия и Китай, щото тия дето са ги уж оцелили са под санкции и е немало нужда

    21:04 27.03.2026

  • 83 Боят настана

    11 8 Отговор
    Когато потекат репарациите, нефта ще поевтинее и ще възстановим загубите.

    21:05 27.03.2026

  • 84 Най-големият удар на Карлуково

    22 14 Отговор
    Преди известно време няколко от най-тежко болните ни пациенти избягаха от клиниката и станаха журналисти в сайта Факти.

    21:05 27.03.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Владимир Путин, президент

    22 19 Отговор

    До коментар #4 от "ГДЕ руското ПВО?":

    " ...где ру3кото ПВО..."

    Где, где...на седмото небе 😄
    Украинците го унищожиха - за половин година изгориха 200 РЛС радара и 100 ЗРК С300 / С400. Тия ру3наци верно са като от комичните филми за Рамбо и Индиана Джоунс. Думал че е само кофти майтап, то се оказа Голата Правда с Голата Maxa 😁☝️

    21:07 27.03.2026

  • 87 Карго 200

    18 20 Отговор
    НАЙ-НАКРАЯ, ПО МАМА!!!

    ЗЕЛЕНСКИ ГО ЗАЯВИ ЯСНО:

    „Тръмп иска бърз край на войната, но „бърз“ означава за нечия сметка. Няма да приема мир за сметка на Украйна.“

    ГОЛЯМО „МАМА ДА СЕ МАЙЕ“ НА МАГА ОТ УКРАИНСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ!!

    🇺🇦🇺🇦🇺🇦

    21:07 27.03.2026

  • 88 ?????

    19 14 Отговор
    Ха ха.
    Голям успех, голямо чудо.
    Радвайте се на бензиностанциите когато зареждате.
    Щото Нефтохимът отдавна не купува петрол в Долни Дъбник.

    Коментиран от #96

    21:08 27.03.2026

  • 89 Русуфил хардлайнaр

    16 14 Отговор
    Нито шъ са възползвува путинчето от войната в Иран, леле пък в Украйна!

    21:08 27.03.2026

  • 90 Данко харсъзина

    24 14 Отговор
    Доносника на Георги Марков с 3 агентурни псевдонима единия от които "Николай" и бивш конституционен съдия който живее в Унгария и е близък до Пеевски преди малко е написал -
    " “ОРБАН ГУБИ ИЗБОРИТЕ С 21%!”

    Това проучване е на ултра-лявата “Median” и се тиражира от медиите на Сорос от цял свят.
    Конституционният съд на Унгария не е като Румънския и не слуша Брюксел и Сорос.

    На 12-ти април, още вечерта, се готви преврат в Унгария от Зеленски и Сорос и блокиране на Будапеща, за да арестуват Орбан. И да го малтретират и предадат на Зеленски.
    Няма да успеят, защото в подкрепа на Виктор ще излязат1 милион колкото са нрговите избиратели да го защитят!

    Ще вкара ли Зеленски войски, както се закани! Не! Защото Тръмп и Путин ще се намесят! Затова Ванс идва на Католическия Великден седмица преди изборите да подкрепи публично Орбан и предупреди превратаджиите, че ще дойдат тюлените!

    Коментиран от #98, #101, #106, #296

    21:10 27.03.2026

  • 91 Карго 200

    12 9 Отговор

    До коментар #85 от "Само за информация":

    За Купянск или за Купянск Вузловой питаш;)))))

    21:10 27.03.2026

  • 92 Владимир Путин, президент

    19 16 Отговор

    До коментар #85 от "Само за информация":

    ".. Ватенките превзеха ли Купянск?..."

    Според картата на Валерката Херасимов в момента сме на Ла Манша, готвим десант във Великобритания, таварищи.......епта 😁

    Коментиран от #259

    21:12 27.03.2026

  • 93 Тодар Живков

    21 16 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от комунистите?Еми има.Копейките.

    21:12 27.03.2026

  • 94 На менека цел ден ми е едно такова

    15 14 Отговор
    ТРИДНЕВНО!
    На тия Узкоглази Пи ДОР монголья ли им викаа... ПИН ДОС могучая?
    АБЕ...зае БИ

    21:12 27.03.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Какво общо има

    18 11 Отговор

    До коментар #88 от "?????":

    войната в Украйна с цените на бензиностанциите, Май се обърка с операцията на САЩ в Иран :)

    Коментиран от #118

    21:14 27.03.2026

  • 97 Тимур

    14 7 Отговор
    Руският идеолог и философ Александър Дугин, наричан „мозъкът на Путин“ и автор на книга, публикувана през април 2025 г. за Доналд Тръмп („Революцията на Тръмп – нов ред на великите сили“), отива по-далеч. „Имаме много общо с Тръмп“, каза той пред Си Ен Ен в края на март. „Ако Доналд Тръмп се изтегли от Украйна, ще се борим с европейските интернационалисти, които ги подкрепят

    Коментиран от #109

    21:14 27.03.2026

  • 98 Тц,тц,тц 😂😂😂

    12 9 Отговор

    До коментар #90 от "Данко харсъзина":

    Данко,спри ракията или там с каквото се наливаш.

    21:14 27.03.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 604

    6 15 Отговор

    До коментар #81 от "Не мекушав, по-скоро е много глупав и":

    това няма никакво значение, освен само за едно-да се опита да смени власта в ЕС след икономически крах, а рашите за тея неща не ги търси. те си имат квото им трябва, а отделно камъни ще ядат и пак ще се бият, ама само не вдявам с тоя военен капацитет кво чакат. туй, те накрая че го думнат неговите си. кво я точи тая война , кво ще прави, нъл се сещаш че с 10 ракети от големите и то без ЯО и укрия е капитулирала, що ги показва , ане ги ползва. тия рашите са пълна скръб, че чакат да им удари уйяъ у гъзоу и ко ще вкарат цяла еуропа у смотаната им братска войничкъ. и раши и укри са еднакво надмени и смотани, не мога да ги дишам , а от руска реч се избривам. още през соца по лагерите непрекъснато се бъхтах с русначетата защото беха мега нагли и нахални.....!!!!!

    Коментиран от #107

    21:18 27.03.2026

  • 101 Май Фицо ще изпревари Орбан

    18 13 Отговор

    До коментар #90 от "Данко харсъзина":

    по пътя към затвора. Започнало разследване срещу него, за злоупотреба с власт и предателство към държавата. От днес е новината.

    21:19 27.03.2026

  • 102 Убаво де

    16 9 Отговор
    Бегачо от ГОТВАЧО оти се не помоли на Великата " Маке" чета а влезнат у Купянск и Селото ПОКРОВСК?!?
    13 год се мачат тия монголья и...ПИ...зда!
    А макетата ше влезнат за... ДЕН!
    Сите веке знаят,че ПИЧ КИН е ПЕ.. деразин и импотентен ху есос

    21:19 27.03.2026

  • 103 Гост

    13 14 Отговор
    Ще е интересно сега, когато Страхливите американци ще започнат да бомбят света с атомни бомби, за да разберат Кон боб яде ли...😶 Ще разберат, няма как, но ще е прекалено късно...! Предвид това, че 80% от американците са заклети наркомани, Сащ е инкубатор за Изроди, откакто съществува, днес особено се отличава с това си постижение...!😂

    Коментиран от #124

    21:19 27.03.2026

  • 104 Мъдрецът

    15 9 Отговор
    За какъв план на путинчето въобще говорите! Путин нищо не е планувал и нищо не е направил! Той е само наблюдател на по мащабните процеси вследствие на велики сили! Тая възможност му я поднесе съдбата, но той няма капацитета да се възползва! Русия се оказва лесна цел!

    21:20 27.03.2026

  • 105 Мнение

    12 16 Отговор
    Много пъти съм писал , че войната в Украйна отдавна да е приключила , ако беше Медведев , защото Путин умишлено допуска да се продължава тази война ! Много отдавна ако бяха унищожени летища , пристанища , магистрали , ж . п. пътища и мостове , тогава нямаше безпроблемно да се внася оръжие ! Целта на Путин е -- да бъдат унищожени повече Християни и славяни ! Путин е продължение на Горбачов и Елцин , той все още милее за Запада и затова и сега ги нарича , партньори ! На всички от Кремъл децата са им на Запад и са напълно зависими!

    Коментиран от #120

    21:20 27.03.2026

  • 106 Карго 200

    14 8 Отговор

    До коментар #90 от "Данко харсъзина":

    Не знам за какво тюлени говориш...
    Сега са на мода хлопците.

    А,за атентата,целия свят видя писмото Балшой театър. Изпълняващ главната роля "талантливия" артист в оставка Вики Орбан.
    ПС:
    Тюлените сега са на "разходка",82-а и 33-а амеркански дивизии морска пехота пристигнаха в Залива(50 000). Неуточнени части също са на път.

    21:21 27.03.2026

  • 107 Путин отдавна пропусна

    21 8 Отговор

    До коментар #100 от "604":

    момента за капитулация. Ако руската армия беше успяла още 2022 да направи един светкавичен преврат, можеше да смени в властта в Киев, с проруска такава, каквато е и целта на тогавашната СВО / вече пълномащабна война. На този етап, каквото и да направи Русия, за нея има само негативи и загуби, а не реална полза и резултати. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. А всички останали варианти са равносилни на загуба за Русия.

    Коментиран от #125, #236

    21:21 27.03.2026

  • 108 Глупост

    10 12 Отговор
    То направо Путин измисли войната срещу Иран 😂 покрайнината е разорена кочина. Жида окраде парите и после ще избяга.

    21:21 27.03.2026

  • 109 Владимир Путин, президент

    18 8 Отговор

    До коментар #97 от "Тимур":

    ".....Дугин... ще се борим..."

    Дугин се бори от ПЯТЬ года с пет шишета водка, таварищ !!! Адски ме е срам че съм руснак и дори президент на монголо-татарското недоразумение РФ.
    Погледни руските коли, руските тьоти, руския говорител Маша, руската Лошад, руското ми теме плешиво с късите крачета и ще разбереш че все пропало 😄

    21:23 27.03.2026

  • 110 ДрайвингПлежър

    9 15 Отговор
    С други думи на фона на брутална енергийна криза украинските нацисти я влошават още и дефакто удрят световната икономика и хората, които ги хранят!

    Пращайте им още бомби на тия ненормалници АМА НА СОБСТВЕН ХОД!
    До заличаване на тая терористична кочина!

    21:24 27.03.2026

  • 111 ...

    20 7 Отговор
    Путин действа точно като агент на МИ6 и ЦРУ и върши перфектно тяхната работа, по фалирането и унищожаването на Русия.

    Коментиран от #119

    21:24 27.03.2026

  • 112 Бесен - Язовец

    10 14 Отговор
    Сороските п0длоги се опитват с фейкове за Русия да замажат поражението на господарите си в Близкия Изток! Руснаците не доставят петрол на гнилите от ЕС от месеци. Руския петрол пътува на изток. Сори сороси сори Ана сте доста неграмотени дори за фейковете дето пускате за шекелчета.

    Коментиран от #151

    21:24 27.03.2026

  • 113 Мисирки ООД

    11 12 Отговор
    Положението за Зеленото е безнадеждно, щом мисирките са в ужас и истерия..

    21:24 27.03.2026

  • 114 Мнение

    14 14 Отговор
    "Най-мрачният сценарий за Русия в момента е превръщането и в напълно изолирана държава, изцяло зависима от Китай, с бъдеще подобно на Северна Корея."

    21:25 27.03.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Отец Дионисий

    14 15 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    21:26 27.03.2026

  • 117 До Ком 9

    15 11 Отговор
    Прав си убийците на деца ще платят цената ! Такива изроди , като вас ще бъдат унищожени ! Слава и поклон пред Русия !!!

    21:28 27.03.2026

  • 118 ?????

    11 14 Отговор

    До коментар #96 от "Какво общо има":

    Колкото по-малко петрол на световните пазари, толкова по-високи световни цени на петрола.
    Това е толкова просто и логично.
    Когато руснаците не могат да изнасят своя петрол се получава че има по-малко петрол на световния пазар.
    Нефтохимът естествено отдавна не купува петрол в Долни Дъбник.
    Така че ръкопляскай на Зеленски когато зареждаш на бензиностанциите.

    Коментиран от #135

    21:29 27.03.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Русуфил хардлайнaр

    11 12 Отговор

    До коментар #105 от "Мнение":

    Абе да не вдигна температура, та са възпали! Как набързо унищожи украинските летища, мостове, пристанища магистрали! Забрави ли, че става дума за путинските червеноармейци, които завземат за петилетка 1% от Украйна? Нямаш мясго за мечти! От тук найтатъ многу шъ були!

    21:29 27.03.2026

  • 121 Сега Захарова

    15 10 Отговор
    ще каже, че Раша е непобедима.
    Докато руски депутати хукнаха панически на среща в Белия дом.
    А на рашките им спряха нета, за да не научават от него за великите "постижения" на Путин и да не панират.

    21:30 27.03.2026

  • 122 Нямало рубли?

    15 10 Отговор

    До коментар #81 от "Не мекушав, по-скоро е много глупав и":

    Накрая ще видите... Ще почнат да продават големите кюнци на безценица и ще видим фойерверк по обора и останалите епщайни. Хути, перси, Кимове ...няма много да се церемонят, а точно те ще свършат работата на руснаците.
    Тия щом години ве си ползват триадата...
    Така ще стане. Защо една нефелна пакрайнина наглее още? А тези седят с над 6500 ядрени бойни глави и гледат, как прошловци им горят ГСМ-те? Тъпа работа.

    21:30 27.03.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 гост

    14 11 Отговор

    До коментар #103 от "Гост":

    Знам една страна, в която изродите са 97%.И това е блатото наречено русия.

    21:32 27.03.2026

  • 125 604

    2 14 Отговор

    До коментар #107 от "Путин отдавна пропусна":

    киев беше опкръжен, а се изтеглиха преди преговорите да приключат....великите дипломати......

    Коментиран от #127

    21:32 27.03.2026

  • 126 Понеже съм русофил,

    5 14 Отговор
    бях изтрит от дежурния путинофил, на служба на юдео-хазара Зеленски и на миризливата натовска клика в Брюксел и в София.

    21:33 27.03.2026

  • 127 Питащ

    17 7 Отговор

    До коментар #125 от "604":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    Коментиран от #171, #175

    21:33 27.03.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Мирен гражданин

    16 9 Отговор
    Оооу, йес! Чудесна новина! И все по-така ще става! Гръмнаха блатните заводи за балистични ракети, а в Украйна все повече се ускорява производството им! Скоро по всички промишлени предприятия край москва и накрая самия кремъл! Ще си сипя едно питие. Наздраве!

    Коментиран от #150

    21:34 27.03.2026

  • 130 Бате, копейките не обичат ясни срокове

    9 10 Отговор

    До коментар #17 от "Копейки":

    Те използват думите "скоро" или "време е", макар че даже Митрофанова се подразни от тази неопределена хипотетипност и им забрани термина "скоро".

    21:35 27.03.2026

  • 131 Което значи, че ги чака

    11 7 Отговор
    още по-голям. Удар по рашките.

    21:36 27.03.2026

  • 132 Дик диверсанта

    14 10 Отговор

    До коментар #8 от "Овчарник.":

    Вярно е, че най- голямото зло на света са руснаците, но те не са християни

    21:36 27.03.2026

  • 133 Педофилът Путин

    15 8 Отговор
    да върне отвлечените украинчета.

    Коментиран от #140

    21:37 27.03.2026

  • 134 нпо агент

    8 10 Отговор

    До коментар #22 от "Врагът на Русия Путин":

    Какъв глад ти гони ахмак..Успокой топката и иди да получиш 10 евро към пенсия или 20 евро към дизела..до там докарахте народа умно-красиви соросоидни отпадъци..

    21:37 27.03.2026

  • 135 За съжаление не успя да докажеш

    13 3 Отговор

    До коментар #118 от "?????":

    твърдението си, слабо представяне. Войната в Украйна е от 5г, горивата поскъпнаха от 1 март 2026 / началото на операцията на САЩ и Израел В Иран/. Когато човек няма аргументи за да опровергае нещо, по-добре да си замълчи, защото иначе се получава обратния ефект - налива вода в мелницата на другото твърдение :)

    21:37 27.03.2026

  • 136 Мирен гражданин

    12 5 Отговор

    До коментар #6 от "руската мечка":

    Мани САЩ и Европа. Украйна сама ги попиля!

    Коментиран от #152

    21:37 27.03.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Где караблик

    13 7 Отговор
    Мацква?

    21:38 27.03.2026

  • 139 ехааа

    6 9 Отговор
    Орбан пак ще конфискува евро,долари и злато от дипломатически коли и развали нещо договорено под масата. Няма скрито покрито. Това ,че не се пише и говори ,не означава ,че не се знае. Украйна никога не е била в позиция да поставя условия, но е в позиция значително да промени границите си и да има дългове като САЩ.

    Коментиран от #210, #292

    21:38 27.03.2026

  • 140 катран

    6 7 Отговор

    До коментар #133 от "Педофилът Путин":

    И теб трябва да върнат в родилното и да пъхнат обратно ..да не казвам думата къде точно..че ще изтрият коментара..

    21:39 27.03.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Съвременна украинска поезия

    12 8 Отговор
    Това, което започва красиво, завършва с болка. Руските сърца вече знаят това.
    Лошо е да се строят дворци върху пясък.
    Украинците ще ги разбият на парчета.

    21:39 27.03.2026

  • 143 Хихиххихихих

    5 8 Отговор
    "изглежда, Киев се надява да гарантира, най-вероятно, по всичко личи..."

    :D :D :D

    21:39 27.03.2026

  • 144 604

    9 7 Отговор
    само ще ви кажа, може да се плюем тука и да се пцуваме, делят ни намразваме се, всичко е ала бала, запомнете винаги в опозиция на силните на деня, защото винаги показващите доминация са боуклуците!!!!!! в нормална държава с демокрация , елитът винаги ще може да се напасне да даде решение приемливо за всички, тука всеки гледа да хапе кокала и да раздава на своите....долна работа, но съм забелязал че колкото и да е пропаднал народа ни в кризисни ситуацие се обединява като юмрук и много скоро когато нещата загрубеят ще го видите ПАК и ПАК, докато тая продажна стган не зависи по диреците!!!!!!!!!!

    21:40 27.03.2026

  • 145 Киев

    7 8 Отговор
    Съм навсякъде има лай ….на , идвайте да копаете външни тоалетни .

    21:40 27.03.2026

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Ачо

    15 7 Отговор
    Г-жо Митрофанова,кажете на вашия президент,че е страхливец и пъзльо!Всеки ден му трошат зъбите,а той се
    хили пред журналистите като в психодиспансер!Докога?

    Коментиран от #155

    21:40 27.03.2026

  • 148 Натовски задници

    4 15 Отговор
    Спасява ги Путин, когото защитава дежурния путинофил на сайта, като ми трие постовете.

    Защото дроновете са прелетели над натовските държави Полша, Литва, Латвия и Естония.

    Коментиран от #170

    21:40 27.03.2026

  • 149 Коци Копейкин

    14 8 Отговор
    Не ме касае. Аз си целувам паметника на граф Игнатиев и Корана. Аллах ме пази

    Коментиран от #190

    21:40 27.03.2026

  • 150 Дон Корлеоне

    17 6 Отговор

    До коментар #129 от "Мирен гражданин":

    Хаяско трепери като лист в бункера.

    21:40 27.03.2026

  • 151 Карго 200

    14 4 Отговор

    До коментар #112 от "Бесен - Язовец":

    Съчинения в свободен текст пишеш.
    Индия,в този момент плаща,за руски петрол пристигнал в нейно пристанище 126$ за барел. Ама нито вест,нито кост,русия не може да изнася(някакъв стар вулкан бил изригнал в Санкт Петербург,дават го по телевизията).

    21:41 27.03.2026

  • 152 да да

    7 11 Отговор

    До коментар #136 от "Мирен гражданин":

    Крим и Донбас, а скоро повече и повече...а през 2022г..условията бяха къде по приемливи за укропейтриоти..но уви..трамвая замина..оастанаха само клоуни..зелени и др.наркозависими..

    21:41 27.03.2026

  • 153 Русуфил хардлайнaр

    15 6 Отговор
    Въжето е най лесното решение на проблемите на путинчето! Препоръчително е въжето да се намаже със cаnунь, като на Саддама, и главътъ фърчи!

    21:41 27.03.2026

  • 154 си дзън

    15 8 Отговор

    До коментар #80 от "Удри":

    Днес има повторни удари по Уст-Луга и Приморск. Руснаците правели огнеупорни танкери
    да ги товарят по време на пожар....

    Коментиран от #169

    21:41 27.03.2026

  • 155 Докато се изтегли

    9 4 Отговор

    До коментар #147 от "Ачо":

    от Украйна.

    21:41 27.03.2026

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 Пффхахаха

    4 9 Отговор
    Телеграф... Най-достоверния източник

    21:45 27.03.2026

  • 159 Бай Ганьо

    14 4 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния

    21:45 27.03.2026

  • 160 защо

    4 9 Отговор
    Това няма да го прочетете:
    "Ето какво разкриват сателитните снимки (Planet Labs, NASA) и източници от разузнаването (OSINT) за траекторията:
    Траектория през Прибалтика: Съобщава се, че дроновете са летели по маршрут, минаващ в непосредствена близост до или през въздушното пространство на Латвия и Естония."

    21:45 27.03.2026

  • 161 Не, бъркаш се с Русия

    5 6 Отговор

    До коментар #20 от "е как каво":

    Само там са малцинство от всички християнски държави: 43.7%.

    21:46 27.03.2026

  • 162 Спре ли войната

    17 5 Отговор
    Путлер ще го отровят неговите лакеи, а Медведев ще го обесят.

    Коментиран от #172

    21:46 27.03.2026

  • 163 Бат Вальо

    5 10 Отговор
    Ле-лееееееее ... голяма мобилизация на евраците бе, идва 19.04 и страшно шубе ги втриса ...

    Коментиран от #176, #182

    21:47 27.03.2026

  • 164 Възраждане

    15 4 Отговор
    Добре де, кога могучая ще влезне в КИЕВ,за да гледаме Парада на ТРИДНЕВНИЯ педофил?

    Коментиран от #248

    21:47 27.03.2026

  • 165 Карго 200

    6 7 Отговор
    Ти нямаш карти...

    Доньо сваля на Хаяско санкциите.

    Зеленски налага по-строги,по-скъпи,а най-хубавото е,че от цената на петрола Хаяско не може да облажи.

    21:47 27.03.2026

  • 166 Русуфил хардлайнaр

    11 7 Отговор
    Удри бат Валодя, да са пyкат душите черни русофилски!

    21:48 27.03.2026

  • 167 Нищо не е така страшно за руския мужик

    10 4 Отговор

    До коментар #22 от "Врагът на Русия Путин":

    като спирането на интернета. Само тогава протестира. Инак търпи всяка кремльовска изг.зица.

    21:48 27.03.2026

  • 168 Пепи Волгата

    11 2 Отговор
    Изобщо не ми пука за Иран, Израел, Русия, Украйна и САЩ, важното е, че аз избрах еврото то било хубаво така 25000 еврака на месец в топлото джобче, жив и здрав да съм в края на годината ще съм с 300000 еврака напред.

    Коментиран от #178

    21:49 27.03.2026

  • 169 Механик

    12 3 Отговор

    До коментар #154 от "си дзън":

    Абе, руснака сам не може да произведе два еднакви пирона, къв огнеопорен танкер

    21:50 27.03.2026

  • 170 Овчи,

    10 3 Отговор

    До коментар #148 от "Натовски задници":

    Е и?
    Ватенките не влязоха ли от Беларус в Украйна?М?И сега пак влизат от там.Ммм?

    Коментиран от #269

    21:50 27.03.2026

  • 171 604

    6 8 Отговор

    До коментар #127 от "Питащ":

    не знам!!! може да има връзка и с пандемията......може да имат податки , че ще се доставят яо на украйна....., със сигурност краварите имаха мераци за севастопол, за мен украинския народ е най-голямата жертва.....малкия човечечец му трябва слънце храна и близки, каква демокрация какви глупости на търкалета кви цивилизации ...очевадно че малките човечета мрът по фронтовете , никой нормален не би претпочел да ходи да трепи хора за някви параболични видендения.вместо да си живее живота скромно и щастлово. сигурното е че за раша сме буферна зона, а за запада плацдарм. БГ отдавна трябваще да приобщава всички балкански народи към себе си с икономически проекти, а не да гони запада. балканите са достатъчно мощна сила , ако са обединени в обща икономическа и военна зона....

    21:51 27.03.2026

  • 172 Тц,тц,тц 😂😂😂

    11 5 Отговор

    До коментар #162 от "Спре ли войната":

    А Захарова ще стане монахиня 🤣

    21:52 27.03.2026

  • 173 Копейка съм

    12 5 Отговор

    До коментар #41 от "СССР":

    Колега, Митрофанова ни забрани да ползваме "скоро", защото не си спазваме обещанията и я излагаме.

    21:52 27.03.2026

  • 174 Бункерен стратег

    19 10 Отговор
    Не стана за 3 дни ,а няма вероятност да стане и за 30 години.

    Коментиран от #189, #239, #297

    21:53 27.03.2026

  • 175 Не питай, а мисли!

    6 11 Отговор

    До коментар #127 от "Питащ":

    До 2049 г. юдеоо-талмидистите от хазарската секта Хабад Любавич, т.е. юдео-сатанистите в Киев, Днепропетровск, Уман, Одеса, Николаевск, Херсон, Москва, Париж, Лондон, Тел Авив, Брюксел, Амстердам, Ню-йорк... и т.н., са планирали да обезлюдят и създадат Юдео-Хазария-2, в следните области населени с руснаци: Одеска, Николаевска, Херсонска, Запорожка и Днепропетровска + Крим + Харковска област.

    Юдео-ционистите от Израел пряко участваха в кървавия Киевски преврат на Майдана от ноември 2013 г. до февруари 2014 г., като избиваха едновременно полицаи и протестиращи, а на 02.05.2014 г. запалиха профсъюзния дом в Одеса и изгориха живи над 50 души, вкл. бременна жена, изгорена с бензинова горелка!!!!

    Около 2000 юдео-ционисти от Израел учатваха в кланетата на православни християни в Украйна през 2014 г. в ордите на "Десен сектор".

    21:53 27.03.2026

  • 176 Копейкотрошач

    9 3 Отговор

    До коментар #163 от "Бат Вальо":

    Ти да си ми в ръчичките...

    Коментиран от #192

    21:53 27.03.2026

  • 177 Карго 200

    8 2 Отговор
    Руски,твои кошти преближаю перемогу. Допомагаи сили оборонии Украине.

    21:53 27.03.2026

  • 178 Коцето Копейкин

    8 3 Отговор

    До коментар #168 от "Пепи Волгата":

    Пепи и на мен всичко ми е в евро, ама нали трябва да хвърлим прах в очите на хората,ако ми дадат повече долари,аз мога да мина и от американците.

    Коментиран от #222

    21:54 27.03.2026

  • 179 Ицо

    12 4 Отговор
    Има ли недоръъгани копейки ?

    Коментиран от #193, #214

    21:54 27.03.2026

  • 180 Москаль

    15 5 Отговор
    Казах ви, нито бай ДОНЧО,нито АЯТОЛАСИТЕ, нито КИМ могат да спасят Монголо- мюсюлманската П ЕДЕРАЦИЯ и педофила ХУ.. ЙЛО!
    Москалбад отиде

    21:54 27.03.2026

  • 181 да питам

    11 3 Отговор
    Къде го "руzкото съвършенство" .. 🤭😁

    Коментиран от #184

    21:54 27.03.2026

  • 182 Еврак

    5 3 Отговор

    До коментар #163 от "Бат Вальо":

    Ти още с левове ли пазаруваш?

    21:56 27.03.2026

  • 183 Надapен и талантлив

    9 3 Отговор
    Препоръчвам кой ходи тъз годин на морето, задължително да си вземе и оная работа! Ще има нашествие на рускини!

    Коментиран от #215

    21:56 27.03.2026

  • 184 Има го бе

    12 4 Отговор

    До коментар #181 от "да питам":

    В бившият завод за Москвич вчера са произвели 2 тротинетки.Чакат за боя ,точила и батерии от Китай.

    Коментиран от #218

    21:59 27.03.2026

  • 185 Пуси вече не осъзнава

    9 3 Отговор
    какво става, изпаднал е в старческа нефелност от антидепресантите, само се хили и кара всички от персонала да му козируват.
    Даже не подозира, че депутатите му панически се юрнаха на среща в Белия дом, защото му спряха нета.

    21:59 27.03.2026

  • 186 Стягай чепиците

    4 6 Отговор
    Хиляда километра, но над Прибалтика, а не над Русия са преодолели дроновете и поставят войната с НАТО на минути.

    22:00 27.03.2026

  • 187 Глупости, забрави ли, че той

    4 6 Отговор

    До коментар #36 от "Многоходовото":

    умрятри, още когато долара стана 200 рубли и свърши ракетите.

    22:00 27.03.2026

  • 188 ВВП

    6 9 Отговор
    Окропистан си умря в мизерията .

    Коментиран от #194, #298

    22:01 27.03.2026

  • 189 Мюмюн Салимехмедов

    7 4 Отговор

    До коментар #174 от "Бункерен стратег":

    Чете КОРАна дъртия импотентен монголь

    22:01 27.03.2026

  • 190 Абе, аланкоолу!

    8 12 Отговор

    До коментар #149 от "Коци Копейкин":

    Граф Игнатиев ти създаде държава, в която да живееш, а не да блееш като овча глава слънчасала!

    Не английския министър-председател - гущероподобния евреин Дизраели,- приел англиканското протестантство, а най-големият приятел на българите - православният руски генерал и дипломат граф Игнатиев възроди България от пепелта на пет-вековното османо-турско робство!

    22:01 27.03.2026

  • 191 Съобщи

    7 5 Отговор
    .......УНИАН.....

    Повервах веднага,ха-ха -хааа!

    22:01 27.03.2026

  • 192 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 193 АманДа

    2 3 Отговор

    До коментар #179 от "Ицо":

    Да, ти, твоя милост..очевидно...на подсъзнателно ниво...

    22:03 27.03.2026

  • 194 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 195 ВВП

    3 8 Отговор
    Окропистан в правят като ПКК..или пък Хамас..Там ,държава няма .

    Коментиран от #206

    22:04 27.03.2026

  • 196 Мудрец

    11 6 Отговор
    Бат Зеленски им спря интернета, спря им износа на петрол, бензиностанциите обърна на кебапчиичйници, качи ги на мaгарета! Вообще, върна ги в средновековието!

    22:05 27.03.2026

  • 197 ХА ХА ХА

    1 3 Отговор
    ЛЯ ЛЯ ЛЯ

    22:05 27.03.2026

  • 198 БАРС

    8 11 Отговор
    КАТО ЧЕТА ТАКИВА НОВОСТИ ОТ УКРАИНА ИМАМ ЧУВСТВОТО ,ЧЕ УКРАИНЦИТЕ СА СИ ВЪРНАЛИ КРИМ,ДОНБАС ТА ДАЖЕ И ПОЛОВИНАТА ОТ ТЕРИТОРИЯ А НА РОСИЯ

    Коментиран от #202

    22:06 27.03.2026

  • 199 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 200 ВВП

    2 6 Отговор
    Преди да си легна ,да питам..Има ли недоебанишорошки гъзуве.??

    22:06 27.03.2026

  • 201 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 202 Че тиш ми..дедо ВИЯ, ПЕН..ДЕЛ

    7 4 Отговор

    До коментар #198 от "БАРС":

    Хехехехехехе
    13 годин превземат ДОНБАС и по Света песни леят за ... педофила ПЕ...дера с

    Коментиран от #208, #209

    22:08 27.03.2026

  • 203 Пръчат

    9 5 Отговор
    Зеленски лично ще ритне столчето изпод чепиците на путин! Полага му се по заслуги!

    22:08 27.03.2026

  • 204 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 205 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 206 Така е г ЕЙ

    10 4 Отговор

    До коментар #195 от "ВВП":

    А се чуди човек, как Узкоглазия педофил и КИМ,..13 г... превземат ДОНБАС
    Хехехехехехе

    22:11 27.03.2026

  • 207 АманДа

    6 4 Отговор
    Дано на Путин му издържат нервите, че като гледам бай Дончо как са мята, как пУказва на тея хора колко са раздава... думи нямам...

    22:11 27.03.2026

  • 208 ТЕКУМЗЕ

    3 5 Отговор

    До коментар #202 от "Че тиш ми..дедо ВИЯ, ПЕН..ДЕЛ":

    ЖЕЛЕЗЕН СИ!КОН ДА ТЕ ЕБ.НАМА ДА МРЪДНЕШ.

    22:12 27.03.2026

  • 209 Град Козлодуй

    11 5 Отговор

    До коментар #202 от "Че тиш ми..дедо ВИЯ, ПЕН..ДЕЛ":

    Пу ткин е престъпник масов убиец страхливец педофил и фашист издирван от закона

    Коментиран от #221

    22:12 27.03.2026

  • 210 Колко още ще конфискува?

    3 1 Отговор

    До коментар #139 от "ехааа":

    След 15 дни пада от власт.

    22:13 27.03.2026

  • 211 Гориил

    7 8 Отговор

    До коментар #157 от "Омазана ватенка":

    Знаете как да броите и лесно ще разберете, че три резервоара не се равняват на четиридесет процента от руския петролен износ.

    22:14 27.03.2026

  • 212 Русуфил хардлайнaр

    12 6 Отговор
    Тия глyпци, след всичките му поразии, пак ще изберат путин със 99%! На такъв народ немое се помогне! Само трепанье!

    22:14 27.03.2026

  • 213 Владимир Путин, президент

    9 5 Отговор
    Абе питам се - има ли някой от Пасольството да чете коментарите и попива докъде е изпаднала Русийката ?
    Въпроса е чисто риторичен ☝️ Знам че служителите на Пасольството Атина Палада, Дориана и Инна редовно списват всичко !!! Въпроса е що го не пращат до Нафталина многоходовия на върха, таварищи ? 😁

    22:15 27.03.2026

  • 214 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    9 2 Отговор

    До коментар #179 от "Ицо":

    Има 🥳

    22:15 27.03.2026

  • 215 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 216 Бен Търпин

    3 1 Отговор
    Хааахахаха...това беше доста смешно...хахааааааааа

    22:15 27.03.2026

  • 217 ТСВ

    8 6 Отговор
    Започва с "Е и?"

    Въпросът "Е и?" е типичен за натовските мазохисти, които се напъват да изгорят, за да свети скапаното ом нАТО. Защото Полша, Литва, Латвия и Естония, които позволиха на украинските дронове да прелетят над тяхна територия, извършиха акт на натовска агресия срещу Русия, съгласно Устава и резолюциите на ООН.

    Онзи мухльо в Кремъл няма да е вечен и когато дойде истински руснак на неговото място - нАТО гори заедно с натовските си главанаци.

    22:17 27.03.2026

  • 218 варна

    10 4 Отговор

    До коментар #184 от "Има го бе":

    москвича ми е фаворит истинска руска щайга на 4 гуми

    Коментиран от #253

    22:18 27.03.2026

  • 219 дядо дръмпир-инфо

    3 6 Отговор
    вие си пишете ,но ще ви дам числа....за месец април индия е закупила от русия 60милиона барела дане са 600милионабарела.....и другите страни около нея......вие сметнете ,знам ,че сте финансисти и ще сте печалбата на просиянците.Ако тръмп и нетяняху се мотаят до лятото .........ударената руска петролодобивна промишленост ще направи някой и друг трилион ,това число се ползва за 1000милиарда...така го пиша за да не сбъркам нулите щото сте финансисти.....това е пародия на война и едните и другите лъжат ,но не забравят да прадают на "черно" качествено оръжие ,а те се стрелят с берданки!!!говоря за русия и украйна...тяи другата война се води само по интернет!

    Коментиран от #224

    22:18 27.03.2026

  • 220 СТАТИЯ ОТ СЕРИЯТА

    6 4 Отговор
    Елементална пропаганда.

    22:18 27.03.2026

  • 221 БАРС

    3 5 Отговор

    До коментар #209 от "Град Козлодуй":

    ТО ДА СИ ДЕБИЛ Е ДАР БОЖИЙ

    22:20 27.03.2026

  • 222 Коцето Лъвов

    4 7 Отговор

    До коментар #178 от "Коцето Копейкин":

    ще ви отнесе жалки педроханци, като куцо пиле домат...

    Коментиран от #290

    22:21 27.03.2026

  • 223 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 224 Веднага го смятам

    10 5 Отговор

    До коментар #219 от "дядо дръмпир-инфо":

    1 месец продажба на петрол = 2 произведени танка и 10 ракети, които отиват на фронта, където биват унищожени.
    С две думи - едно голямо нищо.

    22:22 27.03.2026

  • 225 Аз съм веган

    13 6 Отговор
    Украинците удариха Бензиностанцията, където най-боли. По бензина.

    22:22 27.03.2026

  • 226 Този

    6 8 Отговор
    ПУТИН БИЛ ГОШЯМ МУХЛЬО.....АЗ ОТ СУПЕР ТВЪРД НЕГОВ ФЕН СЪМ МНОГО РАЗОЧАРОВАН ОТ НЕГОВОТО ВОДЕНЕ НА ВОЙНА.....ТРЯБВА НЯКОЙ ТВЪРД КАТО СТАЛИН ТУК

    22:23 27.03.2026

  • 227 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 228 ДА НЕ Е ПОЧНАЛА НОВА ПЕРЕМОГА

    7 5 Отговор
    А ние да не сме разбрали?!?!

    22:28 27.03.2026

  • 229 Кой го брои Копейкин

    13 1 Отговор

    До коментар #227 от "Уникално объркващо за копейките":

    Все е от страната на булката този неадекват.

    22:30 27.03.2026

  • 230 ГРУПАТА КЕНЕФБАНДЕРИ

    6 6 Отговор
    Пак са се превъзбудили на елементарната статия. Споко бе, ще се гътнете.

    22:31 27.03.2026

  • 231 Перо

    7 6 Отговор
    Това е информация от Украинския ГЩ! “Верваме им”!

    22:35 27.03.2026

  • 232 Не само КОСТЯ със Простя

    8 3 Отговор

    До коментар #227 от "Уникално объркващо за копейките":

    А и Орбан Тъпана

    Заяви :

    С Преизбирането на Тръмп за президент

    Ще настъпи Световен Мир и
    Ще се върнем към Нормалноста.

    Кремълските Тампони

    Станаха и Рижави Тръмписти .

    22:35 27.03.2026

  • 233 Перо

    5 8 Отговор

    До коментар #8 от "Овчарник.":

    Юдаизмът на ционисткия наркос е “най-доброто нещо”! Това са ционистки тролове!

    Коментиран от #242

    22:38 27.03.2026

  • 234 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    10 4 Отговор
    Осветеното бебе

    Над УСТ ЛУГА

    Се вижда даже от Естония .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    За трети пореден Ден

    СВУ удари Уст Луга

    РускО ПВО
    Там практически няма

    И Дронове прас.кат Руските Мусори

    Когато и както си поискат

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    22:38 27.03.2026

  • 235 Соловьов и Мендел

    7 4 Отговор
    Двамата Евреи
    Щели да пращат
    Синчетата си на Фронта в Украйна.

    Руските Евреи с удоволствие
    Пращат Робите
    Да умират за 2 хиляди долара в Украйна

    Но те самите не искат
    Да се жертват за МАТУШКА.

    Коментиран от #238

    22:41 27.03.2026

  • 236 Не схващаш ли?

    4 10 Отговор

    До коментар #107 от "Путин отдавна пропусна":

    Писал си: " Ако руската армия беше успяла още 2022 да направи един светкавичен преврат, можеше да смени в властта в Киев, с проруска такава, каквато е и целта на тогавашната СВО"...

    ЯВНО, ЧЕ НЕ Е БИЛА ТАКАВА ЦЕЛТА.

    По-скоро, целта е била да продължи с още по-голяма сила гражданската война (руснаци срещу руснаци от окраината) след извършения през февруари 2014 г. юдео-фашистки, ционистки и укронацистки кървав преврат в Киев.

    Какво печели Русия? - Нищо.

    Печелят юдео-хазарските фашисти, нацисти и ционисти в Москва, Киев, Днепропетровск (Днипро), Израел, Малобритания, Франция, Нидерландия, САЩ, чиято задача изпълняват Путин, Зеленски, Микрон и Тръмп под диригетската палка на Сатаняху, за създаване на юдео-хазарски хаганат в Украйна и в Русия.

    Коментиран от #243

    22:41 27.03.2026

  • 237 А на Фицо краят му се вижда

    9 4 Отговор

    До коментар #227 от "Уникално объркващо за копейките":

    Словашката полиция започна разследване срещу премиера Роберт Фицо. Причина за това е жалба относно спиране на спешните доставки на електроенергия за Украйна, подкрепена от над 13 000 души и включваща обвинения в злоупотреба с власт и предателство към държавата. Както отбеляза лидерът на словашката опозиционна партия „Свобода и солидарност“ Бранислав Грелинг, материалите вече са прехвърлени от Главната прокуратура към регионалната, а след това и към полицията.

    22:42 27.03.2026

  • 238 С главна буква

    5 5 Отговор

    До коментар #235 от "Соловьов и Мендел":

    можеш да пишеш Българин, ако си такъв.

    Но ако не си българин, а си чи фут - пишеш с главна чи фут, евреин, юдаист...

    22:43 27.03.2026

  • 239 1500 ДНЯ

    5 3 Отговор

    До коментар #174 от "Бункерен стратег":

    Чакаме .

    22:44 27.03.2026

  • 240 А Где ИНТЕРНЕТ

    6 7 Отговор
    Или ще чакаме

    Мъск да ги съжали Руските Пияндурници

    Да им пусне малко Аванта .

    22:46 27.03.2026

  • 241 Дик диверсанта

    9 6 Отговор

    До коментар #8 от "Овчарник.":

    Най- голямото зло е Русия, но руснаците не са християни.

    Коментиран от #245

    22:46 27.03.2026

  • 242 И тук върлуват

    5 3 Отговор

    До коментар #233 от "Перо":

    жидове.

    22:46 27.03.2026

  • 243 Ето я целта на СВО

    9 1 Отговор

    До коментар #236 от "Не схващаш ли?":

    "Лавров: Целта на СВО е сваляне на престъпния Киевски режим и да не се допуска власт в Украйна, която да си сътрудничи със Запада." Това е заплаха за съществуването на Русия. "

    Коментиран от #247

    22:48 27.03.2026

  • 244 Цензура

    10 7 Отговор
    Стигнах само дотам, че руснаците продавали петрол на Индия на 1/3 от пазарните цени. Как човек да повярва и на останалите небивалици? Според вас руснаците не могат да поправят един пертолен терминал ли, продменяйки едни тръби?
    А защо не напишете какво се случи на нациcтка укpoпия още следващата вечер?

    Коментиран от #266

    22:48 27.03.2026

  • 245 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 246 Цензура

    7 10 Отговор

    До коментар #9 от "Слава Украйна. Вечна Слава":

    Да, укропските зверове, убивали децата на Донбас ще си платят цената. Впрочем вече я плащат.

    Коментиран от #255

    22:50 27.03.2026

  • 247 Само думи!

    4 1 Отговор

    До коментар #243 от "Ето я целта на СВО":

    Гледай ги какво правят!

    22:50 27.03.2026

  • 248 Нафиркан Пацан

    8 4 Отговор

    До коментар #164 от "Възраждане":

    Още чакам

    Концертът на Газманов в Киев.

    Парите за Участието му

    Даже бяха предварително Преведени.

    Още съм с Парадната Унформа

    И Фиркам от мъка .

    22:51 27.03.2026

  • 249 Артилерист

    6 8 Отговор
    Твърденията в този пропаганден матрял са на УНИАН, нали? Нима някой разумен човек очаква укропропагандата да не бълва стъкмени лъжи или да признае, че Русия използва по 1000 прецизно насочени Герани на вечер, производството в укротила е сринато, всички укропристанища са подложени на "серийно" повтарящи се удари до пълното им унищожение, всички логистични канали към укрофронта са под постоянен огневи контрол от руски средства за далечно поразяване и там има критичен недостиг от снабдяване. Единствена възможност за терор от укрохунтата остават дроновете-Мерц категорично е отказал доставка на Таурус-но и тя е пред закриване, предвид нарастналите усилия на руското разузнаване и подземието на Сергей Лебедев за разкриване базите за складиране и позициите на операторите. Междувременно Орбан е затворил крана за доставка на газ за Украйна. Впрочем укрохунтата няма друг избор освен да се хвали с "успехи" и продължаване на войната, защото представителите й са сигурни пътници със спирането й. И то вероятно не само политически...

    22:53 27.03.2026

  • 250 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 251 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 252 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 253 И на мен също

    8 4 Отговор

    До коментар #218 от "варна":

    Моята щайга на 4 гуми (2140Д), произведена в Ловеч, я купих през 80-те години и още може да се търкаля по скапаните ни магистрали и да задминава лъскавите западни тарарясници, за мъка на дебелите пръдльовци, облечени в анцузи и БМВ-та.

    Търси се във ФРГ на цена двойно по-висока от онези 6400 лв, които платих за нея по времето на НР България.

    23:01 27.03.2026

  • 254 Абе

    7 7 Отговор
    Голям удар,40 процента намалили износа ,нефт подпали,а границите им като в предупрежденията на Бисмарк:)))20 процента от Украйна върнати земи на Русия нищо не било,колкото цяла България:)))И мани Бисмарк,папата и той като им каза да отстъпят и него агент на Путин го изкараха,като Тръмп и генералите му дето им казаха на бандерите,че перспективата им е капут:)))Иначе те износа намалили на Русия,пък то де факто Европа така фалирват:))),демек малкото дето им остава да им харижат по ранко ще си спрат:)))

    Коментиран от #264

    23:08 27.03.2026

  • 255 Зверове има и в сайта

    9 5 Отговор

    До коментар #246 от "Цензура":

    Радват се на убийствата, също както дьонмето Сюлейман паша (жидът от Франция Соломон безумний) се е радвал на избитите над 10500 български деца, жени и мъже по време на тридневното Старозагорското клане от края на юли 1877 г., извършено от редовната турска войска, подпомагана от чирпанските цигани и старозагорските жидове.

    Змии и ционисти.

    23:14 27.03.2026

  • 256 Анани

    4 6 Отговор
    Ще стане нафтата 3 евра заради тоя еврейн и оня другия с ушите. Еврейте ни вдигат цената да ни уморят

    23:57 27.03.2026

  • 257 доц.Мангъров

    2 2 Отговор

    До коментар #251 от "Ами объркаващо е, те затова са като":

    Добре е да си прегледаш главата.Халюцинираш.

    00:10 28.03.2026

  • 258 Укри

    2 2 Отговор

    До коментар #54 от "Само питам":

    Само казвам-в Израел не са.

    00:43 28.03.2026

  • 259 Наистина

    2 3 Отговор

    До коментар #92 от "Владимир Путин, президент":

    Там пратихме талибаните. Явно си вършат работата

    00:46 28.03.2026

  • 260 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 261 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 262 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 263 Копейската мъка

    5 4 Отговор
    край няма...

    01:08 28.03.2026

  • 264 Личи ти, че сам си вярваш,

    2 4 Отговор

    До коментар #254 от "Абе":

    макар да те боли.
    Е, свърши твойта.

    01:11 28.03.2026

  • 265 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 266 Чи кво?

    2 3 Отговор

    До коментар #244 от "Цензура":

    На китайците почти я подаряват, щото зависят от тях.

    01:16 28.03.2026

  • 267 След патакламата

    7 4 Отговор
    в Близкия изток и Русия следва Северна Корея.

    01:18 28.03.2026

  • 268 А Сатаняху кой го осъди?

    6 5 Отговор

    До коментар #265 от "Чакай си реда":

    Кажи окраинче!?

    Коментиран от #271

    01:23 28.03.2026

  • 269 Баба ти и дядо ти

    3 4 Отговор

    До коментар #170 от "Овчи,":

    ли са влезли в осраина през Белорус или само са носили ватенки?

    01:35 28.03.2026

  • 270 Кремльовците

    7 4 Отговор
    вероятно си лъжат зомбитата, че дъжд вали.
    Явно в близките години няма да има интернет в Раша.

    Коментиран от #295

    01:51 28.03.2026

  • 271 Ами никой

    6 6 Отговор

    До коментар #268 от "А Сатаняху кой го осъди?":

    Затова няма дастане на твойта, рОсначе.

    Коментиран от #283

    01:52 28.03.2026

  • 272 Крим е украински, Раша

    6 7 Отговор
    е китайска

    Коментиран от #284, #301

    02:00 28.03.2026

  • 273 унищожили ууукрите…

    7 4 Отговор
    с епилираните си розови бузки

    04:08 28.03.2026

  • 274 Урсул фон дер Бандер

    4 6 Отговор
    .урсуляците веднага на безплатен гинекологично-умствен преглед пред сградата на ес-ес

    05:10 28.03.2026

  • 275 Перо

    7 3 Отговор
    Когато сънищата се мислят за реалност, такива “поражения” се нанасят, после идва мъчително събуждане и нова реалност за ционисткия режим!

    05:57 28.03.2026

  • 276 Да се простреляш сам в крака

    6 4 Отговор
    Браво простреляхме се още по-силно в крака сега петрола ще стане още по-скъп и дефицитен. Европа им изпраща пари за да може да предизвикват петролна криза.

    07:19 28.03.2026

  • 277 Смех

    4 3 Отговор
    Защо има Киев? Защо има център на ВСУ?защо имат централна банка?защо имат разузнаване?ясно е че руските,украинските и американските евреи се гъбаркат и трупат пари с кръвта на руснаци и украинци…

    07:33 28.03.2026

  • 278 ще платят

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Слава Украйна. Вечна Слава":

    не тия които мислиш

    07:42 28.03.2026

  • 279 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 280 мдаааа дааа

    5 3 Отговор
    Железният юмрук на Москва: 80 000 щика премазват Суми и Харков! Танкова армия проби фронта, Киев в паника!
    Фронтът пламна с нова сила, помитайки митовете за „патова ситуация“. Анализаторът Игор Бондаренко разкрива детайли за мащабно настъпление на „северняците“, което разкъса украинската отбрана. Докато Киев хвърля бариерни отряди на ГУР да спират дезертьорите, руската 1-ва танкова армия осъществи мощен пробив. 80 000 нови доброволци влизат в строя, за да довършат започнатото.

    09:02 28.03.2026

  • 281 Източник : Униан ...

    1 2 Отговор
    И става ясно всичко хахахаха

    11:26 28.03.2026

  • 282 Тити

    4 1 Отговор
    Бой по кочината.

    11:29 28.03.2026

  • 283 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 284 Така пишат

    2 4 Отговор

    До коментар #272 от "Крим е украински, Раша":

    подлогите на юдео-сатанистите...

    11:54 28.03.2026

  • 285 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 286 Експерт

    4 3 Отговор
    Браво на украинците!

    12:54 28.03.2026

  • 287 факти

    3 3 Отговор
    Държава Украйна няма и няма да има вече, колкото и тероризъм да практикуват. Спират помощите и Украйна умира от глад. Какво ще ма след Украйна, това е интересно. Русия я има и е самостоятелна държава.

    13:43 28.03.2026

  • 288 Географията ви става интересна

    3 4 Отговор
    Информация: -Уст-Луга е селище и жп гара в Кингисепски район на Ленинградска област, Русия, близо до границата с Естония, разположено на река Луга, близо до вливането ѝ в Лужкия залив на Финския залив, на около 110 километра западно от Санкт Петербург.
    -;-
    Браво на бандерите!
    Дано и до Бункера да стигнат, та да видим тъгата на рашистите по любимия си Фюрер.

    13:50 28.03.2026

  • 289 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 290 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 291 Ама на путлеристите солдатите били бол

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    Механик

    Офффф... укро-тролеите пак ли няма с какво да се похвалят, ами сънуват розови слончета със сини хоботчета?!
    Абе на вас хора не ви останаха бе!!
    -;-
    Механик, бегай си оправяй Москвето, че като изпролетее да ходиш на село за бачкането.
    Апропо къде се дянаха ВАЗ-ките , ГАЗ-ките и КАМАЗ-ките?!

    13:58 28.03.2026

  • 292 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 293 логично

    1 2 Отговор
    Войната се проточи и заради наивността на Русия и вярата в преговори накрая ще бъдат принудени да използват ядрени оръжия. Иначе за какво са им, ако няма да ги използват? Натам вървят нещата, а от Украйна както и в началото Западът не се интересува, още по-малко от украинците, българите и т.н.

    Коментиран от #299

    14:01 28.03.2026

  • 294 Путлеризъма как ще оцелее

    1 1 Отговор
    Засилване на кампанията за удари с голям обсег Украйна води кампания от дълбоки удари срещу руския петролен и газов сектор повече от две години, стремейки се да изчерпи военната хазна на Кремъл,
    -;-
    като рашистите си изчерпат рублите и какво!!!!

    14:03 28.03.2026

  • 295 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 296 А Доносника беше голям фен на Орбан

    2 1 Отговор

    До коментар #90 от "Данко харсъзина":

    Доносника на Георги Марков с 3 агентурни псевдонима единия от които "Николай" и бивш конституционен съдия който живее в Унгария и е близък до Пеевски преди малко е написал -
    " “ОРБАН ГУБИ ИЗБОРИТЕ С 21%
    -;-
    Ще изчакам до 12.04.2026 вечерта та да видя дали Петер Мадяр ще бутне Орбан.

    Коментиран от #300

    14:07 28.03.2026

  • 297 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 298 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 299 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 300 Близо 40% от 300 коментари са изтрити

    1 1 Отговор

    До коментар #296 от "А Доносника беше голям фен на Орбан":

    Няма спасение ното за Четъртия райх, нито за русофилията!

    14:13 28.03.2026

  • 301 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 302 ха-ха

    0 0 Отговор
    Може да са създали проблеми на Русия ,но Русия не е фалирала държава като Украйна. Тя горката Русия вземаше и чипове от перални ,защо няма от къде ,а срина Украйна със земята!

    17:24 28.03.2026

  • 303 Махно

    0 0 Отговор
    За УКРАИНУ

    18:24 28.03.2026

