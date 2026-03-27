Най-големият удар на Украйна срещу Русия! Киев унищожи плана на Путин да се възползва от войната в Иран

Най-големият удар на Украйна срещу Русия тази година засегна резервоари за суров петрол и нефтопродукти в най-важното руско нефтено пристанище Уст-Луга, както и товарно оборудване, оцветявайки небето над балтийското пристанище в оранжево. Дроновете преодоляха последователни ешелони от руски противовъздушни системи, покриващи областите Брянска, Смоленска, Псковска и Санкт Петербург, в своя 1000-километров полет, преди да постигнат това, което изглеждаше като директни попадения, пише The Telegraph, цитиран от УНИАН.
Вторият удар по ключово нефтено съоръжение за толкова дни беше не само срамен провал на руската отбрана. Докато пламъците бушуваха в терминала, те също така изгориха хазната на Кремъл - Украйна беше изчерпала критичен източник на приходи точно когато кремълският диктатор Владимир Путин най-много се нуждаеше от него.
До началото на войната с Иран на 28 февруари приходите на Русия от петрол и газ бяха спаднали с 47% спрямо предходната година, барелите се продаваха на Индия на една трета от пазарните цени, а националният дефицит вече беше достигнал 91% от целта си за 2026 г.
Но откакто САЩ и Израел започнаха война в Иран, Москва печели около 760 милиона долара на ден от продажби на петрол и газ, което е достигнало близо 24 милиарда долара през март. Възползвайки се от нарастващото търсене, облекчаването на санкциите и липсата на влияние от затварянето на Ормузкия проток, Русия се очерта като неочакван победител в иранския конфликт, печелейки от обезумял пазар, лишен от около една пета от доставките си.
Украйна се опасяваше, че недостигът на енергия може да тласне Запада по-близо до Москва и да засили позицията на Путин на бойното поле и в преговорната зала. По-рано този месец премиерът на Белгия призова за "разумно" нормализиране на отношенията с Русия, за да се "възстанови достъпът до евтина енергия".
Но сега Украйна нанесе сериозен удар на възраждащата се Русия с атаките си срещу енергийната инфраструктура. Като стартира ожесточена кампания срещу отдалечени обекти, Киев се надява да гарантира, че допълнителните милиарди няма да достигнат до Кремъл.
Атаката, заедно с предишни повреди по тръбопроводи и серия от скорошни конфискации на танкери, спря около 40 процента от капацитета за износ на петрол на Русия тази седмица, което я прави най-тежкото прекъсване на доставките на петрол в съвременната руска история.
Мащабът на щетите по инфраструктурата в Балтийските страни Усть-Луга и съседният експортен център Приморск, които заедно преработват 1,7 милиона барела петрол на ден, бяха принудени да преустановят дейността си поради атаки с дронове.
Засилване на кампанията за удари с голям обсег Украйна води кампания от дълбоки удари срещу руския петролен и газов сектор повече от две години, стремейки се да изчерпи военната хазна на Кремъл, като го откъсне от индустрията, която го обогатява. Но атаките изглежда се засилват, тъй като Украйна разширява производството си на оръжие. През първите два месеца на 2026 г. в Русия са извършени над 40 удара, насочени предимно към нефтена и газова инфраструктура, което е двойно повече от интензивността на атаките през 2025 г.
Други новини за ударите на украинските въоръжени сили срещу Русия УНИАН съобщи по-рано, че въоръжените сили на Украйна са ударили руски боен ледоразбивач в Ленинградска област. Планирано е той да действа като част от Граничната служба на ФСБ на Руската федерация.
1 Слава Украйна
20:43 27.03.2026
2 Евроатлантик
20:43 27.03.2026
3 Попиляха Крепостниците
Но за сметка на това ще рекетира Руският Бизнес
20:43 27.03.2026
5 Хахахаха. Джуджи пак е в кафяво
20:44 27.03.2026
6 руската мечка
20:45 27.03.2026
7 Русия
20:45 27.03.2026
8 Овчарник.
20:46 27.03.2026
9 Слава Украйна. Вечна Слава
До коментар #1 от "Слава Украйна":Героем Слава. Вечна Слава
Една малка нация Разби Световното Зло, Сатаната
Убийците на Деца ще платят цената
20:46 27.03.2026
10 Майко мила
20:46 27.03.2026
11 604
20:46 27.03.2026
13 ще ме разплачите от смях вече
15 Механик
Абе на вас хора не ви останаха бе!! Тръгнали да смятат парите на Путин! Пфу!
20:47 27.03.2026
16 Днес Русия направи Пореден Жест на Добра
До коментар #1 от "Слава Украйна":Воля
И преотстъпи Доброволно 3 села Във Домбас
Само срещу 3000 жертви
20:47 27.03.2026
17 Копейки
20:47 27.03.2026
18 я кажи
До коментар #6 от "руската мечка":кога е било това че казваш пак? или когато ти поръчат да говориш глупости не мислиш просто изпълняваш
20:47 27.03.2026
19 руската трагедия
20 е как каво
До коментар #8 от "Овчарник.":ти май не си ходил в европа? християните сме малцинство !!!
22 Врагът на Русия Путин
Той разруши Русия
Изби народът и
И обрече на Глад цял народ за столетия напред
20:49 27.03.2026
24 Сетих се!
До коментар #11 от "604":Обади се на ботокса и му кажи.Само,че бункерният отговаря само на шайбов телефон.
20:49 27.03.2026
27 Бумеранг
До коментар #19 от "руската трагедия":Предстои краят на гадните фашистки укри
20:49 27.03.2026
28 едва ли
До коментар #9 от "Слава Украйна. Вечна Слава":израел ще плаща на русия ама айде щом така са ти казали да плямпаш дрънкай си там не пречиш на никого само будиш присмех в хората
20:49 27.03.2026
33 Градинското джудже
До коментар #1 от "Слава Украйна":Обърка с кой комшия да се сбие
Хахахахаха. Оливиерник
20:50 27.03.2026
34 кой таван?
До коментар #10 от "Майко мила":тавана на дупката в която живееш ли?
20:50 27.03.2026
35 Стам и Позор
До коментар #1 от "Слава Украйна":Русия се самоуби със токмака в главата
20:51 27.03.2026
36 Многоходовото
До коментар #7 от "Русия":градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.
20:51 27.03.2026
37 Ами
Но щом The Telegraph казва, че има ... Значи има.
Утре може да напишат и за трактори с вертикално излитане :)
20:51 27.03.2026
38 БрЯх...!
Човек да настръхне чак от патос и борбени емоции...😂🤣😂!
20:51 27.03.2026
40 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #15 от "Механик":Клесс, коя година се пада от тридневната специална военна операция?
Благодаря за отговора!
Коментиран от #51, #52
20:52 27.03.2026
41 СССР
До коментар #36 от "Многоходовото":Скоро ще говориш на руски
20:52 27.03.2026
42 варна
До коментар #8 от "Овчарник.":руския овчарник гори., пламъците са толкова високи. че се виждат от Финландия
20:53 27.03.2026
48 Копейкотрошач
До коментар #41 от "СССР":Ще научиш и патагонски.
Коментиран от #53
20:54 27.03.2026
49 Мишел
Кремъл: Инициативата за предоставяне на средства е била изцяло лична. Путин е отправил директно искане към руските олигарси да направят мащабни дарения за изчерпания бюджет на държавата. Двама бизнесмени са потвърдили готовността си да направят вноски, за да подпомогнат продължаващата война в Украйна. Новината идва в момент, когато военните разходи на Кремъл са скочили с 42% спрямо 2025г.
20:55 27.03.2026
51 Би ли дал инфо...?!
До коментар #40 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Какво е това...,,Клесс"...?!?!
52 Алексей Арестович
До коментар #40 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Ако руснаците не ни считаха за свои, не за 3 дни, а за 1 ден Украйна падаше като гнил орех
20:56 27.03.2026
53 Аууу
До коментар #48 от "Копейкотрошач":Ако жена ти преподава
20:56 27.03.2026
54 Само питам
Коментиран от #258
20:56 27.03.2026
55 604
20:56 27.03.2026
58 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА
До коментар #50 от "1111":Анонимен съсел, не говори от името на българите!!
20:56 27.03.2026
60 Слава на Русия
До коментар #1 от "Слава Украйна":Слава на освободителите!
Коментиран от #70, #146
61 604
До коментар #24 от "Сетих се!":немъ спрел си айсикю-то....ползвал го само за воени цели
20:58 27.03.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 ХАЙДЕ,ХАЙДЕ,
65 Идат Идат Идат идат ИИИиИдат бягайте
До коментар #1 от "Слава Украйна":Бягайте Бягайте БЯГАЙТЕ!!! Братушки
БЯГАЙТЕ БРАТУШКИ
БЯГАЙТЕ
УКРАЙНА ИДВА
20:58 27.03.2026
21:00 27.03.2026
70 604
До коментар #60 от "Слава на Русия":слава, слава, ама с тоя мекошав главнокомандваш , гризът дървото ежеднежно, язък им за ракетите, самолетите и цялата им триада и тем подобни свръх оръжия, явно е решил да ги ползва от одвъдното!!!!
Коментиран от #81
21:00 27.03.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Русия е един световен нужник.
75 Евала Зеленски
76 Коментар
Коментиран от #115
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Ццц
80 Удри
81 Не мекушав, по-скоро е много глупав и
До коментар #70 от "604":неадекватен. Ситуацията с държавната хазна на Русия станала критична. Бюджетният дефицит на Русия за януари и февруари 2026 г. вече е надхвърлил 90% от сумата, прогнозирана за цялата година. Пълен финансов крах, а е толкова далече от Киев :)))
Коментиран от #95, #100, #122
21:04 27.03.2026
86 Владимир Путин, президент
До коментар #4 от "ГДЕ руското ПВО?":" ...где ру3кото ПВО..."
Где, где...на седмото небе 😄
Украинците го унищожиха - за половин година изгориха 200 РЛС радара и 100 ЗРК С300 / С400. Тия ру3наци верно са като от комичните филми за Рамбо и Индиана Джоунс. Думал че е само кофти майтап, то се оказа Голата Правда с Голата Maxa 😁☝️
21:07 27.03.2026
87 Карго 200
ЗЕЛЕНСКИ ГО ЗАЯВИ ЯСНО:
„Тръмп иска бърз край на войната, но „бърз“ означава за нечия сметка. Няма да приема мир за сметка на Украйна.“
ГОЛЯМО „МАМА ДА СЕ МАЙЕ“ НА МАГА ОТ УКРАИНСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ!!
🇺🇦🇺🇦🇺🇦
21:07 27.03.2026
88 ?????
Голям успех, голямо чудо.
Радвайте се на бензиностанциите когато зареждате.
Щото Нефтохимът отдавна не купува петрол в Долни Дъбник.
Коментиран от #96
21:08 27.03.2026
89 Русуфил хардлайнaр
90 Данко харсъзина
" “ОРБАН ГУБИ ИЗБОРИТЕ С 21%!”
Конституционният съд на Унгария не е като Румънския и не слуша Брюксел и Сорос.
На 12-ти април, още вечерта, се готви преврат в Унгария от Зеленски и Сорос и блокиране на Будапеща, за да арестуват Орбан. И да го малтретират и предадат на Зеленски.
Няма да успеят, защото в подкрепа на Виктор ще излязат1 милион колкото са нрговите избиратели да го защитят!
Ще вкара ли Зеленски войски, както се закани! Не! Защото Тръмп и Путин ще се намесят! Затова Ванс идва на Католическия Великден седмица преди изборите да подкрепи публично Орбан и предупреди превратаджиите, че ще дойдат тюлените!
91 Карго 200
До коментар #85 от "Само за информация":За Купянск или за Купянск Вузловой питаш;)))))
21:10 27.03.2026
92 Владимир Путин, президент
До коментар #85 от "Само за информация":".. Ватенките превзеха ли Купянск?..."
Според картата на Валерката Херасимов в момента сме на Ла Манша, готвим десант във Великобритания, таварищи.......епта 😁
Коментиран от #259
21:12 27.03.2026
До коментар #88 от "?????":войната в Украйна с цените на бензиностанциите, Май се обърка с операцията на САЩ в Иран :)
До коментар #90 от "Данко харсъзина":Данко,спри ракията или там с каквото се наливаш.
21:14 27.03.2026
102 Убаво де
21:19 27.03.2026
106 Карго 200
До коментар #90 от "Данко харсъзина":Не знам за какво тюлени говориш...
Сега са на мода хлопците.
А,за атентата,целия свят видя писмото Балшой театър. Изпълняващ главната роля "талантливия" артист в оставка Вики Орбан.
ПС:
Тюлените сега са на "разходка",82-а и 33-а амеркански дивизии морска пехота пристигнаха в Залива(50 000). Неуточнени части също са на път.
21:21 27.03.2026
107 Путин отдавна пропусна
До коментар #100 от "604":момента за капитулация. Ако руската армия беше успяла още 2022 да направи един светкавичен преврат, можеше да смени в властта в Киев, с проруска такава, каквато е и целта на тогавашната СВО / вече пълномащабна война. На този етап, каквото и да направи Русия, за нея има само негативи и загуби, а не реална полза и резултати. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. А всички останали варианти са равносилни на загуба за Русия.
Коментиран от #125, #236
21:21 27.03.2026
109 Владимир Путин, президент
До коментар #97 от "Тимур":".....Дугин... ще се борим..."
Дугин се бори от ПЯТЬ года с пет шишета водка, таварищ !!! Адски ме е срам че съм руснак и дори президент на монголо-татарското недоразумение РФ.
Погледни руските коли, руските тьоти, руския говорител Маша, руската Лошад, руското ми теме плешиво с късите крачета и ще разбереш че все пропало 😄
21:23 27.03.2026
110 ДрайвингПлежър
Пращайте им още бомби на тия ненормалници АМА НА СОБСТВЕН ХОД!
До заличаване на тая терористична кочина!
21:24 27.03.2026
112 Бесен - Язовец
118 ?????
До коментар #96 от "Какво общо има":Колкото по-малко петрол на световните пазари, толкова по-високи световни цени на петрола.
Това е толкова просто и логично.
Когато руснаците не могат да изнасят своя петрол се получава че има по-малко петрол на световния пазар.
Нефтохимът естествено отдавна не купува петрол в Долни Дъбник.
Така че ръкопляскай на Зеленски когато зареждаш на бензиностанциите.
Коментиран от #135
21:29 27.03.2026
120 Русуфил хардлайнaр
До коментар #105 от "Мнение":Абе да не вдигна температура, та са възпали! Как набързо унищожи украинските летища, мостове, пристанища магистрали! Забрави ли, че става дума за путинските червеноармейци, които завземат за петилетка 1% от Украйна? Нямаш мясго за мечти! От тук найтатъ многу шъ були!
21:29 27.03.2026
121 Сега Захарова
Докато руски депутати хукнаха панически на среща в Белия дом.
А на рашките им спряха нета, за да не научават от него за великите "постижения" на Путин и да не панират.
21:30 27.03.2026
122 Нямало рубли?
До коментар #81 от "Не мекушав, по-скоро е много глупав и":Накрая ще видите... Ще почнат да продават големите кюнци на безценица и ще видим фойерверк по обора и останалите епщайни. Хути, перси, Кимове ...няма много да се церемонят, а точно те ще свършат работата на руснаците.
Тия щом години ве си ползват триадата...
Така ще стане. Защо една нефелна пакрайнина наглее още? А тези седят с над 6500 ядрени бойни глави и гледат, как прошловци им горят ГСМ-те? Тъпа работа.
21:30 27.03.2026
До коментар #103 от "Гост":Знам една страна, в която изродите са 97%.И това е блатото наречено русия.
21:32 27.03.2026
125 604
До коментар #107 от "Путин отдавна пропусна":киев беше опкръжен, а се изтеглиха преди преговорите да приключат....великите дипломати......
Коментиран от #127
21:32 27.03.2026
127 Питащ
До коментар #125 от "604":При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?
Коментиран от #171, #175
21:33 27.03.2026
130 Бате, копейките не обичат ясни срокове
До коментар #17 от "Копейки":Те използват думите "скоро" или "време е", макар че даже Митрофанова се подразни от тази неопределена хипотетипност и им забрани термина "скоро".
До коментар #8 от "Овчарник.":Вярно е, че най- голямото зло на света са руснаците, но те не са християни
21:36 27.03.2026
134 нпо агент
До коментар #22 от "Врагът на Русия Путин":Какъв глад ти гони ахмак..Успокой топката и иди да получиш 10 евро към пенсия или 20 евро към дизела..до там докарахте народа умно-красиви соросоидни отпадъци..
21:37 27.03.2026
135 За съжаление не успя да докажеш
До коментар #118 от "?????":твърдението си, слабо представяне. Войната в Украйна е от 5г, горивата поскъпнаха от 1 март 2026 / началото на операцията на САЩ и Израел В Иран/. Когато човек няма аргументи за да опровергае нещо, по-добре да си замълчи, защото иначе се получава обратния ефект - налива вода в мелницата на другото твърдение :)
21:37 27.03.2026
136 Мирен гражданин
До коментар #6 от "руската мечка":Мани САЩ и Европа. Украйна сама ги попиля!
Коментиран от #152
21:37 27.03.2026
140 катран
До коментар #133 от "Педофилът Путин":И теб трябва да върнат в родилното и да пъхнат обратно ..да не казвам думата къде точно..че ще изтрият коментара..
21:39 27.03.2026
142 Съвременна украинска поезия
Лошо е да се строят дворци върху пясък.
Украинците ще ги разбият на парчета.
147 Ачо
хили пред журналистите като в психодиспансер!Докога?
148 Натовски задници
Защото дроновете са прелетели над натовските държави Полша, Литва, Латвия и Естония.
Коментиран от #170
21:40 27.03.2026
150 Дон Корлеоне
До коментар #129 от "Мирен гражданин":Хаяско трепери като лист в бункера.
151 Карго 200
До коментар #112 от "Бесен - Язовец":Съчинения в свободен текст пишеш.
Индия,в този момент плаща,за руски петрол пристигнал в нейно пристанище 126$ за барел. Ама нито вест,нито кост,русия не може да изнася(някакъв стар вулкан бил изригнал в Санкт Петербург,дават го по телевизията).
21:41 27.03.2026
До коментар #136 от "Мирен гражданин":Крим и Донбас, а скоро повече и повече...а през 2022г..условията бяха къде по приемливи за укропейтриоти..но уви..трамвая замина..оастанаха само клоуни..зелени и др.наркозависими..
21:41 27.03.2026
154 си дзън
До коментар #80 от "Удри":Днес има повторни удари по Уст-Луга и Приморск. Руснаците правели огнеупорни танкери
да ги товарят по време на пожар....
Коментиран от #169
21:41 27.03.2026
155 Докато се изтегли
До коментар #147 от "Ачо":от Украйна.
21:41 27.03.2026
160 защо
"Ето какво разкриват сателитните снимки (Planet Labs, NASA) и източници от разузнаването (OSINT) за траекторията:
Траектория през Прибалтика: Съобщава се, че дроновете са летели по маршрут, минаващ в непосредствена близост до или през въздушното пространство на Латвия и Естония."
21:45 27.03.2026
161 Не, бъркаш се с Русия
До коментар #20 от "е как каво":Само там са малцинство от всички християнски държави: 43.7%.
163 Бат Вальо
164 Възраждане
165 Карго 200
Доньо сваля на Хаяско санкциите.
Зеленски налага по-строги,по-скъпи,а най-хубавото е,че от цената на петрола Хаяско не може да облажи.
21:47 27.03.2026
167 Нищо не е така страшно за руския мужик
До коментар #22 от "Врагът на Русия Путин":като спирането на интернета. Само тогава протестира. Инак търпи всяка кремльовска изг.зица.
21:48 27.03.2026
168 Пепи Волгата
169 Механик
До коментар #154 от "си дзън":Абе, руснака сам не може да произведе два еднакви пирона, къв огнеопорен танкер
21:50 27.03.2026
170 Овчи,
До коментар #148 от "Натовски задници":Е и?
Ватенките не влязоха ли от Беларус в Украйна?М?И сега пак влизат от там.Ммм?
Коментиран от #269
21:50 27.03.2026
171 604
До коментар #127 от "Питащ":не знам!!! може да има връзка и с пандемията......може да имат податки , че ще се доставят яо на украйна....., със сигурност краварите имаха мераци за севастопол, за мен украинския народ е най-голямата жертва.....малкия човечечец му трябва слънце храна и близки, каква демокрация какви глупости на търкалета кви цивилизации ...очевадно че малките човечета мрът по фронтовете , никой нормален не би претпочел да ходи да трепи хора за някви параболични видендения.вместо да си живее живота скромно и щастлово. сигурното е че за раша сме буферна зона, а за запада плацдарм. БГ отдавна трябваще да приобщава всички балкански народи към себе си с икономически проекти, а не да гони запада. балканите са достатъчно мощна сила , ако са обединени в обща икономическа и военна зона....
21:51 27.03.2026
До коментар #162 от "Спре ли войната":А Захарова ще стане монахиня 🤣
21:52 27.03.2026
173 Копейка съм
До коментар #41 от "СССР":Колега, Митрофанова ни забрани да ползваме "скоро", защото не си спазваме обещанията и я излагаме.
21:52 27.03.2026
175 Не питай, а мисли!
До коментар #127 от "Питащ":До 2049 г. юдеоо-талмидистите от хазарската секта Хабад Любавич, т.е. юдео-сатанистите в Киев, Днепропетровск, Уман, Одеса, Николаевск, Херсон, Москва, Париж, Лондон, Тел Авив, Брюксел, Амстердам, Ню-йорк... и т.н., са планирали да обезлюдят и създадат Юдео-Хазария-2, в следните области населени с руснаци: Одеска, Николаевска, Херсонска, Запорожка и Днепропетровска + Крим + Харковска област.
Юдео-ционистите от Израел пряко участваха в кървавия Киевски преврат на Майдана от ноември 2013 г. до февруари 2014 г., като избиваха едновременно полицаи и протестиращи, а на 02.05.2014 г. запалиха профсъюзния дом в Одеса и изгориха живи над 50 души, вкл. бременна жена, изгорена с бензинова горелка!!!!
Около 2000 юдео-ционисти от Израел учатваха в кланетата на православни християни в Украйна през 2014 г. в ордите на "Десен сектор".
21:53 27.03.2026
176 Копейкотрошач
До коментар #163 от "Бат Вальо":Ти да си ми в ръчичките...
Коментиран от #192
21:53 27.03.2026
178 Коцето Копейкин
До коментар #168 от "Пепи Волгата":Пепи и на мен всичко ми е в евро, ама нали трябва да хвърлим прах в очите на хората,ако ми дадат повече долари,аз мога да мина и от американците.
Коментиран от #222
21:54 27.03.2026
180 Москаль
Москалбад отиде
182 Еврак
До коментар #163 от "Бат Вальо":Ти още с левове ли пазаруваш?
21:56 27.03.2026
184 Има го бе
До коментар #181 от "да питам":В бившият завод за Москвич вчера са произвели 2 тротинетки.Чакат за боя ,точила и батерии от Китай.
Коментиран от #218
21:59 27.03.2026
185 Пуси вече не осъзнава
Даже не подозира, че депутатите му панически се юрнаха на среща в Белия дом, защото му спряха нета.
21:59 27.03.2026
187 Глупости, забрави ли, че той
До коментар #36 от "Многоходовото":умрятри, още когато долара стана 200 рубли и свърши ракетите.
22:00 27.03.2026
189 Мюмюн Салимехмедов
До коментар #174 от "Бункерен стратег":Чете КОРАна дъртия импотентен монголь
22:01 27.03.2026
190 Абе, аланкоолу!
До коментар #149 от "Коци Копейкин":Граф Игнатиев ти създаде държава, в която да живееш, а не да блееш като овча глава слънчасала!
Не английския министър-председател - гущероподобния евреин Дизраели,- приел англиканското протестантство, а най-големият приятел на българите - православният руски генерал и дипломат граф Игнатиев възроди България от пепелта на пет-вековното османо-турско робство!
22:01 27.03.2026
191 Съобщи
Повервах веднага,ха-ха -хааа!
22:01 27.03.2026
193 АманДа
До коментар #179 от "Ицо":Да, ти, твоя милост..очевидно...на подсъзнателно ниво...
До коментар #198 от "БАРС":Хехехехехехе
13 годин превземат ДОНБАС и по Света песни леят за ... педофила ПЕ...дера с
До коментар #195 от "ВВП":А се чуди човек, как Узкоглазия педофил и КИМ,..13 г... превземат ДОНБАС
Хехехехехехе
22:11 27.03.2026
208 ТЕКУМЗЕ
До коментар #202 от "Че тиш ми..дедо ВИЯ, ПЕН..ДЕЛ":ЖЕЛЕЗЕН СИ!КОН ДА ТЕ ЕБ.НАМА ДА МРЪДНЕШ.
209 Град Козлодуй
До коментар #202 от "Че тиш ми..дедо ВИЯ, ПЕН..ДЕЛ":Пу ткин е престъпник масов убиец страхливец педофил и фашист издирван от закона
210 Колко още ще конфискува?
До коментар #139 от "ехааа":След 15 дни пада от власт.
211 Гориил
До коментар #157 от "Омазана ватенка":Знаете как да броите и лесно ще разберете, че три резервоара не се равняват на четиридесет процента от руския петролен износ.
22:14 27.03.2026
213 Владимир Путин, президент
Въпроса е чисто риторичен ☝️ Знам че служителите на Пасольството Атина Палада, Дориана и Инна редовно списват всичко !!! Въпроса е що го не пращат до Нафталина многоходовия на върха, таварищи ? 😁
214 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #179 от "Ицо":Има 🥳
22:15 27.03.2026
Въпросът "Е и?" е типичен за натовските мазохисти, които се напъват да изгорят, за да свети скапаното ом нАТО. Защото Полша, Литва, Латвия и Естония, които позволиха на украинските дронове да прелетят над тяхна територия, извършиха акт на натовска агресия срещу Русия, съгласно Устава и резолюциите на ООН.
Онзи мухльо в Кремъл няма да е вечен и когато дойде истински руснак на неговото място - нАТО гори заедно с натовските си главанаци.
218 варна
До коментар #184 от "Има го бе":москвича ми е фаворит истинска руска щайга на 4 гуми
Коментиран от #253
221 БАРС
До коментар #209 от "Град Козлодуй":ТО ДА СИ ДЕБИЛ Е ДАР БОЖИЙ
222 Коцето Лъвов
До коментар #178 от "Коцето Копейкин":ще ви отнесе жалки педроханци, като куцо пиле домат...
До коментар #219 от "дядо дръмпир-инфо":1 месец продажба на петрол = 2 произведени танка и 10 ракети, които отиват на фронта, където биват унищожени.
С две думи - едно голямо нищо.
229 Кой го брои Копейкин
До коментар #227 от "Уникално объркващо за копейките":Все е от страната на булката този неадекват.
232 Не само КОСТЯ със Простя
До коментар #227 от "Уникално объркващо за копейките":А и Орбан Тъпана
Заяви :
С Преизбирането на Тръмп за президент
Ще настъпи Световен Мир и
Ще се върнем към Нормалноста.
Кремълските Тампони
Станаха и Рижави Тръмписти .
233 Перо
До коментар #8 от "Овчарник.":Юдаизмът на ционисткия наркос е “най-доброто нещо”! Това са ционистки тролове!
234 БУНКЕРНИЯ КАШИК
Над УСТ ЛУГА
Се вижда даже от Естония .
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
За трети пореден Ден
СВУ удари Уст Луга
РускО ПВО
Там практически няма
И Дронове прас.кат Руските Мусори
Когато и както си поискат
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
235 Соловьов и Мендел
Щели да пращат
Синчетата си на Фронта в Украйна.
Руските Евреи с удоволствие
Пращат Робите
Да умират за 2 хиляди долара в Украйна
Но те самите не искат
Да се жертват за МАТУШКА.
236 Не схващаш ли?
До коментар #107 от "Путин отдавна пропусна":Писал си: " Ако руската армия беше успяла още 2022 да направи един светкавичен преврат, можеше да смени в властта в Киев, с проруска такава, каквато е и целта на тогавашната СВО"...
ЯВНО, ЧЕ НЕ Е БИЛА ТАКАВА ЦЕЛТА.
По-скоро, целта е била да продължи с още по-голяма сила гражданската война (руснаци срещу руснаци от окраината) след извършения през февруари 2014 г. юдео-фашистки, ционистки и укронацистки кървав преврат в Киев.
Какво печели Русия? - Нищо.
Печелят юдео-хазарските фашисти, нацисти и ционисти в Москва, Киев, Днепропетровск (Днипро), Израел, Малобритания, Франция, Нидерландия, САЩ, чиято задача изпълняват Путин, Зеленски, Микрон и Тръмп под диригетската палка на Сатаняху, за създаване на юдео-хазарски хаганат в Украйна и в Русия.
237 А на Фицо краят му се вижда
До коментар #227 от "Уникално объркващо за копейките":Словашката полиция започна разследване срещу премиера Роберт Фицо. Причина за това е жалба относно спиране на спешните доставки на електроенергия за Украйна, подкрепена от над 13 000 души и включваща обвинения в злоупотреба с власт и предателство към държавата. Както отбеляза лидерът на словашката опозиционна партия „Свобода и солидарност“ Бранислав Грелинг, материалите вече са прехвърлени от Главната прокуратура към регионалната, а след това и към полицията.
238 С главна буква
До коментар #235 от "Соловьов и Мендел":можеш да пишеш Българин, ако си такъв.
Но ако не си българин, а си чи фут - пишеш с главна чи фут, евреин, юдаист...
241 Дик диверсанта
До коментар #8 от "Овчарник.":Най- голямото зло е Русия, но руснаците не са християни.
242 И тук върлуват
До коментар #233 от "Перо":жидове.
До коментар #236 от "Не схващаш ли?":"Лавров: Целта на СВО е сваляне на престъпния Киевски режим и да не се допуска власт в Украйна, която да си сътрудничи със Запада." Това е заплаха за съществуването на Русия. "
244 Цензура
А защо не напишете какво се случи на нациcтка укpoпия още следващата вечер?
246 Цензура
До коментар #9 от "Слава Украйна. Вечна Слава":Да, укропските зверове, убивали децата на Донбас ще си платят цената. Впрочем вече я плащат.
247 Само думи!
До коментар #243 от "Ето я целта на СВО":Гледай ги какво правят!
До коментар #164 от "Възраждане":Още чакам
Концертът на Газманов в Киев.
Парите за Участието му
Даже бяха предварително Преведени.
Още съм с Парадната Унформа
И Фиркам от мъка .
253 И на мен също
До коментар #218 от "варна":Моята щайга на 4 гуми (2140Д), произведена в Ловеч, я купих през 80-те години и още може да се търкаля по скапаните ни магистрали и да задминава лъскавите западни тарарясници, за мъка на дебелите пръдльовци, облечени в анцузи и БМВ-та.
Търси се във ФРГ на цена двойно по-висока от онези 6400 лв, които платих за нея по времето на НР България.
23:01 27.03.2026
255 Зверове има и в сайта
До коментар #246 от "Цензура":Радват се на убийствата, също както дьонмето Сюлейман паша (жидът от Франция Соломон безумний) се е радвал на избитите над 10500 български деца, жени и мъже по време на тридневното Старозагорското клане от края на юли 1877 г., извършено от редовната турска войска, подпомагана от чирпанските цигани и старозагорските жидове.
Змии и ционисти.
257 доц.Мангъров
До коментар #251 от "Ами объркаващо е, те затова са като":Добре е да си прегледаш главата.Халюцинираш.
258 Укри
До коментар #54 от "Само питам":Само казвам-в Израел не са.
259 Наистина
До коментар #92 от "Владимир Путин, президент":Там пратихме талибаните. Явно си вършат работата
264 Личи ти, че сам си вярваш,
До коментар #254 от "Абе":макар да те боли.
266 Чи кво?
До коментар #244 от "Цензура":На китайците почти я подаряват, щото зависят от тях.
269 Баба ти и дядо ти
До коментар #170 от "Овчи,":ли са влезли в осраина през Белорус или само са носили ватенки?
270 Кремльовците
Явно в близките години няма да има интернет в Раша.
271 Ами никой
До коментар #268 от "А Сатаняху кой го осъди?":Затова няма дастане на твойта, рОсначе.
278 ще платят
До коментар #9 от "Слава Украйна. Вечна Слава":не тия които мислиш
280 мдаааа дааа
Фронтът пламна с нова сила, помитайки митовете за „патова ситуация“. Анализаторът Игор Бондаренко разкрива детайли за мащабно настъпление на „северняците“, което разкъса украинската отбрана. Докато Киев хвърля бариерни отряди на ГУР да спират дезертьорите, руската 1-ва танкова армия осъществи мощен пробив. 80 000 нови доброволци влизат в строя, за да довършат започнатото.
284 Така пишат
До коментар #272 от "Крим е украински, Раша":подлогите на юдео-сатанистите...
288 Географията ви става интересна
-;-
Браво на бандерите!
Дано и до Бункера да стигнат, та да видим тъгата на рашистите по любимия си Фюрер.
291 Ама на путлеристите солдатите били бол
До коментар #15 от "Механик":Механик
Офффф... укро-тролеите пак ли няма с какво да се похвалят, ами сънуват розови слончета със сини хоботчета?!
Абе на вас хора не ви останаха бе!!
-;-
Механик, бегай си оправяй Москвето, че като изпролетее да ходиш на село за бачкането.
Апропо къде се дянаха ВАЗ-ките , ГАЗ-ките и КАМАЗ-ките?!
293 логично
294 Путлеризъма как ще оцелее
-;-
296 А Доносника беше голям фен на Орбан
До коментар #90 от "Данко харсъзина":Доносника на Георги Марков с 3 агентурни псевдонима единия от които "Николай" и бивш конституционен съдия който живее в Унгария и е близък до Пеевски преди малко е написал -
" “ОРБАН ГУБИ ИЗБОРИТЕ С 21%
-;-
Ще изчакам до 12.04.2026 вечерта та да видя дали Петер Мадяр ще бутне Орбан.
300 Близо 40% от 300 коментари са изтрити
До коментар #296 от "А Доносника беше голям фен на Орбан":Няма спасение ното за Четъртия райх, нито за русофилията!
