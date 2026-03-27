Най-големият удар на Украйна срещу Русия! Киев унищожи плана на Путин да се възползва от войната в Иран

Най-големият удар на Украйна срещу Русия тази година засегна резервоари за суров петрол и нефтопродукти в най-важното руско нефтено пристанище Уст-Луга, както и товарно оборудване, оцветявайки небето над балтийското пристанище в оранжево. Дроновете преодоляха последователни ешелони от руски противовъздушни системи, покриващи областите Брянска, Смоленска, Псковска и Санкт Петербург, в своя 1000-километров полет, преди да постигнат това, което изглеждаше като директни попадения, пише The Telegraph, цитиран от УНИАН.

Вторият удар по ключово нефтено съоръжение за толкова дни беше не само срамен провал на руската отбрана. Докато пламъците бушуваха в терминала, те също така изгориха хазната на Кремъл - Украйна беше изчерпала критичен източник на приходи точно когато кремълският диктатор Владимир Путин най-много се нуждаеше от него.

До началото на войната с Иран на 28 февруари приходите на Русия от петрол и газ бяха спаднали с 47% спрямо предходната година, барелите се продаваха на Индия на една трета от пазарните цени, а националният дефицит вече беше достигнал 91% от целта си за 2026 г.

Но откакто САЩ и Израел започнаха война в Иран, Москва печели около 760 милиона долара на ден от продажби на петрол и газ, което е достигнало близо 24 милиарда долара през март. Възползвайки се от нарастващото търсене, облекчаването на санкциите и липсата на влияние от затварянето на Ормузкия проток, Русия се очерта като неочакван победител в иранския конфликт, печелейки от обезумял пазар, лишен от около една пета от доставките си.

Украйна се опасяваше, че недостигът на енергия може да тласне Запада по-близо до Москва и да засили позицията на Путин на бойното поле и в преговорната зала. По-рано този месец премиерът на Белгия призова за "разумно" нормализиране на отношенията с Русия, за да се "възстанови достъпът до евтина енергия".

Но сега Украйна нанесе сериозен удар на възраждащата се Русия с атаките си срещу енергийната инфраструктура. Като стартира ожесточена кампания срещу отдалечени обекти, Киев се надява да гарантира, че допълнителните милиарди няма да достигнат до Кремъл.

Атаката, заедно с предишни повреди по тръбопроводи и серия от скорошни конфискации на танкери, спря около 40 процента от капацитета за износ на петрол на Русия тази седмица, което я прави най-тежкото прекъсване на доставките на петрол в съвременната руска история.

Мащабът на щетите по инфраструктурата в Балтийските страни Усть-Луга и съседният експортен център Приморск, които заедно преработват 1,7 милиона барела петрол на ден, бяха принудени да преустановят дейността си поради атаки с дронове.

Засилване на кампанията за удари с голям обсег Украйна води кампания от дълбоки удари срещу руския петролен и газов сектор повече от две години, стремейки се да изчерпи военната хазна на Кремъл, като го откъсне от индустрията, която го обогатява. Но атаките изглежда се засилват, тъй като Украйна разширява производството си на оръжие. През първите два месеца на 2026 г. в Русия са извършени над 40 удара, насочени предимно към нефтена и газова инфраструктура, което е двойно повече от интензивността на атаките през 2025 г.

