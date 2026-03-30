Тръмп: Искам петрола на Иран. Ще се съобразят с нас, иначе остават без държава. Лесно ще превземем Харг

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че САЩ и Иран могат бързо да постигнат споразумение, което би сложило край на военните действия.

„Сделка може да бъде постигната сравнително бързо“, каза той в интервю за The Financial Times. Тръмп подчерта, че непреките преговори между САЩ и Иран чрез пакистански „емисари“ вървят добре“.

Той е убеден, че властите в Техеран ще се съобразят с всички искания на САЩ или „няма да имат държава“.

„Те ще се откажат от ядрените си оръжия. Ще ни дадат ядрения материал. Ще направят всичко, което искаме. Ако обаче не го направят, няма да имат държава“, каза той пред репортери на борда на самолета си по пътя от Уест Палм Бийч, Флорида, за Вашингтон.

Той нарича материалите, съхранявани на обектите в Натанз, Фордоу и Исфахан, „ядрен прах“. Тези обекти на иранската ядрена програма бяха бомбардирани от Съединените щати през 2025 г.

Иранските власти ще предоставят на Съединените щати 20 петролни танкера, заяви още Тръмп.

„Днес ни дадоха още един подарък. Дадоха ни 20 кораба с петрол, чийто транспорт ще започне утре“, каза той.

Тръмп заяви, че иска да „завземе иранския петрол“.

„Честно казано, любимият ми вариант е да взема иранския петрол, но някои глупави хора в САЩ казват: „Защо правите това?“ Но те са глупави хора“, каза Тръмп.

Съединените щати са ударили 13 000 цели в Иран, докато Вашингтон все още има приблизително 3 000 цели за удар в Ислямската република, каза още американският лидер.

Той не изключи възможността американските военни да се опитат да завземат остров Харг в Иран.

„Може би ще превземем остров Харг. Може би не. Имаме много възможности. Това би означавало също, че ще трябва да останем там известно време“, каза американският лидер, визирайки евентуален военен десант на Харг.

„Не мисля, че имат някаква отбрана. Можем да го превземем много лесно“, заяви ръководителят на администрацията на Вашингтон.