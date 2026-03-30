Тръмп: Искам петрола на Иран. Ще се съобразят с нас, иначе остават без държава. Лесно ще превземем Харг

30 Март, 2026 04:11, обновена 30 Март, 2026 04:38 5 658 71

Иранските власти ще предоставят на Съединените щати 20 петролни танкера, заяви американският президент

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че САЩ и Иран могат бързо да постигнат споразумение, което би сложило край на военните действия.

„Сделка може да бъде постигната сравнително бързо“, каза той в интервю за The Financial Times. Тръмп подчерта, че непреките преговори между САЩ и Иран чрез пакистански „емисари“ вървят добре“.

Той е убеден, че властите в Техеран ще се съобразят с всички искания на САЩ или „няма да имат държава“.

„Те ще се откажат от ядрените си оръжия. Ще ни дадат ядрения материал. Ще направят всичко, което искаме. Ако обаче не го направят, няма да имат държава“, каза той пред репортери на борда на самолета си по пътя от Уест Палм Бийч, Флорида, за Вашингтон.

Той нарича материалите, съхранявани на обектите в Натанз, Фордоу и Исфахан, „ядрен прах“. Тези обекти на иранската ядрена програма бяха бомбардирани от Съединените щати през 2025 г.

Иранските власти ще предоставят на Съединените щати 20 петролни танкера, заяви още Тръмп.

„Днес ни дадоха още един подарък. Дадоха ни 20 кораба с петрол, чийто транспорт ще започне утре“, каза той.

Тръмп заяви, че иска да „завземе иранския петрол“.

„Честно казано, любимият ми вариант е да взема иранския петрол, но някои глупави хора в САЩ казват: „Защо правите това?“ Но те са глупави хора“, каза Тръмп.

Съединените щати са ударили 13 000 цели в Иран, докато Вашингтон все още има приблизително 3 000 цели за удар в Ислямската република, каза още американският лидер.

Той не изключи възможността американските военни да се опитат да завземат остров Харг в Иран.

„Може би ще превземем остров Харг. Може би не. Имаме много възможности. Това би означавало също, че ще трябва да останем там известно време“, каза американският лидер, визирайки евентуален военен десант на Харг.

„Не мисля, че имат някаква отбрана. Можем да го превземем много лесно“, заяви ръководителят на администрацията на Вашингтон.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сухопътна операция по вода

    95 9 Отговор
    = пиле със зеле , ама със свинско .

    Коментиран от #62

    04:29 30.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Фар

    6 62 Отговор
    Той заяви характерно: „Честно казано, любимото ми е да вземем иранския петрол, но някои глупави хора в Съединените щати казват: Защо правите това? Но това са глупави хора“. Той също така твърди, че вече е настъпила смяна на режима след смъртта на върховния лидер аятолах Али Хаменей и няколко други висши служители. „Хората, с които преговаряме, са съвсем различна група хора, те са много професионални. Синът е или мъртъв, или е в изключително лошо състояние. Нямаме информация от него. Той е изчезнал.“

    04:37 30.03.2026

  • 5 ужас

    113 8 Отговор
    Заливът на Прасетата 1961 г. Куба. Държа им влага точно 65 г. Сега ще им държи влага 165 г.

    04:38 30.03.2026

  • 6 Георги

    125 11 Отговор
    някой ще обясни ли с думи прости защо бункерният е лош, а рижият добър?

    Коментиран от #8, #9, #29

    04:38 30.03.2026

  • 7 1234

    126 3 Отговор
    Този е 80 % луд.

    Коментиран от #36

    04:40 30.03.2026

  • 8 Обяснявам

    29 40 Отговор

    До коментар #6 от "Георги":

    Двамата са абсолютни, дърти, cмaxнати лузъри.

    04:41 30.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Българин

    96 6 Отговор
    Изплискал леген. Побърка света и няма да изкара до 2027

    Коментиран от #14

    04:43 30.03.2026

  • 12 Фалиралия президент на фалиралата държав

    127 25 Отговор
    Този е супер нагъл и за щастие супер ПРО.СТ.
    Той дори не разбира какви НЕОБРАТИМИ ЩЕТИ нанесе на САЩ. Вече всички знаят че са хартиен тигър. И всички ги МРАЗЯТ

    04:43 30.03.2026

  • 13 Мелания

    87 9 Отговор
    Ако бякой все още си мисли че САЩ са добрите, нека прочете тези думи на Рижавив Рогоно.сец

    Коментиран от #33

    04:48 30.03.2026

  • 14 Така е!

    11 48 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Затова и русофилите го обичаха, но сега обърнаха палачинката, нали? 😂

    Коментиран от #43, #60, #71

    04:48 30.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Егати наглия развратник

    85 6 Отговор
    Тоя съвсем изгърмя!
    Иран ще помете тоя жалък клоун!
    Куба ще му заседне, като кост в гърлото!
    Кубинците са свободолюбив народ. Бърдакът са САЩ!

    04:53 30.03.2026

  • 17 Отрезвител

    15 41 Отговор
    Дончо Белината е типичен пример за това ☝️ колко "разбират" от политика (а и от всичко друго) нашите, заблудени русофили.
    Просто и гениално потвърждение на истината, че не всичко е такова каквото изглежда.

    04:55 30.03.2026

  • 18 Краварски ненормалник

    62 4 Отговор
    Тази деменция сънува

    04:57 30.03.2026

  • 19 Дзак

    5 8 Отговор

    До коментар #3 от "Уса":

    Когато говориш за извратени, ти мисли за себе си!

    05:01 30.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 КЪДЕ ОТИДЕ ДЕМОКРАЦИЯТА И СВОБОДАТА

    99 4 Отговор
    На краварите ????????? Настъпиха времената отново на дивия запад !!!!! Ако не ми дадеш богатствата на страната си ще те унищожа - това казва тръмп на всички страни които заплашва и изнудва със сила !!!!

    Коментиран от #37

    05:02 30.03.2026

  • 22 Иран

    75 5 Отговор
    Трябва да пренесем войната на територията на фаш и тя ще се разпадне !

    05:04 30.03.2026

  • 23 Въздух

    58 22 Отговор

    До коментар #1 от "Доволен съм!":

    Уж ги смлял, пък не му стиска да спре руския танкер зя Куба?

    05:06 30.03.2026

  • 24 Данко Харсъзина

    71 18 Отговор
    Персите изпратиха авторитета на Америка в канала.

    Коментиран от #27

    05:07 30.03.2026

  • 25 Призив към американския народ

    86 6 Отговор
    Спрете този простак !!!

    05:07 30.03.2026

  • 26 Сибир

    24 6 Отговор
    дали иска?

    05:16 30.03.2026

  • 27 Персите са гола вода

    15 61 Отговор

    До коментар #24 от "Данко Харсъзина":

    като рашистите.

    Коментиран от #32

    05:22 30.03.2026

  • 28 Историческо Огледало

    46 8 Отговор
    За тези, които се чудят как е възможно и т.н. Така е било по света от самото начало. Идват и ти вземат всичко със сила. По какво Тръмп се различава от Александър Велики, Атила, Чингис хан, Мехмет Завоевателя ... Хан Аспарух и толкова много други?

    Коментиран от #40

    05:25 30.03.2026

  • 29 хихи

    34 2 Отговор

    До коментар #6 от "Георги":

    Защото е демократ. Републиканец в случая ама няма значение...
    Така диктаторските оръжияпоразяват само военни и тук там по някое девическо училище, а диктаторските само цивилни..

    05:25 30.03.2026

  • 30 Колеги,

    36 3 Отговор
    Току зо получих информация свързана с нещо, което се случва в армията на САЩ, но тъй като не съм лицензиран « преносвач» на новини, няма да споделя.
    Дали това ще се потвърди, или не, или ще скрие ще следим….

    Коментиран от #38

    05:26 30.03.2026

  • 31 Данко Харсъзина

    63 5 Отговор
    От Аятоласите няма да вземе нищо. От Куба съвсем. Там петрол няма. Има захарна тръстика. И враждебен народ. Май забрави за Гренландия.

    05:27 30.03.2026

  • 32 ПЕРСИЯ НЕПОБЕДИМА

    65 8 Отговор

    До коментар #27 от "Персите са гола вода":

    Иран не е крадец на петрол и блага на чужди Народи.

    05:27 30.03.2026

  • 33 САЩ и Русия се управляват

    41 6 Отговор

    До коментар #13 от "Мелания":

    от евреите и това го каза Жириновски още преди 20 години...

    05:27 30.03.2026

  • 34 ПЕРКУ НАУМУВ ИДВА МУ КРАЯ

    54 4 Отговор
    В КИТАЙ СА.ОТКРИЛИ МНОГО ЗЛАТО МНООООГО ЩО НЕ ИДЕ ТРЪМБОЧА АМЕРИКАНЕЦА ДА ГО ПРЕСВОИ Д ГО ВЗЕМЕ ? ТАКИВА ЛУДИ ТРВБВА ВЕЬНАГА ДА ГИ МАХАТ.

    05:31 30.03.2026

  • 35 Този

    65 2 Отговор
    Петрол,негов ли е или на баща му? Земята иранска купена ли е от САЩ?
    Или.....каквото му хареса някъде по света,пращане на мутрите,бой и крадене???

    Коментиран от #55

    05:52 30.03.2026

  • 36 Не е вярно

    61 3 Отговор

    До коментар #7 от "1234":

    Луд е 100%.

    05:52 30.03.2026

  • 37 Ъъъъъ

    56 8 Отговор

    До коментар #21 от "КЪДЕ ОТИДЕ ДЕМОКРАЦИЯТА И СВОБОДАТА":

    "Ако не ми дадеш богатствата на страната си ще те унищожа - това казва тръмп на всички страни които заплашва и изнудва със сила !!!!"

    Не е виновен Тръмп..... Виновни са идиотите като Путин, Си и т. н, които гледат сеир, вместо да му избият зъбите.... Видно е, че САЩ са гола вода и не знам всички останали какво чакат? Или сега ги смачкват, или ще са васали на САЩ вовеки веков! И нямат никакво извинение да не го направят!

    Коментиран от #48

    05:53 30.03.2026

  • 38 Коуега

    48 1 Отговор

    До коментар #30 от "Колеги,":

    Е ние как да разберем, дали се е потвърдило или са го скрили, като не знаем за какво става дума? Плюс това единственото, за което може да става е бунт някакъв. Ама то за бунт сред краварския аскер се говори поне от седмица. Войниците масово казвали, тази война не е наша, не щем да мрем за Израел

    05:59 30.03.2026

  • 39 Абе тоя е баш

    27 1 Отговор
    като зелето, след няколко бели хайуейс, отива на пресконференция, съжалявам Мели.

    06:42 30.03.2026

  • 40 Дзак

    14 2 Отговор

    До коментар #28 от "Историческо Огледало":

    Откога чакаме!

    06:49 30.03.2026

  • 41 Нима някой си е мислил

    35 1 Отговор
    че искаш нещо друго, рижавнещастник…

    06:58 30.03.2026

  • 42 Съмнявам се тоя Епстийн герой,

    27 1 Отговор
    дали не е превъртял!

    07:31 30.03.2026

  • 43 Русофил

    33 2 Отговор

    До коментар #14 от "Така е!":

    "но сега обърнаха палачинката, нали?"

    Изобщо не сме обърнали палачинката - по "добър" президент на САЩ от този смахнатия за нас няма - Путин с медал трябва да го награди.

    Разсипа НАТО, фалира ЕС, махна санкциите срещу Русия, петрола вече наближава 120 долара, остави зеления без пари и оръжия, настрои петролните монархии срещу САЩ, целия свят разбра че САЩ са книжен тигър.

    Какво по хубаво от това за нас.

    Коментиран от #54, #56

    07:41 30.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 ВВП

    20 2 Отговор
    Народът на сащ да избере ,дали да става все по гадни и Тягаво,или да неутрализират тоя оглупял дядка ..

    Коментиран от #51

    07:47 30.03.2026

  • 46 Филанкишията

    20 2 Отговор
    Не е добре човека апат го комарите

    07:48 30.03.2026

  • 47 ВВП

    19 2 Отговор
    Рижия толуп ,направи РФ ,отново велика .120 долар барел..Златото 150 долар грам..за други да не говорим..

    07:49 30.03.2026

  • 48 Запознат

    27 3 Отговор

    До коментар #37 от "Ъъъъъ":

    "Виновни са идиотите като Путин, Си и т. н, които гледат сеир, вместо да му избият зъбите"

    Изобщо не са идиоти и не гледат сеир ами тихичко му избиват зъбите - да не мислиш че не снабдяват аятоласите с всичко необходимо. Не става директен сблъсък защото това ще доведе до ТСВ която ще е ядрена и ще затрие света. Те са много по-умни от този куку. Сега ще го подлъжат да предприеме сухопътна операция и това ще е краят за краварите. Ти ако видиш луд с картечница ще тръгнеш да му избиваш зъбите ли - трябва да се действа умно.

    07:49 30.03.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 ВВП

    24 3 Отговор
    Тромп е силен в глупави изказвания ,обаче Иран му избиха зъбите ,директно право в мутрата ..

    07:52 30.03.2026

  • 51 Уса

    25 1 Отговор

    До коментар #45 от "ВВП":

    "Народът на сащ да избере"

    В САЩ няма народ - там са сбирщина от всякакви всеки със различни интереси но най вече ги интересуват парите.

    07:53 30.03.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 ВВП

    29 2 Отговор
    САЩ и Израил вършат военни престъпления ..ООН спи зимен сън..Тази псевдо организация ,трябва да се закрие .после САЩ и Англия..тогава има някакъв шанс .за планетата .

    07:58 30.03.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Помнещ

    24 1 Отговор

    До коментар #35 от "Този":

    "Или.....каквото му хареса някъде по света,пращане на мутрите,бой и крадене???"

    Че предните президенти на краварника да не бяха по различни когато нападнаха Ирак и Либия. Съвсем същите бяха но не го казваха директно и го обвиваха с много пропаганда - помниш ли шишенцето с бял прах. Е сега пак се мъчат да го обвият с пропаганда но шишенцето вече е с уран но този е такова куку че си го казва директно за какво е войната.

    07:59 30.03.2026

  • 56 разумна

    15 2 Отговор

    До коментар #43 от "Русофил":

    алтернатива на тая политика в името на Америка с Бога няма ! Русия и правоверните няма да бъдат засегнати, а ще бъдат неутрализирани политическия джендъризъм и либерастията с подкрепящите ги неморално страни, основа на тероризма и злото по света.....

    08:02 30.03.2026

  • 57 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 5 Отговор
    Да си дойдем на думата :

    "ИСКАМ ПЕТРОЛА НА ИРАН!
    ЩЕ СЕ СЪОБРАЗЯТ С НАС,
    ИНАЧЕ ОСТАВАТ БЕЗ ДЪРЖАВА!"

    Е , НЕуважаеми ПО ПЕЙКИ,
    ОЩЕ ЛИ ИМА НЕразбрали каква е САШтинската СЪЩност на УСА-та❓❗

    08:06 30.03.2026

  • 58 Ха ха ха

    22 2 Отговор
    Ако това е вярно, светът си има работа с класически пират от британски тип.

    Коментиран от #59

    08:07 30.03.2026

  • 59 Помнещ

    17 1 Отговор

    До коментар #58 от "Ха ха ха":

    "светът си има работа с класически пират от британски тип"

    Това казвам че и предните президенти на краварника бяха същите когато нападнаха Ирак и Либия - нещо средно между пирати и мутри и за това краварника е богат - пиратите и мутрите и те са били богати. Единствената разлика е че предните се грижеха кражбите им да са обвити с голяма доза пропаганда а този защото е куку си го казва директно. Но пропагандата върши работа само сред по-неумните.

    08:15 30.03.2026

  • 60 ежко

    15 3 Отговор

    До коментар #14 от "Така е!":

    Ама сериозно ли?Кой твърди,че русофилите го обичали?Кухите жълтопаветници май сами си го твърдяха без нито едно доказателство за това.Просто си го изсмукаха от пръстите и го повтаряха като радио!Путин сам каза,че предпочита демократика,защото са по-предвидими.Не може да не сте го чули.А рускта намеса в изборите в САЩ беше партенка и шефовете на ЦРУ и ФБР си признаха,че такава не е имало.

    08:18 30.03.2026

  • 61 Феномен

    17 2 Отговор
    Алчен и нагъл, но жалък и кокошкар ... историята на познава такъв самовлюбен и арогантен негодник !

    08:21 30.03.2026

  • 62 Жан Бойко

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сухопътна операция по вода":

    Ако беше избрал Гренландия ,можеше да бъде президента на 21 век
    Вместо това ,едва ли ще изкара мандата си .
    Провал

    08:27 30.03.2026

  • 63 Култура Миянко

    12 3 Отговор
    Оранжевият бай Перукан вятър го вее на бял кон ,почна вече и да ги реди като Приказки от 1001 нощ .Абе в Сащ психиатри нямат ли ?

    Коментиран от #66

    08:28 30.03.2026

  • 64 !!!!!

    15 1 Отговор
    НАПЪЛНО ЛУД ......ЗА ВРЪЗВАНЕ !!!

    08:30 30.03.2026

  • 65 Механик

    15 1 Отговор
    То и аз искам комшийката, ма нейния е 195 и е 100 кила.
    п.п.
    Това "аз искам петрола им и ще го взема", не е ли малко пиратско бе? За такова "вземане" се влиза в затвора по принцип. КРАЖБА му викат. А ако "вземането" е придружено и с насилие, алинеята е много сериозна.

    Коментиран от #67, #70

    08:36 30.03.2026

  • 66 Русофил

    7 1 Отговор

    До коментар #63 от "Култура Миянко":

    "Оранжевият бай Перукан вятър го вее на бял кон"

    Направо е "идеален" за нас - най печеливш от цялата ситуация е Путин. Кой друг щеше да унищожи НАТО, да фалира ЕС (вече и ние купуваме руски петрол), да остави зеления без пари и оръжия, да махне санкциите срещу Русия и да вдигне петрола над 100 долара, да настрои петролните монархии срещу САЩ и Израел, да загуби съюзниците си като Япония и Южна Корея и да покаже на целия свят че краварите са "книжен тигър".

    Да не говорим че се справи и с "опозицията" в Иран

    08:42 30.03.2026

  • 67 Запознат

    9 2 Отговор

    До коментар #65 от "Механик":

    "КРАЖБА му викат"

    Ами така се става "най богатата държава в света" - чрез кражби и рекет. Иначе ще са просто една територия населена с кравари каквато е била - нещо като Аржентина. Даже и "технологичните" им постижения са чрез кражба на учени от целия свят - един американец не е измислил нищо.

    08:48 30.03.2026

  • 68 Коста

    13 1 Отговор
    Да открадне е да завземе???!!!! 21 век? Пиратите на 21 век, САЩ и Израел.

    08:49 30.03.2026

  • 69 Коста

    11 0 Отговор
    Аз искам да се запиша доброволец за Куба. Смърт на фашизма свобода на народа!

    08:52 30.03.2026

  • 70 ССС

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Механик":

    Александър Македонски запитал един пленен пират какво му дава право да превръща морето в несигурно място. Пиратът отговорил:
    - Същото право, с което ти правиш несигурна сушата! Но понеже аз върша това с един мизерен кораб, ме наричат разбойник, а ти пък го вършиш с голяма армия и те наричат цар!

    11:47 30.03.2026

  • 71 Човек от народа

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Така е!":

    Жълтопаветника като жълтокосия живее в собствен паралелен свят

    12:04 30.03.2026