Тръмп: Искам петрола на Иран. Ще се съобразят с нас, иначе остават без държава. Лесно ще превземем Харг

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че САЩ и Иран могат бързо да постигнат споразумение, което би сложило край на военните действия.
„Сделка може да бъде постигната сравнително бързо“, каза той в интервю за The Financial Times. Тръмп подчерта, че непреките преговори между САЩ и Иран чрез пакистански „емисари“ вървят добре“.
Той е убеден, че властите в Техеран ще се съобразят с всички искания на САЩ или „няма да имат държава“.
„Те ще се откажат от ядрените си оръжия. Ще ни дадат ядрения материал. Ще направят всичко, което искаме. Ако обаче не го направят, няма да имат държава“, каза той пред репортери на борда на самолета си по пътя от Уест Палм Бийч, Флорида, за Вашингтон.
Той нарича материалите, съхранявани на обектите в Натанз, Фордоу и Исфахан, „ядрен прах“. Тези обекти на иранската ядрена програма бяха бомбардирани от Съединените щати през 2025 г.
Иранските власти ще предоставят на Съединените щати 20 петролни танкера, заяви още Тръмп.
„Днес ни дадоха още един подарък. Дадоха ни 20 кораба с петрол, чийто транспорт ще започне утре“, каза той.
Тръмп заяви, че иска да „завземе иранския петрол“.
„Честно казано, любимият ми вариант е да взема иранския петрол, но някои глупави хора в САЩ казват: „Защо правите това?“ Но те са глупави хора“, каза Тръмп.
Съединените щати са ударили 13 000 цели в Иран, докато Вашингтон все още има приблизително 3 000 цели за удар в Ислямската република, каза още американският лидер.
Той не изключи възможността американските военни да се опитат да завземат остров Харг в Иран.
„Може би ще превземем остров Харг. Може би не. Имаме много възможности. Това би означавало също, че ще трябва да останем там известно време“, каза американският лидер, визирайки евентуален военен десант на Харг.
„Не мисля, че имат някаква отбрана. Можем да го превземем много лесно“, заяви ръководителят на администрацията на Вашингтон.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Сухопътна операция по вода
Коментиран от #62
04:29 30.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Фар
04:37 30.03.2026
5 ужас
04:38 30.03.2026
6 Георги
Коментиран от #8, #9, #29
04:38 30.03.2026
7 1234
Коментиран от #36
04:40 30.03.2026
8 Обяснявам
До коментар #6 от "Георги":Двамата са абсолютни, дърти, cмaxнати лузъри.
04:41 30.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Българин
Коментиран от #14
04:43 30.03.2026
12 Фалиралия президент на фалиралата държав
Той дори не разбира какви НЕОБРАТИМИ ЩЕТИ нанесе на САЩ. Вече всички знаят че са хартиен тигър. И всички ги МРАЗЯТ
04:43 30.03.2026
13 Мелания
Коментиран от #33
04:48 30.03.2026
14 Така е!
До коментар #11 от "Българин":Затова и русофилите го обичаха, но сега обърнаха палачинката, нали? 😂
Коментиран от #43, #60, #71
04:48 30.03.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Егати наглия развратник
Иран ще помете тоя жалък клоун!
Куба ще му заседне, като кост в гърлото!
Кубинците са свободолюбив народ. Бърдакът са САЩ!
04:53 30.03.2026
17 Отрезвител
Просто и гениално потвърждение на истината, че не всичко е такова каквото изглежда.
04:55 30.03.2026
18 Краварски ненормалник
04:57 30.03.2026
19 Дзак
До коментар #3 от "Уса":Когато говориш за извратени, ти мисли за себе си!
05:01 30.03.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 КЪДЕ ОТИДЕ ДЕМОКРАЦИЯТА И СВОБОДАТА
Коментиран от #37
05:02 30.03.2026
22 Иран
05:04 30.03.2026
23 Въздух
До коментар #1 от "Доволен съм!":Уж ги смлял, пък не му стиска да спре руския танкер зя Куба?
05:06 30.03.2026
24 Данко Харсъзина
Коментиран от #27
05:07 30.03.2026
25 Призив към американския народ
05:07 30.03.2026
26 Сибир
05:16 30.03.2026
27 Персите са гола вода
До коментар #24 от "Данко Харсъзина":като рашистите.
Коментиран от #32
05:22 30.03.2026
28 Историческо Огледало
Коментиран от #40
05:25 30.03.2026
29 хихи
До коментар #6 от "Георги":Защото е демократ. Републиканец в случая ама няма значение...
Така диктаторските оръжияпоразяват само военни и тук там по някое девическо училище, а диктаторските само цивилни..
05:25 30.03.2026
30 Колеги,
Дали това ще се потвърди, или не, или ще скрие ще следим….
Коментиран от #38
05:26 30.03.2026
31 Данко Харсъзина
05:27 30.03.2026
32 ПЕРСИЯ НЕПОБЕДИМА
До коментар #27 от "Персите са гола вода":Иран не е крадец на петрол и блага на чужди Народи.
05:27 30.03.2026
33 САЩ и Русия се управляват
До коментар #13 от "Мелания":от евреите и това го каза Жириновски още преди 20 години...
05:27 30.03.2026
34 ПЕРКУ НАУМУВ ИДВА МУ КРАЯ
05:31 30.03.2026
35 Този
Или.....каквото му хареса някъде по света,пращане на мутрите,бой и крадене???
Коментиран от #55
05:52 30.03.2026
36 Не е вярно
До коментар #7 от "1234":Луд е 100%.
05:52 30.03.2026
37 Ъъъъъ
До коментар #21 от "КЪДЕ ОТИДЕ ДЕМОКРАЦИЯТА И СВОБОДАТА":"Ако не ми дадеш богатствата на страната си ще те унищожа - това казва тръмп на всички страни които заплашва и изнудва със сила !!!!"
Не е виновен Тръмп..... Виновни са идиотите като Путин, Си и т. н, които гледат сеир, вместо да му избият зъбите.... Видно е, че САЩ са гола вода и не знам всички останали какво чакат? Или сега ги смачкват, или ще са васали на САЩ вовеки веков! И нямат никакво извинение да не го направят!
Коментиран от #48
05:53 30.03.2026
38 Коуега
До коментар #30 от "Колеги,":Е ние как да разберем, дали се е потвърдило или са го скрили, като не знаем за какво става дума? Плюс това единственото, за което може да става е бунт някакъв. Ама то за бунт сред краварския аскер се говори поне от седмица. Войниците масово казвали, тази война не е наша, не щем да мрем за Израел
05:59 30.03.2026
39 Абе тоя е баш
06:42 30.03.2026
40 Дзак
До коментар #28 от "Историческо Огледало":Откога чакаме!
06:49 30.03.2026
41 Нима някой си е мислил
06:58 30.03.2026
42 Съмнявам се тоя Епстийн герой,
07:31 30.03.2026
43 Русофил
До коментар #14 от "Така е!":"но сега обърнаха палачинката, нали?"
Изобщо не сме обърнали палачинката - по "добър" президент на САЩ от този смахнатия за нас няма - Путин с медал трябва да го награди.
Разсипа НАТО, фалира ЕС, махна санкциите срещу Русия, петрола вече наближава 120 долара, остави зеления без пари и оръжия, настрои петролните монархии срещу САЩ, целия свят разбра че САЩ са книжен тигър.
Какво по хубаво от това за нас.
Коментиран от #54, #56
07:41 30.03.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 ВВП
Коментиран от #51
07:47 30.03.2026
46 Филанкишията
07:48 30.03.2026
47 ВВП
07:49 30.03.2026
48 Запознат
До коментар #37 от "Ъъъъъ":"Виновни са идиотите като Путин, Си и т. н, които гледат сеир, вместо да му избият зъбите"
Изобщо не са идиоти и не гледат сеир ами тихичко му избиват зъбите - да не мислиш че не снабдяват аятоласите с всичко необходимо. Не става директен сблъсък защото това ще доведе до ТСВ която ще е ядрена и ще затрие света. Те са много по-умни от този куку. Сега ще го подлъжат да предприеме сухопътна операция и това ще е краят за краварите. Ти ако видиш луд с картечница ще тръгнеш да му избиваш зъбите ли - трябва да се действа умно.
07:49 30.03.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 ВВП
07:52 30.03.2026
51 Уса
До коментар #45 от "ВВП":"Народът на сащ да избере"
В САЩ няма народ - там са сбирщина от всякакви всеки със различни интереси но най вече ги интересуват парите.
07:53 30.03.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 ВВП
07:58 30.03.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Помнещ
До коментар #35 от "Този":"Или.....каквото му хареса някъде по света,пращане на мутрите,бой и крадене???"
Че предните президенти на краварника да не бяха по различни когато нападнаха Ирак и Либия. Съвсем същите бяха но не го казваха директно и го обвиваха с много пропаганда - помниш ли шишенцето с бял прах. Е сега пак се мъчат да го обвият с пропаганда но шишенцето вече е с уран но този е такова куку че си го казва директно за какво е войната.
07:59 30.03.2026
56 разумна
До коментар #43 от "Русофил":алтернатива на тая политика в името на Америка с Бога няма ! Русия и правоверните няма да бъдат засегнати, а ще бъдат неутрализирани политическия джендъризъм и либерастията с подкрепящите ги неморално страни, основа на тероризма и злото по света.....
08:02 30.03.2026
57 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"ИСКАМ ПЕТРОЛА НА ИРАН!
ЩЕ СЕ СЪОБРАЗЯТ С НАС,
ИНАЧЕ ОСТАВАТ БЕЗ ДЪРЖАВА!"
Е , НЕуважаеми ПО ПЕЙКИ,
ОЩЕ ЛИ ИМА НЕразбрали каква е САШтинската СЪЩност на УСА-та❓❗
08:06 30.03.2026
58 Ха ха ха
Коментиран от #59
08:07 30.03.2026
59 Помнещ
До коментар #58 от "Ха ха ха":"светът си има работа с класически пират от британски тип"
Това казвам че и предните президенти на краварника бяха същите когато нападнаха Ирак и Либия - нещо средно между пирати и мутри и за това краварника е богат - пиратите и мутрите и те са били богати. Единствената разлика е че предните се грижеха кражбите им да са обвити с голяма доза пропаганда а този защото е куку си го казва директно. Но пропагандата върши работа само сред по-неумните.
08:15 30.03.2026
60 ежко
До коментар #14 от "Така е!":Ама сериозно ли?Кой твърди,че русофилите го обичали?Кухите жълтопаветници май сами си го твърдяха без нито едно доказателство за това.Просто си го изсмукаха от пръстите и го повтаряха като радио!Путин сам каза,че предпочита демократика,защото са по-предвидими.Не може да не сте го чули.А рускта намеса в изборите в САЩ беше партенка и шефовете на ЦРУ и ФБР си признаха,че такава не е имало.
08:18 30.03.2026
61 Феномен
08:21 30.03.2026
62 Жан Бойко
До коментар #2 от "Сухопътна операция по вода":Ако беше избрал Гренландия ,можеше да бъде президента на 21 век
Вместо това ,едва ли ще изкара мандата си .
Провал
08:27 30.03.2026
63 Култура Миянко
Коментиран от #66
08:28 30.03.2026
64 !!!!!
08:30 30.03.2026
65 Механик
п.п.
Това "аз искам петрола им и ще го взема", не е ли малко пиратско бе? За такова "вземане" се влиза в затвора по принцип. КРАЖБА му викат. А ако "вземането" е придружено и с насилие, алинеята е много сериозна.
Коментиран от #67, #70
08:36 30.03.2026
66 Русофил
До коментар #63 от "Култура Миянко":"Оранжевият бай Перукан вятър го вее на бял кон"
Направо е "идеален" за нас - най печеливш от цялата ситуация е Путин. Кой друг щеше да унищожи НАТО, да фалира ЕС (вече и ние купуваме руски петрол), да остави зеления без пари и оръжия, да махне санкциите срещу Русия и да вдигне петрола над 100 долара, да настрои петролните монархии срещу САЩ и Израел, да загуби съюзниците си като Япония и Южна Корея и да покаже на целия свят че краварите са "книжен тигър".
Да не говорим че се справи и с "опозицията" в Иран
08:42 30.03.2026
67 Запознат
До коментар #65 от "Механик":"КРАЖБА му викат"
Ами така се става "най богатата държава в света" - чрез кражби и рекет. Иначе ще са просто една територия населена с кравари каквато е била - нещо като Аржентина. Даже и "технологичните" им постижения са чрез кражба на учени от целия свят - един американец не е измислил нищо.
08:48 30.03.2026
68 Коста
08:49 30.03.2026
69 Коста
08:52 30.03.2026
70 ССС
До коментар #65 от "Механик":Александър Македонски запитал един пленен пират какво му дава право да превръща морето в несигурно място. Пиратът отговорил:
- Същото право, с което ти правиш несигурна сушата! Но понеже аз върша това с един мизерен кораб, ме наричат разбойник, а ти пък го вършиш с голяма армия и те наричат цар!
11:47 30.03.2026
71 Човек от народа
До коментар #14 от "Така е!":Жълтопаветника като жълтокосия живее в собствен паралелен свят
12:04 30.03.2026