Тръмп потвърди: Да, Куба е следващата. Там е бардак и пълен провал. Нека руснаците им пращат петрол

САЩ не възразяват срещу периодичните доставки на петрол до Куба от други страни, включително Русия, по хуманитарни причини, заяви Тръмп.
„Ако някоя страна иска да доставя петрол до Куба в този момент, нямам проблем с това, независимо дали е Русия или не“, каза той на борда на самолета си по пътя от Уест Палм Бийч, Флорида, за Вашингтон. „Това не ме притеснява твърде много.“
В неделя той заяви, че Куба ще се сблъска със сериозни трудности „съвсем скоро“ и че Вашингтон "ще помогне".
„Да, Куба ще бъде следващата. Там е бардак. Тя е проваляща се страна. И тя ще бъде следващата. Тя ще се провали съвсем скоро и ние ще бъдем там, за да помогнем“, каза той пред репортери. „Ще бъдем там, за да помогнем на нашите прекрасни кубински американци, които бяха изгонени от Куба“, заяви американският лидер. „Куба ще бъде следващата“, повтори той.
Американският президент се завръща в Белия дом от имението си Мар-а-Лаго близо до Уест Палм Бийч, където прекара уикенда.
На 27 март американският лидер заяви, че Куба ще бъде следващата цел на САЩ. Той не уточни какви конкретни действия на САЩ има предвид.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Коментатор
До коментар #1 от "Уса":Куба е мега зле и може само да благодари на Тръмп, ако САЩ я анексира...
Коментиран от #5, #6
04:38 30.03.2026
3 Данко Харсъзина
Коментиран от #10
04:41 30.03.2026
5 Георги
До коментар #2 от "Коментатор":всяка държава, която е зле ли може да бъде тероризирана или за Куба важат някакви други правила? Колко зле трябва да е и кой решава дали е достатъчно? Примерно ние достатъчно зле ли сме?
04:45 30.03.2026
6 Данко Харсъзина
До коментар #2 от "Коментатор":Ти кога си бил в Куба? Аз съм ходил 7 пъти.
04:45 30.03.2026
10 Даа
До коментар #3 от "Данко Харсъзина":Светът не е полудял, а просто е свалил маската и му се вижда истинското лице.
04:52 30.03.2026
11 Данко Харсъзина
Коментиран от #16
04:56 30.03.2026
12 Данко Харсъзина
05:00 30.03.2026
13 Оня с коня
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":Че що да заключват след като просто няма какво да се краде?
Коментиран от #17
05:00 30.03.2026
15 Тръмп е изключително лекоумен
Какво образование мма и колко езика владее?
Освен натрупаните пари, какво е направил ЛИЧНО той за САЩ?
Агресията му към власт и поставяне в зависимрст на държави богати на ресурси не го прави миротворец, напротив. Прави го агресор, който в съюз с юдеите, ще бъдат пометени и с трагичен край.
Помнете ми думата!
05:12 30.03.2026
16 Куба ще му преседнк
До коментар #11 от "Данко Харсъзина":На похотливеца, кто рибена кост на гърлото му!
05:14 30.03.2026
17 Данко Харсъзина
До коментар #13 от "Оня с коня":Има но не крадат. Там врати и прозрци не се затварят. Аз поне не видях затворени. Затварят ги само когато вали дъжд или духа вятър. Иначе има какво да се краде. Но не крадат. По куп причини. Затворите са им празни. До колкото ги има.
Коментиран от #27
05:15 30.03.2026
20 Кой го казва?
До коментар #1 от "Уса":Ортакът на Епстийн казва, че друга страна е бардак?
05:50 30.03.2026
27 може
До коментар #17 от "Данко Харсъзина":да ти се видят светии, но подкрепят терористи и наркокартели.....
07:28 30.03.2026
28 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
не може да се намери един точен снайперист, а само аматьори, стрелящи по ухото...
07:33 30.03.2026
