Тръмп потвърди: Да, Куба е следващата. Там е бардак и пълен провал. Нека руснаците им пращат петрол

САЩ не възразяват срещу периодичните доставки на петрол до Куба от други страни, включително Русия, по хуманитарни причини, заяви Тръмп.

„Ако някоя страна иска да доставя петрол до Куба в този момент, нямам проблем с това, независимо дали е Русия или не“, каза той на борда на самолета си по пътя от Уест Палм Бийч, Флорида, за Вашингтон. „Това не ме притеснява твърде много.“

В неделя той заяви, че Куба ще се сблъска със сериозни трудности „съвсем скоро“ и че Вашингтон "ще помогне".

„Да, Куба ще бъде следващата. Там е бардак. Тя е проваляща се страна. И тя ще бъде следващата. Тя ще се провали съвсем скоро и ние ще бъдем там, за да помогнем“, каза той пред репортери. „Ще бъдем там, за да помогнем на нашите прекрасни кубински американци, които бяха изгонени от Куба“, заяви американският лидер. „Куба ще бъде следващата“, повтори той.

Американският президент се завръща в Белия дом от имението си Мар-а-Лаго близо до Уест Палм Бийч, където прекара уикенда.

На 27 март американският лидер заяви, че Куба ще бъде следващата цел на САЩ. Той не уточни какви конкретни действия на САЩ има предвид.