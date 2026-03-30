Тръмп потвърди: Да, Куба е следващата. Там е бардак и пълен провал. Нека руснаците им пращат петрол

30 Март, 2026 04:26, обновена 30 Март, 2026 04:30 2 815 29

Хавана ще се сблъска със сериозни трудности „съвсем скоро“ и че Вашингтон "ще помогне", заяви американският президент

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ не възразяват срещу периодичните доставки на петрол до Куба от други страни, включително Русия, по хуманитарни причини, заяви Тръмп.

„Ако някоя страна иска да доставя петрол до Куба в този момент, нямам проблем с това, независимо дали е Русия или не“, каза той на борда на самолета си по пътя от Уест Палм Бийч, Флорида, за Вашингтон. „Това не ме притеснява твърде много.“

В неделя той заяви, че Куба ще се сблъска със сериозни трудности „съвсем скоро“ и че Вашингтон "ще помогне".

„Да, Куба ще бъде следващата. Там е бардак. Тя е проваляща се страна. И тя ще бъде следващата. Тя ще се провали съвсем скоро и ние ще бъдем там, за да помогнем“, каза той пред репортери. „Ще бъдем там, за да помогнем на нашите прекрасни кубински американци, които бяха изгонени от Куба“, заяви американският лидер. „Куба ще бъде следващата“, повтори той.

Американският президент се завръща в Белия дом от имението си Мар-а-Лаго близо до Уест Палм Бийч, където прекара уикенда.

На 27 март американският лидер заяви, че Куба ще бъде следващата цел на САЩ. Той не уточни какви конкретни действия на САЩ има предвид.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Коментатор

    12 48 Отговор

    До коментар #1 от "Уса":

    Куба е мега зле и може само да благодари на Тръмп, ако САЩ я анексира...

    Коментиран от #5, #6

    04:38 30.03.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    58 8 Отговор
    Куба е единствената свободна територия в Америка. Бай Дончо съвсем изплиска легена. Светът е полудял.

    Коментиран от #10

    04:41 30.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Георги

    43 1 Отговор

    До коментар #2 от "Коментатор":

    всяка държава, която е зле ли може да бъде тероризирана или за Куба важат някакви други правила? Колко зле трябва да е и кой решава дали е достатъчно? Примерно ние достатъчно зле ли сме?

    04:45 30.03.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    27 3 Отговор

    До коментар #2 от "Коментатор":

    Ти кога си бил в Куба? Аз съм ходил 7 пъти.

    04:45 30.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Истината

    28 4 Отговор
    Бърдака си ти, улавелко.

    04:50 30.03.2026

  • 9 Че Гевара

    8 37 Отговор
    Както е казал Фидел... Революцията е като велосипед. Ако спрем да въртим педалите, падаме. Ами, паднахме. Как можеш да въртиш педалите, като дори нямаш велосипед? Сега чакаме американците поне да ни дадат велосипед.

    04:51 30.03.2026

  • 10 Даа

    47 0 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    Светът не е полудял, а просто е свалил маската и му се вижда истинското лице.

    04:52 30.03.2026

  • 11 Данко Харсъзина

    28 3 Отговор
    Ще превземе Куба, колкото превзе Иран.

    Коментиран от #16

    04:56 30.03.2026

  • 12 Данко Харсъзина

    28 7 Отговор
    Бай Дончо така затъна в Иран, че без помощта на Путин, няма как да се измъкне от тинята. А на Куба руснаците ще им пращат петрол. Те и без това нямат какво да го правят в момента.

    05:00 30.03.2026

  • 13 Оня с коня

    6 18 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    Че що да заключват след като просто няма какво да се краде?

    Коментиран от #17

    05:00 30.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тръмп е изключително лекоумен

    31 0 Отговор
    Човек, постигнал показност чрез нечисти сделки и приятелски контакти, като с ЕЪгащийн.
    Какво образование мма и колко езика владее?
    Освен натрупаните пари, какво е направил ЛИЧНО той за САЩ?
    Агресията му към власт и поставяне в зависимрст на държави богати на ресурси не го прави миротворец, напротив. Прави го агресор, който в съюз с юдеите, ще бъдат пометени и с трагичен край.
    Помнете ми думата!

    05:12 30.03.2026

  • 16 Куба ще му преседнк

    21 2 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    На похотливеца, кто рибена кост на гърлото му!

    05:14 30.03.2026

  • 17 Данко Харсъзина

    25 2 Отговор

    До коментар #13 от "Оня с коня":

    Има но не крадат. Там врати и прозрци не се затварят. Аз поне не видях затворени. Затварят ги само когато вали дъжд или духа вятър. Иначе има какво да се краде. Но не крадат. По куп причини. Затворите са им празни. До колкото ги има.

    Коментиран от #27

    05:15 30.03.2026

  • 18 Възраждане

    7 12 Отговор
    Не знам ама коце и оная Пияната казаха че бай ДОНЧО е нашият Човек.
    Сигурен съм че е така

    05:24 30.03.2026

  • 19 КУУУУКУ КУКККК

    20 1 Отговор
    ТОЯ ТРЪМП НАЙСТОНА ТРЯБВА ДА ГО ОТСТРАНЯТ САМИТЕ АМЕРИКАНЦИ.ДОКАТО НЕ Е СТАНАЛО МНОООООГО КЪСНО.

    05:41 30.03.2026

  • 20 Кой го казва?

    21 1 Отговор

    До коментар #1 от "Уса":

    Ортакът на Епстийн казва, че друга страна е бардак?

    05:50 30.03.2026

  • 21 Хавана Клуб

    3 17 Отговор
    За да се избегнат всякакви илюзии, кубинците молят американците да дойдат, да станат нормална страна с нормален живот като останалата част от Карибите. Те също ще бъдат в по-добра позиция от другите, защото имат голяма диаспора в Америка. Какво мислите, не знаят ли как живеят другите около тях? Дори благославят България за това, на което се радва....

    06:07 30.03.2026

  • 22 ЛУДИЯ РИЖ КОН

    16 1 Отговор
    ЩО НЕ ОТСКОЧИ И СЕ НСМЕСИ И В КИТАЙ И ТАМ НЕЩО НЕ Е ДОБРЕ ПОЛИТИКАТА ИМ. МНОГО ЗЛАТО.ЩЕ ИМАТ ЗА СЕБЕ СИ С НОВООТКРИТОТО ДА ИДЕ ТРЪМП ДА ИМ ГО ВЗЕМЕ ПОНЕ ПОВЕЧЕТО ДА ГИ УЛЕКОТИ.

    06:15 30.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Абе тоя е баш

    15 1 Отговор
    като зелето, след няколко бели хайуейс, отива на пресконференция, съжалявам Мели.

    06:47 30.03.2026

  • 25 Тръмп

    3 3 Отговор
    е велик ! А тука кога ?!....

    07:21 30.03.2026

  • 26 Мигел Карвальо

    17 1 Отговор
    Няма такава откровенна цинична наглост. Да се заканиш на цяла една държава,в стил " чакай и се притеснявай", и то защото на теб не ти харесва нещо в нея.....Господ да порази империята на злото!

    07:23 30.03.2026

  • 27 може

    3 7 Отговор

    До коментар #17 от "Данко Харсъзина":

    да ти се видят светии, но подкрепят терористи и наркокартели.....

    07:28 30.03.2026

  • 28 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    13 0 Отговор
    Направо съм изненадан, че при толкова много протести във ФАЩ,
    не може да се намери един точен снайперист, а само аматьори, стрелящи по ухото...

    07:33 30.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.