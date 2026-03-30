Социология: "Алтернатива за Германия" се изравни с консервативния блок на Мерц

30 Март, 2026 07:18, обновена 30 Март, 2026 06:25 1 805 35

Социология: "Алтернатива за Германия" се изравни с консервативния блок на Мерц
БТА БТА

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) се изравни с управляващия консервативен блок Християндемократически/Християнсоциален съюз (ХДС/ХСС) на германския канцлер Фридрих Мерц в последното проучване на социологическата агенция ИНСА, предаде ДПА.

Към момента двете политически сили получават подкрепата на по 26% от германските граждани с право на глас.

Поръчваното от високотиражния германски таблоид "Билд" проучване, направено в работните дни през изминалата седмица, показва, че популярността на АзГ е нараснала с един пункт.

Левоцентристкият партньор на Мерц в настоящото правителство - Германската социалдемократическа партия (ГСДП), е загубил 1 пункт и сега е с 14 процента - най-ниският рейтинг на партията от средата на януари тази година.

Зелените ("Съюз 90"/"Зелени") са с 12%, а крайните Леви - с 11%. Нито една друга партия не събира в допитването 5 процента, които на избори са необходими за присъствие в парламента.

Всички водещи партии отказват да си сътрудничат с АзГ както на държавно, така и на местно управленско ниво, отбелязва ДПА.

На изборите през февруари миналата година блокът на Мерц, състоящ се от ХДС и баварския му партньор ХСС, събра 28.5% от гласовете, като АзГ следваше с 20.8%, а ГСДП бе на трето място с 16,4%.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Скоро

    39 0 Отговор
    и у нас така !

    Коментиран от #8, #10

    06:30 30.03.2026

  • 2 Време е

    42 0 Отговор
    за "Алтернатива за България" !

    Коментиран от #33

    06:33 30.03.2026

  • 3 Шмерц невестулката

    34 0 Отговор
    Шмерца като се ухили, има такава лукава усмивка, все едно редовно е ходил на острова на Епщайн да купонясва, пък така и никой не е разбрал

    06:36 30.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гориил

    28 0 Отговор
    Още една или две години война в Украйна и Германия ще доведат до победа на Китайската комунистическа партия (ККП) на изборите.Известно е, че който контролира германския пазар, контролира Райхстага.

    06:49 30.03.2026

  • 7 Георгиев

    31 0 Отговор
    Ако дадат разпределението на гласовете по територия ще се види, че разделението е ярко оформено върху бившите ФРГ и ГДР. Това е. Има различно мислене, има остатъци от ВСВ като въздействие и живот на различно възпитавани поколения, все още има разлика в стандартите на живот, корпоративна политика и отношения към местните. И аз се учудвам че тази могъща до преди десетина години държава позволи заради фалшиви идеологеми да бъде съсипана икономиката й и свали стандарта на живот, етнически да се замърси населението с други култури... Вайдъл казва открито и ясно, че "царят е гол" и успява. И тия глупости с обозначението на партията като крайно дясна, крайно лява нямат никакво значение. Ако успее да победи поколенията на бившите хитлеристи, а още ако стартира сближаване с Русия и пусне по здравата тръба евтина газ, като начало, Германия ще стартира нов възход. Сега е моментът за това - настроения в ЕС, проблеми на САЩ в международен план, измъчен германски народ.

    Коментиран от #14, #26

    06:52 30.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Това е без особено значение,

    5 3 Отговор
    когато се управлява с коалиции.

    07:04 30.03.2026

  • 10 Дзак

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Скоро":

    Провокаторът от факти.бг е с всички, които може да използва!

    07:19 30.03.2026

  • 11 МЕРЦ БЕШЕ ИНСТАЛИРАН

    28 1 Отговор
    Точно както Киро тъпото у нас. Медиите му лъскаха имиджа на спасител на Германия, а той се оказа глобалистко протеже.

    Коментиран от #12

    07:19 30.03.2026

  • 12 Анонимен

    1 10 Отговор

    До коментар #11 от "МЕРЦ БЕШЕ ИНСТАЛИРАН":

    Кои медии?

    07:20 30.03.2026

  • 13 Значи

    22 1 Отговор
    щом пишете статия за АзГ и ги давате равни според социология , това не го правите от любов към тях!Истината е че са от 4 до 6 процента над консервативния блок на Мерц.Това е обаче срещу целия управляващ блок забележете , като разделим ХДС и ХСС ивлиза , че АзГ си е първа сила и тос доста напред.Да не говорим , че аз понеже помня преди нова година например се даваха 24 към 21 на управляващите към АзГ , всеки да си прави сметката.Дойдат ли тези а те ще дойдат , Урсула която работи яко за това , това е краят на ЕС!

    Коментиран от #16

    07:25 30.03.2026

  • 14 Гориил

    19 0 Отговор

    До коментар #7 от "Георгиев":

    Вашите възгледи не са лишени от здрав разум. Вие усещате, че промяната предстои. В края на краищата, конкурентите на Европа никога не спират да се борят за ресурси и сфери на влияние. Войната в Близкия изток е само едно звено от верига от необратими събития. Германия се преструва, че не забелязва предстоящите си поражения.

    07:26 30.03.2026

  • 15 Василеску

    18 1 Отговор
    Просто германците се събуждат от 40 годишна будна кома.

    07:36 30.03.2026

  • 16 Е добре

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Значи":

    Ако можеш да ми обясниш какво ще направят с 26%? Дори и 28-29 да вземат какво ще стане? Нали го видяхме Герт Вилдерс 2023 спечели изборите в Холандия и имаше 37 депутата от 150 и направи коалиция за 2 години и нищо не направи и разтуриха парламента и на следващите избори завърши втори с 26 депутата...

    Коментиран от #23

    07:42 30.03.2026

  • 17 Сега

    6 2 Отговор
    е момента да ги забранят. Щом в Румъния може, значи и в Германия ще мине.

    Коментиран от #20

    07:43 30.03.2026

  • 18 Имате грешка

    5 2 Отговор
    Мерц се изравни с АфД. Още от септември миналата година АфД водеха в проучванията, което означава, че партията на Мерц ги е настигнала, а не обратното. Това е ефектът Тръмп. Афд даже трябваше за ходят на гости при Тръмп миналата седмица ама Вейдел им е забранила защото в момента всеки, който си има работа с Тръмп му пада рейтинга.

    Коментиран от #30

    07:49 30.03.2026

  • 19 ВЗРИВЯВАНЕТО НА СЕВЕРЕН ПОТОК

    2 10 Отговор
    Беше най-хубавото нещо, което се случи на Германия. Така казват тези, които разбират.

    Коментиран от #21

    07:49 30.03.2026

  • 20 Е защо

    3 4 Отговор

    До коментар #17 от "Сега":

    За какво да ги забраняват след като рейтингът им пада. Статията е написана тенденциозно и подвеждащо защото за последните 7-8 месеца АфД водеха в проучванията а сега партията на Мерц ги догони.

    07:51 30.03.2026

  • 21 Николай

    12 0 Отговор

    До коментар #19 от "ВЗРИВЯВАНЕТО НА СЕВЕРЕН ПОТОК":

    !Идиот!

    07:51 30.03.2026

  • 22 лъжа опашата

    1 15 Отговор
    Алтернатива за Германия се срутиха на местните избори в Германия. Тотална загуба. Социалдемократи и зелени възвърнаха позици. Лъжат ви. Бедна ви е фантазията какво ви готвят. Идеята са ви пратят да воювате срещу Украйна. Идеята на руснаците е унищожаване на българите.

    07:51 30.03.2026

  • 23 Така е

    12 0 Отговор

    До коментар #16 от "Е добре":

    Не е съществено дали са първи, втори или трети. Но пък слагат прът в спиците на ЕС диктатурата. В последните години след масовото появяване на суверенистки партии в отделните държави, ЕС режимът не е в състояние да формулира общи позиции почти по нито един важен въпрос. Сериозно разколебани са.

    07:52 30.03.2026

  • 24 всички

    0 12 Отговор
    Всички комуняги са впрегнати да ви унищожат. Радев Борисов пеевски дпс всички. Готвят ви. На путин му трябват пушечно месо.. Пращат ви в Украйна да воюват срещу украинците.

    Коментиран от #28

    07:56 30.03.2026

  • 25 Казах вече

    11 0 Отговор
    AfD водат убедително, Мерцата е чао

    08:10 30.03.2026

  • 26 Алис Вайдел

    11 0 Отговор

    До коментар #7 от "Георгиев":

    Целите на партията са сближаване с Русия, евтини газ и горива, Северен Поток да работи отново като виновните за взривянането му да бъдат съдени от международния трибунал, никакви помощи за Украйна, пускане в експлоатация на атомните централи, вдигане стандарта на живот и икономиката.

    08:18 30.03.2026

  • 27 Крайно дясната

    6 0 Отговор
    Клише паветно което не е вярно.това е партията на разума.тя ще е първа сила в германия

    08:20 30.03.2026

  • 28 Грешно мислиш и пишеш.

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "всички":

    И много рано си се нашльокъл. Измий си мозъка и погледни света. Това нормална цивилизация е?

    08:21 30.03.2026

  • 29 Мартин Картофски 🥔

    2 5 Отговор
    Ако Костадин беше човек, а не празнодумец и популист, и при нас можеше да се случат нещата. Оня ден го чета, щял да намалява цената на горивата с 40%... то щото така става.. щракнеш с пръсти и айде..

    08:22 30.03.2026

  • 30 От Германия

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "Имате грешка":

    Грешката е твоя. Водят убедително със 36% като се засилват ежедневно. И там като тук, процентите на управляващата партия се вдигат умишлено. Одобрението към Алис Вайдел и доверието в нея ще и донесе канцлерския стол.

    08:24 30.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 нпо агент

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Време е":

    Като дойде на власт АЗГ...ще наложат американската практика за изхвърляне на имигранти обратно у дома в африка,азия...Дай боже..вече не се издържа..Превърнаха Европа в джамахерия..В България вече започнаха да пристигат едни групи от пакистан, и др.екзотични държави..УЖАС..уж били дошли да работят..дрън че пляс..После защо има тероризм..Като ги внасяте доброволно..Такива тъмни субекти..не им трябва много да вземат калашник и да започнат да викат алах акбар..после ще е късно..

    08:57 30.03.2026

  • 34 Ъъъъ

    3 1 Отговор
    "Алтернатива за Германия" се изравни с консервативния блок на Мерц"

    Коляю успех за коалицията.... 3 партии заедно, събират колкото АзГ и това е повод за радост?
    Ма да - можеше и да е по-зле.... 😂

    08:58 30.03.2026

  • 35 куку

    4 0 Отговор
    Този на снимката..най "харесания" от германци..благодарение на този наследник на нацисти/дядото на този МерZавец-нацист/ АЗГ ще дойде на власт..по-бързо от очакваното..

    09:10 30.03.2026

