Социология: "Алтернатива за Германия" се изравни с консервативния блок на Мерц

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) се изравни с управляващия консервативен блок Християндемократически/Християнсоциален съюз (ХДС/ХСС) на германския канцлер Фридрих Мерц в последното проучване на социологическата агенция ИНСА, предаде ДПА.

Към момента двете политически сили получават подкрепата на по 26% от германските граждани с право на глас.

Поръчваното от високотиражния германски таблоид "Билд" проучване, направено в работните дни през изминалата седмица, показва, че популярността на АзГ е нараснала с един пункт.

Левоцентристкият партньор на Мерц в настоящото правителство - Германската социалдемократическа партия (ГСДП), е загубил 1 пункт и сега е с 14 процента - най-ниският рейтинг на партията от средата на януари тази година.

Зелените ("Съюз 90"/"Зелени") са с 12%, а крайните Леви - с 11%. Нито една друга партия не събира в допитването 5 процента, които на избори са необходими за присъствие в парламента.

Всички водещи партии отказват да си сътрудничат с АзГ както на държавно, така и на местно управленско ниво, отбелязва ДПА.

На изборите през февруари миналата година блокът на Мерц, състоящ се от ХДС и баварския му партньор ХСС, събра 28.5% от гласовете, като АзГ следваше с 20.8%, а ГСДП бе на трето място с 16,4%.