Социология: "Алтернатива за Германия" се изравни с консервативния блок на Мерц

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) се изравни с управляващия консервативен блок Християндемократически/Християнсоциален съюз (ХДС/ХСС) на германския канцлер Фридрих Мерц в последното проучване на социологическата агенция ИНСА, предаде ДПА.
Към момента двете политически сили получават подкрепата на по 26% от германските граждани с право на глас.
Поръчваното от високотиражния германски таблоид "Билд" проучване, направено в работните дни през изминалата седмица, показва, че популярността на АзГ е нараснала с един пункт.
Левоцентристкият партньор на Мерц в настоящото правителство - Германската социалдемократическа партия (ГСДП), е загубил 1 пункт и сега е с 14 процента - най-ниският рейтинг на партията от средата на януари тази година.
Зелените ("Съюз 90"/"Зелени") са с 12%, а крайните Леви - с 11%. Нито една друга партия не събира в допитването 5 процента, които на избори са необходими за присъствие в парламента.
Всички водещи партии отказват да си сътрудничат с АзГ както на държавно, така и на местно управленско ниво, отбелязва ДПА.
На изборите през февруари миналата година блокът на Мерц, състоящ се от ХДС и баварския му партньор ХСС, събра 28.5% от гласовете, като АзГ следваше с 20.8%, а ГСДП бе на трето място с 16,4%.
1 Скоро
06:33 30.03.2026
Време е
2 Време е
06:33 30.03.2026
3 Шмерц невестулката
06:49 30.03.2026
Гориил
6 Гориил
06:49 30.03.2026
7 Георгиев
06:52 30.03.2026
9 Това е без особено значение,
07:25 30.03.2026
Значи
10 Дзак
07:36 30.03.2026
Василеску
07:19 30.03.2026
07:43 30.03.2026
Сега
07:19 30.03.2026
12 Анонимен
До коментар #11 от "МЕРЦ БЕШЕ ИНСТАЛИРАН":Кои медии?
07:20 30.03.2026
13 Значи
07:25 30.03.2026
14 Гориил
08:10 30.03.2026
Казах вече
07:26 30.03.2026
15 Василеску
07:36 30.03.2026
16 Е добре
08:24 30.03.2026
От Германия
До коментар #18 от "Имате грешка":Грешката е твоя. Водят убедително със 36% като се засилват ежедневно. И там като тук, процентите на управляващата партия се вдигат умишлено. Одобрението към Алис Вайдел и доверието в нея ще и донесе канцлерския стол.
07:42 30.03.2026
17 Сега
09:10 30.03.2026
куку
18 Имате грешка
07:49 30.03.2026
19 ВЗРИВЯВАНЕТО НА СЕВЕРЕН ПОТОК
07:49 30.03.2026
20 Е защо
До коментар #17 от "Сега":За какво да ги забраняват след като рейтингът им пада. Статията е написана тенденциозно и подвеждащо защото за последните 7-8 месеца АфД водеха в проучванията а сега партията на Мерц ги догони.
07:51 30.03.2026
21 Николай
До коментар #19 от "ВЗРИВЯВАНЕТО НА СЕВЕРЕН ПОТОК":!Идиот!
07:51 30.03.2026
22 лъжа опашата
07:51 30.03.2026
23 Така е
До коментар #16 от "Е добре":Не е съществено дали са първи, втори или трети. Но пък слагат прът в спиците на ЕС диктатурата. В последните години след масовото появяване на суверенистки партии в отделните държави, ЕС режимът не е в състояние да формулира общи позиции почти по нито един важен въпрос. Сериозно разколебани са.
07:52 30.03.2026
24 всички
07:56 30.03.2026
25 Казах вече
08:10 30.03.2026
26 Алис Вайдел
До коментар #7 от "Георгиев":Целите на партията са сближаване с Русия, евтини газ и горива, Северен Поток да работи отново като виновните за взривянането му да бъдат съдени от международния трибунал, никакви помощи за Украйна, пускане в експлоатация на атомните централи, вдигане стандарта на живот и икономиката.
08:18 30.03.2026
27 Крайно дясната
08:20 30.03.2026
28 Грешно мислиш и пишеш.
До коментар #24 от "всички":И много рано си се нашльокъл. Измий си мозъка и погледни света. Това нормална цивилизация е?
08:21 30.03.2026
29 Мартин Картофски 🥔
08:22 30.03.2026
30 От Германия
До коментар #18 от "Имате грешка":Грешката е твоя. Водят убедително със 36% като се засилват ежедневно. И там като тук, процентите на управляващата партия се вдигат умишлено. Одобрението към Алис Вайдел и доверието в нея ще и донесе канцлерския стол.
08:24 30.03.2026
33 нпо агент
До коментар #2 от "Време е":Като дойде на власт АЗГ...ще наложат американската практика за изхвърляне на имигранти обратно у дома в африка,азия...Дай боже..вече не се издържа..Превърнаха Европа в джамахерия..В България вече започнаха да пристигат едни групи от пакистан, и др.екзотични държави..УЖАС..уж били дошли да работят..дрън че пляс..После защо има тероризм..Като ги внасяте доброволно..Такива тъмни субекти..не им трябва много да вземат калашник и да започнат да викат алах акбар..после ще е късно..
08:57 30.03.2026
34 Ъъъъ
Коляю успех за коалицията.... 3 партии заедно, събират колкото АзГ и това е повод за радост?
Ма да - можеше и да е по-зле.... 😂
08:58 30.03.2026
35 куку
09:10 30.03.2026