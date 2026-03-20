Проучване на Би Би Си потвърди смъртта на 204 хиляди руски военни в Украйна

Руските загуби в Украйна от началото на пълномащабния конфликт през 2022 г. надхвърлят 204 хиляди души, пише руската служба на Би Би Си, предаде БТА.
В списъка, установен от проучванията на агенцията с помощта на Медиязона и команда доброволци, има 204 626 имена на убити руски военни. От тях 1860 са били добавени в интервала 6 до 20 март тази година.
Над 35 хиляди имена бяха добавени през февруари, повечето от тях досега бяха записани като "безследно изчезнали", отбелязва британската медия.
37% от загиналите са хора с граждански професии, подписали договор с руската армия след началото на конфликта.
В продължение на няколко години съхранявахме публикации, в които роднини търсеха изчезнали военнослужещи. В началото на тази година журналистите са съпоставили тези списъци с откритите данни от държавните бази — преди всичко със списъка на регистъра на наследствените дела (фактът, че е подадена молба за наследство, потвърждава смъртта на лицето) и с публикуваните съдебни решения.
По-голямата част от хората, чиито имена бяха добавени в нашия списък през последните два месеца, са загинали в края на 2024 г. или в началото на 2025 г. Намаляването на цифрите в последните части на графиката се обяснява не с намаляване на загубите, а със забавяне, свързано с потвърждаването и анализа на новите некролози. При обявените за безследно изчезнали този процес се забавя допълнително.
Съдейки по публикуваните съдебни решения, руските органи на реда все по-често склоняват да подпишат договори с армията лица, на които е наложено административно наказание, или са заплашени с експулсиране от Русия. Стотици хора от списъка са подписали договор по време на съдебното заседание или веднага след решението на съда, дори когато нарушенията са били административни, а не наказателни.
Над 80 % от военнослужещите, които по-рано са били обявени за безследно изчезнали и чиято смърт е била потвърдена чрез откритите източници, са загинали през 2024 и 2025 г. Тези данни съответстват на тенденцията, която вече беше отбелязана от военните експерти, отбелязва Би Би Си: През първите две години на войната броят на безследно изчезналите военнослужещи оставаше сравнително малък. Значителният скок се обяснява преди всичко с промяната в характера на военните действия, като масовото използване на FPV-дронове и разширяването на площта на минните полета, които значително затрудняват евакуацията и издирването на телата на загиналите. Понякога след артилерийски обстрели или атаки с дронове от човека практически не остават останки и военните структури често не признават официално загиналия.
Допълнителен фактор е нарастването на броя на настъпателните операции на руските подразделения. След неуспешни атаки военните са принудени да се оттеглят, без да имат възможност да евакуират ранените и загиналите.
Анализът на некролозите дава възможност и да се проследи динамиката на загубите на различните етапи от войната. През първите 18 месеца загубите имаха вълнообразен характер с резки скокове от 100-150 потвърдени загинали дневно, след което броят им до 50-60 души на ден.
От октомври 2023 г. средният брой на установените загинали на ден се е увеличил до 120 и оттогава остава стабилно висок.
По брой на потвърдените загинали начело са Башкортостан и Татарстан. Това се дължи отчасти на активната работа на местни доброволци и инициативни сдружения по събирането на информация.
Делът на доброволците, мобилизираните и затворниците, изпратени на фронта от затвори и колонии, вече възлиза на 57% от всички загинали. Всички тези хора не са имали връзка с въоръжените сили към момента на започването на нашествието в Украйна.
Русия продължава да губи на фронта и висококвалифицирани кадри, включително офицери. От началото на инвазията са известни 7009 загинали офицери, включително 494 подполковници, 164 полковници и 13 генерали (включително осъдения на затвор, но не лишен от званието генерал-майор от МВР Андрей Головацки).
Реалните загуби на руската страна са по-високи от тези, които успяваме да установим от открити източници. Военните експерти предполагат, че анализът на Би Би Си може да обхваща от 45% до 65% от реалния брой на загиналите, поради факта, че значителна част от телата на военнослужещите, загинали през последните месеци, вероятно все още се намират на бойното поле.
Общата цифра се увеличава значително, ако се вземат предвид участвалите в боевете срещу Украйна в състава на подразделенията на самопровъзгласилите се Донецка и Луганска народна република. От декември 2022 г. ДНР престана да публикува данни за своите загуби, а в ЛНР те изобщо не бяха оповестявани. Предполага се, че до края на септември са загинали между 21 000 и 23 500 души.
Следователно, според събраните данни, общите загуби на проруските сили могат да бъдат в диапазона от 335 809 до 478 224 военнослужещи, гласи заключението на Би Би Си.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зевс
Коментиран от #11
12:42 20.03.2026
2 SDEЧЕВ
12:44 20.03.2026
3 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
12:44 20.03.2026
4 АЙДЕЕЕ...!
Два реда сълзи и три реда сополи за...,,руските жертви"...😝!
12:45 20.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Теи ги знаем
12:48 20.03.2026
7 Доналд Тръмп
12:48 20.03.2026
8 ДА ама НЕ
Нету тела, нету денги на веселите вдовици.С тях към милион при Кабзон
Коментиран от #24, #25
12:49 20.03.2026
9 И за какво
12:49 20.03.2026
10 Хахаха
Как една чужда русофобска медия може нещо да ,,потвърждава"?
12:49 20.03.2026
11 1+1
До коментар #1 от "Зевс":2023 год. .... украински канал 1+1 каза, че украинските жертви са1 126 652. Изведнъж прекъснаха програмата. Защо ли? А до 2026 г. колко ли са?
Коментиран от #39
12:50 20.03.2026
12 Другариииии
За какво ?
Заради лудоста на един побъркан изверг.
Някой го имат за идол.?
Сбъркана работа!
Коментиран от #19, #21
12:51 20.03.2026
13 Да жалим ли?
12:52 20.03.2026
14 az СВО Победа 80
Я се стегнете в кръста и сгига сте се излагали!
Коментиран от #32
12:53 20.03.2026
15 Читател
Е бива ли така от BBC да развалят опорката на нашите козячета че руснаците имали 2 милиона загуби - какво ще правят сега ще останат без банички.
12:55 20.03.2026
16 444444
И един въпрос.Като са токова много жертвите на руснаците как Путин ще се съгласи на още отсъпки (вече се отказа от пълния контрол на две области) нали руснаците ще го обесят на Червения площад.На Путин му трябва победа и ще я постигне или той или този който го смени.Така че Европа е време да разкара Урсула, Кая, Макрон и Мерц и да сяда на масата за преговори, ако иска да оцелее в новите времена.
12:56 20.03.2026
17 Някой
12:56 20.03.2026
18 Руснаците казват
Та Путин и 20 млн. човека да похарчи, Цената няма значение.
Ама целта е на хоризонта и пета година не се прближава.
Коментиран от #27
12:57 20.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Георги
Коментиран от #22
12:59 20.03.2026
21 Зевзек
До коментар #12 от "Другариииии":"Повече от милион загинали млади русначета"
Абе даже и BBC да казват друго вие си повтаряте опорката от посолството - те от BBC са руски подлоги нали.
12:59 20.03.2026
22 Читател
До коментар #20 от "Георги":Само в козяшката пропаганда съществува
12:59 20.03.2026
23 Винаги съм знаел, че
Тук ни обясняват, че руските жервти са към два милиона, ти ги изкарват десет пъти по-малко.
Айде нема нужда.
Коментиран от #34
13:00 20.03.2026
24 А ти кога
До коментар #8 от "ДА ама НЕ":към крематориума?
И да оставиш весел вдовец?
13:01 20.03.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ОПИТАЙТЕ НАД ИРАН
13:02 20.03.2026
27 Антитрол
До коментар #18 от "Руснаците казват":"Та Путин и 20 млн. човека да похарчи"
Той зеления толкова похарчи а не Путин - развалиха ви опорката и то вашите ама какво да се прави 200 хиляди не са нито 2 милиона както ревяхте нито пък 20 милиона.
Пък на зеления загубите още 2022 бяха над 100 000 - Урсула се изпусна.
13:03 20.03.2026
28 Здравейте руски ssвине
13:03 20.03.2026
29 АБВ
Айде сега да видим и колко са украинските убити ?
13:04 20.03.2026
30 Не вярвам
13:04 20.03.2026
31 ДемоНократа
Вече на света има украинска нация, тя се е родила.
13:05 20.03.2026
32 Омазана ватенка
До коментар #14 от "az СВО Победа 80":Абе ти нали щеше да умир.аш за лева?
Коментиран от #37
13:05 20.03.2026
33 Нали
13:06 20.03.2026
34 Зевзек
До коментар #23 от "Винаги съм знаел, че":"BBC са левичари и Путинисти"
Значи излиза че английското правителство са Путинисти защото BBC е държавна медия на издръжка на правителството - така да развалят опорките на нашите козячета.
13:06 20.03.2026
35 Чичо Дончо
13:07 20.03.2026
36 Само питам
Ама укрите гонят два милиона загинали и безследно изчезнали !
13:07 20.03.2026
37 Небинарно козяче
До коментар #32 от "Омазана ватенка":Абе ти нали щеше да умир.аш за НАТО
13:08 20.03.2026
38 Георги
13:08 20.03.2026
39 Лука
До коментар #11 от "1+1":Правете разлика между загинали и жертви(загинали + ранени)
13:08 20.03.2026
40 Ддр
13:08 20.03.2026