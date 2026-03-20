Проучване на Би Би Си потвърди смъртта на 204 хиляди руски военни в Украйна
  Тема: Украйна

20 Март, 2026 12:41 832 40

37% от загиналите са хора с граждански професии, подписали договор с руската армия след началото на конфликта

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руските загуби в Украйна от началото на пълномащабния конфликт през 2022 г. надхвърлят 204 хиляди души, пише руската служба на Би Би Си, предаде БТА.

В списъка, установен от проучванията на агенцията с помощта на Медиязона и команда доброволци, има 204 626 имена на убити руски военни. От тях 1860 са били добавени в интервала 6 до 20 март тази година.

Над 35 хиляди имена бяха добавени през февруари, повечето от тях досега бяха записани като "безследно изчезнали", отбелязва британската медия.

37% от загиналите са хора с граждански професии, подписали договор с руската армия след началото на конфликта.

В продължение на няколко години съхранявахме публикации, в които роднини търсеха изчезнали военнослужещи. В началото на тази година журналистите са съпоставили тези списъци с откритите данни от държавните бази — преди всичко със списъка на регистъра на наследствените дела (фактът, че е подадена молба за наследство, потвърждава смъртта на лицето) и с публикуваните съдебни решения.

По-голямата част от хората, чиито имена бяха добавени в нашия списък през последните два месеца, са загинали в края на 2024 г. или в началото на 2025 г. Намаляването на цифрите в последните части на графиката се обяснява не с намаляване на загубите, а със забавяне, свързано с потвърждаването и анализа на новите некролози. При обявените за безследно изчезнали този процес се забавя допълнително.

Съдейки по публикуваните съдебни решения, руските органи на реда все по-често склоняват да подпишат договори с армията лица, на които е наложено административно наказание, или са заплашени с експулсиране от Русия. Стотици хора от списъка са подписали договор по време на съдебното заседание или веднага след решението на съда, дори когато нарушенията са били административни, а не наказателни.

Над 80 % от военнослужещите, които по-рано са били обявени за безследно изчезнали и чиято смърт е била потвърдена чрез откритите източници, са загинали през 2024 и 2025 г. Тези данни съответстват на тенденцията, която вече беше отбелязана от военните експерти, отбелязва Би Би Си: През първите две години на войната броят на безследно изчезналите военнослужещи оставаше сравнително малък. Значителният скок се обяснява преди всичко с промяната в характера на военните действия, като масовото използване на FPV-дронове и разширяването на площта на минните полета, които значително затрудняват евакуацията и издирването на телата на загиналите. Понякога след артилерийски обстрели или атаки с дронове от човека практически не остават останки и военните структури често не признават официално загиналия.

Допълнителен фактор е нарастването на броя на настъпателните операции на руските подразделения. След неуспешни атаки военните са принудени да се оттеглят, без да имат възможност да евакуират ранените и загиналите.

Анализът на некролозите дава възможност и да се проследи динамиката на загубите на различните етапи от войната. През първите 18 месеца загубите имаха вълнообразен характер с резки скокове от 100-150 потвърдени загинали дневно, след което броят им до 50-60 души на ден.

От октомври 2023 г. средният брой на установените загинали на ден се е увеличил до 120 и оттогава остава стабилно висок.

По брой на потвърдените загинали начело са Башкортостан и Татарстан. Това се дължи отчасти на активната работа на местни доброволци и инициативни сдружения по събирането на информация.

Делът на доброволците, мобилизираните и затворниците, изпратени на фронта от затвори и колонии, вече възлиза на 57% от всички загинали. Всички тези хора не са имали връзка с въоръжените сили към момента на започването на нашествието в Украйна.

Русия продължава да губи на фронта и висококвалифицирани кадри, включително офицери. От началото на инвазията са известни 7009 загинали офицери, включително 494 подполковници, 164 полковници и 13 генерали (включително осъдения на затвор, но не лишен от званието генерал-майор от МВР Андрей Головацки).

Реалните загуби на руската страна са по-високи от тези, които успяваме да установим от открити източници. Военните експерти предполагат, че анализът на Би Би Си може да обхваща от 45% до 65% от реалния брой на загиналите, поради факта, че значителна част от телата на военнослужещите, загинали през последните месеци, вероятно все още се намират на бойното поле.

Общата цифра се увеличава значително, ако се вземат предвид участвалите в боевете срещу Украйна в състава на подразделенията на самопровъзгласилите се Донецка и Луганска народна република. От декември 2022 г. ДНР престана да публикува данни за своите загуби, а в ЛНР те изобщо не бяха оповестявани. Предполага се, че до края на септември са загинали между 21 000 и 23 500 души.

Следователно, според събраните данни, общите загуби на проруските сили могат да бъдат в диапазона от 335 809 до 478 224 военнослужещи, гласи заключението на Би Би Си.


Украйна
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    23 3 Отговор
    Това е реалистична цифра, а украинските загуби вероятно са към 1-1.5 милиона.

    Коментиран от #11

    12:42 20.03.2026

  • 2 SDEЧЕВ

    19 1 Отговор
    Добре това са загубите на Русия, а колко са печалбите на Украйна в жива сила? Все са хора и жалко за тях

    12:44 20.03.2026

  • 3 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 12 Отговор
    Дано се оправят.

    12:44 20.03.2026

  • 4 АЙДЕЕЕ...!

    16 7 Отговор
    Пак се почна-
    Два реда сълзи и три реда сополи за...,,руските жертви"...😝!

    12:45 20.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Теи ги знаем

    0 13 Отговор
    А за груз 200 и груз 300?

    12:48 20.03.2026

  • 7 Доналд Тръмп

    13 1 Отговор
    БИБИСИ е една фалшива и тъпа агенция

    12:48 20.03.2026

  • 8 ДА ама НЕ

    3 14 Отговор
    Не са взели впредвид подвижните крематориуми.Руско чудо на военната техника.
    Нету тела, нету денги на веселите вдовици.С тях към милион при Кабзон

    Коментиран от #24, #25

    12:49 20.03.2026

  • 9 И за какво

    3 11 Отговор
    За трона на едно кърваво джудже!

    12:49 20.03.2026

  • 10 Хахаха

    12 0 Отговор
    А как са го направили това проучване? Информацията е строго секретна? Имат връзки в генщаба ли?
    Как една чужда русофобска медия може нещо да ,,потвърждава"?

    12:49 20.03.2026

  • 11 1+1

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    2023 год. .... украински канал 1+1 каза, че украинските жертви са1 126 652. Изведнъж прекъснаха програмата. Защо ли? А до 2026 г. колко ли са?

    Коментиран от #39

    12:50 20.03.2026

  • 12 Другариииии

    3 11 Отговор
    Повече от милион загинали млади русначета ,а и почти още толкова украинци.
    За какво ?
    Заради лудоста на един побъркан изверг.
    Някой го имат за идол.?
    Сбъркана работа!

    Коментиран от #19, #21

    12:51 20.03.2026

  • 13 Да жалим ли?

    3 8 Отговор
    Нали Путин ги набута в Украйна.....

    12:52 20.03.2026

  • 14 az СВО Победа 80

    9 1 Отговор
    Е, чакайте сега, довчера ни обяснявахте, че са над милион!

    Я се стегнете в кръста и сгига сте се излагали!

    Коментиран от #32

    12:53 20.03.2026

  • 15 Читател

    4 0 Отговор
    "потвърди смъртта на 204 хиляди руски военни в Украйна"

    Е бива ли така от BBC да развалят опорката на нашите козячета че руснаците имали 2 милиона загуби - какво ще правят сега ще останат без банички.

    12:55 20.03.2026

  • 16 444444

    6 2 Отговор
    Най-вероятно този път цифрите на Би Би Си са близки до истината.Обаче когато правиш проучване само за жертвите на едната страна това значи, че не търсиш истината, а правиш пропаганда за да навредиш (или Би Би Си са публикували загубите на Украйна, а аз съм пропуснал).
    И един въпрос.Като са токова много жертвите на руснаците как Путин ще се съгласи на още отсъпки (вече се отказа от пълния контрол на две области) нали руснаците ще го обесят на Червения площад.На Путин му трябва победа и ще я постигне или той или този който го смени.Така че Европа е време да разкара Урсула, Кая, Макрон и Мерц и да сяда на масата за преговори, ако иска да оцелее в новите времена.

    12:56 20.03.2026

  • 17 Някой

    3 0 Отговор
    Вярваме с пълна сила на ВВС. Аха!

    12:56 20.03.2026

  • 18 Руснаците казват

    2 5 Отговор
    Цената няма значение.

    Та Путин и 20 млн. човека да похарчи, Цената няма значение.

    Ама целта е на хоризонта и пета година не се прближава.

    Коментиран от #27

    12:57 20.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Георги

    3 2 Отговор
    а останалия милион?

    Коментиран от #22

    12:59 20.03.2026

  • 21 Зевзек

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Другариииии":

    "Повече от милион загинали млади русначета"

    Абе даже и BBC да казват друго вие си повтаряте опорката от посолството - те от BBC са руски подлоги нали.

    12:59 20.03.2026

  • 22 Читател

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Георги":

    Само в козяшката пропаганда съществува

    12:59 20.03.2026

  • 23 Винаги съм знаел, че

    4 0 Отговор
    BBC са левичари и Путинисти.
    Тук ни обясняват, че руските жервти са към два милиона, ти ги изкарват десет пъти по-малко.
    Айде нема нужда.

    Коментиран от #34

    13:00 20.03.2026

  • 24 А ти кога

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "ДА ама НЕ":

    към крематориума?
    И да оставиш весел вдовец?

    13:01 20.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ОПИТАЙТЕ НАД ИРАН

    5 0 Отговор
    ДА ВИДИТЕ КАК ВИ СВАЛЯТ КАТО КРУШИ.

    13:02 20.03.2026

  • 27 Антитрол

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Руснаците казват":

    "Та Путин и 20 млн. човека да похарчи"

    Той зеления толкова похарчи а не Путин - развалиха ви опорката и то вашите ама какво да се прави 200 хиляди не са нито 2 милиона както ревяхте нито пък 20 милиона.

    Пък на зеления загубите още 2022 бяха над 100 000 - Урсула се изпусна.

    13:03 20.03.2026

  • 28 Здравейте руски ssвине

    0 2 Отговор
    Взехте ли Купянск -Путянск?

    13:03 20.03.2026

  • 29 АБВ

    2 0 Отговор
    И кво станА с двата милиона при Кобзон, а центаджии ? Май са доста по-малко.
    Айде сега да видим и колко са украинските убити ?

    13:04 20.03.2026

  • 30 Не вярвам

    0 0 Отговор
    на платени медии.

    13:04 20.03.2026

  • 31 ДемоНократа

    2 0 Отговор
    Браво на САШ, успяха да ги насъска едни срещу други.
    Вече на света има украинска нация, тя се е родила.

    13:05 20.03.2026

  • 32 Омазана ватенка

    1 3 Отговор

    До коментар #14 от "az СВО Победа 80":

    Абе ти нали щеше да умир.аш за лева?

    Коментиран от #37

    13:05 20.03.2026

  • 33 Нали

    3 0 Отговор
    уж бяха няколко милиона...

    13:06 20.03.2026

  • 34 Зевзек

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Винаги съм знаел, че":

    "BBC са левичари и Путинисти"

    Значи излиза че английското правителство са Путинисти защото BBC е държавна медия на издръжка на правителството - така да развалят опорките на нашите козячета.

    13:06 20.03.2026

  • 35 Чичо Дончо

    0 1 Отговор
    Съди ВВС за милиарди долари, защото ВВС изкривяват истината. Главният директор подаде оставка. Та толкова за тази "медиа" .

    13:07 20.03.2026

  • 36 Само питам

    2 0 Отговор
    Какво стана с козяшките опорки за милиони ?!
    Ама укрите гонят два милиона загинали и безследно изчезнали !

    13:07 20.03.2026

  • 37 Небинарно козяче

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Омазана ватенка":

    Абе ти нали щеше да умир.аш за НАТО

    13:08 20.03.2026

  • 38 Георги

    0 0 Отговор
    как така 204,000? Май зелю трябва да даде адреса на главния редактор на ббс на всу, да си поговоря с него както те си знаят.

    13:08 20.03.2026

  • 39 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "1+1":

    Правете разлика между загинали и жертви(загинали + ранени)

    13:08 20.03.2026

  • 40 Ддр

    0 0 Отговор
    Ничего, баби наражають ещйо пушечно месо, за слава путйина !

    13:08 20.03.2026

