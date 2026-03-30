Цените на петрола се повишиха след коментара на Тръмп, че иска да вземе черното злато на Иран

Цените на петрола се повишиха след коментара на Тръмп, че иска да вземе черното злато на Иран

30 Март, 2026 10:31 2 873 81

Тръмп заяви, че предпочитаният от него вариант е "да вземе петрола в Иран", като направи паралел с действията на САЩ във Венецуела

Цените на петрола се повишиха след коментара на Тръмп, че иска да вземе черното злато на Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия в началото в първата за седмицата сесия на фона на ескалацията на напрежението в Близкия изток, след като подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси изстреляха ракети по Израел, а изказвания на президента на САЩ Доналд Тръмп засилиха опасенията за риска пред енергийните доставки в региона, предаде Си Ен Би Си, съобщи БТА.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа с доставка през май нараснаха с 2,07на сто до 114,09 долара, показват данни на LSEG.

Котировките Американският лек суров петрол се покачиха с 1,42 на сто до 101,25 долара за барел.

По-рано Брент достигна 116,75 долара за барел при отваряне, а при американския сорт бе достигната връх по време на сесията от 103,38 долара.

В интервю за „Файненшъл таймс“ вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че предпочитаният от него вариант по отношение на Иран е "да вземе петрола в Иран", като направи паралел с действията на САЩ във Венецуела.

Изказването идва на фона на навлизането в пета седмица на конфликта между САЩ и Израел от една страна и Иран от друга, който се разширява в региона. През уикенда хусите извършиха атаки срещу Израел, което допълнително повиши напрежението и засили опасенията от прекъсване на ключови маршрути за доставка на петрол, включително през Червено море и Ормузкия проток.

Анализатори предупреждават, че задълбочаването на конфликта и рискът за енергийната инфраструктура могат да поддържат възходящия натиск върху цените на суровината и да доведат до допълнителна волатилност на световните пазари.


САЩ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 ТЕСЕН КРЪГ ОКОЛО ТРЪМП

    66 2 Отговор
    СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ НА ПАЗАРИТЕ ОТ СЛОВЕСНИТЕ ИНТЕРВЕНЦИИ НА ТРЪМП В ТЯХНА ПОЛЗА. МАНИПУЛАЦИЯ В ЧИСТ ВИД.

    Коментиран от #46

    10:34 30.03.2026

  • 2 Европеец

    59 3 Отговор
    Почвам да съжалявам лудото Дончо-пуделчето на евреите..... Началото се оплете в лъжите, сега изплю камъчето....

    10:34 30.03.2026

  • 3 Време е ЕК да обяви

    70 4 Отговор
    Че Тръмп е психясал олигофрен и да прекрати всякакви отношения със САЩ и нацистки Израел.

    10:34 30.03.2026

  • 4 Доктор Иванов

    63 4 Отговор
    Къде се намира американското Карлуково?
    Няма ли хора в САЩ, които могат да вкарат този в клиника за лечение?
    Сложете си ръка на сърцето и си признайте, че Тръмп не е наред с главата.

    Коментиран от #21, #74

    10:35 30.03.2026

  • 5 за без пари нищо няма

    14 3 Отговор
    ще плащат всички петроладжии . лукоила работи 10 процента за бегето . през 3-4 ръце скача всичко . суров петрол и той скача . някои лъжат как едва ли не браво на войните, тук е песен живота, идвайте туристи , идвайте да работите чужденци че бегейци работят в чужбина и носят десетки милиарди . да затварят лукоила . по добре внос . такива менте дерогации носят само слухове от лобистите .

    10:37 30.03.2026

  • 6 Евроатлантик

    24 3 Отговор
    "Тролене" - така известната Интернет фраза описва целият 2-ри мандат на Тръмп. А откачалките се "закачат" на всяко нещо, което казва.

    10:37 30.03.2026

  • 7 Митриев

    14 3 Отговор
    Като го вземе,ще го даде на Путин!

    10:37 30.03.2026

  • 8 Тръмп

    6 24 Отговор
    и Путин са сиамски близнаци!

    Коментиран от #13

    10:39 30.03.2026

  • 9 Залагам си главата

    37 2 Отговор
    Че на 01.06.2026
    Петрола ако го има ще на цени
    200 + за барел
    Човешката лакомия и алчност е безпрецедентня
    Ще падат правителства и ще изгарят съюзи и държави!!!
    За хората с пари в банки ТЕГЛЕТЕ ГИ😉 да са ви подръка

    Коментиран от #14

    10:41 30.03.2026

  • 10 Мдаа

    22 3 Отговор
    116 долара за барел!

    Путин отваря поредното шампанско!

    Коментиран от #59

    10:42 30.03.2026

  • 11 Тома

    38 1 Отговор
    А беше че иранците правят атомна бомба.

    10:42 30.03.2026

  • 12 Отстрани

    29 2 Отговор
    Иран вече изнася по 2,4 милиона барела петрол на ден по цена 110 долара.
    Преди войната изнасяше по 1,1 милиона барела по 47 долара.

    250 срещу 50 милиона долара на ден.

    Коментиран от #15

    10:44 30.03.2026

  • 13 Ахаха

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Тръмп":

    Не са.. Като ги гледам направо различни хора са, не са срастнати, сигурен ли си че знаеш за какво говориш?!

    10:45 30.03.2026

  • 14 Кухоглава копейка

    4 18 Отговор

    До коментар #9 от "Залагам си главата":

    Ще се мриееее!

    10:46 30.03.2026

  • 15 Копейка

    3 14 Отговор

    До коментар #12 от "Отстрани":

    На нас тук какъв ни е кяра?

    Коментиран от #20, #53, #65

    10:48 30.03.2026

  • 16 преди 80 години

    28 2 Отговор
    се е провел Нюрнбергския процес, където отговорните за Втората световна война бяха съдени за престъпления срещу мира. Точно за абсолютно същите престъпления, каквито американското правителство извършва днес. Ясно трябва да се осъзнае че диктатурата на национално ниво и империалистическото насилие в чужбина са две страни на една и съща престъпна политика. В САЩ вилнее олигархия, която е двупартийна, управлявана от двете политически партии, и отново сме насред война, в която хиляди хора умират. Над 8 милиона души събота и неделя са участвали в над 3300 митинга в цялата страна, което по техни думи ги прави „най-голямата еднодневна демонстрация в съвременната история на САЩ“.....Мащабът на протестите отразява дълбок и нарастващ социален гняв, който се простира далеч отвъд сферата на официалната политика.

    Коментиран от #30, #44, #45

    10:49 30.03.2026

  • 17 Р Г В

    18 1 Отговор
    Ако проектила беше само 3см. вляво от ухото сега нямаше да му сърбаме попарата на този псих..... неурав....... индив.... и да сме свидетели на разрушения и жертви.сред мирното население. Рано или късно ще си получи заслуженото.

    10:49 30.03.2026

  • 18 идиоти вън

    23 1 Отговор
    Ако някой се е съмнявал, че този не е в ред с главата, то вече със сигурност се е убедил в това!!! Какви индивиди се възкачват във властта!?!?

    10:50 30.03.2026

  • 19 Хи хи

    17 2 Отговор
    Петрола се вдига, а Путин пълни джоба с дебелите пачки !Ко ши кажете, без даже да си мръдне пръста, аааа !!!!

    Коментиран от #23

    10:53 30.03.2026

  • 20 Нас кяра ни е че всички имаме имоти

    23 2 Отговор

    До коментар #15 от "Копейка":

    И скоро ще ги продаваме само за едно ядене което ще се превърне в лукс ако повече от веднъж на денонощието
    Пазарувайте в момента защото е абсолютно сигурно след кратък период от време същото напазарувано ще 35-40% с по висока цена парите ще се обезценяват скорострелно боб леща спагети олио после можете да го обменяте за лекарства гориво и т.н световната икономика ще се разруши и ще видим немислимото.

    Коментиран от #24

    10:53 30.03.2026

  • 21 Здрав е

    23 1 Отговор

    До коментар #4 от "Доктор Иванов":

    Той така е натрупал и милиардите ! Данните са, че всеки Божи ден от войната, фирмите свързани с родата му печелят повече от половин милиард долара !
    Улавите сме ние ! И по точно тия дето скачаха за банани, за да ядат сега домати на цена 10 евро !

    Коментиран от #26

    10:53 30.03.2026

  • 22 Жбръц

    12 1 Отговор
    Кажете го с думи прости! Волатилност, борси.Между " хартиените фючърси " и " тука има, тука нема" на борсите,и налична ,реална доставка на суровина/ нефт , разлика до небето! До средата на годината ,ще се радвате на цени от150$ / барел! И това е мекият сценарий.За останалите ми е през нивелира.Но заради бясната русофобия на акушерката и кликата около нея,цял ЕС ще бъде обречен.А ние,на втора степен.Газови доставки- на нула.Газохранилищата са на ниво20-25% Нефт откъде?

    10:55 30.03.2026

  • 23 А Путин пусна ли Интернета

    3 20 Отговор

    До коментар #19 от "Хи хи":

    На крепостните идиоти?

    Коментиран от #25, #39, #51, #66

    10:55 30.03.2026

  • 24 Така е

    13 2 Отговор

    До коментар #20 от "Нас кяра ни е че всички имаме имоти":

    Ако се изпълни заканата на хутите да затворят протока на сълзите/името не случайно 😄 Баб Ел Мандеб/ спират и контейнеркорабите
    Европа цените ще са астрономически на стоки и услуу

    10:57 30.03.2026

  • 25 Хи хи

    15 2 Отговор

    До коментар #23 от "А Путин пусна ли Интернета":

    Кво значение има Интернета, сега Путин с парите от петрола ще плати на цял свят да се бие с урките !!

    Коментиран от #31

    10:57 30.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Някой

    20 1 Отговор
    Действат като мутри. Само имат повече оръжия. Но как да ограбят всички останали. Те са престъпници в главите си. И заради тях умират хора. Със Сатаняху на трибунал за престъпления срещу човечеството.

    10:59 30.03.2026

  • 29 Виждате ли,

    9 1 Отговор
    че е гладен дядо Ви Дончо? Че то си беше ясно. USA е на канала, ако знаете вица?

    10:59 30.03.2026

  • 30 Тва значи

    19 1 Отговор

    До коментар #16 от "преди 80 години":

    Че кравария я чака гражданска ония народ е въоръжен до зъби за океана Америка ще се моли за преговори но Иран ще продължи да блокира световната икономика докато не пламне гражданската в кравария и щатите капитулират

    11:00 30.03.2026

  • 31 Тц,тц,тц 😂😂😂

    3 6 Отговор

    До коментар #25 от "Хи хи":

    Даже ще плати на извънземните да дойдат да мрат в Донбас 🤣

    11:00 30.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ами

    9 1 Отговор

    До коментар #26 от "Кухоглава копейка":

    Ко чакаш? Действай!

    11:01 30.03.2026

  • 34 80 г.след Нюрнбергския процес.....

    13 1 Отговор
    И докато олигархията в САЩ и продажните световни медии игнорираха милионните протестите под логото „Без крале“, омаловажаваха незаконната война на САЩ срещу Иран в публичното представяне на протестите, антивоенните настроения бяха осезаеми на всяка демонстрация. Наред с плакати, осъждащи акциите, депортациите и нападенията срещу имигранти от ICE (Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ), протестиращите в цялата страна държаха антивоенни плакати и скандираха лозунги, осъждащи както милитаризма в чужбина, така и репресиите в САЩ . Демонстрации и митинги за солидарност са се провели в Канада, Мексико, Германия, Италия и други страни. Този международен обхват отразява по-широката реалност, че проблемите, които карат хората да излизат на улицата, не са изключително американски, а са израз на задълбочаваща се глобална криза на капитализма, криза на атлантизма ..

    Коментиран от #52

    11:02 30.03.2026

  • 35 Това е ТпаМара

    7 1 Отговор

    До коментар #32 от "До редакцията":

    търси койДаЯПобара.

    11:02 30.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 И колко пъти го четохме и слушахме

    13 1 Отговор
    От декември до днес това че " Тръмп иска да вземе..." ? Не е ли нужно вече всички медии и политици ясно да заявят че Тръмп е един психясал олигофрен чието място е НЕ в Белият дом а в най близкият психодиспансер. Нужно е да се прекратят моментално всякакви взаимоотношение, на всякакво ниво и със САЩ и със бясното му куче нацистки Израел. Света ще оцелее и без тях ...и без резервната им валута в $

    11:12 30.03.2026

  • 38 Олга

    9 1 Отговор
    Този опасен пациент съвсем объркал конците и нанесъл страшно оскърбление на арабски шейх Салман Аль Сауд - наследник на трона в Саудовска Аравия както и на цялата държава предвид висок статус на шейха и свързаност с религиозни традиции. Буен луд пациент е казал, че шейх забравил да му ближе задника и да бъде вежлив. Произведе шок извън клиниката, в които вече се е превърнали САЩ.

    11:12 30.03.2026

  • 39 1234

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "А Путин пусна ли Интернета":

    Не си по темата ,но впрочем добре си се описал.

    11:13 30.03.2026

  • 40 селяк

    1 0 Отговор
    то тва а ясно кат бел ден. След Венецуела следва Иран ама тия поне са дърват за разлика от венецуелците

    11:14 30.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 ПРОГРЕСИВЕН РЕПУБЛИКАНЕЦ

    1 1 Отговор
    „ПЪРВО ПРЕГОВАРЯМЕ С ТЯХ (.......)
    ПОСЛЕ ГИ.......🎊...🎊”.....Дн.Тр.

    11:20 30.03.2026

  • 43 "Горд" се чувствам от

    9 1 Отговор
    родните ни "свободни и демократични" атлантически медии които игнорираха милионните протестите под логото „Без крале“, омаловажаваха незаконната война на САЩ срещу Иран. Над 8-10 милиона души са участвали в над 3350 митинга в САЩ , което ги прави „най-голямата еднодневна демонстрация в съвременната история на САЩ а може би и в света .....  НЕ бяха отразени защото по важни за същите тези наши велики медии им бяха нищожествата Христо Грозев и Лора Крумова ...

    Коментиран от #49

    11:23 30.03.2026

  • 44 В САЩ вилнее олигархия,

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "преди 80 години":

    Но Радев ще се бори с олигархията !

    11:26 30.03.2026

  • 45 Ъхъъъъъ....

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "преди 80 години":

    преди 80 години се е провел не само Нюрнбергския процес, но и "Народният съд" в България да допълня за атлантенцата !

    Коментиран от #60

    11:28 30.03.2026

  • 46 оня с питон.я

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "ТЕСЕН КРЪГ ОКОЛО ТРЪМП":

    Абсолютно вярно. Тръмп и семейството му правят милиарди от изказванията му. А евроатлантическите телета мучат за демокрация и режими.

    11:35 30.03.2026

  • 47 стоян георгиев

    2 1 Отговор
    Не знам кво ще вземе Оранжевият бай Перукан,но Онази с Косата вече го деби 😂😂😂 .

    11:35 30.03.2026

  • 48 433

    5 1 Отговор
    Тоя старец запали света, а всички седят и гледате безучастно....

    11:36 30.03.2026

  • 49 Тити

    3 1 Отговор

    До коментар #43 от ""Горд" се чувствам от":

    Абе тоа Ристьо Грозния жив ли е още ?Руснаците не са ли го черпили чай с полоний ?

    11:36 30.03.2026

  • 50 В САЩ имало Бяла къща- психодеспансер

    3 1 Отговор
    който щял да се казва "Кралете войни" ... Специализирано медицинско заведение за изключително тежки клинични случаи

    11:37 30.03.2026

  • 51 ХА ХА

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "А Путин пусна ли Интернета":

    Лапуркай бе тръбар скъсан,не ми се прави на оригинален,гладна жълтопаветна мрррршшшооо !

    11:40 30.03.2026

  • 52 Излезе информация

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "80 г.след Нюрнбергския процес.....":

    Че по време на многомилионните протестите под логото „Без крале“ са арестувани повече от 12 000 души ....

    11:42 30.03.2026

  • 53 Аз съм веган

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Копейка":

    Козяче ,кяра ти е да мигго сммммчкашшш безплатно за хималайска сол 😂 !

    11:43 30.03.2026

  • 54 Всички

    4 0 Отговор
    Обичат психопата Тръмп. Очевидно е

    Коментиран от #56, #57, #72

    11:46 30.03.2026

  • 55 зад кулисите

    2 0 Отговор
    Този е добър бизнесмен, но лош политик. Не се усети, че още като спечели изборите, еврейските кръгове около Байдън му скроиха номер. Понеже знаят, че няма как да спечелят, чрез пионката си Нетаняху те го излъгаха и набутаха в тази война. Пуснаха му мухата, че Иран е Венецуела. Сега рейтингът му ще падне каквото и да прави, съюзниците го изоставят и той ще загуби изборите. Целта е да сложат някой нов от типа Байдън, до подновят войната срещу Русия чрез Украйна, да вкарат умствено дебилния ЕС в тази война, а те да печелят от нея - както и било винаги до сега.

    11:48 30.03.2026

  • 56 Тея всички

    4 0 Отговор

    До коментар #54 от "Всички":

    Ако хванат по една пушка категорично ще оправят САЩ. Ама кардинално

    11:52 30.03.2026

  • 57 Пълен атлантически позор

    7 0 Отговор

    До коментар #54 от "Всички":

    Нито една българска национална медия не го отрази ....

    11:56 30.03.2026

  • 58 Невероятно но е факт

    2 0 Отговор
    ICE (Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ) арестуват вече и американски граждани с американски паспорти. Над 12 300 души официално са арестувани вчера в нарушение на американската конституция. На практика психопата Тръмп я суспендира ....

    Коментиран от #69

    12:02 30.03.2026

  • 59 стоян

    0 3 Отговор

    До коментар #10 от "Мдаа":

    До 10 ком - чул ли си лафа ,, когато по искъра бърканица потече путин лъжица няма ,,- украинците му санкционираха износа с 40%

    12:08 30.03.2026

  • 60 Пак ще се повтори и

    4 0 Отговор

    До коментар #45 от "Ъхъъъъъ....":

    Отново ще има Нюрнбергски процеси по света и отново ще има "Народен съд" в България.... Хубаво да му мислят атлантенцата какво ги чака !

    12:08 30.03.2026

  • 61 Олга

    3 0 Отговор
    Вот как оценил ИИ думи на Трампа към шейха (за задника): “... не являются нормални с гледна точка на дип.протокол, международния етикет и публична вежливост между лидери” И дори Иск. Интелект се засрамил.

    12:09 30.03.2026

  • 62 ВВП

    0 0 Отговор
    Благодарим ти Дони !

    12:10 30.03.2026

  • 63 Абе само да питам

    1 0 Отговор
    Ако преврат се случи на някой американски самолетоносач примерно и тръгне към някое американско пристанище Тръмп къде точно ще избяга? Във Венецуела или къде? В Гренландия?

    12:12 30.03.2026

  • 64 Д-р Ментал

    3 0 Отговор
    Тръмп цели лична облага, родата му натрупа милярди от борсови спекулации. Не го интересува никой никъде

    12:13 30.03.2026

  • 65 Куцото добиче

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Копейка":

    Анален или ректален, все тая.

    12:13 30.03.2026

  • 66 Върховенство на П

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "А Путин пусна ли Интернета":

    Освен реклами какво има в този интернет ? Пускай телевизора и там дават същите реклами Или вие богоизбраните си имате свой даркнет зад рекламите и като ви го спрат др оновете не ви носят пица на адрес

    12:20 30.03.2026

  • 67 Откриха много злато

    2 0 Отговор
    в землището на с.Странско, Димитровградско на скоро. 3,8-4 гр. на тон баластра в разлива на Марица чак до река Меричлерска от към Странско . От Козяк заявиха интерес и казаха че " Тръмп искал да го вземе..."

    Коментиран от #68, #71, #79

    12:21 30.03.2026

  • 68 Декември е регистрирана фирма

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "Откриха много злато":

    "Тръмп прешъс металс"..... Димитровград !

    12:26 30.03.2026

  • 69 Върховенство на П

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "Невероятно но е факт":

    То и заловените терористи от Ислямска Д аржава в Сирия бяха всички с Европейски паспорти Европейски граждани , но ги бяха арестували Да не би да са суспендирали европейската конституция заради този противоконституционен акт без ние европейците даже да знаем ? Какво ще каже специалистът по суспендиране ?

    Коментиран от #70

    12:26 30.03.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Как ще го вземе

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Откриха много злато":

    Като имотите в землището на с.Странско, Димитровградско си имат собственици? Ще го окупира ли?

    Коментиран от #75

    12:37 30.03.2026

  • 72 Върховенство на П

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Всички":

    НарCo мафията доста дрога е изкарала по улиците на контролиран с дрога протест Е неолибералната медицина като предписва болкоуспокояващи от кока (кола) бая протестиращи е зарибила Е опиумната война от Китай се премести по улиците на Америка , Англия ,Франция и ....

    12:37 30.03.2026

  • 73 Да се

    1 0 Отговор
    Задави дано, с петрол да се задави този ненормалник, дето изби толкова хора. И в ада вечно в петрол да гори.

    12:45 30.03.2026

  • 74 Докторе, за Карлуково се водят, като

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Доктор Иванов":

    онази женица, където мушкаше онзи ден по центъра жа София с нож граждани на Германската Република, защото не харесвала германци, а Дедо Дончо си ги харесва и иранците и венецуеллците и кубинците и даже открито го заявява и иска да ги освободи от нефта за да не им пречи.

    12:57 30.03.2026

  • 75 Как ще го вземе ? ....

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Как ще го вземе":

    Ами като реши ще го вземе

    12:59 30.03.2026

  • 76 За петрола не знам

    0 0 Отговор
    Ама най-добре е Доналд Тръмп да си взема шапката и да си гледа старините в имението си във Флорида! Достатъчно глупости сътвори!

    13:00 30.03.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 ПЕНКО

    1 0 Отговор
    СПОМЕН : --ПРЕДИ ВРЕМЕ СЕ ОБИЖДАХМЕ С "Т АПА НАР" --ДНЕС ВЕЧЕ ИЗПОЛЗВАМЕ -"ТРЪ МП АНАР " !?

    13:03 30.03.2026

  • 79 Кво "Откриха" ?

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Откриха много злато":

    Като това е описано още 1973 г. и има публикации в БАН

    13:16 30.03.2026

  • 80 ТРУМП Е НАРЦИСТИЧЕН

    3 0 Отговор
    И.ДИОТ ГОВОРИ ГЛУПОСТИ ТОЯ ЕВРЕЙСКИ КЛОУН..НА КАИШКА НА ВОЕННОПРЕСТЪПНИКА НИТАНЯУ.. ОСЪДЕН ОТ МНС ЗА ГЕНОЦИ.Д...НАД ПАЛЕСТИНА...

    13:46 30.03.2026

  • 81 Иван

    0 0 Отговор
    Овцата Атина Палада каза че няма такова нещо.

    15:00 30.03.2026