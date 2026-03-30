Цените на петрола се повишиха след коментара на Тръмп, че иска да вземе черното злато на Иран

Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия в началото в първата за седмицата сесия на фона на ескалацията на напрежението в Близкия изток, след като подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси изстреляха ракети по Израел, а изказвания на президента на САЩ Доналд Тръмп засилиха опасенията за риска пред енергийните доставки в региона, предаде Си Ен Би Си, съобщи БТА.
Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа с доставка през май нараснаха с 2,07на сто до 114,09 долара, показват данни на LSEG.
Котировките Американският лек суров петрол се покачиха с 1,42 на сто до 101,25 долара за барел.
По-рано Брент достигна 116,75 долара за барел при отваряне, а при американския сорт бе достигната връх по време на сесията от 103,38 долара.
В интервю за „Файненшъл таймс“ вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че предпочитаният от него вариант по отношение на Иран е "да вземе петрола в Иран", като направи паралел с действията на САЩ във Венецуела.
Изказването идва на фона на навлизането в пета седмица на конфликта между САЩ и Израел от една страна и Иран от друга, който се разширява в региона. През уикенда хусите извършиха атаки срещу Израел, което допълнително повиши напрежението и засили опасенията от прекъсване на ключови маршрути за доставка на петрол, включително през Червено море и Ормузкия проток.
Анализатори предупреждават, че задълбочаването на конфликта и рискът за енергийната инфраструктура могат да поддържат възходящия натиск върху цените на суровината и да доведат до допълнителна волатилност на световните пазари.
1 ТЕСЕН КРЪГ ОКОЛО ТРЪМП
Коментиран от #46
10:34 30.03.2026
2 Европеец
10:34 30.03.2026
3 Време е ЕК да обяви
10:34 30.03.2026
4 Доктор Иванов
Няма ли хора в САЩ, които могат да вкарат този в клиника за лечение?
Сложете си ръка на сърцето и си признайте, че Тръмп не е наред с главата.
Коментиран от #21, #74
10:35 30.03.2026
5 за без пари нищо няма
10:37 30.03.2026
6 Евроатлантик
10:37 30.03.2026
7 Митриев
10:37 30.03.2026
8 Тръмп
Коментиран от #13
10:39 30.03.2026
9 Залагам си главата
Петрола ако го има ще на цени
200 + за барел
Човешката лакомия и алчност е безпрецедентня
Ще падат правителства и ще изгарят съюзи и държави!!!
За хората с пари в банки ТЕГЛЕТЕ ГИ😉 да са ви подръка
Коментиран от #14
10:41 30.03.2026
10 Мдаа
Путин отваря поредното шампанско!
Коментиран от #59
10:42 30.03.2026
11 Тома
10:42 30.03.2026
12 Отстрани
Преди войната изнасяше по 1,1 милиона барела по 47 долара.
250 срещу 50 милиона долара на ден.
Коментиран от #15
10:44 30.03.2026
13 Ахаха
До коментар #8 от "Тръмп":Не са.. Като ги гледам направо различни хора са, не са срастнати, сигурен ли си че знаеш за какво говориш?!
10:45 30.03.2026
14 Кухоглава копейка
До коментар #9 от "Залагам си главата":Ще се мриееее!
10:46 30.03.2026
15 Копейка
До коментар #12 от "Отстрани":На нас тук какъв ни е кяра?
Коментиран от #20, #53, #65
10:48 30.03.2026
16 преди 80 години
Коментиран от #30, #44, #45
10:49 30.03.2026
17 Р Г В
10:49 30.03.2026
18 идиоти вън
10:50 30.03.2026
19 Хи хи
Коментиран от #23
10:53 30.03.2026
20 Нас кяра ни е че всички имаме имоти
До коментар #15 от "Копейка":И скоро ще ги продаваме само за едно ядене което ще се превърне в лукс ако повече от веднъж на денонощието
Пазарувайте в момента защото е абсолютно сигурно след кратък период от време същото напазарувано ще 35-40% с по висока цена парите ще се обезценяват скорострелно боб леща спагети олио после можете да го обменяте за лекарства гориво и т.н световната икономика ще се разруши и ще видим немислимото.
Коментиран от #24
10:53 30.03.2026
21 Здрав е
До коментар #4 от "Доктор Иванов":Той така е натрупал и милиардите ! Данните са, че всеки Божи ден от войната, фирмите свързани с родата му печелят повече от половин милиард долара !
Улавите сме ние ! И по точно тия дето скачаха за банани, за да ядат сега домати на цена 10 евро !
Коментиран от #26
10:53 30.03.2026
22 Жбръц
10:55 30.03.2026
23 А Путин пусна ли Интернета
До коментар #19 от "Хи хи":На крепостните идиоти?
Коментиран от #25, #39, #51, #66
10:55 30.03.2026
24 Така е
До коментар #20 от "Нас кяра ни е че всички имаме имоти":Ако се изпълни заканата на хутите да затворят протока на сълзите/името не случайно 😄 Баб Ел Мандеб/ спират и контейнеркорабите
Европа цените ще са астрономически на стоки и услуу
10:57 30.03.2026
25 Хи хи
До коментар #23 от "А Путин пусна ли Интернета":Кво значение има Интернета, сега Путин с парите от петрола ще плати на цял свят да се бие с урките !!
Коментиран от #31
10:57 30.03.2026
28 Някой
10:59 30.03.2026
29 Виждате ли,
10:59 30.03.2026
30 Тва значи
До коментар #16 от "преди 80 години":Че кравария я чака гражданска ония народ е въоръжен до зъби за океана Америка ще се моли за преговори но Иран ще продължи да блокира световната икономика докато не пламне гражданската в кравария и щатите капитулират
11:00 30.03.2026
31 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #25 от "Хи хи":Даже ще плати на извънземните да дойдат да мрат в Донбас 🤣
11:00 30.03.2026
33 Ами
До коментар #26 от "Кухоглава копейка":Ко чакаш? Действай!
11:01 30.03.2026
34 80 г.след Нюрнбергския процес.....
Коментиран от #52
11:02 30.03.2026
35 Това е ТпаМара
До коментар #32 от "До редакцията":търси койДаЯПобара.
11:02 30.03.2026
37 И колко пъти го четохме и слушахме
11:12 30.03.2026
38 Олга
11:12 30.03.2026
39 1234
До коментар #23 от "А Путин пусна ли Интернета":Не си по темата ,но впрочем добре си се описал.
11:13 30.03.2026
40 селяк
11:14 30.03.2026
42 ПРОГРЕСИВЕН РЕПУБЛИКАНЕЦ
ПОСЛЕ ГИ.......🎊...🎊”.....Дн.Тр.
11:20 30.03.2026
43 "Горд" се чувствам от
Коментиран от #49
11:23 30.03.2026
44 В САЩ вилнее олигархия,
До коментар #16 от "преди 80 години":Но Радев ще се бори с олигархията !
11:26 30.03.2026
45 Ъхъъъъъ....
До коментар #16 от "преди 80 години":преди 80 години се е провел не само Нюрнбергския процес, но и "Народният съд" в България да допълня за атлантенцата !
Коментиран от #60
11:28 30.03.2026
46 оня с питон.я
До коментар #1 от "ТЕСЕН КРЪГ ОКОЛО ТРЪМП":Абсолютно вярно. Тръмп и семейството му правят милиарди от изказванията му. А евроатлантическите телета мучат за демокрация и режими.
11:35 30.03.2026
47 стоян георгиев
11:35 30.03.2026
48 433
11:36 30.03.2026
49 Тити
До коментар #43 от ""Горд" се чувствам от":Абе тоа Ристьо Грозния жив ли е още ?Руснаците не са ли го черпили чай с полоний ?
11:36 30.03.2026
50 В САЩ имало Бяла къща- психодеспансер
11:37 30.03.2026
51 ХА ХА
До коментар #23 от "А Путин пусна ли Интернета":Лапуркай бе тръбар скъсан,не ми се прави на оригинален,гладна жълтопаветна мрррршшшооо !
11:40 30.03.2026
52 Излезе информация
До коментар #34 от "80 г.след Нюрнбергския процес.....":Че по време на многомилионните протестите под логото „Без крале“ са арестувани повече от 12 000 души ....
11:42 30.03.2026
53 Аз съм веган
До коментар #15 от "Копейка":Козяче ,кяра ти е да мигго сммммчкашшш безплатно за хималайска сол 😂 !
11:43 30.03.2026
54 Всички
Коментиран от #56, #57, #72
11:46 30.03.2026
55 зад кулисите
11:48 30.03.2026
56 Тея всички
До коментар #54 от "Всички":Ако хванат по една пушка категорично ще оправят САЩ. Ама кардинално
11:52 30.03.2026
57 Пълен атлантически позор
До коментар #54 от "Всички":Нито една българска национална медия не го отрази ....
11:56 30.03.2026
58 Невероятно но е факт
Коментиран от #69
12:02 30.03.2026
59 стоян
До коментар #10 от "Мдаа":До 10 ком - чул ли си лафа ,, когато по искъра бърканица потече путин лъжица няма ,,- украинците му санкционираха износа с 40%
12:08 30.03.2026
60 Пак ще се повтори и
До коментар #45 от "Ъхъъъъъ....":Отново ще има Нюрнбергски процеси по света и отново ще има "Народен съд" в България.... Хубаво да му мислят атлантенцата какво ги чака !
12:08 30.03.2026
61 Олга
12:09 30.03.2026
62 ВВП
12:10 30.03.2026
63 Абе само да питам
12:12 30.03.2026
64 Д-р Ментал
12:13 30.03.2026
65 Куцото добиче
До коментар #15 от "Копейка":Анален или ректален, все тая.
12:13 30.03.2026
66 Върховенство на П
До коментар #23 от "А Путин пусна ли Интернета":Освен реклами какво има в този интернет ? Пускай телевизора и там дават същите реклами Или вие богоизбраните си имате свой даркнет зад рекламите и като ви го спрат др оновете не ви носят пица на адрес
12:20 30.03.2026
67 Откриха много злато
Коментиран от #68, #71, #79
12:21 30.03.2026
68 Декември е регистрирана фирма
До коментар #67 от "Откриха много злато":"Тръмп прешъс металс"..... Димитровград !
12:26 30.03.2026
69 Върховенство на П
До коментар #58 от "Невероятно но е факт":То и заловените терористи от Ислямска Д аржава в Сирия бяха всички с Европейски паспорти Европейски граждани , но ги бяха арестували Да не би да са суспендирали европейската конституция заради този противоконституционен акт без ние европейците даже да знаем ? Какво ще каже специалистът по суспендиране ?
Коментиран от #70
12:26 30.03.2026
71 Как ще го вземе
До коментар #67 от "Откриха много злато":Като имотите в землището на с.Странско, Димитровградско си имат собственици? Ще го окупира ли?
Коментиран от #75
12:37 30.03.2026
72 Върховенство на П
До коментар #54 от "Всички":НарCo мафията доста дрога е изкарала по улиците на контролиран с дрога протест Е неолибералната медицина като предписва болкоуспокояващи от кока (кола) бая протестиращи е зарибила Е опиумната война от Китай се премести по улиците на Америка , Англия ,Франция и ....
12:37 30.03.2026
73 Да се
12:45 30.03.2026
74 Докторе, за Карлуково се водят, като
До коментар #4 от "Доктор Иванов":онази женица, където мушкаше онзи ден по центъра жа София с нож граждани на Германската Република, защото не харесвала германци, а Дедо Дончо си ги харесва и иранците и венецуеллците и кубинците и даже открито го заявява и иска да ги освободи от нефта за да не им пречи.
12:57 30.03.2026
75 Как ще го вземе ? ....
До коментар #71 от "Как ще го вземе":Ами като реши ще го вземе
12:59 30.03.2026
76 За петрола не знам
13:00 30.03.2026
78 ПЕНКО
13:03 30.03.2026
79 Кво "Откриха" ?
До коментар #67 от "Откриха много злато":Като това е описано още 1973 г. и има публикации в БАН
13:16 30.03.2026
80 ТРУМП Е НАРЦИСТИЧЕН
13:46 30.03.2026
81 Иван
15:00 30.03.2026