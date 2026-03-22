Иран заплаши да унищожи ключова инфраструктура, Нетаняху се закани да елиминира всеки един ирански лидер

Ключовата инфраструктура и енергийните съоръжения в Близкия изток могат да бъдат „необратимо унищожени“, ако бъдат атакувани ирански електроцентрали, написа председателят на иранския парламент Мохамад Бакер Калибаф в публикация в платформата Екс, предаде БТА.

Коментарите му идват, след като американският президент Доналд Тръмп по-рано предупреди, че САЩ „ще ударят и унищожат електроцентралите“ на Иран, ако Ормузкият проток не бъде „напълно отворен“ в рамките на 48 часа, посочва Ройтерс.

Калибаф заяви, че инфраструктурата в региона на Близкия изток ще се превърне в „легитимна цел“, ако иранските съоръжения бъдат ударени и че ответните мерки на Ислямската република ще доведат до временно повишение на цената на петрола.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обеща, че Израел ще "атакува поединично" лидерите на Ислямската република и най-вече военнослужещите от елитния Корпус на гвардейците на ислямската революция, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Ще преследваме режима, както и гвардейците на ислямската революция, тази банда престъпници", заяви Нетаняху при посещение на място, ударено от иранска ракета в град Арад.

"И ще атакуваме поединично лидерите на режима, неговите съоръжения и икономически активи", подчерта израелският премиер пред журналисти, застанал сред развалините на мястото, ударено пряко от ирански ракетен удар.

Междувременно израелските служби за спешна помощ заявиха, че иранската атака с касетъчни боеприпаси срещу Тел Авив е ранила 15 души.

Петдесет и три годишен мъж е с тежки наранявания, посочи спасителната служба "Маген Давид Адом", израелският еквивалент на Червения кръст.

Полицията съобщи, че боеприпасите са поразили няколко обекта в централните части на Тел Авив. Използваните касетъчни боеприпаси в атаката имат радиус на поразяване от 10 километра, уточняват Израелските сили за отбрана.