Иран заплаши да унищожи ключова инфраструктура, Нетаняху се закани да елиминира всеки един ирански лидер

22 Март, 2026 15:31 1 977 50

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обеща да "атакува поединично" всеки един ирански лидер

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ключовата инфраструктура и енергийните съоръжения в Близкия изток могат да бъдат „необратимо унищожени“, ако бъдат атакувани ирански електроцентрали, написа председателят на иранския парламент Мохамад Бакер Калибаф в публикация в платформата Екс, предаде БТА.

Коментарите му идват, след като американският президент Доналд Тръмп по-рано предупреди, че САЩ „ще ударят и унищожат електроцентралите“ на Иран, ако Ормузкият проток не бъде „напълно отворен“ в рамките на 48 часа, посочва Ройтерс.

Калибаф заяви, че инфраструктурата в региона на Близкия изток ще се превърне в „легитимна цел“, ако иранските съоръжения бъдат ударени и че ответните мерки на Ислямската република ще доведат до временно повишение на цената на петрола.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обеща, че Израел ще "атакува поединично" лидерите на Ислямската република и най-вече военнослужещите от елитния Корпус на гвардейците на ислямската революция, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Ще преследваме режима, както и гвардейците на ислямската революция, тази банда престъпници", заяви Нетаняху при посещение на място, ударено от иранска ракета в град Арад.

"И ще атакуваме поединично лидерите на режима, неговите съоръжения и икономически активи", подчерта израелският премиер пред журналисти, застанал сред развалините на мястото, ударено пряко от ирански ракетен удар.

Междувременно израелските служби за спешна помощ заявиха, че иранската атака с касетъчни боеприпаси срещу Тел Авив е ранила 15 души.

Петдесет и три годишен мъж е с тежки наранявания, посочи спасителната служба "Маген Давид Адом", израелският еквивалент на Червения кръст.

Полицията съобщи, че боеприпасите са поразили няколко обекта в централните части на Тел Авив. Използваните касетъчни боеприпаси в атаката имат радиус на поразяване от 10 километра, уточняват Израелските сили за отбрана.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Да....

    8 5 Отговор
    Ислямисти срещу юдаисти- и двете са проксита на ционистите..
    Ще видим..

    Коментиран от #16

    15:34 22.03.2026

  • 3 Горски

    51 9 Отговор
    Както е тръгнало, Иран може да ни отърве и от ИИ терора, а това не знам да ли ще му простят на Дончо. Ние българите категорично осъждаме агресията на САЩ и ционисткия режим в Израел срещу държавата Иран .... всеки който пише противното на това е долен продажен лицемер и изтривалка. Браво на Иран, в момента си извоюва мястото наред с Русия и Китай в новия Световен ред. Ултиматум: Тръмп да си събере боклуците и с аскера да отива на територията САЩ.Тръмп и Нетаняху като агресори и военолюбци на съд в Хага.Тръмп е Въздух под налягане! Големи приказки и заплахи, малка ефективност! Преди дни каза за протока, че не го ползвали и В даден момент щял да се отвори сам., днес запя нова еврейска песен. Удари на камък в Иран и сега завлича световната икономика. Тоя не получи ли импийчмънт и да го разкарат ни чака страшана криза и мизерия. Ако терористите ударят електроцентралите на хората другата седмица ще зареждате на 5лв бензина и в магазина ще е още по-скъпо господа американофили.

    15:35 22.03.2026

  • 4 Xеми 3начи Bазелин

    31 6 Отговор
    Жълтопаважитe заредихте ли се с достатъчно ва3елин, че и той е нефтен субпродукт и от тук насетне само ще поскъпва 😂😂

    15:35 22.03.2026

  • 5 Първанов

    7 32 Отговор
    Последен гърч на Техеран!

    Коментиран от #7, #13, #49

    15:37 22.03.2026

  • 6 Епщаин

    23 3 Отговор

    До коментар #1 от "Хеми значи бензин":

    Как ще го изоставят. Хитлервку държи за ⚽⚽ Тръмпоча.

    15:37 22.03.2026

  • 7 Продупчено ухо

    18 2 Отговор

    До коментар #5 от "Първанов":

    Пак ли бе? За кой път.

    15:39 22.03.2026

  • 8 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 19 Отговор
    Сигурно ли е че младите българки комунистки толкова много искат да ме сготвят и изядат цял и гол изпечен мръвка по мръвка затворен и упоен в топлата фурна
    сгънат на две като пиле , дори когато се поява тук или на публични места им потичат лигите при вида ми понеже съм сладък и вкусен и ги дразня външно защото съм от онези различните джендъри Обамовите и сега ще ми сложат червени минуси за смърт младите българки комунистки

    15:40 22.03.2026

  • 9 Дориана

    21 5 Отговор
    Ами, избивайте се . Оставяме ви да се избиете. Сътворихте Трета Световна етническа война, която не можете да спрете и тя ще продължи много дълго. А, икономическата криза вече е факт.

    Коментиран от #17, #38

    15:41 22.03.2026

  • 10 хехе

    4 6 Отговор
    Хайде изтребвайте се. Направо да глазират пустинята. сенд пийпъл vs джавас

    15:43 22.03.2026

  • 11 Дръта чанта

    26 7 Отговор
    Израел са терористи

    15:43 22.03.2026

  • 12 Владимир Путин, президент

    8 18 Отговор
    Само ми напомнете пажалуйста кой ненормалник подпали Третата Световна преди Четири Года ?
    Спасибо 😄

    15:44 22.03.2026

  • 13 ганев

    8 4 Отговор

    До коментар #5 от "Първанов":

    ХЕ..ХЕЕЕ...БАЩА ТИ..БЕШЕ..ПРАВ....ТЕЛЕ СИ

    15:45 22.03.2026

  • 14 Да ви го.......

    21 7 Отговор
    Целият свят трябва да се изправи срещу Израел и да бъдат изтрити от земята

    15:45 22.03.2026

  • 15 1945

    3 14 Отговор
    новия аятолах не е виждан от 28 февруари

    Коментиран от #44

    15:46 22.03.2026

  • 16 Тома

    17 2 Отговор

    До коментар #2 от "Да....":

    Евреи и араби са братовчеди.Една майка ги ражда.Манталитета им е джипси.

    15:47 22.03.2026

  • 17 1234

    10 7 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Третата СВ започна доста преди тях , през 2022

    15:47 22.03.2026

  • 18 А снимки от мястото?

    18 3 Отговор
    "при посещение на място, ударено от иранска ракета". Ми покажете мястото. Дайте информация, какво е това място. Покажете снимки от град Арад, а защо не и от Тел Авив? Поставили сте снимка на някакъв си самолет и пишете как Нетаняху се бил заканвал. Дайте актуални снимки от Израел

    Коментиран от #26

    15:48 22.03.2026

  • 19 Хеми значи бензин

    10 5 Отговор
    Аз съм кривоглед педал, викат ми Хюмнето… Хюмнето значи лензин

    Коментиран от #40

    15:48 22.03.2026

  • 20 По единично

    0 1 Отговор
    е хуманна война!

    15:49 22.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 А защо пък да не бъдат

    8 4 Отговор
    атакувани на всякъде по света както и поединично така и на куп и всички израелски лидери на режима които имат наглостта да се появят ?

    15:50 22.03.2026

  • 23 Тука има

    0 2 Отговор
    клетка....

    15:52 22.03.2026

  • 24 Един аятолах

    2 6 Отговор
    струва ли ракета за няколко милиона?

    15:53 22.03.2026

  • 25 Леко гнусно е обаче постоянно

    14 3 Отговор
    да ни прокламирате вместо да осъждате тероризма на нацисткият коптор Израел

    15:53 22.03.2026

  • 26 дедо

    7 0 Отговор

    До коментар #18 от "А снимки от мястото?":

    в центъра на града е паднала ракетата има видеа

    15:54 22.03.2026

  • 27 Иван Иванов

    17 3 Отговор
    ДА ЖИВЕЕ ГЕРОИЧНИЯ ИРАНСКИ НАРОД . ПОЖЕЛАВАМ ИМ УСПЕХ В БОРБАТА СРЕЩУ ПЕДОФИЛИТЕ ОТ САЩ И КЪРВАВИТЕ ЕВРЕИ ОТ ИЗМИСЛЕНАТА ЕВРЕЙСКА ДЪРЖАВА ИЗРАЕЛ. ДО СПИСАТЕЛКАТА НА ТАЗИ СТАТИЯ КЪРВАВОТО МЕРИ АТАНАСОВА - СЪГЛАСНО ВСИЧКИ МЕЖДУНАРОДНИ НОРМИ ТЕЗИ КОИТО РАЗПРОСТРАНЯВАТ ПРИЗИВИ ЗА УБИИСТВА И СМЪРТ ПОДЛЕЖАТ НА НАКАЗАНИЕ ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪД В ХАГА - МЕРИ ТИ СИ ЗА ДОЖИВОТНА ПРИСЪДА ОТВРАГИГЕЛНО КЪРВАВО МЕРИ.

    Коментиран от #36, #43, #46

    15:54 22.03.2026

  • 28 И това също е за МНС !

    9 1 Отговор
    (Нетаняху обеща, че Израел ще "атакува поединично" лидерите на Ислямската република)

    15:57 22.03.2026

  • 29 Алтернатива

    10 2 Отговор
    Крайно време е да възобновим вноса на петрол и газ от Русия и да оставим ционистите да се бият с персите...

    15:58 22.03.2026

  • 30 Читател

    5 0 Отговор
    Да ама е забранено да се снима и коментира така че не знам колко достоверна е статията.

    16:00 22.03.2026

  • 31 Натаняхчу е бил жертва

    11 1 Отговор
    на педофила Епщаин. От там му започва лудостта на ушатият. Епщайн го е пускал на разни емири за по 20$ на час

    16:00 22.03.2026

  • 32 Анонимен

    4 0 Отговор
    Преди много лета...В краят ВСВ Япония оказва невиждана съпротива.Загубите на съюзниците е много голям без видим напредък на остров Окинава.Президентът Труман с цел да запази живота на войниците си,но и да причини колосални загуби на врага нарежда бомбардиране с ядрено оръжие Хирошима и Нагасаки.Случва се невижданото,огромни гъби озаряват небето.Малки деца горят в пламъците на пожарите.Стотици хиляди човешки живота са погубени.Още се спори кой е прав и кой е бил крив....

    16:04 22.03.2026

  • 33 Бай Ганьо

    7 6 Отговор
    За нас важното е, да набият канчетата на Путин и аятоласите

    Коментиран от #39

    16:04 22.03.2026

  • 34 Хеми значи Вазелин

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хеми значи бензин":

    Хи хи хи
    Не е скъп,
    купувай си достатъчно за да не пропускаш
    лгтб сбирките и да се чувстваш отхвърлен от "обществото"

    16:06 22.03.2026

  • 35 Ако тея в ЕК подкрепят

    10 3 Отговор
    Да бъдат атакувани и убивани лидери на суверенни държави това трябва официално да се заяви и естествено да се гласува в ЕП. В противен случай е нужно да се обяви моментално Израел за терористична организация и държава! Естествено ако въобще върховенството на правото има някаква стойност в ЕС

    Коментиран от #47

    16:08 22.03.2026

  • 36 Пиночет

    6 7 Отговор

    До коментар #27 от "Иван Иванов":

    Този път терористите -палячовци аятоласи от Хизбула и Хамас в Иран и подкрепяни от руските отрепки, ще бъдат занулени изцяло, стига повече да тормозят народа си!

    16:08 22.03.2026

  • 37 Нетаняху безсмъртния

    1 3 Отговор
    Чертае планове за разгром на аятоласите

    16:09 22.03.2026

  • 38 Мунчо

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Това ли е новата опорка за очертаващия се провал на "чорапа и ПП".....защото видиш ли имало "криза и война" няма да можем да изпълним "обещаното" (а всъщност какво точно обещават, освен заучените фрази-"олигарси" (кои са).....Пеевски, Борисов, Сарафов и т.н...

    16:11 22.03.2026

  • 39 Руснаци

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Бай Ганьо":

    Еми значи не ти се получава, свиква да губиш, предполагам и в живота си все от губещата страна, затова мразиш победителите, съчуствам ти че си вечно губещ

    Коментиран от #45

    16:13 22.03.2026

  • 40 Хеми значи бензин

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Хеми значи бензин":

    Гейче зализано германофилско изтече ви времето не знам и кой ви го даде изобщо.

    16:14 22.03.2026

  • 41 И до кога ще сме част

    2 1 Отговор
    от този терористичният колективен Запад? Ние българите подкрепяме ли тероризма?

    16:14 22.03.2026

  • 42 Птисъда

    2 1 Отговор
    Докато такива ИЗВЕРГИ като ЕВРЕИНА Нетаняху са на земята няма да има мир на ПЛАНЕТАТА ни.
    За това такива СИОНИСТИ и тяхните ПОДЪРЖНИЦИ трябва незабавно дс се изправят пред МЕЖДУНАРОДНИЯТ трибунал.

    16:15 22.03.2026

  • 43 Владимир Путин, президент

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Иван Иванов":

    "....да живее героичния ирански народ..."

    А на смела Украйна няма ли пожелаеш успех и победа срещу бездарния ру3ки агресор или това е друго ?

    16:19 22.03.2026

  • 44 Фокс

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "1945":

    И защо трябва да се вижда ? Да го думнат и него ли ?

    16:20 22.03.2026

  • 45 ....

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Руснаци":

    Най-губещи от войната в Украйна и военната операция в Иран, са руския и иранския народ.

    Коментиран от #50

    16:20 22.03.2026

  • 46 Ха ха ха

    0 2 Отговор

    До коментар #27 от "Иван Иванов":

    Иванчо, нещо не си разбрал иранският народ иска да се освободи от режима на аятоласите.

    16:20 22.03.2026

  • 47 Хехее

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Ако тея в ЕК подкрепят":

    ти си европеец, обаче си на страната на режима на атоятоласите в Иран 😂😂😂😂

    16:23 22.03.2026

  • 48 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    1 0 Отговор
    Иран ще ликвидира всеки чи.фут ционист в Израел и Нетаняху ще бъде размазан от иранска ракета

    16:24 22.03.2026

  • 49 Тракиец 🇺🇦

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Първанов":

    И М..а..йка ти се гърче

    16:24 22.03.2026

  • 50 Руснаци

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "....":

    По какво съдиш, руснаците напредват и превземат, а иранците унижават американците и израелците, на мен ми се струва че руснаците и иранците печелят

    16:29 22.03.2026