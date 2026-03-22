"Тази война е най-лошият сценарий за държавите от Залива"

22 Март, 2026 18:16 1 897 26

Войната в Иран поставя имиджа, който държавите от Персийския залив си градят, на карта. Поставя под въпрос и отношенията им със САЩ.

Дейвид Джалилванд е изследовател в Германския съвет за външни отношения и управляващ директор на консултантската фирма "Orient Matters". Германската обществена медия АРД разговаря с него за ескалацията на войната в Иран и какво предстои за държавите от Залива.

АРД: Преди сегашната война Иран бе смятан за много отслабен. Сега с различни реакции и нападения той показа, че може да вземе за заложник и целия регион, и световната икономика. Не можеше ли това да се предвиди?

Давид Джалилванд: Факт е, че през последните години Иран изгуби много от влиянието си в региона. Редица военни групировки, съюзнически на Иран, бяха сериозно отслабени. Иран загуби най-важния си държавен партньор - режима на Асад в Сирия. На този фон се установи впечатлението, че позициите на Иран са отслабени. Това със сигурност е вярно на фона на ситуацията преди години. Въпреки всичко обаче иранската опасност не бива да се подценява. Иранските власти и стратези винаги са давали ясно да се разбере как биха реагирали на голям удар от страна на Израел и САЩ - с регионализиране на конфликта. Т.е. това, което наблюдаваме в момента, не може да се определи като неочаквано.

Техеран си е извадил изводи от предходните атаки

Какво отражение ще има това извън войната, която все някога ще свърши? Дали Иран няма да излезе от нея дори по-силен – може би не що се отнася до неговите непосредствени военни способности, но с поглед към потенциала му за натиск върху региона и върху световната икономика?

Д. Джалилванд: Въпреки всички щети, които Иран в момента нанася на региона, в резултат от войната възможностите на Техеран ще бъдат значително ограничени. Някои поддръжници на войната казват, че самото ограничаване на ядрената програма ще е постижение. Освен това са пострадали важни части от иранската инфраструктура.

Икономическите последици от войната ще бъдат огромни - на фона на и без това много напрегнатата социо-икономическа ситуация. Затова не бих казал непременно, че Иран ще излезе от тази война по-силен, но е факт, че нападението срещу територията на страната води до значителни икономически и политически разходи, които дават отражение и върху световната икономика.

Мнозина в Иран смятат, че реакцията на Техеран на предишни нападения е била твърде слаба и това е мотивирало САЩ и Израел да нападнат сега. Това е ключово за разбирането на сегашния ирански подход - Техеран се опитва да демонстрира този път, че нападение срещу него несъмнено ще дестабилизира целия регион, а и световната икономика. Те не само се опитват да увеличат стойността на войната, за да създадат условия за примирие, които биха били изгодни от иранска гледна точка, но и се опитват да възстановят в бъдеще способностите си за възпиране.

Огромният проблем за държавите от Залива

Държавите от Персийския залив търпят както краткосрочни, така и дългосрочни загуби от тази война. Вероятно ще пострада и имиджът на тези държави като сигурно място за инвестиции. Какво означава това за тях?

Д. Джалилванд: Тази война е най-лошият сценарий за държавите от Залива. Те форсираха един икономически и обществен модел, който се основава на обстоятелството, че представляват един вид остров на стабилност в много сложно геополитическо съседство; че дават възможност за инвестиции и диверсификация извън петрола; че са средище на световната икономика по отношение на веригите за доставки, морската търговия, но и въздушното движение. Всичко това бе поставено под въпрос от тази война.

Но има и нещо още по-лошо - през последните седмици и месеци те предупреждаваха, че такава война може да се развие по този начин. Те традиционно имат близки връзки със САЩ, инвестирали са там, поддържат стратегическо партньорство. Някои държави от Персийския залив нормализираха отношенията си с Израел. Всичко това обаче в крайна сметка не помогна и не можа да възпре администрацията на Тръмп от нападенията срещу Иран, предприети съвместно с Израел.

Как оценявате отраженията върху отношенията към САЩ като партньор в този регион и върху Израел? Дали арабските държави ще се ориентират по нов начин?

Д. Джалилванд: Те със сигурност ще трябва да преосмислят отношенията си със САЩ. Дори само поради това, че досегашният модел вече не функционира, както виждаме, и иранските ракети удрят по държавите в Залива и съсипват там централни елементи от икономическата инфраструктура. Мисля, че е твърде рано да се каже, че те изцяло ще се обърнат гръб на САЩ, а и нямат алтернатива. Нито китайците, нито руснаците биха били склонни или способни да им предложат партньорство в сферата на сигурността в тази форма.

Но те трябва да се преориентират и да помислят дали под някаква форма не могат да стигнат до формула, с която да могат да гарантират сигурността си в бъдеще. В този смисъл предизвикателствата, пред които са изправени държавите от Залива, съвсем не са много по-различни от тези, пред които стоим и ние в Европа, след като дълго време сме поддържали партньорство в сферата на сигурността със САЩ, но вече нямаме сигурност доколко то ще продължи да съществува в бъдеще. Затова според мен държавите от Залива са и важни дипломатически партньори за Европа.

Можете ли да си представите, че държавите от Персийския залив ще се намесят във войната? И кой би бил най-желаният изход за тях?

Д. Джалилванд: Най-желаният изход със сигурност би бил войната да приключи максимално бързо. Големият стратегически въпрос пред държавите от Залива е дали ако се намесят, това ще ги доближи до целта за постигане на примирие или не. Не мога да си представя, че подобна намеса може да доведе до бързо приключване на сраженията.

Трябва да помним, че вече сме виждали поредица ескалации в Близкия изток, но още не сме стигнали до крайна точка. Иран има възможности да разшири конфликта още повече, може да нападне още по-интензивно енергийната инфраструктура в Персийския залив, може да активира хутите в Йемен, които до момента са по-скоро сдържани. Има редица точки, в които държавите от залива са уязвими - като например съоръженията за обезсоляване на морска вода, от които метрополиите там зависят много и които до момента останаха по-скоро невредими.

Автор: Екарт Аретц (АРД)


  • 1 Последния Софиянец

    27 4 Отговор
    Със съюзник като САЩ не им трябват врагове.

    18:17 22.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Нищо им няма

    6 9 Отговор
    те са много богати, ще се оправят за месец.

    18:20 22.03.2026

  • 4 Една друга медия

    15 3 Отговор
    Доналд Тръмп отправи ултиматум към Иран: ако Ормузкият проток не бъде отворен до 48 часа, САЩ са готови да нанесат удар по енергийната инфраструктура на страната. Техеран вече отговори на тези заплахи, предупреждавайки за огледални атаки срещу цели на САЩ и съюзниците им в Близкия изток

    18:20 22.03.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    14 4 Отговор
    всъщност най-лошото е , че веднъж скоччат ли цените , няма да падната даже и барела да стане 1 долар/// малко хора го разбират..а за камиларите-пука ми!!

    Коментиран от #15

    18:20 22.03.2026

  • 6 Пич

    20 3 Отговор
    Ехоооо......
    Кре тени........
    Ма пишете я тази статия при козяците и евреите бе!!! Те започнаха тази война!!!
    Как е, как е в Германия? Возите ли се още?
    Или ду ха те за ток на мелниците?!

    18:20 22.03.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 3 Отговор
    ПУТИН КРОТКО ДА ИЗЛЕЗЕ
    И ДА КАЖЕ ЧЕ ТУРЦИЯ, АРАБСКИТЕ ДЪРЖАВИ И ИРАН
    СЕ НАМИРАТ ПОД РУСКИЯ ЯДРЕН ЧАДЪР
    И ВСЯКА СЛЕДВАЩА ГРЕШНА СТЪПКА НА ИЗРАЕЛ
    МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО НЕПОПРАВИМИ ПОСЛЕДИЦИ
    ЗА ИЗРАЕЛ :)
    .....
    И ВОЙНАТА СВЪРШВА :) ... А СЛЕД ТОВА МЮСЮЛМАНИТЕ ДА СИ ПРАВЯТ ТЯХНОТО НАТО
    БЕЗ УЧАСТИЕТО НА ФАЩ :)

    18:22 22.03.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 3 Отговор
    АМЕРИКАНСКИТЕ ПЕТРОЛНИ КОМПАНИИ
    ЩЕ БЪДАТ ЗАДЪЛЖЕНИ ДО ГРОБ НА РУСИЯ И ПУТИН,
    АКО ТОЙ ОЗАПТИ
    БИБИ НАТАНЯХУ
    .... А ЗА БАЙ ДОНЬО СИ ИМА ЛИЙ ХАРВИ ОСУАЛД :)

    18:24 22.03.2026

  • 9 Kaлпазанин

    10 0 Отговор
    Скоро и медията ви (медиен агент) ще бъде изгонена и от персийския залив като и всички от вашето потекло ,клоуна да помисли за неква територия там в Аляска за вас ,вземете си и стената на плача да си плачете и виете на воля с белите мечки.

    18:26 22.03.2026

  • 10 Фейк на часа

    15 1 Отговор
    С тази война изпадащите от историята САЩ повлякоха целия свят със себе си. Плюс, оня откачения Нетаняху, който заяви, че уважава повече Чингис Хан пред Исус Христос защото лошото винаги побеждавало доброто.
    Светът се ръководи от пълни откачалки и сатанисти.

    18:26 22.03.2026

  • 11 Артилерист

    14 1 Отговор
    Украинската тема позаглъхна, но дали е заради иранската или защото Белоусов е отишъл в групата войски "Север", а Герасимов-при южняците, и е започнала мощна руска, май приключваща, офанзива...

    Коментиран от #12, #14

    18:28 22.03.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "Артилерист":

    ВОЙНАТА СВЪРШИ ОЩЕ С ПАДАНЕТО НА КРАСНОАРМЕЙСК (ПОКРОВСК)
    . ....
    СЛЕД НЕГО ДО КИЕВ ДА САМО СТЕПИ - НА СЕВЕР, НА ИЗТОК , НА ЗАПАД:)

    Коментиран от #16

    18:31 22.03.2026

  • 13 Помним

    2 5 Отговор
    Войната в Залива преди двайсетина години. Пустинна буря и САДДАМА увисна на клона.

    Коментиран от #26

    18:32 22.03.2026

  • 14 Дякон Унуфрий Араллампиев

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Артилерист":

    Нормално е да започнат Китай също трябва да удари Моментът е подходящ

    18:33 22.03.2026

  • 15 Я пъ тоа

    4 6 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Кога Путин нахлу в Украйна, олиото бе 6 лв....сега 1.70 евро.....

    18:33 22.03.2026

  • 16 Я пъ тоа

    3 7 Отговор

    До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    То войната в Украйна все свършва от ПЕТ ГОДИНИ....насам.

    18:35 22.03.2026

  • 17 оня с питон.я

    3 4 Отговор
    Чаршафите заминаха. Жал ми е за тях. Мислеха си че със сащ ще изградят сигурни и проспериращи държави. Останаха излъгани.

    18:37 22.03.2026

  • 18 Познайте

    3 0 Отговор
    Кой е некадърния сценарист?

    18:37 22.03.2026

  • 19 Зейфод Бийблброкс

    5 2 Отговор
    Пропаганд-гювеч.
    "Въпреки всичко обаче иранската опасност не бива да се подценява." Кой кого нападна няма значение, или как?

    Коментиран от #20

    18:37 22.03.2026

  • 20 Простетник вогон Джелц

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "Зейфод Бийблброкс":

    Целия свят барабар със САЩ ще се радват ако Тръмпоча си вдигне чуковете от там

    18:45 22.03.2026

  • 21 Бащата на някаква Саяна

    1 2 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:47 22.03.2026

  • 22 Ха Ха

    2 0 Отговор
    Всички атлантически лицемерни демагози винаги говорят за иранската опасност - ето видяхме я. А какво очакват? - да нападнат Иран с вулгарна агресия и той хрисимо да кротува? Да бе да. Напротив, Иран дава пример на останалия свят, как трябва да се отстоява държавен суверенитет

    19:06 22.03.2026

  • 23 ....

    0 0 Отговор
    Германия, независимо колко упорито се е борила, няма достъп до страните от Персийския залив. Тя си мислеше, че може да получи достъп през Турция, която контролира, но Турция показа огромна слабост в тази война и арабите я отстраниха, дори Катар, който очакваше много от нея.

    19:09 22.03.2026

  • 24 Мишел

    2 0 Отговор
    Помниш , но светът от преди 20г.има много малко общо със сегашния. Тогава САЩ бяха сила, Китай не беше. Сега е обратното. Ненапразно Тръмп бе избран заради "Ще направя Америка отново силна!". Но правенето не става със самохвалство и празни приказки..

    19:10 22.03.2026

  • 25 нннн

    1 1 Отговор
    Да си враг на САЩ е опасно. Да си им приятел е фатално./Х. Кисинджър/
    То, и ние сме им приятели...

    19:19 22.03.2026

  • 26 Софийски селянин,

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Помним":

    Да ама този дъртак Тръмпа нещо много яко го подведоха,Ирак е изцяло пустиня освен това те са араби..
    А Иран е нещо коренно различно и твърде голяма лъжица за агресора Натаняху и рижавият шваба...

    19:34 22.03.2026

