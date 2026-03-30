Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Румъния »
Валежи от дъжд и сняг обхванаха Румъния

30 Март, 2026 12:53 692 1

  • сняг-
  • румъния-
  • време-
  • снеговалеж

Оранжев код за опасност от наводнения е в сила за четири окръга на Румъния

Валежи от дъжд и сняг обхванаха Румъния - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Валежи от дъжд и сняг обхванаха Румъния през почивните дни и създадоха усложнена обстановка на много места в страната, предават местните медии, цитирани от БТА.

„Зимата се завърна в Румъния, Великден наближава, а изглежда, че се подготвяме за Коледа“, отбелязва в свой репортаж по темата Телевизия Антена1.

На места в планините снежната покривка достигна 175 см.

„От средата на тази седмица отново се очаква циклон, който ще донесе нови валежи от дъжд в низините и от сняг в планините“, информира метеорологът Алина Шербан в ефира на ПРО Тв.

Оранжев код за опасност от наводнения е в сила за четири окръга на Румъния - Ковасна, Харгита, Вранча и Бакъу. Заради повишения риск от преливане на река Путна, десетки хора от Бъйлещи и Мирчещи Веки бяха евакуирани. Изградена е защитна стена от 2000 чувала с пясък.

Нестабилното време провокира и екстремно метеорологично явление близо до границата с България. Мощен смерч се образува край румънското село Чернету в окръг Телеорман, разположено на няколко километра от Русе. Местните хора го описаха като мини торнадо.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  1 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания