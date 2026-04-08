Въздушна тревога бе обявена тази сутрин в Румъния

Въздушна тревога бе обявена рано тази сутрин в Румъния заради поредна атака с дронове в района на границата с Украйна, съобщава румънското Министерство на националната отбрана, предаде БТА.
Властите отново издадоха предупреждение до населението в източния окръг Тулча чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert). Съобщение е било изпратено в 03:44 ч. местно (и българско) време.
„В ранните часове на 8 април силите на Руската федерация атакуваха с дронове цивилни и инфраструктурни цели в Украйна, в близост до границата с Румъния, в северната част на окръг Тулча. Два самолета F-16 от бойната служба на въздушната полиция излетяха от 86-та авиобаза в Борча, а зенитните системи бяха разположени на огневи позиции“, посочва цитираният източник.
От разпространената информация става ясно още, че радарните системи са наблюдавали група от 17 въздушни цели, които са се намирали в граничната зона, без да навлизат в националното въздушно пространство.
Въздушната тревога е била прекратена в 5:10 ч. местно (и българско) време.
Силите на Министерството на националната отбрана продължават да бъдат бдителни, като поддържат необходимите мерки за наблюдение и координация с цел защита на населението и националната територия, посочват от ведомството.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хи хи хи
12:55 08.04.2026
2 И като не
12:57 08.04.2026
3 защо
Пилотите им си труупат летателни часове!?!
12:57 08.04.2026
4 Култура Миянко
К
13:02 08.04.2026
5 Каунь
13:02 08.04.2026
6 Нема страшно
Коментиран от #15
13:03 08.04.2026
7 Поредните провокации на Киев
Преди две седмици бяха намерени паднали украински дронове в Литва, Латвия и Естония,
после украински дронове във Финландия.
Украйна спира нефтопроводите към Унгария и Словакия.
Преди няколко дена в Сърбия намериха експлозиви до газопровода Турски Поток.
Украински дрон удари български риболовен кораб и рибарите загинаха.
Онези, които застават на позицията на украинските терористи трябва да бъдат издирени и съдени за тероризъм.
Коментиран от #8
13:07 08.04.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ЕвроАтлантически гьон
13:13 08.04.2026
10 Кво да ги мисля мамалигарите
....ника на господаря да реват сега
Мисля за нас и нашите п0дл0./ ги дето ни продадоха.
13:13 08.04.2026
11 Пепи
13:13 08.04.2026
12 ООрана държава
13:14 08.04.2026
13 Отстрани
Коментиран от #18, #22
13:14 08.04.2026
14 Гресирана ватенка
Коментиран от #29
13:17 08.04.2026
15 Руснак без крак
До коментар #6 от "Нема страшно":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава!
13:18 08.04.2026
16 Дон Корлеоне
13:19 08.04.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Д.пръча
До коментар #13 от "Отстрани":Кога за последно си влизал в багажника?
Коментиран от #30
13:20 08.04.2026
19 От редакцията
До коментар #17 от "Това заплаха за убийство ли е?":Оплачи се на арменският поп.
Коментиран от #21
13:23 08.04.2026
20 Вижда се
13:25 08.04.2026
21 А бе,
До коментар #19 от "От редакцията":на американския !
13:25 08.04.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Възраждане
Коментиран от #27
13:33 08.04.2026
24 Теслатъ
13:37 08.04.2026
25 БАНко
13:44 08.04.2026
26 Стьопата
13:47 08.04.2026
27 Израждане
До коментар #23 от "Възраждане":Ха ха какви войски ???космически ха ха от ордата на Путлер съставена от Zekи и ,алконафти и мизерници.
Ха ха три дни Киев, седмица Лисабон и 5 година превземат Купянск ха ха
13:56 08.04.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Хасан Хаспела
До коментар #18 от "Д.пръча":Ееева и пръчове ,преди да станат на саздърма ,традиция братчед ,кво да прайш ...
14:35 08.04.2026