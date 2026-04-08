  Тема: Украйна

Въздушна тревога бе обявена тази сутрин в Румъния

8 Април, 2026 12:49 3 442 30

Радарните системи са наблюдавали група от 17 въздушни цели, които са се намирали в граничната зона

Въздушна тревога бе обявена тази сутрин в Румъния - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въздушна тревога бе обявена рано тази сутрин в Румъния заради поредна атака с дронове в района на границата с Украйна, съобщава румънското Министерство на националната отбрана, предаде БТА.

Властите отново издадоха предупреждение до населението в източния окръг Тулча чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert). Съобщение е било изпратено в 03:44 ч. местно (и българско) време.

„В ранните часове на 8 април силите на Руската федерация атакуваха с дронове цивилни и инфраструктурни цели в Украйна, в близост до границата с Румъния, в северната част на окръг Тулча. Два самолета F-16 от бойната служба на въздушната полиция излетяха от 86-та авиобаза в Борча, а зенитните системи бяха разположени на огневи позиции“, посочва цитираният източник.

От разпространената информация става ясно още, че радарните системи са наблюдавали група от 17 въздушни цели, които са се намирали в граничната зона, без да навлизат в националното въздушно пространство.

Въздушната тревога е била прекратена в 5:10 ч. местно (и българско) време.

Силите на Министерството на националната отбрана продължават да бъдат бдителни, като поддържат необходимите мерки за наблюдение и координация с цел защита на населението и националната територия, посочват от ведомството.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хи хи хи

    45 6 Отговор
    усръинсите, при новия си неудържим контранаступ на запад, да не би по погрешка да са преминали румънската граница ???!

    12:55 08.04.2026

  • 2 И като не

    53 3 Отговор
    са навлязло в румънското въздушно пространство, защо изобщо ни занимават с това???

    12:57 08.04.2026

  • 3 защо

    27 4 Отговор
    Тарикати румънци!
    Пилотите им си труупат летателни часове!?!

    12:57 08.04.2026

  • 4 Култура Миянко

    28 3 Отговор
    Явно маммма Лигарите са на пълнили яко Потуряските ,дат се вика Шубето си е истински Страх .Де го чукаш ,да се пукаа !
    К

    13:02 08.04.2026

  • 5 Каунь

    25 4 Отговор
    Зелению майка, къде са покри сея дни? Да са зима в ръки и да инсценира ъна Велихденска Буча, че хептен ша го отсвирят веке и заборят.

    13:02 08.04.2026

  • 6 Нема страшно

    26 5 Отговор
    Руснака подпуква клоуна и там.В приграничния район.Да блокира доставките през вас.Дори много е закъснял.Трябваше по иранския модел: дупка до дупка,кратер до кратер- наред! Жп линия,възлови кръстовища,магистрали и пътища.Да се чудите ,как да прехвърляте железарията към 🤡.

    Коментиран от #15

    13:03 08.04.2026

  • 7 Поредните провокации на Киев

    32 7 Отговор
    Терористичната държава Украйна продължава да тормози своите съседи.
    Преди две седмици бяха намерени паднали украински дронове в Литва, Латвия и Естония,
    после украински дронове във Финландия.
    Украйна спира нефтопроводите към Унгария и Словакия.
    Преди няколко дена в Сърбия намериха експлозиви до газопровода Турски Поток.
    Украински дрон удари български риболовен кораб и рибарите загинаха.

    Онези, които застават на позицията на украинските терористи трябва да бъдат издирени и съдени за тероризъм.

    Коментиран от #8

    13:07 08.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ЕвроАтлантически гьон

    24 4 Отговор
    Тук е пълно със смахнати тролове брюкслескиБАСТУНИ

    13:13 08.04.2026

  • 10 Кво да ги мисля мамалигарите

    16 2 Отговор
    Щом са си дали зад....
    ....ника на господаря да реват сега
    Мисля за нас и нашите п0дл0./ ги дето ни продадоха.

    13:13 08.04.2026

  • 11 Пепи

    17 3 Отговор
    Тези мамалигари ги тресе шубето много.Сънуват дронове само в тяхното небе и това е.Дали пък не е някаква поличба

    13:13 08.04.2026

  • 12 ООрана държава

    13 3 Отговор
    Тия па какво подскачат

    13:14 08.04.2026

  • 13 Отстрани

    24 4 Отговор
    Изобщо не ни занимавайте с проблемите на укронацистите и мамалигарите, кой каквото си е дробил да го сърба. Нито Украйна е държава нито Румъния и никога не са били. Молдова е повече държава, въпреки че е завладяна временно от хунта подобна на българската.

    Коментиран от #18, #22

    13:14 08.04.2026

  • 14 Гресирана ватенка

    7 18 Отговор
    Руснаците пак превзеха Купянск.Отрицателно.😁

    Коментиран от #29

    13:17 08.04.2026

  • 15 Руснак без крак

    6 18 Отговор

    До коментар #6 от "Нема страшно":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава!

    13:18 08.04.2026

  • 16 Дон Корлеоне

    5 17 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    13:19 08.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Д.пръча

    4 14 Отговор

    До коментар #13 от "Отстрани":

    Кога за последно си влизал в багажника?

    Коментиран от #30

    13:20 08.04.2026

  • 19 От редакцията

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Това заплаха за убийство ли е?":

    Оплачи се на арменският поп.

    Коментиран от #21

    13:23 08.04.2026

  • 20 Вижда се

    2 0 Отговор
    Никушора пази мамалигите !

    13:25 08.04.2026

  • 21 А бе,

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "От редакцията":

    на американския !

    13:25 08.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Възраждане

    14 3 Отговор
    Само загуба на керосин. Ако Военно-Космическите Сили на Руската армия искаше да напада Румъния, то тези 2 еФки са за нищо

    Коментиран от #27

    13:33 08.04.2026

  • 24 Теслатъ

    11 2 Отговор
    Румънските стари/втора употреба еФки летят, а нашите "нови" стоят "закотвени" на пистите да не хабят ресурс и да не харчат скъпо авио гориво! -)))))

    13:37 08.04.2026

  • 25 БАНко

    9 4 Отговор
    А НАТООООООВЦИТЕ ОТ БАЛТИЙСКИТЕ ДЖУДЖЕТА ЛИТВА , ЛАТВИЯ И ЕСТОНИЯ НЕ ВИДЯХА ПРЕЛИТАЩИТЕ ФАШИСТКИ ДРОНОВЕ НА ЗЕЛЮ ХАЙДУТИН И УДРЯЙКИ САНКТ ПЕТЕРБУРГ !!!

    13:44 08.04.2026

  • 26 Стьопата

    6 6 Отговор
    Руснаки, нимойти са бойти ся! Скора и Кримът жъ згуби стратигичиску значенийе!

    13:47 08.04.2026

  • 27 Израждане

    3 8 Отговор

    До коментар #23 от "Възраждане":

    Ха ха какви войски ???космически ха ха от ордата на Путлер съставена от Zekи и ,алконафти и мизерници.
    Ха ха три дни Киев, седмица Лисабон и 5 година превземат Купянск ха ха

    13:56 08.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Хасан Хаспела

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Д.пръча":

    Ееева и пръчове ,преди да станат на саздърма ,традиция братчед ,кво да прайш ...

    14:35 08.04.2026

