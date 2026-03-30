Войната в Иран: по-малко полети, по-скъпи билети

30 Март, 2026 13:06 1 305 21

Скъп керосин и геополитически напрежения - войната в Иран изправи авиокомпаниите пред големи предизвикателства

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

200 000 литра керосин - толкова гориво е необходимо за зареждането на един Джъмбо Джет. Заради войната в Иран цените на горивата се покачиха изключително много. Според Асоциацията на авиокомпаниите JATA цената на барел керосин се е удвоила от средата на февруари, пише АРД.

Авиационният експерт Корд Шеленберг казва пред германската обществена медия, че има и още нещо, което усложнява положението - керосинът е специализиран продукт, който не се произвежда в неограничени количества. "Същевременно клиентите му не са много. Това със сигурност води до екстремни колебания в цените”, казва Корд Шеленберг.

Билетите вече са по-скъпи

Някои авиокомпании като "Луфтханза" се подсигуряват срещу този вид колебания - договарят предварително фиксирани цени за покупка на горивото. При сегашната криза това означава, че за определен период те все пак могат да си осигурят керосин на по-изгодни цени, обяснява АРД. Изпълнителният директор на "Луфтханза” Карстен Шпор обаче ясно посочи в интервю за CNN преди няколко дни, че повишение на цените на горивото от такъв мащаб ще доведе и до по-високи цени на билетите.

Повишението на цените на самолетните билети вече е факт. Експертът по туризма Харалд Цайс смята, че увеличенията вероятно ще станат масови едва през есента или зимата. При дългите полети до Азия обаче вече се наблюдава драстично увеличение. "Връзките до Банкок, Мумбай и Сингапур са станали от два до пет пъти по-скъпи, защото по-краткият маршрут през Персийския залив вече не е възможен, а обходните трасета водят до сериозни допълнителни разходи", казва Цайс пред германската обществена медия.

Авиокомпании като "Луфтханза”, "Бритиш Еъруейс” и "Сингапур Еърлайнс” са пуснали допълнителни полети, но те са с ограничен капацитет. Има и друг проблем: поради затвореното въздушно пространство над Иран, Ирак и Украйна по маршрута между Азия и Европа са се образували два тесни коридора, което налага значителни обходни маршрути и съответно допълнителни разходи по много от линиите.

"Голям победител няма да има"

Пътниците трябва да очакват не само поскъпване на билетите, но и намаляване на броя на полетите. Авиационният експерт Корд Шеленберг прогнозира, че през следващите месеци авиокомпаниите ще преустановят нерентабилните си маршрути.

"Юнайтед Еърлайнс” - един от трите големи американски превозвача, вече обяви планове за съкращаване на полетите. Изпълнителният директор на авиокомпанията Скот Кърби каза, че "Юнайтед” ще се откаже от пет процента от планирания си капацитет за тази година. Азиатските авиокомпании като "Виетнам Еърлайнс” също реагираха. В региона горивото е особено оскъдно.

Въпреки това, все още най-силно засегнати от войната са предимно авиокомпаниите от страните от Персийския залив - с техните транспортни центрове в Дубай, Абу Даби и Доха. Полетите на големи превозвачи като "Катар”, "Емирейтс” и "Етихад” остават силно ограничени.

Според Корд Шеленберг е малко вероятно европейските авиокомпании да извлекат полза от това. "Голям победител няма да има", казва той, цитиран от АРД. При такава война всички авиокомпании са засегнати финансово в еднаква степен. Авиационният експерт е на мнението, че арабските авиолинии са отслабени само временно. Веднага щом ситуацията се нормализира, се очаква конкурентите на европейските превозвачи да се завърнат с атрактивни оферти.

Автор: Себастиан Шрайбер (ARD)


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кухоглава копейка

    4 4 Отговор
    Ще се мриееее!

    13:08 30.03.2026

  • 2 честен ционист

    11 0 Отговор
    Керосинът се прави главно от руски петрол.

    Коментиран от #5, #7

    13:08 30.03.2026

  • 3 Някой

    16 0 Отговор
    Що да не им е кеф на богатите? На раята им стана скъпо. Няма да харчат ресурсите на богатите. Така стана и по времето на КОВИД. Сега е подобно. Планирано от някои елити..

    13:08 30.03.2026

  • 4 Кака Наска Байконурова

    5 2 Отговор
    Само глупак би повярвал че в крилата на един Джъмбо Джет може да се поберат 200 тона керосин.

    Коментиран от #16

    13:10 30.03.2026

  • 5 Кухоглава копейка

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Ще се мриееее бе боклууук!

    13:10 30.03.2026

  • 6 безмозъчен евроатлантик

    6 0 Отговор
    Няма проблем, според новите планове на Пентагона, ще нападаме Раша със сухопътна армия от рикши и хвърчила по въздуха. Иначе не моем си плати масрафа за нафтата и керосина.

    13:14 30.03.2026

  • 7 Kaлпазанин

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    И от напечатени иплатениор еврейски долари от хартия ,цитира ард какво му казало да пише зелето

    13:17 30.03.2026

  • 8 Лада искра

    4 0 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    13:23 30.03.2026

  • 9 Лада искра

    5 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    13:23 30.03.2026

  • 10 Лада искра

    2 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    13:24 30.03.2026

  • 11 Лада искра

    2 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #15

    13:24 30.03.2026

  • 12 Билд Цайтунг

    3 0 Отговор
    Хи хи хи
    шъ има ли дойчевеле след иранския криг ???!

    13:24 30.03.2026

  • 13 Ъъъъ

    5 0 Отговор
    Абе чувам, че в Германия някои бензиностанции вече са пуснали кепенците заради липса на гориво....Особено тези до чешката граница....Някои може ли да потвърди или да отрече?

    13:30 30.03.2026

  • 14 да питам

    4 0 Отговор
    И какъв зор да летите ?!🤭

    13:31 30.03.2026

  • 15 Ладе ,

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Лада искра":

    Много Искриш , ма ... 🤭

    13:33 30.03.2026

  • 16 Мухаа ха!

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кака Наска Байконурова":

    Какенце, Джъмбо джет,е нарицателно име.Това е Бойнг- 747 .Побира керосин 190 хиляди литра.По новите версии - 240 хиляди литра.За един час полетно време изгаря 12 тона гориво.Цените на авиобилети ще ударят в космоса,ако войната продължи до лятото.Това е специфично гориво,което се произвежда в определени количества,не е както бензина или дизела,за автомобилите

    13:38 30.03.2026

  • 17 Знаещ

    3 0 Отговор
    Знаете ли как може да вдигнете цената на един F-16 Block 70 двойно?
    -Като му напълните резервоара догоре!

    13:40 30.03.2026

  • 18 Евроатлантик

    1 0 Отговор
    ОАЕ предприе още по-драстични стъпки срещу Иран – съобщава се за конфискация на суми в размер до 530 милиарда долара, свързани с ирански интереси, както и за отмяна на т.нар. „златни визи“ за хиляди ирански граждани.

    Коментиран от #20, #21

    13:54 30.03.2026

  • 19 Тов. Членин

    1 1 Отговор
    Таваришчи , да спрем малко с международните полети , а ?

    13:54 30.03.2026

  • 20 30032026

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Евроатлантик":

    О о о о и арабите взеха да кракът.

    Не напразно старите хора казваха:-
    " Кажете кои ви е приятеля за да ви кажа какъв сте "

    14:20 30.03.2026

