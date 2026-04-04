Reuters: Войната срещу Иран може да засили влиянието му в региона, смята разузнаването на САЩ

Reuters: Войната срещу Иран може да засили влиянието му в региона, смята разузнаването на САЩ

4 Април, 2026 04:11, обновена 4 Април, 2026 04:18

Способността на Иран да контролира енергийните доставки през пролива е „много по-мощна дори от ядрените оръжия“, смятат американските разузнавачи

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Доклади на американското разузнаване показват, че американско-израелска военна операция срещу Иран може да доведе до засилено влияние на Техеран в региона, съобщи Reuters.

Според източниците, „американските разузнавателни агенции предупредиха в последните си доклади, че Иран е малко вероятно да отвори Ормузкия проток скоро“. Техеран смята, че контролът над пролива му осигурява „единственото му реално предимство пред Съединените щати“. „Тези доклади също така предполагат, че война, насочена към унищожаване на военната мощ на Иран, всъщност би могла да увеличи влиянието му в региона, като демонстрира способността на Техеран да заплашва ключов воден път“, подчертава докладът.

Докладът цитира експертни оценки, че способността на Иран да контролира енергийните доставки през пролива е „много по-мощна дори от ядрените оръжия“. Докладът включва и коментар от служител на Белия дом. Според него президентът на САЩ Доналд Тръмп е „уверен, че проливът ще бъде отворен много скоро“.

Експерти заявиха пред агенцията, че потенциална операция за завземане на контрола над пролива би била „свързана със сериозни рискове“ за САЩ. Иранските сили ще имат способността да нанасят удари по американските сили „и да поддържат контрол над пролива“, като изстрелват ракети и дронове „от дълбоката територия“ на Ислямската република.


САЩ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ехото...

    12 0 Отговор
    Това разузнаване можело да смята ?! Как съжалявам, че ги мислех за страховити тъпаци, които нищо не успяха да пресметнат! Извинявай разузнаване, извинявай! Не си виновно че си се клело на САЩ, а служиш на Израел, та ви скъсаха ританките от бой и излагация...

    04:22 04.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Шопо

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Град Козлодуй..":

    Имат пари угаждат си, лошото е че парите са взети на заем.
    Според статистиката на Министерството на финансите на САЩ, държавният дълг надхвърли 38 трилиона долара.

    05:06 04.04.2026

  • 4 Гражданин.

    7 0 Отговор
    Няма значение какво мислят от разузнаването.Важното е какво заповадват от Мосад.

    05:08 04.04.2026

  • 5 Рижавия

    5 0 Отговор
    да си събира парцалите и да ги праща обратно, че барела може и 300 да стигне.
    Да си обира парцалите преди да са го повлекли по улицата на синджир като панаирджийска мечка.

    06:04 04.04.2026