Reuters: Войната срещу Иран може да засили влиянието му в региона, смята разузнаването на САЩ

Доклади на американското разузнаване показват, че американско-израелска военна операция срещу Иран може да доведе до засилено влияние на Техеран в региона, съобщи Reuters.

Според източниците, „американските разузнавателни агенции предупредиха в последните си доклади, че Иран е малко вероятно да отвори Ормузкия проток скоро“. Техеран смята, че контролът над пролива му осигурява „единственото му реално предимство пред Съединените щати“. „Тези доклади също така предполагат, че война, насочена към унищожаване на военната мощ на Иран, всъщност би могла да увеличи влиянието му в региона, като демонстрира способността на Техеран да заплашва ключов воден път“, подчертава докладът.

Докладът цитира експертни оценки, че способността на Иран да контролира енергийните доставки през пролива е „много по-мощна дори от ядрените оръжия“. Докладът включва и коментар от служител на Белия дом. Според него президентът на САЩ Доналд Тръмп е „уверен, че проливът ще бъде отворен много скоро“.

Експерти заявиха пред агенцията, че потенциална операция за завземане на контрола над пролива би била „свързана със сериозни рискове“ за САЩ. Иранските сили ще имат способността да нанасят удари по американските сили „и да поддържат контрол над пролива“, като изстрелват ракети и дронове „от дълбоката територия“ на Ислямската република.