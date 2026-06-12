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Стармър заяви, че няма да се оттегли въпреки натиска след оставката на министъра на отбраната

Стармър заяви, че няма да се оттегли въпреки натиска след оставката на министъра на отбраната

12 Юни, 2026 16:47 894 38

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  • министър на отбраната

Британският премиер отхвърли твърденията, че е загубил авторитет, и подчерта, че всеки негов наследник би се изправил пред същите финансови предизвикателства

Стармър заяви, че няма да се оттегли въпреки натиска след оставката на министъра на отбраната - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Британският премиер Киър Стармър категорично отхвърли твърденията, че е загубил политическия си авторитет, и заяви, че възнамерява да остане на поста си въпреки засилващия се натиск върху правителството, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Изявлението му идва ден след като министърът на отбраната Джон Хийли подаде оставка и отправи остри критики към премиера. Според Хийли правителството не е успяло да осигури необходимите ресурси за поддържането на националната сигурност, което нанесе сериозен удар върху политическите позиции на Стармър.

В първия си публичен коментар след оставката на министъра на отбраната премиерът заяви пред Би Би Си, че няма намерение да се оттегля.

„Няма да се откажа“, подчерта Стармър.

На фона на очакванията, че потенциални негови съперници могат да започнат борба за лидерския пост през следващите седмици или месеци, британският премиер даде ясно да се разбере, че е готов да защитава позицията си срещу всяко вътрешнопартийно предизвикателство.

По думите му решението да остане начело на правителството не е продиктувано от лични амбиции, а от чувството му за отговорност към страната.

Стармър подчерта, че е бил избран да управлява Великобритания в сложен период и смята за свой дълг да продължи да изпълнява тази задача въпреки трудностите.

Премиерът отхвърли и обвиненията на Джон Хийли, като заяви, че въпросите на отбраната и сигурността продължават да бъдат сред основните приоритети на неговото правителство. Той увери, че тези теми ще останат водещи и при бъдещите решения, свързани с държавните разходи.

Според Стармър кабинетът вече е предприел трудни и безкомпромисни мерки, включително съкращения в бюджетите на други ведомства, за да осигури повече средства за инвестиции в отбранителния сектор.

Британският премиер подчерта още, че финансовите ограничения пред страната не са проблем, свързан единствено с неговото управление. По думите му всеки бъдещ министър-председател ще бъде изправен пред същите бюджетни предизвикателства и необходимостта да взема трудни решения относно разпределението на държавните средства.

„Който и да е премиер ще бъде изправен пред същите предизвикателства, пред които съм изправен и аз. Нищо от това няма да се промени“, заяви Стармър.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    37 2 Отговор
    Пример за европейски лидер - Тъп, но гьонсурат!!!

    Коментиран от #4, #6, #21

    16:49 12.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    27 0 Отговор
    Епстийн не го пуска.

    16:50 12.06.2026

  • 3 Путлер бавн0 ра3виващия с ганин

    6 22 Отговор
    Да се учи от мен. 30 г не подавам оставка, нищо че и копейките ме намразиха с моята многходовост.

    Коментиран от #8, #24, #25

    16:52 12.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 2233

    24 1 Отговор
    Освен да се прави на интересен за Русия за друго не става.

    16:54 12.06.2026

  • 6 Какво чакаш от 0братен

    26 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    че и наркоман.Кобренски номера

    Коментиран от #9

    16:55 12.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 За твоя кумир

    16 1 Отговор

    До коментар #3 от "Путлер бавн0 ра3виващия с ганин":

    тикво4 Банкяскиий ли думал, б@. вен

    16:57 12.06.2026

  • 9 Пич

    21 0 Отговор

    До коментар #6 от "Какво чакаш от 0братен":

    Да бе! Пример за всички либерасти!

    16:57 12.06.2026

  • 10 Стар мърляв мишок заяви

    23 0 Отговор
    че няма да пуска кокала от другите хиени
    но ще му го отнемат накра

    16:58 12.06.2026

  • 11 Путин крадливия старшина

    4 16 Отговор
    Руските власти конфискуваха активи на стойност 550 милиарда рубли (7,59 милиарда долара), свързани с лишения от свобода милиардер Вадим Мошкович, и ги прехвърлиха в държавна собственост, съобщи Министерството на вътрешните работи в четвъртък. Това изглежда е най-голямото изземване на активи от скорошната вълна от национализации в Русия.

    Коментиран от #15, #18, #20, #26, #28, #29

    17:01 12.06.2026

  • 12 604

    15 0 Отговор
    Тоъ по нагъл ....най-нагъл..

    17:02 12.06.2026

  • 13 Мдаааа

    18 0 Отговор
    ТОЯ ПО НАГЪЛ ОТ БОКИЧА .
    СИГУРНО СА МУ СНИМАЛИ НЯКОЯ ПЕДАЛ СКА ОРГИЯ С ИНИЯ МАЛКИТЕ УКРИ

    17:04 12.06.2026

  • 14 Българин

    16 2 Отговор
    Това, което Путин стори, ще оттекне във вечността! Фалира Европа и САЩ едновременно превръщайки ги във структури без бъдеще...Последен Софиянец моля за коментар!

    17:04 12.06.2026

  • 15 Хихихи

    12 1 Отговор

    До коментар #11 от "Путин крадливия старшина":

    Санкции на всички предатели на Русия. И на наркомана конфискуваха всички имоти в Донбас и най- вече в Крим . Хахаха. Вече са продадени на баснословна цена Хахаха

    Коментиран от #17

    17:04 12.06.2026

  • 16 Атина Палада

    17 0 Отговор
    Абе и със Стар.мър и без Стар.мър, Англия е на бунището...

    17:05 12.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Атина Палада

    18 1 Отговор

    До коментар #11 от "Путин крадливия старшина":

    Лелеее ,ако и в България започнат така да отнемат милиардите на Боко,Шиши ,про100Киро и пр.какво ли ще стане :)))

    17:08 12.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Българин

    12 0 Отговор

    До коментар #11 от "Путин крадливия старшина":

    Там ги изземат в полза на народа а Урсула, Тръмп, че и нашите пазванти в своя лична полза...На мен Единокнижника ми иззе 1.12 милиона $ със скалъпени обвинения и държавни репресии...

    Коментиран от #35

    17:09 12.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ОТЛИЧНА НОВИНА

    13 0 Отговор
    Нека да седи на поста, малобритания може още по-дълбоко да затъне в дългове. Нека да скубе данъкоплатците за пари за киевската хунта или мигрантите, ако иска в потъналите им подводници и кораци да ги налива! Колкото по-дълго управлява този, толкова по-бързо ще потънат, толкова по-добре за света.

    17:13 12.06.2026

  • 23 Ми, това е демокрация

    10 0 Отговор
    Никой не те ще ама не се махаш. Много демократично, като кърлеж си се впил във властта докато не те изчегъркат.

    17:14 12.06.2026

  • 24 Смотльо,

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "Путлер бавн0 ра3виващия с ганин":

    Бавн0 Ра3виващ си наистина

    17:15 12.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Путин

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "ФАКТ":

    Ела да ги дам ...семе

    17:18 12.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Фон...дер..Л

    6 0 Отговор
    Като мен ,нали

    17:21 12.06.2026

  • 31 Шмекер Копейкин празнодумеца

    1 5 Отговор
    Кога костя копейкин ще поеме отговорност за разгрома на изборите ?!
    Вече ще станат 2 месеца, а още не е събрал смелост да постъпи поне веднъж като мъж и да си подаде отговорност, за това че нищо не свърши за 12 г. в политиката ?!

    Коментиран от #34

    17:21 12.06.2026

  • 32 Говедото

    6 0 Отговор
    Цър мър

    17:24 12.06.2026

  • 33 Лейбър

    2 2 Отговор
    Комунист и ляв дупка дава, но оставка не дава. 5762

    17:43 12.06.2026

  • 34 Атина Палада

    5 0 Отговор

    До коментар #31 от "Шмекер Копейкин празнодумеца":

    Възраждане никога не са били в управлението на страната и няма как да знаем дали е щял да свърши или несвърши нещо....

    Коментиран от #36

    17:47 12.06.2026

  • 35 Факти

    0 4 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    В полза на кой народ? Путин официално е изхарчил над 500 милиарда евро за войната и за какво? Изгони, осакати и прогони милиони руснаци. Не му дреме за тях. Цяла Русия е негова - лична.

    17:54 12.06.2026

  • 36 Факти

    0 3 Отговор

    До коментар #34 от "Атина Палада":

    Как Възраждане да не са били в управлението на страната като винаги гласуваха с ГЕРБ-ДПС? Срещу тях гласуваха само когато гласовете им нямаха значение. Това се нарича скрита патерица. В тази държава, обаче, повечето са слепи. Както каза Бойко - такъв ни е материала.

    18:00 12.06.2026

  • 37 Кравария убер алес

    3 0 Отговор
    Тоя яко е захапал и си е повярвал. Нашия бате Бойко за какви дреболии хвърляше оставка.... Милите островитяни, какви Едеоти ги управляват

    18:03 12.06.2026

  • 38 Янко Виа

    2 0 Отговор
    Те го плюят ,той мисли манна небесна го ръси !

    18:24 12.06.2026

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