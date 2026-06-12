Стармър заяви, че няма да се оттегли въпреки натиска след оставката на министъра на отбраната

Британският премиер Киър Стармър категорично отхвърли твърденията, че е загубил политическия си авторитет, и заяви, че възнамерява да остане на поста си въпреки засилващия се натиск върху правителството, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Изявлението му идва ден след като министърът на отбраната Джон Хийли подаде оставка и отправи остри критики към премиера. Според Хийли правителството не е успяло да осигури необходимите ресурси за поддържането на националната сигурност, което нанесе сериозен удар върху политическите позиции на Стармър.

В първия си публичен коментар след оставката на министъра на отбраната премиерът заяви пред Би Би Си, че няма намерение да се оттегля.

„Няма да се откажа“, подчерта Стармър.

На фона на очакванията, че потенциални негови съперници могат да започнат борба за лидерския пост през следващите седмици или месеци, британският премиер даде ясно да се разбере, че е готов да защитава позицията си срещу всяко вътрешнопартийно предизвикателство.

По думите му решението да остане начело на правителството не е продиктувано от лични амбиции, а от чувството му за отговорност към страната.

Стармър подчерта, че е бил избран да управлява Великобритания в сложен период и смята за свой дълг да продължи да изпълнява тази задача въпреки трудностите.

Премиерът отхвърли и обвиненията на Джон Хийли, като заяви, че въпросите на отбраната и сигурността продължават да бъдат сред основните приоритети на неговото правителство. Той увери, че тези теми ще останат водещи и при бъдещите решения, свързани с държавните разходи.

Според Стармър кабинетът вече е предприел трудни и безкомпромисни мерки, включително съкращения в бюджетите на други ведомства, за да осигури повече средства за инвестиции в отбранителния сектор.

Британският премиер подчерта още, че финансовите ограничения пред страната не са проблем, свързан единствено с неговото управление. По думите му всеки бъдещ министър-председател ще бъде изправен пред същите бюджетни предизвикателства и необходимостта да взема трудни решения относно разпределението на държавните средства.

„Който и да е премиер ще бъде изправен пред същите предизвикателства, пред които съм изправен и аз. Нищо от това няма да се промени“, заяви Стармър.