Стармър заяви, че няма да се оттегли въпреки натиска след оставката на министъра на отбраната

Британският премиер Киър Стармър категорично отхвърли твърденията, че е загубил политическия си авторитет, и заяви, че възнамерява да остане на поста си въпреки засилващия се натиск върху правителството, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Изявлението му идва ден след като министърът на отбраната Джон Хийли подаде оставка и отправи остри критики към премиера. Според Хийли правителството не е успяло да осигури необходимите ресурси за поддържането на националната сигурност, което нанесе сериозен удар върху политическите позиции на Стармър.
В първия си публичен коментар след оставката на министъра на отбраната премиерът заяви пред Би Би Си, че няма намерение да се оттегля.
„Няма да се откажа“, подчерта Стармър.
На фона на очакванията, че потенциални негови съперници могат да започнат борба за лидерския пост през следващите седмици или месеци, британският премиер даде ясно да се разбере, че е готов да защитава позицията си срещу всяко вътрешнопартийно предизвикателство.
По думите му решението да остане начело на правителството не е продиктувано от лични амбиции, а от чувството му за отговорност към страната.
Стармър подчерта, че е бил избран да управлява Великобритания в сложен период и смята за свой дълг да продължи да изпълнява тази задача въпреки трудностите.
Премиерът отхвърли и обвиненията на Джон Хийли, като заяви, че въпросите на отбраната и сигурността продължават да бъдат сред основните приоритети на неговото правителство. Той увери, че тези теми ще останат водещи и при бъдещите решения, свързани с държавните разходи.
Според Стармър кабинетът вече е предприел трудни и безкомпромисни мерки, включително съкращения в бюджетите на други ведомства, за да осигури повече средства за инвестиции в отбранителния сектор.
Британският премиер подчерта още, че финансовите ограничения пред страната не са проблем, свързан единствено с неговото управление. По думите му всеки бъдещ министър-председател ще бъде изправен пред същите бюджетни предизвикателства и необходимостта да взема трудни решения относно разпределението на държавните средства.
„Който и да е премиер ще бъде изправен пред същите предизвикателства, пред които съм изправен и аз. Нищо от това няма да се промени“, заяви Стармър.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #4, #6, #21
16:49 12.06.2026
2 Последния Софиянец
16:50 12.06.2026
3 Путлер бавн0 ра3виващия с ганин
Коментиран от #8, #24, #25
16:52 12.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 2233
16:54 12.06.2026
6 Какво чакаш от 0братен
До коментар #1 от "Пич":че и наркоман.Кобренски номера
Коментиран от #9
16:55 12.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 За твоя кумир
До коментар #3 от "Путлер бавн0 ра3виващия с ганин":тикво4 Банкяскиий ли думал, б@. вен
16:57 12.06.2026
9 Пич
До коментар #6 от "Какво чакаш от 0братен":Да бе! Пример за всички либерасти!
16:57 12.06.2026
10 Стар мърляв мишок заяви
но ще му го отнемат накра
16:58 12.06.2026
11 Путин крадливия старшина
Коментиран от #15, #18, #20, #26, #28, #29
17:01 12.06.2026
12 604
17:02 12.06.2026
13 Мдаааа
СИГУРНО СА МУ СНИМАЛИ НЯКОЯ ПЕДАЛ СКА ОРГИЯ С ИНИЯ МАЛКИТЕ УКРИ
17:04 12.06.2026
14 Българин
17:04 12.06.2026
15 Хихихи
До коментар #11 от "Путин крадливия старшина":Санкции на всички предатели на Русия. И на наркомана конфискуваха всички имоти в Донбас и най- вече в Крим . Хахаха. Вече са продадени на баснословна цена Хахаха
Коментиран от #17
17:04 12.06.2026
16 Атина Палада
17:05 12.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Атина Палада
До коментар #11 от "Путин крадливия старшина":Лелеее ,ако и в България започнат така да отнемат милиардите на Боко,Шиши ,про100Киро и пр.какво ли ще стане :)))
17:08 12.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Българин
До коментар #11 от "Путин крадливия старшина":Там ги изземат в полза на народа а Урсула, Тръмп, че и нашите пазванти в своя лична полза...На мен Единокнижника ми иззе 1.12 милиона $ със скалъпени обвинения и държавни репресии...
Коментиран от #35
17:09 12.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ОТЛИЧНА НОВИНА
17:13 12.06.2026
23 Ми, това е демокрация
17:14 12.06.2026
24 Смотльо,
До коментар #3 от "Путлер бавн0 ра3виващия с ганин":Бавн0 Ра3виващ си наистина
17:15 12.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Путин
До коментар #17 от "ФАКТ":Ела да ги дам ...семе
17:18 12.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Фон...дер..Л
17:21 12.06.2026
31 Шмекер Копейкин празнодумеца
Вече ще станат 2 месеца, а още не е събрал смелост да постъпи поне веднъж като мъж и да си подаде отговорност, за това че нищо не свърши за 12 г. в политиката ?!
Коментиран от #34
17:21 12.06.2026
32 Говедото
17:24 12.06.2026
33 Лейбър
17:43 12.06.2026
34 Атина Палада
До коментар #31 от "Шмекер Копейкин празнодумеца":Възраждане никога не са били в управлението на страната и няма как да знаем дали е щял да свърши или несвърши нещо....
Коментиран от #36
17:47 12.06.2026
35 Факти
До коментар #20 от "Българин":В полза на кой народ? Путин официално е изхарчил над 500 милиарда евро за войната и за какво? Изгони, осакати и прогони милиони руснаци. Не му дреме за тях. Цяла Русия е негова - лична.
17:54 12.06.2026
36 Факти
До коментар #34 от "Атина Палада":Как Възраждане да не са били в управлението на страната като винаги гласуваха с ГЕРБ-ДПС? Срещу тях гласуваха само когато гласовете им нямаха значение. Това се нарича скрита патерица. В тази държава, обаче, повечето са слепи. Както каза Бойко - такъв ни е материала.
18:00 12.06.2026
37 Кравария убер алес
18:03 12.06.2026
38 Янко Виа
18:24 12.06.2026