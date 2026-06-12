Новини
България »
Слагат още камери за скорост в най-смъртоносните участъци у нас

Слагат още камери за скорост в най-смъртоносните участъци у нас

12 Юни, 2026 21:10 1 084 33

  • скорост-
  • смъртоносни участъци-
  • птп

За засилване на контрола на пътя излизат и максимален брой полицейски служители

Слагат още камери за скорост в най-смъртоносните участъци у нас - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Допълнителни камери за контрол на скоростта ще бъдат монтирани в най-рисковите и смъртоносни участъци. Мярката започва с поставяне на шест стационарни технически средства в най-невралгичните участъци по пътя Русе – Велико Търново, съобщи бТВ.

Сред най-опасните отсечки по главния път, с концентрация на инциденти и жертви, са тези във великотърновските села Самоводене и Поликраище. Поредната катастрофа със загинал е само отпреди месец.

Хората в района живеят в страх и от префучаващите с висока скорост тежкотоварни камиони.

„Голямо движение – от Ресен и Търново завиват напред, и рейсовете завиват, и тировете карат фракция от близките села“, казва Асен Караилиев.

„Пътят е изключително натоварен и много опасен. Страшно много тирове минават по него. Не е нормално такова напрежение да пътуваме ние, дори когато ползваме градски транспорт, защото виждаме, че не е безопасно на пътя“, коментира Катерина Милушева.

До края на годината в най-рисковите участъци МВР разполага няколко стационарни камери за ограничаване на скоростта. За засилване на контрола на пътя излизат и максимален брой полицейски служители.

„На първокласен път Русе – Велико Търново, на път II-53 – Хаинбоаз и на пътя Елена – Велико Търново. Тези участъци са предвидени поради множество възникнали ПТП и интензивния трафик, който преминава по тези артерии“, посочва инсп. Георги Георгиев от „Пътна полиция“ – Велико Търново.

„Трябва да се приложи повече контрол на чуждестранните шофьори, не само на българските – за камионите говоря. Румънци, турци – това са регистрации, които виждаме със сериозно превишена скорост“, казва Спасимир Жорев, жител на Самоводене.

От началото на годината само във Великотърновско тежките катастрофи са 109, с 14 жертви и 139 пострадали.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    17 0 Отговор
    Ясно е, че няма голяма полза от тези камери. Само осигуряват бюджет за повишените заплати.

    21:13 12.06.2026

  • 2 Лопата Орешник

    19 0 Отговор
    Да правиш едно и също и да очакваш различен резултат??? Вие сте за разстрел!

    Коментиран от #30

    21:14 12.06.2026

  • 3 Буха ха

    13 0 Отговор
    Мързи ги даже да разпъват триногите, затова слагат стационарни радари. Закривай!

    21:14 12.06.2026

  • 4 Мерцедесажия

    5 2 Отговор
    Направо казвам прекаления контрол води след камерата в лудо надпреварване , трябва да ги сложите през 500 м ,защото аз след камерата за 5-6 секс. Дигам 200 и мета и къртя асфалт наред .до следващата ..държавата е длъжна да осигури магистрали щом иска безппасност

    Коментиран от #20

    21:15 12.06.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 0 Отговор
    Спийдкамерите нямат нищо общо с превенцията за безопасност-
    те са за рекет, пълнене на хазната и отчитане на дейност❗

    21:16 12.06.2026

  • 6 Дзак

    11 0 Отговор
    Човек да се чуди да си върши работата ли или да се занимава с приложения за локация на камери, а като шофира да не си гледа пътя и обстановката, а да следи приложението. Ефектът ще бъде нулев, освен глоби за работещите!

    Коментиран от #12

    21:17 12.06.2026

  • 7 Накрая

    7 0 Отговор
    Ще ни оставите всички без книжки и познайте какво ще стане?
    Ще караме без книжки!

    21:19 12.06.2026

  • 8 Питанчев

    5 0 Отговор
    Тези белите камери дето ги нацвъкаха около Бизнеспарка тези дни за какво са? Някой знае ли? Едните са трафик камери. За да пазят другите като фунии? Но тези като фунии за какво са?

    Коментиран от #10

    21:19 12.06.2026

  • 9 Да,бе

    7 0 Отговор
    Ако слагат камери за корупция,а не само за скорост доста хора ще живеят доста по-дълго...

    21:23 12.06.2026

  • 10 депутатник

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Питанчев":

    Ами за нищо конкретно. Просто зетят беше намерил една далавера с камери от едни американски складове.

    21:24 12.06.2026

  • 11 Това са мерки?

    1 0 Отговор
    Виц , пълен, плосък

    21:25 12.06.2026

  • 12 Видял

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Дзак":

    Е то това е целта. Да се пълни касаъа. Тпва катастрофи, жертви. Али бали. Важна е касата. Да има за Волва, за БМВ. Утре за ферарита. Мани ги у Европата. Там таралянкат Шкодички , Дачийки и други малолитражки. Виж ние баровците на ЕУ. Да има за дебели полицейски кинти.

    21:25 12.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Камерчо

    1 0 Отговор
    Камери има навсякъде по света как се използват е друг въпрос,закона казва автоматично се снима и се плаща глоба и това е .
    Използват се и за престъпления
    Само кофти пичове ги е страх

    21:33 12.06.2026

  • 15 няма как да разберат

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "кога ще разберете":

    ПРЕКАЛЕНО са ПРО СТ И!!!!!!!!!

    21:36 12.06.2026

  • 16 големдебил

    0 0 Отговор
    Изградете кръгови бе.Никой ли не пътува из Европа и не виждат ли там как принуждават шофьорите да се намалява скоростта!!!Камерите няма да спрат никого.Плащат си и продължават да убиват хора.Нали виждаме по колко години мъкнат делата срещу наще убийци по пътищата.И накрая,невинен,или с отнета книжка!

    21:37 12.06.2026

  • 17 133

    1 1 Отговор
    Един от ефектите ГЕРБ,Маджо и милите ви комунисти.

    21:37 12.06.2026

  • 18 седесарко

    0 0 Отговор
    не камерите ще решат въпроса , а драконвски наказания .- конфискация на аутото, свляне от волана пожизнено, съдиране на задника от бой и глоби и т.н. Може и „скоп.яване„ на педала за газта, та да не може аутото на нарушителя да вдигне повече от 40 в час. Па адвокатето им да одат да реват у Страсбург.-.-....

    21:37 12.06.2026

  • 19 българите

    3 1 Отговор
    са ПРЕКАЛЕНО Т Ъ П И за да управляват мпс!!!!!!

    Коментиран от #23

    21:38 12.06.2026

  • 20 седесарко

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Мерцедесажия":

    държавата е длъжна да ти осигури кьотек и да ти строши краканцата....

    Коментиран от #21, #22, #25

    21:38 12.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Николова , София

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "седесарко":

    Ти си бо лук...върви си е ..м. Та

    21:41 12.06.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "българите":

    а MAN GALITE, видя ли как управляват МПС❗

    Коментиран от #24

    21:44 12.06.2026

  • 24 визирам

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    всички с българска лична карта без никакви изключения!

    Коментиран от #26

    21:46 12.06.2026

  • 25 Старата циганка

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "седесарко":

    Надявам се ,че не искаш да те прокълна теб или твои близки ! Ако продължаваш да пишеш гадости тук ще го направя !

    21:50 12.06.2026

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "визирам":

    Ами оправи си визьора ❗
    Българин е сред ТОП ПИЛОТИТЕ във Формула-2❗
    Българин беше Световен шампион при мотоциклетистите ❗

    Коментиран от #27

    21:52 12.06.2026

  • 27 тези

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    които са успели да пробият в развиващия се западен свят и са се евакуирали са от руското блато не влизат в групата на мутродебилните чалгаропитеци населяващи беге гетото!

    Коментиран от #33

    21:55 12.06.2026

  • 28 Човече

    0 0 Отговор
    Прочетете статията. Проблем бил големия трафик. Тировете фучали един след друг.Ами спрете ги бе. Затворете границата. Да минават през Гърция и през Ч. море. Значи проблема не е в трафика и тировете. Проблема е в калпавата държава, която не ремонтира и изправя пътищата. Там където има ПТП се прави анализ. Причина и нейното премахване. Тук причината е най лесна. Несъобразена скорост. И карай нататък. Слагай колци на кило. Дори и на правите участъци. Слагай камери през 500 метра. Слагай копои по храстите. Резултата. Нула. Защото вместо нови, прави пътища купуваме резачки на екзекуторите. Лъжат ни управляващите от всички партии. Вижте Хемус. Няма такава подигравка. От Яна до Правец е 120 км. В трилентовите тунели 80 км. Новия участък след Ябланица тесни и криви платна ограничение 120. От Калотино до София е пълна трагедия. Чужденците се чудят това какво е?! Ограничение 80/110. Остри завои. Тясна аварийна или липса на такава. По Европрограма се краде като за световно. Няма такова безобразие.

    21:56 12.06.2026

  • 29 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    ТЕРОР ЗА ПАРИ!!!
    Всички мутри на пътя да ви тарашат, че сте тръгнали да си свършите някаква работа или да си починете!

    22:04 12.06.2026

  • 30 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лопата Орешник":

    Ами време е народеца наистина да взима тоягите и пушките и да ги почва!

    Коментиран от #31

    22:05 12.06.2026

  • 31 гилотини и въжета

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "ДрайвингПлежър":

    за всички крадливи комундета!

    22:07 12.06.2026

  • 32 Аман от този рекет

    1 0 Отговор
    Милиони за рекет, вместо да се оправят проблемите!

    22:12 12.06.2026

  • 33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "тези":

    Уж "визираше всички с българска лична карта БЕЗ НИКАКВИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ",
    а сега почна с изключенията❗
    Абе пишете си първо домашните, пък тогава елате да играете бе😉

    22:19 12.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове