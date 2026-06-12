Слагат още камери за скорост в най-смъртоносните участъци у нас

Допълнителни камери за контрол на скоростта ще бъдат монтирани в най-рисковите и смъртоносни участъци. Мярката започва с поставяне на шест стационарни технически средства в най-невралгичните участъци по пътя Русе – Велико Търново, съобщи бТВ.
Сред най-опасните отсечки по главния път, с концентрация на инциденти и жертви, са тези във великотърновските села Самоводене и Поликраище. Поредната катастрофа със загинал е само отпреди месец.
Хората в района живеят в страх и от префучаващите с висока скорост тежкотоварни камиони.
„Голямо движение – от Ресен и Търново завиват напред, и рейсовете завиват, и тировете карат фракция от близките села“, казва Асен Караилиев.
„Пътят е изключително натоварен и много опасен. Страшно много тирове минават по него. Не е нормално такова напрежение да пътуваме ние, дори когато ползваме градски транспорт, защото виждаме, че не е безопасно на пътя“, коментира Катерина Милушева.
До края на годината в най-рисковите участъци МВР разполага няколко стационарни камери за ограничаване на скоростта. За засилване на контрола на пътя излизат и максимален брой полицейски служители.
„На първокласен път Русе – Велико Търново, на път II-53 – Хаинбоаз и на пътя Елена – Велико Търново. Тези участъци са предвидени поради множество възникнали ПТП и интензивния трафик, който преминава по тези артерии“, посочва инсп. Георги Георгиев от „Пътна полиция“ – Велико Търново.
„Трябва да се приложи повече контрол на чуждестранните шофьори, не само на българските – за камионите говоря. Румънци, турци – това са регистрации, които виждаме със сериозно превишена скорост“, казва Спасимир Жорев, жител на Самоводене.
От началото на годината само във Великотърновско тежките катастрофи са 109, с 14 жертви и 139 пострадали.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
21:13 12.06.2026
2 Лопата Орешник
Коментиран от #30
21:14 12.06.2026
3 Буха ха
21:14 12.06.2026
4 Мерцедесажия
Коментиран от #20
21:15 12.06.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
те са за рекет, пълнене на хазната и отчитане на дейност❗
21:16 12.06.2026
6 Дзак
Коментиран от #12
21:17 12.06.2026
7 Накрая
Ще караме без книжки!
21:19 12.06.2026
8 Питанчев
Коментиран от #10
21:19 12.06.2026
9 Да,бе
21:23 12.06.2026
10 депутатник
До коментар #8 от "Питанчев":Ами за нищо конкретно. Просто зетят беше намерил една далавера с камери от едни американски складове.
21:24 12.06.2026
11 Това са мерки?
21:25 12.06.2026
12 Видял
До коментар #6 от "Дзак":Е то това е целта. Да се пълни касаъа. Тпва катастрофи, жертви. Али бали. Важна е касата. Да има за Волва, за БМВ. Утре за ферарита. Мани ги у Европата. Там таралянкат Шкодички , Дачийки и други малолитражки. Виж ние баровците на ЕУ. Да има за дебели полицейски кинти.
21:25 12.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Камерчо
Използват се и за престъпления
Само кофти пичове ги е страх
21:33 12.06.2026
15 няма как да разберат
До коментар #13 от "кога ще разберете":ПРЕКАЛЕНО са ПРО СТ И!!!!!!!!!
21:36 12.06.2026
16 големдебил
21:37 12.06.2026
17 133
21:37 12.06.2026
18 седесарко
21:37 12.06.2026
19 българите
Коментиран от #23
21:38 12.06.2026
20 седесарко
До коментар #4 от "Мерцедесажия":държавата е длъжна да ти осигури кьотек и да ти строши краканцата....
Коментиран от #21, #22, #25
21:38 12.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Николова , София
До коментар #20 от "седесарко":Ти си бо лук...върви си е ..м. Та
21:41 12.06.2026
23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "българите":а MAN GALITE, видя ли как управляват МПС❗
Коментиран от #24
21:44 12.06.2026
24 визирам
До коментар #23 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":всички с българска лична карта без никакви изключения!
Коментиран от #26
21:46 12.06.2026
25 Старата циганка
До коментар #20 от "седесарко":Надявам се ,че не искаш да те прокълна теб или твои близки ! Ако продължаваш да пишеш гадости тук ще го направя !
21:50 12.06.2026
26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #24 от "визирам":Ами оправи си визьора ❗
Българин е сред ТОП ПИЛОТИТЕ във Формула-2❗
Българин беше Световен шампион при мотоциклетистите ❗
Коментиран от #27
21:52 12.06.2026
27 тези
До коментар #26 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":които са успели да пробият в развиващия се западен свят и са се евакуирали са от руското блато не влизат в групата на мутродебилните чалгаропитеци населяващи беге гетото!
Коментиран от #33
21:55 12.06.2026
28 Човече
21:56 12.06.2026
29 ДрайвингПлежър
Всички мутри на пътя да ви тарашат, че сте тръгнали да си свършите някаква работа или да си починете!
22:04 12.06.2026
30 ДрайвингПлежър
До коментар #2 от "Лопата Орешник":Ами време е народеца наистина да взима тоягите и пушките и да ги почва!
Коментиран от #31
22:05 12.06.2026
31 гилотини и въжета
До коментар #30 от "ДрайвингПлежър":за всички крадливи комундета!
22:07 12.06.2026
32 Аман от този рекет
22:12 12.06.2026
33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #27 от "тези":Уж "визираше всички с българска лична карта БЕЗ НИКАКВИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ",
а сега почна с изключенията❗
Абе пишете си първо домашните, пък тогава елате да играете бе😉
22:19 12.06.2026