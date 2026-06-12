Слагат още камери за скорост в най-смъртоносните участъци у нас

Допълнителни камери за контрол на скоростта ще бъдат монтирани в най-рисковите и смъртоносни участъци. Мярката започва с поставяне на шест стационарни технически средства в най-невралгичните участъци по пътя Русе – Велико Търново, съобщи бТВ.

Сред най-опасните отсечки по главния път, с концентрация на инциденти и жертви, са тези във великотърновските села Самоводене и Поликраище. Поредната катастрофа със загинал е само отпреди месец.

Хората в района живеят в страх и от префучаващите с висока скорост тежкотоварни камиони.

„Голямо движение – от Ресен и Търново завиват напред, и рейсовете завиват, и тировете карат фракция от близките села“, казва Асен Караилиев.

„Пътят е изключително натоварен и много опасен. Страшно много тирове минават по него. Не е нормално такова напрежение да пътуваме ние, дори когато ползваме градски транспорт, защото виждаме, че не е безопасно на пътя“, коментира Катерина Милушева.

До края на годината в най-рисковите участъци МВР разполага няколко стационарни камери за ограничаване на скоростта. За засилване на контрола на пътя излизат и максимален брой полицейски служители.

„На първокласен път Русе – Велико Търново, на път II-53 – Хаинбоаз и на пътя Елена – Велико Търново. Тези участъци са предвидени поради множество възникнали ПТП и интензивния трафик, който преминава по тези артерии“, посочва инсп. Георги Георгиев от „Пътна полиция“ – Велико Търново.

„Трябва да се приложи повече контрол на чуждестранните шофьори, не само на българските – за камионите говоря. Румънци, турци – това са регистрации, които виждаме със сериозно превишена скорост“, казва Спасимир Жорев, жител на Самоводене.

От началото на годината само във Великотърновско тежките катастрофи са 109, с 14 жертви и 139 пострадали.